ППО збила ракету Х-59/Х-69 та 9 із 10 "шахедів", - Повітряні сили
Російські окупанти у ніч на 29 липня атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69 із повітряного простору окупованої Донеччини та 10 ударними БпЛА типу "Shahed" із мису Чауда – Крим.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
"До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
В результаті протиповітряного бою збито керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та дев’ять БпЛА "Shahed-131/136". Повітряні цілі знищено у Дніпропетровській, Херсонській та Кіровоградській областях", - йдеться в повідомленні.
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Бо отим саммітом «мірі-мірі», Україну не захистиш!!
Вони, час сидіння на посадах, тільки затягують, з 21 травня, а більше нічого!! Ну, і гроші вивозять у валізах!! Користі для України, ще з першого отого недосамміту, ЖОДНОЇ! Захисникам України, це найкраще ЗРОЗУМІЛО!