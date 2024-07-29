ППО збила ракету Х-59/Х-69 та 9 із 10 "шахедів", - Повітряні сили

Російські окупанти у ніч на 29 липня атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69 із повітряного простору окупованої Донеччини та 10 ударними БпЛА типу "Shahed" із мису Чауда – Крим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

"До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та дев’ять БпЛА "Shahed-131/136". Повітряні цілі знищено у Дніпропетровській, Херсонській та Кіровоградській областях", - йдеться в повідомленні.

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