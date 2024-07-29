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Новини
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Погрожуючи напасти на Ізраїль, Ердоган іде шляхом Хусейна, - глава МЗС Кац

В Ізрааїлі відповіли Ердогану на погрози

Глава МЗС Ізраїлю Ісраель Кац відповів президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану на погрозу вторгнення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив у соцмережі X.

"Ердоган іде шляхом Саддама Хусейна і погрожує напасти на Ізраїль. Йому варто лише згадати, що там сталося і чим це закінчилося", - зазначив він.

Режим Саддама Хусейна було повалено у результаті вторгнення під проводом США у 2003 році. Хусейна схопили, а згодом іракський суд засудив його та стратив.

Режим Хусейна був повалений у результаті вторгнення під проводом США у 2003 році, а сам він був страчений іракським судом після того, як його схопили й засудили, нагадує медіаресурс.

Нагадаємо, у суботу, 27 липня, Ізраїль заявив про обстріл з боку ліванського угруповання "Хезболла" (підтримуване Іраном) по футбольному полю на окупованих Ізраїлем Голанських висотах. У результаті атаки є загиблі та поранені.

Згодом турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган пригрозив Ізраїлю вторгненням з боку Туреччини.

Читайте: У Франції можливий теракт під час Олімпіади, - глава МЗС Ізраїлю Кац

Автор: 

Ізраїль (1635) Туреччина (3488) Ердоган (926)


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Топ коментарі
+22
Член НАТО погрожує стратегичному/основному партнеру НАТО!?
Тепер я бачив все....
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29.07.2024 09:30
+20
Ердогана сильно шибануло - манить Османська імперія?
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29.07.2024 09:27
+15
Дай одному (пыне) по хлебалам и не будет тебе прытырочных туркiв с иранцами, и ни тебе умных китайцев, как и третьей мировой.
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29.07.2024 09:42
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Ердогана сильно шибануло - манить Османська імперія?
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29.07.2024 09:27 Відповісти
Ні, манить шлях путіна.
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29.07.2024 09:31 Відповісти
і хусейна, якого після страти викинули акулам в океан 😕
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29.07.2024 09:41 Відповісти
...І досі в акулят, животики болять...
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29.07.2024 09:45 Відповісти
😂👍
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29.07.2024 09:52 Відповісти
Все концы и первопричины идут с рашки. ***** показал что в етом мире ни договора ни международное право ни мораль ни международно признанные границы не имеют никакого значения. Если ***** дадут победить и показательно не уничтожат росийскую недоимперию то весь мир взорвется. Все будут делать все что захотят зная что им за ето ничего не будет.
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29.07.2024 10:37 Відповісти
Так - отож Китаи сидить в засідці - вижидає
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29.07.2024 10:40 Відповісти
і ви дійшли висновку, що режим ***** і рашизму має бути знищеним так само всім цивілізованим світом, як в 1945-му знищили режим Гітлера і нацизм.
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29.07.2024 10:52 Відповісти
Член НАТО погрожує стратегичному/основному партнеру НАТО!?
Тепер я бачив все....
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29.07.2024 09:30 Відповісти
Потому Евросоюз и игнорирует неадекватов-дыкунiв.
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29.07.2024 09:38 Відповісти
бачити все, це війна НАТО проти члена НАТО
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29.07.2024 10:26 Відповісти
Було вже.

Та ж Туреччина з Грецією за Кіпр у 1970-х.

Там, доречі, будо багато кумедного (десь є дуу-же цікава стаття про те).
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30.07.2024 12:01 Відповісти
Стратегічному партнеру не НАТО, а одного члена НАТО - США, та й стратегічний партнер трохи, навіть не трохи, а добряче, перебільшене твердження, скоріше проблемний партнер. А от Турція для НАТО, хоч і комизиться дехто, - важливий член альянсу в стратегічному значенні.
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29.07.2024 23:06 Відповісти
І ***** та угорщина і ці азіати в НАТО І ЄС. Треба чистити ряди
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29.07.2024 09:34 Відповісти
Никак все экономические вопросы, после разрушительного землетруса, тот ******* разрешил, шо так раздухарился и начал дергаться против Израиля. Ему бы, бедолаге, у власти удержаться, а воно - таке гаряче, як свiже кiнське лайно.
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29.07.2024 09:37 Відповісти
Саме тому, що в Туреччині великі негаразди в економіці, єрдоган вирішив, що тільки ненавистю до зовнішні з «ворогів» Туреччини, яких він сам і визначить, він зможе триматися у владі. У х...ла це ж виходе, і кімчанусі.
Але він жорстко помиляється, турки давно знайшли свій спосіб життя, коли воно комфортне завдяки туристам і обсоуговуванню туристичної сфери.
Зараз там і з туристами повний швах на тлі прохамаських висловлювань єрді. Він мріє закрити країну, де він хан. Але такого не буде ніколи.
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29.07.2024 10:09 Відповісти
Мир на пороге большого шухера, 3-я мировая неизбежна
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29.07.2024 09:39 Відповісти
Дай одному (пыне) по хлебалам и не будет тебе прытырочных туркiв с иранцами, и ни тебе умных китайцев, как и третьей мировой.
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29.07.2024 09:42 Відповісти
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
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29.07.2024 10:11 Відповісти
Его изнасиловали и повесили. Или это был другой. Шутки с Западом плохи.
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29.07.2024 09:41 Відповісти
ні, то був муамар каддафі

