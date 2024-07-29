Росіяни вперше вивели у Чорне море одразу 3 підводні човни, - Плетенчук
Росіяни наразі тримають у Чорному морі три підводні човни, які є ракетоносіями.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав на своїй Facebook-сторінці речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.
"Ворог вперше вивів в море одразу 3 підводних човни, які є носіями крилатих ракет. Фактично, це всі наявні в Азово-Чорноморському регіоні. Іноді чорноморський флот називають підводним. Тепер це правда", - йдеться в дописі.
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День флоту слід відзначити, а ми допоможемо - по-братськи.
А ПІСЛЯ ЗУСТРІТИ ЇХ НА БЕРЕЗІ...