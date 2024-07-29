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Росіяни вперше вивели у Чорне море одразу 3 підводні човни, - Плетенчук

підводний човен

Росіяни наразі тримають у Чорному морі три підводні човни, які є ракетоносіями. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав на своїй Facebook-сторінці речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Ворог вперше вивів в море одразу 3 підводних човни, які є носіями крилатих ракет. Фактично, це всі наявні в Азово-Чорноморському регіоні. Іноді чорноморський флот називають підводним. Тепер це правда", - йдеться в дописі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кілька останніх атак ворог здійснив за допомогою підводних човнів, які перебувають у Новоросійську, - Плетенчук

Автор: 

ВМС (1377) підводний човен (84) Чорне море (1658) Плетенчук Дмитро (166)


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Топ коментарі
+4
теперь нам нужны небольшие дроны-буи с аппаратурой гидроакустической разведки для наведения дронов с глубинными бомбами.
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29.07.2024 11:32
+3
А ЧОМУ Б НЕ ІДЕНТИФІКУВАТИ ЧЛЕНІВ КОМАНД ЦИХ ПІДВОДНИХ ЧОВНІВ.
А ПІСЛЯ ЗУСТРІТИ ЇХ НА БЕРЕЗІ...
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29.07.2024 11:34
+3
Наш Лідор "ставку безсмертних" ще не зібрав ? дЄрмак у запої ? Три човника закриють зерновий коридор на рахунок раз-два. І що на це скаже швейцарські угоди саміту ? Знову ... просрались ?
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29.07.2024 11:36
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Накриєте,бо свято без бавовни не свято
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29.07.2024 11:25 Відповісти
госдеп заборонив накривати . свята не буде
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29.07.2024 11:28 Відповісти
на утилізацію?
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29.07.2024 13:08 Відповісти
Нехай ті човни стануть у колону і піднімуть варягівські прапори.
День флоту слід відзначити, а ми допоможемо - по-братськи.
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29.07.2024 11:28 Відповісти
Зразу три корита - це щоб наші підводні дрони не промахнулися !
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29.07.2024 11:32 Відповісти
теперь нам нужны небольшие дроны-буи с аппаратурой гидроакустической разведки для наведения дронов с глубинными бомбами.
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29.07.2024 11:32 Відповісти
А ЧОМУ Б НЕ ІДЕНТИФІКУВАТИ ЧЛЕНІВ КОМАНД ЦИХ ПІДВОДНИХ ЧОВНІВ.
А ПІСЛЯ ЗУСТРІТИ ЇХ НА БЕРЕЗІ...
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29.07.2024 11:34 Відповісти
Наш Лідор "ставку безсмертних" ще не зібрав ? дЄрмак у запої ? Три човника закриють зерновий коридор на рахунок раз-два. І що на це скаже швейцарські угоди саміту ? Знову ... просрались ?
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29.07.2024 11:36 Відповісти
"Марички", ваш выход... Неижпапа, выпускай своих девчонок...
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29.07.2024 11:53 Відповісти
Є вертольоти ,є глибинні бомби ,є гідроакустичне обладнання ,є ,як кажуть, унікальна субмарина "кронос" з торпедами, збудована за технологією стелс -пора топити русняві "варшав'янки".
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29.07.2024 12:06 Відповісти
небезпечна зброя...адже корабель видно а підводний човен з ракєтоносіями ні ..в любій точці може винирнути,випустити ракети і знову під воду
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29.07.2024 12:15 Відповісти
Мабуть мАЦкву шукатимуть...
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29.07.2024 13:08 Відповісти
Готуються. Сконцентрували бомбардувальники, вивели в море три підводні ракетоносії.
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29.07.2024 14:21 Відповісти
 
 