В Угорщини можуть забрати головування в ЄС, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

У країнах-членах ЄС лунали міркування, що головування може бути передано іншій державі.

Про це заявив глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За його словами, останнім часом лунає багато невдоволення на адресу Орбана, який під час головування Угорщини відвідував РФ та Китай.

Ландсбергіс заявив, що деякі країни розглядають можливість бойкоту міністерських засідань.

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"І бойкот на високому рівні. Іншими словами, переговори проводитимуться неформально, у них не братимуть участі на рівні міністрів", - пояснив глава МЗС.

Також не виключають можливість передачі головування в ЄС іншій країні.

"У державах навіть лунали різні міркування, що головування може бути передано іншій державі, переймаючи його в Угорщини і, можливо, передавши його Польщі, або вирішуючи це якимось іншим способом. Це один зі способів відповіді на ті дії, які сьогодні вже можна реалізувати", - підсумував Ландсбергіс.

Угорщина розпочала головування у Раді ЄС 1 липня, воно має тривати 6 місяців.

Раніше повідомлялось, що понад 60 євродепутатів закликають позбавити Угорщину права голосу в ЄС.

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Візит Орбана до Москви

5 липня прем'єр Угорщини Віктор Орбан відвідав з офіційним візитом Москву. У столиці РФ він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.

Під час спільної пресконференції з Путіним Орбан зробив кілька заяв щодо війни Росії проти України. Зокрема, він наголосив, що позиції Києва та Москви щодо миру "дуже далекі одна від одної".

Своєю чергою низка європейських лідерів доволі різко відреагувала на візит глави угорського уряду до Москви. Вони наголосили, що Орбан не представляв ЄС у РФ під час зустрічі з Путіним.

Нагадаємо, що перед візитом до Москви Орбан відвідував Київ. 2 липня він зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським.

Орбан під час візиту до Києва запропонував припинити вогонь.

3 липня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що президент Володимир Зеленський не підтримав його пропозицію щодо припинення вогню для переговорів із РФ.

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