Росіяни вперше вивели у Чорне море одразу 3 підводні човни, - Плетенчук

Росіяни наразі тримають у Чорному морі три підводні човни, які є ракетоносіями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав на своїй Facebook-сторінці речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Ворог вперше вивів в море одразу 3 підводних човни, які є носіями крилатих ракет. Фактично, це всі наявні в Азово-Чорноморському регіоні. Іноді чорноморський флот називають підводним. Тепер це правда", - йдеться в дописі.

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