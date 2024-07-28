УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6824 відвідувача онлайн
Новини
20 425 52

У МЗС Польщі відповіли на антипольські заяви Орбана: Якщо вам не подобається ЄС чи НАТО, то створіть союз із Путіним

У МЗС Польщі відповіли на антипольські заяви Орбана

Заступник міністра закордонних справ Польщі Теофіл Бартошевський відреагував на нещодавні антипольські заяви глави угорського уряду Віктора Орбана. Дипломат висловив сумнів у необхідності членства Угорщини в ЄС і НАТО.

Про це пише агентство РАР, повідомляє Цензор.НЕТ.

Бартошевський заявив, що на відміну від прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, його країна після повномасштабного вторгнення в Україну не веде бізнесу з Росією, "тому що це була атака як на Польщу, так і на США, на Європейський Союз і на НАТО".

Представник польського МЗС також як "антиєвропейську", "антиукраїнську" та "антипольську".

"Я не дуже розумію, чому Угорщина хоче залишатися членом організацій, які їм так не подобаються і які нібито погано до них ставляться. Чому б йому (Орбану, - ред.) не створити союз з Путіним і з деякими авторитарними державами такого типу? Це за принципом, що якщо ти не хочеш бути членом якогось клубу, ти завжди можеш вийти", - заявив Бартошевський.

Крім цього, дипломат нагадав, що наразі Орбан блокує 2 мільярди злотих (467 мільйонів євро), призначених Польщі від ЄС на відшкодування за військову техніку, яку Польща передала Україні.

Читайте також: В Угорщини можуть забрати головування в ЄС, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Що передувало?

Напередодні під час програмного виступу в межах "літнього університету Тушваньош" у румунському курортному містечку Беїле-Тушнад прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував, на його думку, неправильну політику ЄС і Заходу в цілому, а також "лицемірство" Польщі.

Виступаючи з трибуни, він заявив, що "поляки ведуть лицемірну політику".

"Поляки проводять лицемірну політику. Вони критикують нас за наші відносини з Росією, а самі ведуть з нею бізнес через посередників. Я ніколи не бачив такого лицемірства з боку держави", - цитує Орбана Polskie Radio.

Читайте також: Варто задуматися над перебуванням Угорщини в ЄС, - глава МЗС Фінляндії Валтонен

Автор: 

НАТО (6403) МЗС Польщі (215) Євросоюз (13310) Віктор Орбан (554)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+41
показати весь коментар
28.07.2024 18:45
+34
Этих ************** походу реально собрались нах послать. Пока только предупредили 😁
показати весь коментар
28.07.2024 18:49
+31
жаба-орбаноїд не може правду казати в принципі,а ти повзи за "рускім корабльом", разом з ним.
показати весь коментар
28.07.2024 18:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
28.07.2024 18:45 Відповісти
вітьок, дамой, в ханти-мансі !!!

показати весь коментар
28.07.2024 20:06 Відповісти
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Frussian7.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F03%2F7-14.jpg&tbnid=h7gm9z9KdMrrzM&vet=10CAoQxiAoAWoXChMIqJrEv6HKhwMVAAAAAB0AAAAAEAk..i&imgrefurl=https%3A%2F%2Frussian7.ru%2Fpost%2Fkhanty-i-mansi-pochemu-u-nikh-dopuskaetsy-2%2F&docid=PxGVXwUWCnakLM&w=596&h=397&itg=1&q=%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8&ved=0CAoQxiAoAWoXChMIqJrEv6HKhwMVAAAAAB0AAAAAEAk Сімпатяґі ...
показати весь коментар
28.07.2024 20:32 Відповісти
https://youtu.be/Wsmpv5CpBgE?si=fO14xZFHKRvGPYqo https://youtu.be/Wsmpv5CpBgE?si=fO14xZFHKRvGPYqo де де в ЕС

