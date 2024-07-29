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Сили ППО знищили ворожу ракету над Дніпропетровщиною

ракета,крилата

Ввечері 28 липня сили протиповітряної оборони знищили російську ракету над Дніпропетровською областю.

Про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Робота оборонців неба пройшла успішно. ПвК "Схід" знищили над областю ворожу ракет", - розповів Лисак.

Раніше повідомлялось, що в місті Павлоград на Дніпропетровщині, було чути вибухи.

Читайте: Росіяни атакували Дніпропетровщину атрилерією та дронами-камікадзе: в Нікополі є поранені. ФОТОрепортаж

Автор: 

ППО (3140) ракети (4000) Дніпропетровська область (3610)


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