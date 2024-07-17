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В Угорщини можуть забрати головування в ЄС, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Угорщину можуть позбавити головування в ЄС

У країнах-членах ЄС лунали міркування, що головування може бути передано іншій державі.

Про це заявив глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За його словами, останнім часом лунає багато невдоволення на адресу Орбана, який під час головування Угорщини відвідував РФ та Китай.

Ландсбергіс заявив, що деякі країни розглядають можливість бойкоту міністерських засідань.

Читайте: Мішель відповів Орбану на його "миротворчий" лист: Жодних дискусій про Україну без України

"І бойкот на високому рівні. Іншими словами, переговори проводитимуться неформально, у них не братимуть участі на рівні міністрів", - пояснив глава МЗС.

Також не виключають можливість передачі головування в ЄС іншій країні.

"У державах навіть лунали різні міркування, що головування може бути передано іншій державі, переймаючи його в Угорщини і, можливо, передавши його Польщі, або вирішуючи це якимось іншим способом. Це один зі способів відповіді на ті дії, які сьогодні вже можна реалізувати", - підсумував Ландсбергіс.

Угорщина розпочала головування у Раді ЄС 1 липня, воно має тривати 6 місяців.

Раніше повідомлялось, що понад 60 євродепутатів закликають позбавити Угорщину права голосу в ЄС.

Також читайте: НАТО потрібно дозволити Україні атакувати глибші цілі на території Росії, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Візит Орбана до Москви

5 липня прем'єр Угорщини Віктор Орбан відвідав з офіційним візитом Москву. У столиці РФ він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.

Під час спільної пресконференції з Путіним Орбан зробив кілька заяв щодо війни Росії проти України. Зокрема, він наголосив, що позиції Києва та Москви щодо миру "дуже далекі одна від одної".

Своєю чергою низка європейських лідерів доволі різко відреагувала на візит глави угорського уряду до Москви. Вони наголосили, що Орбан не представляв ЄС у РФ під час зустрічі з Путіним.

Нагадаємо, що перед візитом до Москви Орбан відвідував Київ. 2 липня він зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським.

Орбан під час візиту до Києва запропонував припинити вогонь.

3 липня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що президент Володимир Зеленський не підтримав його пропозицію щодо припинення вогню для переговорів із РФ.

Читайте: Найгіршим сценарієм буде поява альтернативних мирних планів на Саміті у Швейцарії, - Ландсбергіс

Автор: 

Угорщина (2358) Євросоюз (13767) Віктор Орбан (587) Ландсбергіс Габріелюс (214)


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Топ коментарі
+4
мадяри, довго ще будете терпіти цього уйобика ?

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17.07.2024 12:24 Відповісти
+3
Зустрічне питання: чи можуть у РФ забрати головування і право вето в радбезі ООН?
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17.07.2024 12:15 Відповісти
+3
Шо ви кожен день розказуєте? - заберіть
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17.07.2024 12:17 Відповісти
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ta priberite vže....potom balakaite....
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17.07.2024 12:13 Відповісти
от Орбан каже - "треба шукати шляхи припинити війну, бо те що відбувається зараз призведе до знищення України" - він що не правий?
от Орбан каже - "ніхто з західних політиків не шукає і не рухається в напрямку щоб завершити цю війну" - він що не правий?

Західному світові було достатньо почати з того, щоб почати виконувати власні санкції і стежити за дотриманням санкцій від своїх бізнесів - бо санкції вони вводять, а замість їх виконання - шукають шляхи як їх обходити, що призводить лише до збільшення доходів москалоти!

то в чому Орбан не правий?
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17.07.2024 12:24 Відповісти
ce žart takii či šo ?
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17.07.2024 12:28 Відповісти
ce pitanija , či prosto šob obosraķ LT - kak kacapam podobaetsa ?
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17.07.2024 14:51 Відповісти
mm... nu da , nu da....dļa takih jak ti - znati nazvanija LV ta LT vže dostignenje
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17.07.2024 15:01 Відповісти
idi bojarku nakati , parnokopitnoe
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17.07.2024 15:15 Відповісти
šo take kacapa ? podgaraje ? nu ņičovo - mi hot i mikro kraini , no stavļaem vam , urkam až vizg lunae
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17.07.2024 15:22 Відповісти
Зустрічне питання: чи можуть у РФ забрати головування і право вето в радбезі ООН?
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17.07.2024 12:15 Відповісти
можливо там логіка така - хто шукає шляхи припинити війну - того треба позбавити голосу!
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17.07.2024 12:21 Відповісти
Ознайомте будь ласка про мирні шляхи(а не капітуляцію) від Орбана.
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17.07.2024 13:04 Відповісти
Шо ви кожен день розказуєте? - заберіть
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17.07.2024 12:17 Відповісти
а саму Угорщіну нікуди не можна забрати?
тут от з альфи центаври смска прийшла - в них категорично не достає довбнів!
а в нас перебор!
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17.07.2024 12:20 Відповісти
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17.07.2024 12:21 Відповісти
мадяри, довго ще будете терпіти цього уйобика ?

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17.07.2024 12:24 Відповісти
от, чесно, починає складатися таке враження, що отой МЗС Литви чудово розуміє, що як тіки в Україні припиняться бойові дії - різко зросте можливість початку бойових дій вже в Литві і їм важливо цього ніколи не допустити постійно підтримуючі бойові дії на території України
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17.07.2024 12:26 Відповісти
majačņa - karļik mog i napasti na LT do UA ...cikave UA bi posilala oružije v LT ?
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17.07.2024 12:31 Відповісти
посилала б!
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17.07.2024 12:36 Відповісти
заберіть вже, якщо не можете викинути ци х пид.....
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17.07.2024 12:44 Відповісти
На іншому ресурсі пишуть що неможуть забрати, але будуть блокувати.
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17.07.2024 12:46 Відповісти
aле не заберуть, бо солідарність, ескалація, немає механізму...
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17.07.2024 13:01 Відповісти
Орбанізація іде вельми успішно
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17.07.2024 13:12 Відповісти
1. Набити Орбану їб.ло
2. Заявити що то він вчинів бійку щє й всіх до цього ображав
3. Сказати що лагідно примушували його до миру, а він на усіх кидався у бійку
4.Назвати все це неприємним конфліктом
5. Забрати в Угорщіни головування в ЄС й послати Орбана нах.
6. Повторити пункт 1.(перший) раз п'ять десять
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17.07.2024 14:13 Відповісти
ялові нікчемні телята
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17.07.2024 17:44 Відповісти
 
 