показати весь коментар
28.07.2024 23:28 Відповісти
Свинка має бути в кольорах прапору Угорщини.
показати весь коментар
28.07.2024 20:51 Відповісти
Этих ************** походу реально собрались нах послать. Пока только предупредили 😁
показати весь коментар
28.07.2024 18:49 Відповісти
моранальний вже існує, ви спізнилися
показати весь коментар
28.07.2024 18:49 Відповісти
путін грошей не дасть. А нафту чи газ Україна не пропустить.
показати весь коментар
28.07.2024 18:50 Відповісти
Гнати потрібно цю потвору із ЄС І НАТО ,
бо крім постійної шкоди нічого корисного від них немає !!
показати весь коментар
28.07.2024 18:50 Відповісти
жаба-орбаноїд не може правду казати в принципі,а ти повзи за "рускім корабльом", разом з ним.
показати весь коментар
28.07.2024 18:53 Відповісти
Ти про блокаду "чорного" експорту зерна? Кордон ніxто не блокував, військові вантажі їxали і їдуть як часікі!
показати весь коментар
29.07.2024 11:57 Відповісти
Оицемір це Орбан, який постійно критикує політику ЄС і НАТО, але не хоче вийти звідти...
показати весь коментар
28.07.2024 19:18 Відповісти
Можливо. Але в лайт версії.
показати весь коментар
28.07.2024 20:49 Відповісти
Spieprzaj!
показати весь коментар
29.07.2024 21:00 Відповісти
состерігається зниження рівня комунікації - вже заступник міністра закордонних справ посилає ***** угорського прем'єра.
показати весь коментар
28.07.2024 18:52 Відповісти
Це не дуже добре. Краще б Орбану відповів польський прем "єр чи хоча б той нахабний до України Комиш, а не якийсь 5-6 -й заступник.
показати весь коментар
28.07.2024 23:08 Відповісти
ну, чому ж? ще краще, якби орбану відповів заступник голови одного з департаментів міністерства закордонних справ.
показати весь коментар
28.07.2024 23:17 Відповісти
Х-ло-мансийский союз.
показати весь коментар
28.07.2024 18:53 Відповісти
Орбаний рот думав , що це він тільки може лайном кидатись, скоро він і сам буде в гімні по самі вуха.
показати весь коментар
28.07.2024 18:54 Відповісти
Зараз Орбан зливає лівий мокшанський експорт у ЄС через Білорусь і Польщу. Якщо ЄС заблокує білоруську залізницю, в пуйла почнеться неконтрольований оргазм прямо на Орбані.
показати весь коментар
28.07.2024 18:55 Відповісти
Боже, яке ж воно продажне! Чисто шалава.
показати весь коментар
28.07.2024 18:56 Відповісти
Коли реально почнуть створювати, тоді вже пізно пити боржомі.
показати весь коментар
28.07.2024 18:56 Відповісти
Верните этих цыгвн назад в Сибирь на историческую родину а то уже задолбали всех.
показати весь коментар
28.07.2024 19:07 Відповісти
Дивно, що народ, котрий в жовтні 56-го так сміливо повстав проти кацапокомуністів, і котрий був ними розстріляний, обманений та репресований, зараз так ганебно невілює пам'ять своїх героїв задля *** знає чого
показати весь коментар
28.07.2024 19:11 Відповісти
На жаль народ в своїй основній масі досить легко піддається будь-якій пропаганді і маніпуляціям. Прикладів маса. Подивіться хоча б на Грузію. У них рашисти окупували четверту частину території їх країни, а вони після цього обрали собі повністю промосковську владу.
показати весь коментар
28.07.2024 20:35 Відповісти
Не так уже й дивно. Еліту, котра мала мужність повстати проти тої гидоти, гидота й знищила. А хто залишився? Правильно: мутрий наріт...
показати весь коментар
29.07.2024 21:07 Відповісти
Вони вже до Китаю з рашкою туляться - ну хаи ці скучили за батьківщиною - а словаки - теж туди
показати весь коментар
28.07.2024 19:11 Відповісти
Браво. Хоть хтось з яйцями, жабу орбана ставить на місце. Хоча е підозра, що Европа ****** використовуе як цепного пса, тіипу як Китай кимчинима і їм то вигідно.
показати весь коментар
28.07.2024 19:12 Відповісти
Нарешті хтось озвучив те, про що думає більшість членів ЄС і НАТО...
показати весь коментар
28.07.2024 19:16 Відповісти
Як гарно Польша зробила - заяву зробив заступник міністра. Згідно протоколу цю заяву повинен робити рівний за статусом, а саме глава уряду. А робить заяву заступник міністра. МОЛОДЦІ
показати весь коментар
28.07.2024 19:30 Відповісти
Вітя, ти знов обісрався?
показати весь коментар
28.07.2024 19:45 Відповісти
Кацап, ты заблудился
показати весь коментар
29.07.2024 11:59 Відповісти
А де відповідь нашої влади,на заяви мадяр?
показати весь коментар
28.07.2024 20:17 Відповісти
Інтєрєсно чукчі пляжут. Невже конци готовітся рубіть. Чи вже виборами зайнявся сучий хвіст.
показати весь коментар
28.07.2024 20:22 Відповісти
Бартошевський заявив, що на відміну від прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, його країна після повномасштабного вторгнення в Україну не веде бізнесу з Росією

