УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6973 відвідувача онлайн
Новини
1 370 2

ППО збила ракету Х-59/Х-69 та 9 із 10 "шахедів", - Повітряні сили

Російські окупанти у ніч на 29 липня атакували Україну  керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69 із повітряного простору окупованої Донеччини та 10  ударними БпЛА типу "Shahed" із мису Чауда – Крим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

"До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та дев’ять БпЛА "Shahed-131/136". Повітряні цілі знищено у Дніпропетровській, Херсонській та Кіровоградській областях", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни запустили "Шахеди" по Україні

Інфографіка ппо

Автор: 

ППО (3140) Повітряні сили (2583) Олещук (109)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Бо отим саммітом «мірі-мірі», Україну не захистиш!!
Вони, час сидіння на посадах, тільки затягують, з 21 травня, а більше нічого!! Ну, і гроші вивозять у валізах!! Користі для України, ще з першого отого недосамміту, ЖОДНОЇ! Захисникам України, це найкраще ЗРОЗУМІЛО!
показати весь коментар
29.07.2024 08:03 Відповісти
О, диви, на Чауді оговталися! Знов почали шахеди пускати! Треба їх знов роздолбати!
показати весь коментар
29.07.2024 10:09 Відповісти
 
 