Сили ППО знищили ворожу ракету над Дніпропетровщиною

Ввечері 28 липня сили протиповітряної оборони знищили російську ракету над Дніпропетровською областю.

Про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Робота оборонців неба пройшла успішно. ПвК "Схід" знищили над областю ворожу ракет", - розповів Лисак.

Раніше повідомлялось, що в місті Павлоград на Дніпропетровщині, було чути вибухи.

Читайте: Росіяни атакували Дніпропетровщину атрилерією та дронами-камікадзе: в Нікополі є поранені. ФОТОрепортаж