Повна пізд...ш від поляків починаючи від імпорта зерна з раші і закінчуючи хабами на території Польщі де перегружають орківські товари які несподівано стали білоруськими.... там сотні фур йдуть кожен день через кордон
показати весь коментар
28.07.2024 20:23 Відповісти
лицемір ВИКРИВАЄ лицемірів....далі буде.....
показати весь коментар
29.07.2024 10:35 Відповісти
Та женить того орбана разом с мадьярами з ЄС та НАТО. Хай поплавають вільно і повітря буде свіжійшим.
показати весь коментар
28.07.2024 21:21 Відповісти
Польские фермеры насторожились( Ну не Венгрию же блокировать теперь?
показати весь коментар
28.07.2024 21:47 Відповісти
Хм... А в усіх мережах прості полякі дуже дружньо про мадярів відгукуються, ******* їх.
показати весь коментар
28.07.2024 22:00 Відповісти
Орбан створить союз з польськими фермерами. От тоді і порегочемо.
показати весь коментар
28.07.2024 22:04 Відповісти
Хто небудь зможе однозначно пояснити: хто ************ *****? Орбан? Зеленський? Чи все ж таки ***** з понад усіх ******?!
показати весь коментар
29.07.2024 01:39 Відповісти
Орбан кошмарить ЄС і НАТО,а ті у відповідь - нуль.
показати весь коментар
29.07.2024 02:08 Відповісти
Да ладно, знайшлися "святі" пшеки. Кожна шваль хоче скористатись на війні в Україні
показати весь коментар
29.07.2024 06:50 Відповісти
спочатку накуй із ЄС, а потім куда хочуть.
показати весь коментар
29.07.2024 09:06 Відповісти
Мені здається,що Орбан якраз цього і прагне-щоб Угорщину витурили з ЄС і НАТО.Путіну це дуже вигідно з будь-якої точки зору
показати весь коментар
29.07.2024 09:48 Відповісти
З перекритими кордонами і закритим небом прям дууже вигідно!
показати весь коментар
29.07.2024 12:01 Відповісти
Як показала практика, принцип "рішення приймаємо всі одностайно" у ******** умовах НЕ ПРАЦЮЄ! Тому не зрозуміла позиція Брюсселю з приводу того, чому вони досі не запустили навіть дискусію щодо обговорення з подальшим якнайшвидшим прийняттям ЗМІН у цьому питанні. Наприклад, рішення вважається прийнятим та є ОБОВ'ЯЗКОВИМ ДО ВИКОНАННЯ ВСІМА державами, членами альянсу (союзу) у разі, якщо його підтримало 2/3 (3/4) держав - учасниць. Якщо ЄС та НАТО не займуться цим питанням прямо зараз (на остаточне прийняття може піти до 2 - 3 років), то "алконавт ведмед" може оказатись правим і завдяки деструктивній політиці промосковських урядів Словаччини та Угорщини ці організації якщо не розваляться, то точно будуть МАТИ ВЕЛИКИ ПРОБЛЕМИ! П.С. До того ж всім цим "євродемократам" хочу нагадати, що Україна ЩОДОБИ несе ВЕЛИКІ людські втрати, тому кількість тих, хто ще може воювати, зменшується ЩОГОДИНИ. А "вирощувати у пробірці" нових солдатів за кілька днів українці (як і людство загалом) ще не навчились. Тому якби вам, європейські любителі комфорту, через якійсь час САМИМ не сталося воювати з московитами лише тому, що ви всі були такі "демократичні", а українці "тупо закінчились" лише завдяки тому, що ви такі МУДОЗВОНИ!
показати весь коментар
29.07.2024 11:41 Відповісти
 
 