Сили ППО знищили ворожу ракету над Дніпропетровщиною
Ввечері 28 липня сили протиповітряної оборони знищили російську ракету над Дніпропетровською областю.
Про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
"Робота оборонців неба пройшла успішно. ПвК "Схід" знищили над областю ворожу ракет", - розповів Лисак.
Раніше повідомлялось, що в місті Павлоград на Дніпропетровщині, було чути вибухи.
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