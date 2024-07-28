У МЗС Польщі відповіли на антипольські заяви Орбана: Якщо вам не подобається ЄС чи НАТО, то створіть союз із Путіним

Заступник міністра закордонних справ Польщі Теофіл Бартошевський відреагував на нещодавні антипольські заяви глави угорського уряду Віктора Орбана. Дипломат висловив сумнів у необхідності членства Угорщини в ЄС і НАТО.

Про це пише агентство РАР, повідомляє Цензор.НЕТ.

Бартошевський заявив, що на відміну від прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, його країна після повномасштабного вторгнення в Україну не веде бізнесу з Росією, "тому що це була атака як на Польщу, так і на США, на Європейський Союз і на НАТО".

Представник польського МЗС також як "антиєвропейську", "антиукраїнську" та "антипольську".

"Я не дуже розумію, чому Угорщина хоче залишатися членом організацій, які їм так не подобаються і які нібито погано до них ставляться. Чому б йому (Орбану, - ред.) не створити союз з Путіним і з деякими авторитарними державами такого типу? Це за принципом, що якщо ти не хочеш бути членом якогось клубу, ти завжди можеш вийти", - заявив Бартошевський.

Крім цього, дипломат нагадав, що наразі Орбан блокує 2 мільярди злотих (467 мільйонів євро), призначених Польщі від ЄС на відшкодування за військову техніку, яку Польща передала Україні.

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Що передувало?

Напередодні під час програмного виступу в межах "літнього університету Тушваньош" у румунському курортному містечку Беїле-Тушнад прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував, на його думку, неправильну політику ЄС і Заходу в цілому, а також "лицемірство" Польщі.

Виступаючи з трибуни, він заявив, що "поляки ведуть лицемірну політику".

"Поляки проводять лицемірну політику. Вони критикують нас за наші відносини з Росією, а самі ведуть з нею бізнес через посередників. Я ніколи не бачив такого лицемірства з боку держави", - цитує Орбана Polskie Radio.

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