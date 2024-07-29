Погрожуючи напасти на Ізраїль, Ердоган іде шляхом Хусейна, - глава МЗС Кац

Глава МЗС Ізраїлю Ісраель Кац відповів президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану на погрозу вторгнення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив у соцмережі X.

"Ердоган іде шляхом Саддама Хусейна і погрожує напасти на Ізраїль. Йому варто лише згадати, що там сталося і чим це закінчилося", - зазначив він.

Режим Саддама Хусейна було повалено у результаті вторгнення під проводом США у 2003 році. Хусейна схопили, а згодом іракський суд засудив його та стратив.

Режим Хусейна був повалений у результаті вторгнення під проводом США у 2003 році, а сам він був страчений іракським судом після того, як його схопили й засудили, нагадує медіаресурс.

Нагадаємо, у суботу, 27 липня, Ізраїль заявив про обстріл з боку ліванського угруповання "Хезболла" (підтримуване Іраном) по футбольному полю на окупованих Ізраїлем Голанських висотах. У результаті атаки є загиблі та поранені.

Згодом турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган пригрозив Ізраїлю вторгненням з боку Туреччини.

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