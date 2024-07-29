У ЄС розробляють двоетапну торговельну стратегію на випадок приходу Трампа до влади, - FT
У Євросоюзі розробляють двоетапну торговельну стратегію для боротьби із Дональдом Трампом.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.
Так, чиновники ЄС вважають найкращою відповіддю на обіцянку Трампа запровадити мінімальні тарифи в розмірі 10% підхід "пряника і батога". За даними видання, ця обіцянка Трампа може скоротити експорт ЄС приблизно на 150 мільярдів євро на рік.
Після перемоги на виборах, але до вступу Трампа на посаду, учасники переговорів планують звернутися до його команди, щоб обговорити, які американські товари ЄС міг би закуповувати у великих кількостях. Якщо переговори про поліпшення торгівлі не матимуть успіху і Трамп запровадить вищі тарифи, торговий департамент Єврокомісії складе списки імпортних товарів, які обкладуть митами в розмірі 50% і більше.
Комісар ЄС з торгівлі Валдіс Домбровскіс сподівається, що обидві сторони зможуть уникнути повторення "конфронтації" минулих років. Він закликав до "підходу співпраці" і заявив, що Брюссель відкритий для "цільових угод" щодо скорочення дефіциту в торгівлі товарами на суму 156 мільярдів євро.
Після повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році ЄС імпортує великі обсяги скрапленого природного газу, щоб замінити поставки з РФ. Дефіцит США за президента Джо Байдена залишається стабільним і у 2023 році сягне 156 мільярдів євро.
Водночас європейські чиновники попереджають, що істотно збільшити експорт зі США складно, оскільки він менш цінний, ніж експорт з ЄС. Домінують сировинні товари, тоді як основними статтями експорту ЄС є фармацевтика, авто, дорогі харчові продукти та напої, як-от шампанське.
Економіка ЄС також зростає трохи менше ніж удвічі швидше, ніж економіка США, що знижує попит.
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Да. По порядку.
Должности советника по нацбезопасности и госсекретаря в новой администрации Трампа, судя по всему, займут Элбридж Колби и Ричард Гренелл. Именно они будут формировать внешнюю политику США.
Колби, вероятный будущий советник Трампа по нацбезопасности, видит главную угрозу в Китае и считает, что Украина оттягивает ресурсы США от потенциального противостояния с Китаем.
Мирный план Гренелла, вероятного будущего госсекретаря, предполагает оставить за Россией оккупированные территории. Они не будут официально признаны, но будут мягко называться "автономные зоны".
Также, по информации Bloomberg, (https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-07-15/ex-trump-envoy-grenell-advocates-autonomous-zones-in-ukraine) в кулуарах Национального съезда республиканской партии (там, где Трамп назначил (https://t.me/ToBeOr_Official/15525) Вэнса вице-президентом) Гренелл сказал, что Украину нельзя принимать в НАТО ни в какие обозримые сроки. Этот подход получил положительный отзыв от Вэнса.
"Нам нужно быть честными насчёт того, принимать ли новых членов в НАТО. Мы не должны принимать новых членов в клуб, когда текущие члены не выполняют свой целевой план" (расходы на оборону в 2% от ВВП), - Гренелл, цитата по Bloomberg. (https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-07-15/ex-trump-envoy-grenell-advocates-autonomous-zones-in-ukraine)
(Что за идиотская отмазка. Мол, некоторые члены НАТО не тратят 2% от ВВП на оборону, поэтому мы не примем Украину, которая тратит 22%. Но худшее в следующем пункте).
Даже если Европа захочет продолжать поддержку Украины после отказа Трампа, он может отозвать гарантии безопасности США по договору НАТО, чтобы принудить Европу "не эскалировать войну поставками вооружений Украине".
(Да. Это, кстати, один в один риторика Виктора Орбана).
Такая угроза может вынудить некоторые страны Европы отказаться от поддержки Украины, оказавшись перед угрозой конфронтации с Россией без гарантий защиты от США.
Вероятно, Европе придётся заключить сделку с Трампом, чтобы он разрешил ей продолжить поддержку Украины. В рамках такой сделки Трамп может потребовать запретить Украине наносить удары по территории РФ западным вооружением. При этом ещё не факт, что Трамп согласится на такую сделку. Но, как пишет Politico, (https://www.politico.eu/article/donald-trump-us-elections-2024-ukraine-russia-war-kamala-harris-democrat-republican-volodymyr-zelenskyy/) для Европы плохая сделка с Трампом лучше, чем любая сделка с Путиным.
Вот так. Что-то мне подсказывает, что придёт время, и люди ещё будут с приятной ностальгией вспоминать Салливана, которого сейчас так хейтят. Если, конечно, победит Трамп.
P.S. К сожалению, реальность именно такова, а не как её рисуют Борис Джонсон (https://t.me/ToBeOr_Official/15566) и Майк Помпео (https://t.me/ToBeOr_Official/15596) в своих фантазиях.