бін ладана з гелікоптера акулами викинули

а хусейна теж десь добряче прилаштували

може під підлогою свиноферми ? 😂
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29.07.2024 09:48 Відповісти
Получается Кац угрожает изнасиловать и повесить Эрдоганушку.
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29.07.2024 09:54 Відповісти
...а також згодувати акулам та закопати в свинарнику 😂👍
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29.07.2024 10:17 Відповісти
Коли у диктаторів є проблеми з економікою і немає чим дурманити голови пересічним він починає шукати зовнішнього ворога... тоді люди менше думають про нагальні проблеми
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29.07.2024 09:42 Відповісти
Схема рабоча, їй тисячі років...
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29.07.2024 09:46 Відповісти
Это склонность не только диктатур, а всех людей.
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29.07.2024 09:50 Відповісти
Ну ничего ,усатый длбёб,ведь быть повешеным как Хусейн (другой усатый длбёб) не так страшно ,как сдхнуть с лопатой в жпе,как Кадафи
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29.07.2024 09:46 Відповісти
від лопати "вдячних" турецьких військових він теж не застрахований

😂👍
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29.07.2024 09:50 Відповісти
Чого тоді варті заяви Трампа про ізоляцію Америки, без союзників плямисті гієни зроблять те, що мають зробити. В зграї буде не тільки Турція. Взагалі, в цьому світі закономірність одна - де євреї, там війна.
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29.07.2024 09:51 Відповісти
Трамп идиот и тупой популист. Рыжий ************ единственно чего хочет ето захватить власть чтобы его до конца жизни не посадили и отгородиться от всего мира и международного права, став диктатором типо ***** и КонченЫна. Рыжий обмылок не понимает что США в изоляции от мира превратятся в *мексику* и будут разорваны гражданской войной. Но Трампа не интересует что будет через 10 лет.
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29.07.2024 10:44 Відповісти
и шо теперь Эрдогана повешают ?
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29.07.2024 09:55 Відповісти
Кац, як голова МЗС, мав би уважно перечитати ті міжнародні зобов'язання, які підписувала його країна.
Якби, не вважала себе розумнішою за інших - не було б ніяких хамасів.
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29.07.2024 10:11 Відповісти
Країна НАТО погрожує напасти. Цікаво як саме НАТО на це зреагує, стурбованністю, чи аби не ескалація?
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29.07.2024 10:17 Відповісти
Орбан всіх навчить як діяти...
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29.07.2024 10:30 Відповісти
Как всегда, притворятся что ничего не видели и не слышали.

