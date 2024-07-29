Погрожуючи напасти на Ізраїль, Ердоган іде шляхом Хусейна, - глава МЗС Кац
Глава МЗС Ізраїлю Ісраель Кац відповів президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану на погрозу вторгнення.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив у соцмережі X.
"Ердоган іде шляхом Саддама Хусейна і погрожує напасти на Ізраїль. Йому варто лише згадати, що там сталося і чим це закінчилося", - зазначив він.
Режим Саддама Хусейна було повалено у результаті вторгнення під проводом США у 2003 році. Хусейна схопили, а згодом іракський суд засудив його та стратив.
Режим Хусейна був повалений у результаті вторгнення під проводом США у 2003 році, а сам він був страчений іракським судом після того, як його схопили й засудили, нагадує медіаресурс.
Нагадаємо, у суботу, 27 липня, Ізраїль заявив про обстріл з боку ліванського угруповання "Хезболла" (підтримуване Іраном) по футбольному полю на окупованих Ізраїлем Голанських висотах. У результаті атаки є загиблі та поранені.
Згодом турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган пригрозив Ізраїлю вторгненням з боку Туреччини.
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Тепер я бачив все....
Та ж Туреччина з Грецією за Кіпр у 1970-х.
Там, доречі, будо багато кумедного (десь є дуу-же цікава стаття про те).
Але він жорстко помиляється, турки давно знайшли свій спосіб життя, коли воно комфортне завдяки туристам і обсоуговуванню туристичної сфери.
Зараз там і з туристами повний швах на тлі прохамаських висловлювань єрді. Він мріє закрити країну, де він хан. Але такого не буде ніколи.
бін ладана з гелікоптера акулами викинули
а хусейна теж десь добряче прилаштували
може під підлогою свиноферми ? 😂
😂👍
Якби, не вважала себе розумнішою за інших - не було б ніяких хамасів.
ПоКац до НАТО?
Мы знаем, что Эрдоган - мега-популист, как и его друзья Трамп, Орбан и др. Эрдоган - президент мусульманской страны и он должен подогревать анти-израильскую риторику, иначе его не поймут.
Естественно, Турция не вторгнется в Израиль.
И хорошо, что эти гнойники вскрылись. И Израиль нанесет удар по ливанскому Хезболла точно такой же смертоносный как он нанес по Хамас. Несмотря на все вопли. Ливан будет жалеть.
Заховалися за чужими спинами, як миші.
Наніс.
За "анаконду" чули? Так от, за неї була розмова; вона задіяна, але проблема в тому, що дія анаконди виявилася не з смертельного захвату, а поступовою; і не одразу, а розтягнутою в часі.
Так, можливо, якби був Рейган, чи Маккейн, чи навіть Нікі Хейлі - анаконда була би ефективнішою... Але в тому то проблема, що притомні американці тай цивілізовані політики все одно би застосовували б метод анаконди. Як би нам би не було би прикро це визнавати...
По-друге, я не виборець ні Трампа, ні Харріс, ні Байдена, ні Хейлі, взагалі я український виборець. Але виброрець з достатнім ІQ, щоб оцінити наміри та дії кандидатів в США, і тому для мене в пріоритеті кандидати саме в такому порядку. А що виришить американський виборець - сподіваюсь він, з моєю підказкою обере як мінімум, менше для України зло.
Все.
Бо, як далі впиратимешся в своїй брехні - пошлю тебе.
Я не казав за зміну влади.Я сказав за тиранію,як і Байден це сказав. А це якраз і означає,що ***** буде сидіти тихо.Натомість ***** почав велику криваву війну в Східній Європі і погрожував вже не раз НАТО і ядерну зброю до Білорусі перекинув.
Якби я сказав,що Байден пообіцяв вбити *****,чи якось замінити там владу,то це інше питання.Я ж цього не говорив.Тиранія,це те,що зараз робить *****.
За час свого існування Ізраіль збільшив власну територію в кілька разів. А на піку могутності держава керувала територіями, які були в 5-7 разів (!) більшими за визначальні кордони.