Politico и Bloomberg анализируют намерения наиболее приближённых к Трампу советников, которые займут высшие руководящие должности, а не бывших членов его кабинета (Помпео) и просто хороших друзей (Борис Джонсон), которые на сегодня практически не имеют полномочий.
Конечно, это никак не меняет стратегию Украины: ей всё равно нужно продолжать лоббировать свои интересы среди республиканской партии, пытаясь достучаться до Трампа и компании. Просто хочу, чтобы вы смотрели на объективные признаки, а не на чьи-то фантазии.
⬇️На фото: Колби и Гренелл.
Трамп вже "заспокоїв" американців:
" після мого обрання ви більше НЕ будете ходити на вибори !"
старий кретин 😂👍
Президентство Байдена - небачене в історії США шахрайство. Прекрасно знаючи про його недієздатність, верхівка демпартії використовувала Байдена в ролі президента США, хоча через свою хворобу він був усунений від ухвалення рішень. Знаючи, що Байден не буде кандидатом на майбутніх виборах президента, вони допустили його до участі в дебатах із Трампом, змусивши штаб Трампа використати частину своїх ресурсів та заготовок проти неіснуючого кандидата.
Друге шахрайство - це висування кандидатом Харріс, яка не брала участі у виборчій кампанії, не проводила дебати всередині демпартії та не отримала жодного голосу від своїх однопартійців.
Тобто вона не пройшла процедуру висування до кандидатів згідно з правилами. Демократи вчиняють один злочин за іншим. Нам розповідали, що західне суспільство є суспільством інститутів - правових, політичні, економічні. У цьому плані дуже важливими є процедури, набагато важливішими, ніж особистості. Демпартія в ході виборчої кампанії як 2020, так і 2024 року порушила всі можливі процедури. Усі інститути демократії руйнуються самими
демократами. Тоді як республіканці діють у суворій відповідності до процедур.
Дебати між Трампом та Байденом були запропоновані демократами. Вони проводилися в червні, хоча за правилами повинні проводитись у вересні-жовтні, коли кандидатів у президенти вже висунуто. Трамп погодився заздалегідь на будь-які умови і зробив помилку. На ці дебати не можна було погоджуватися. Для Трампа та республіканців це виявився холостий постріл. Захворювання на ковід Байдена, якщо воно взагалі було, що тривало 5 днів, саме по собі не є приводом для виходу із передвиборчих перегонів. Складається враження, що Байден під впливом ліків не усвідомлював того, що він говорить і підписує. Його психічний стан був цинічно використан демократами у своїх цілах. Це демонструє розвал базових інститутів демократії, оскільки двох кандидатів у президенти з самого початку було поставлено в нерівні умови, а всі ЗМІ у США монополозовані чинною владою. Принцип такий: усі вимоги до одного, а всі плюшки іншому. Такого розгрому базових інститутів демократії не було починаючи з 1933 року у Німеччині. Якщо Байден справді недієздатний, його місце мав зайняти віце-президент, а потім оголошується проект з пошуку кандидатів на пост президента. Замість принципу конкурентності відбулося призначення наступника. Це той самий трюк, який привів до влади путина влітку 1999 року у росії. Єльцин тоді теж був під дією мед. препаратів і не розумів, що він говорить і підписує. Його стан був використан тими, хто хотів привести до влади путіна. Але ж то була тоталітарна росія, яка не знала демократії. І ось сьогодні ми маємо те саме в США.
Байден хотів йти на другий рядок тільки тому, що тоді він мав би можливість помилувати свого сина Хантера, якщо той буде засуджений по двох кримінальних справах. Але Камала Харріс чудово впорається з цим замість Байдена. Саме це і було обіцяно Байдену в обмін на відмову від участі у виборах 2024 року. Шокуючий аналог історії приходу путіна! Тоді путін вважали слабким, тимчасовим, тримателем місця для наступного президента. Але його дуже недооцінили. Харріс демократи також вважають слабкою, тупою, маріонеткою в руках сім'ї Обами, Соросів та Клінтонів. Але її також явно недооцінюють. Коли Харріс отримає владу, її першими жертвами стануть ті, хто привів її до влади. Згадаймо вбивство Березовського путіним та усунення від влади ельцинського оточення. Історія має властивість повторюватися, якщо її уроки не були вивчені.
Що ще поєднує Харріс і путіна? Путін не виграв жодних демократичних виборів без використання адмін. ресурсу і ніколи не брав участі в дебатах. Харріс також не виграла жодні демократичні вибори без використання адмін. ресурсу і ніколи не брала участі в дебатах. Але головне, що їх об'єднує, це жадоба влади за будь-яку ціну. А засобом для обох для сходження на владний олімп служила корупція. Але про це згодом.
Проти нього відкрито 38 справ.
З його подачі відбувся штурм Капітолію - це навіть важко оцінити, в умовах миру і "сталої демократії" у США.
Трамп, по факту, взагалі не учасник партії респів. Наразі партія респів опинилася "при Трампі".
Тому писати про законослухняних респів не випадає.
У нас про це не пишуть. Чомусь.
трамп що примкне до вісі зла ? китай, московія, іран ?
ну тоді гаплик не вивезем