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29.07.2024 12:32 Відповісти
Ісраель ляпнув дурницю. Нажаль. Ооой нажаль.
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29.07.2024 10:17 Відповісти
Вся мерзота відчула що в світі більше немає жандарма і побачила для себе шанс відновити давно померлі імперії. А Китай розраховує після війни прийти і взяти всіх по тихому коли вони виснажаться.
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29.07.2024 10:21 Відповісти
Старий світ корчить в судомах...
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29.07.2024 10:32 Відповісти
Пока Европа и страны НАТО грызутся между собой, Азия и параша с разными выродками диктаторами и террористами обьеденяются. Куда катится етот мир
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29.07.2024 10:31 Відповісти
А яким боком Ісраель ПоКац до НАТО?
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29.07.2024 23:15 Відповісти
Ататюрк повісив цього жадного до влади "баригу" Ердогана за я...я.Воно заради наживи свого клану,прикриваючись вірою готово запхати населення Турціі в злидні.Ще погрожує Ізраілю.
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29.07.2024 11:25 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/ugrozy-erdogana-i-populizm/ Олег Пономарь :
Мы знаем, что Эрдоган - мега-популист, как и его друзья Трамп, Орбан и др. Эрдоган - президент мусульманской страны и он должен подогревать анти-израильскую риторику, иначе его не поймут.
Естественно, Турция не вторгнется в Израиль.
И хорошо, что эти гнойники вскрылись. И Израиль нанесет удар по ливанскому Хезболла точно такой же смертоносный как он нанес по Хамас. Несмотря на все вопли. Ливан будет жалеть.
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29.07.2024 13:04 Відповісти
Кому там ізраіль що наніс?
Заховалися за чужими спинами, як миші.
Наніс.
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29.07.2024 13:58 Відповісти
А Байден з його адміністрацією не популісти? Казали що прийде Байден до влади і тиранія ***** закінчиться.Ну як закінчилася? Навпаки,***** почав криваву війну в Європі.А США навіть кораблі з Чорного моря позабирали.А ви слухаєте Голобородька.Хоч щось збулося,що кажуть такі голобородьки?
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29.07.2024 15:58 Відповісти
хто таке казав "прийде Байден до влади і тиранія ***** закінчиться"??? хіба що такі самі популісти, на яких орієнтується трамп.
За "анаконду" чули? Так от, за неї була розмова; вона задіяна, але проблема в тому, що дія анаконди виявилася не з смертельного захвату, а поступовою; і не одразу, а розтягнутою в часі.
Так, можливо, якби був Рейган, чи Маккейн, чи навіть Нікі Хейлі - анаконда була би ефективнішою... Але в тому то проблема, що притомні американці тай цивілізовані політики все одно би застосовували б метод анаконди. Як би нам би не було би прикро це визнавати...
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29.07.2024 19:06 Відповісти
Це казали в адміністрації Байдена.Ніяка анаконда не задіяна.Нас зітруть за кілька років ще такої війни.Ну що ви вчепилися до тієї Хейлі?Її виборці не хочуть.Чи ви не розумієте? Ви тут в Україні,а там є власні виборці.В неї рейтинг в 5 разів нижчий був ніж в Трампа.
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29.07.2024 20:01 Відповісти
не бреши, в адміністрації Байдена (на відміну від Трампа) дурнів, які би заявили "прийде Байден до влади і тиранія ***** закінчиться" - нема.
По-друге, я не виборець ні Трампа, ні Харріс, ні Байдена, ні Хейлі, взагалі я український виборець. Але виброрець з достатнім ІQ, щоб оцінити наміри та дії кандидатів в США, і тому для мене в пріоритеті кандидати саме в такому порядку. А що виришить американський виборець - сподіваюсь він, з моєю підказкою обере як мінімум, менше для України зло.
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29.07.2024 22:46 Відповісти
Це були не мої слова,а їхні.Чого ти думаєш,що в тебе вищий інтелект,ніж у виборця США? Ви всі дивитися усіляких куплених Муждабаєвих,які великі роки працювали на москву.А зараз розповідають,за США і як потрібно українців на війну гнати.Ще кілька років такої війни і Україна буде стерта на пил.Подивися на карту бойових дій і що відбувається.По аеродромах стріляти не дає хто? Трамп чи Байден? Авіація в москалів це найголовніше.
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30.07.2024 11:19 Відповісти
Салліван з Блінкеном казали,що за три дні Київ захоплять.Це розумно? За три дні це не можливо зробити.США 3 місяці Ірак штурмували,так тама засобів ппо дуже мало було.
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30.07.2024 11:21 Відповісти
ти збрехав в тому, ніби Байден погрожував знищити *****; чи, як мінімум поміняти владу в касапстані. Бо насправді він говорив про те, що ***** заткнеться і не буде погрожувати НАТО. І, якби ти сказав, що Байден стосовно погроз ***** блоку НАТО і зах.Європі помилився - то в такому випадку я би з тобою погодився. Але в тому контексті, як ти виклав - ти збрехав.
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30.07.2024 14:41 Відповісти
Я сказав що тиранія закінчиться і не казав,що знищить москальщину.Ні де саме так не казав.Хуйло навіть НАТО почав погрожувати і розпоясався на повну.Байден не помилився він спе..ів.Це популістична заява.А ти щось ще мені тут доказуєш.Я сказав в правильному контексті.А ти почав тут тут вивертатися.
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30.07.2024 20:59 Відповісти
навожу тобі цитату з твого коменту вдруге: "прийде Байден до влади і тиранія ***** закінчиться" і більше не буду
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30.07.2024 22:20 Відповісти
Ну і що?
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30.07.2024 22:42 Відповісти
Ну і що? За тиранію Байден казав.
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30.07.2024 22:46 Відповісти
я попросив адміна видалити цей твій комент, бо він невірний по формі, ти замість активного лінка втулив сам лінк, а таке псує мою стрічку подій
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30.07.2024 15:12 Відповісти
Ну починається.Я правду написав,чи ні? Байден казав це,чи ні?
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30.07.2024 20:38 Відповісти
Ще раз; ти переіначив смисл сказаного Байденом; тому, виходить, що збрехав.
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30.07.2024 20:47 Відповісти
І в чому там був сенс інакший? Він сказав що закінчиться тиранія,я лише повторив.А ти вже вже почав ліпити коників.
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30.07.2024 20:55 Відповісти
востаннє, Байден сказав, що погрози ***** на адресу НАТО і цивілізованому світу закінчаться. Ти ж протрактував, ніби Байден пообіцяв, як мінімум, змінити владу ***** на когось іншого.
Все.
Бо, як далі впиратимешся в своїй брехні - пошлю тебе.
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30.07.2024 22:23 Відповісти
Де *** брехня?

Я не казав за зміну влади.Я сказав за тиранію,як і Байден це сказав. А це якраз і означає,що ***** буде сидіти тихо.Натомість ***** почав велику криваву війну в Східній Європі і погрожував вже не раз НАТО і ядерну зброю до Білорусі перекинув.

Якби я сказав,що Байден пообіцяв вбити *****,чи якось замінити там владу,то це інше питання.Я ж цього не говорив.Тиранія,це те,що зараз робить *****.
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30.07.2024 22:38 Відповісти
Можу ще раз посилання надати.Та й це можна і самому знайти.
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30.07.2024 20:39 Відповісти
не треба. Бо знову зіпсуєш мені стрічку подій. І я знову скаржитимуся.
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30.07.2024 20:48 Відповісти
Так я правду написав,чи ні? Ну скажи це.
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30.07.2024 20:51 Відповісти
Хамас ще не переможений.І це при космічній перевазі в техніці.А Хезбола взагалі знаходиться в іншій країні.А якщо Іран з Туреччиною допоможе?
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29.07.2024 16:00 Відповісти
Ердоган ещё одно неадекватное мудило... Давно пора наклонить турецких шестёрок ***** и показать кто на планете хозяин. США цацкается и следует указаниям аналитиков и политических экспертов, в то время как Израиль, с которого и следует брать пример (правильно мочит палестинских и ливанских паскуд) показывает всему миру как нужно поступать с террористами. Последнее время больше всего раздражают пробайденовские АМЕРИКОСЫ с их "трезвыми" взглядами, которые позволяют убивать наших хлопцев и настохреневший всем ***** Ердоган.
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29.07.2024 13:07 Відповісти
Ізраїль заховався за спинами американської морської піхоти і авіаносців і звідтіля "хоробро" хрюкає. А нещодавно усрався по-повному від нападу арабів у тапочках з АК і саморобних ракет з каналізаційних труб. І перехвалений ЦААХАЛ, і МОССАД, і неперевершений "залізний купол" - у с р а л и с я п о п о в н і й п р о г ра мі. Яке відношення має Ізраїль до повалення режиму Хусейна, що цей мойшя так розпащекувався? А вихваляються і погрожують вони тому, що перессали: Туреччина, пейсаті ,то вам не Ірак. Ага...
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29.07.2024 13:35 Відповісти
розскажи ще що небуть як "пейсаті" з 1949 року ховаються від тапочників за спиною США
За час свого існування Ізраіль збільшив власну територію в кілька разів. А на піку могутності держава керувала територіями, які були в 5-7 разів (!) більшими за визначальні кордони.

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29.07.2024 13:49 Відповісти
І що євреї якісь термінатори? При такій війні,як в нас,би також тікали і відступали.
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29.07.2024 15:54 Відповісти
"Ізраїль збільшив територію у кілька разів" - силою вигнавши палестинців зі своїх земель?. Ти цим вихваляєшся? Легко вгадати твоє походження навіть не заглянувши у твій паспорт... Тоді чим ви відрізняєтеся від від Хусейна чи Ердогана? Чи путіна? Свої злодіяння ви видаєте за досягнення, а аналогічні дії інших правителів - за злочини? Класична логіка жидів. Пригадую старий ще радянський анекдот. Абрам: Мойшя, давай напиз.ячимо Петра! Мойшя: Абраша, дивийся який від здоровецький... а якщо він напи.дячить нас? Абрам: а нас - то за що?
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30.07.2024 08:43 Відповісти
Це не я писав.Це писав .Ви трішки помилилися.
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30.07.2024 11:31 Відповісти
Прошу вибачення: то для Мишкевича.
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30.07.2024 13:09 Відповісти
Американці теж колись індіанців, озброєних луками перемогли, а у маленького, але озброєного більш ******** зброєю, В'єтнаму відсмоктали.
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29.07.2024 23:21 Відповісти
Хусейна вбив не Ізраїль.Туреччина сильніша за тодішній Ірак.І навіть тоді,Хусейна прибрали в два етапи.А тут ще й є Іран і 100 мільйонів голів населення.
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29.07.2024 15:52 Відповісти
 
 