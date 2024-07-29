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Новини Агресія Росії проти України
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У Покровську залишаються 60 тисяч людей, щомісяця евакуюються понад 500, - начальник МВА Добряк

Евакуація з Покровська

У Покровську залишаються 60 тисяч людей, з яких 4 тисячі – діти, ще 4 тисячі дітей евакуювали. Щомісяця з міста евакуюються понад 500 людей. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Радіо Свобода заявив начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.

Він зазначив, що  евакуаційний потяг відправляється один раз на вісім днів.

"Зараз у наш евакуаційний хаб їдуть люди з Торецька, розумієте, який там жах твориться. Вони проходять комісії, записуються. Тому що там будуть виплати, йдуть виплати по від’їзду, через "Укрпошту". Тому так планово це виходить. Тобто не просто прийти на потяг. Якщо людина прийшла, до потяга ще п’ять-шість днів, то в нас є "шелтер", де вона перебуває; можна помитися, триразово похарчуватися гарячим харчуванням. Їдуть зараз у Волинську область. Волинь - приймаюча сторона, і Рівненщина. Це організовано через уряд, через Донецьку обласну державну адміністрацію", - розповів він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти вдарили по Покровську: Влучання в об’єкт соцінфраструктури, 5 осіб поранено. ФОТО

Автор: 

евакуація (2304) Донецька область (8302) Покровськ (600)


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Топ коментарі
+4
Так не дивно, якщо місцева влада краде гроші і замість риття окопів і будивництва ДОТів квіти саджає і фарбує асфальт. Складається враження надійного тилу. У Куп`янську така сама хрень, але до ЛБЗ не 20, а 7 км
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29.07.2024 12:14
+2
@ "Покровськ. Найгарячіша ділянка фронту. Чи дійсно оркам потрібна траса Т0504, яка вже місяць прострілюється батальйонними мінометами?

https://pbs.twimg.com/media/GThg2ckXkAAqMOD?format=jpg&name=900x900

Подивимося всю лінію фронту з метою зрозуміти логіку дій орків. 6 ділянок фронту. Що їх поєднує?
"Совдепія" рулить.
Всі наступальні дії орків так чи інакше пов'язані з просуванням вздовж залізниці. Щільний ґрунт, сухо, панівні висоти дозволяють застосовувати механізовану компоненту без додаткових затрат.
https://pbs.twimg.com/media/GThjDLVWkAAx-s3?format=jpg&name=small
Якщо й виникають "труднощі", то їх усувають - в Україну пригнали 30+ тисяч тушок (10 бригад) залізничних військ, які прибирають будь-які перешкоди та забезпечують логістику по залізниці.
https://pbs.twimg.com/media/GThjzn7XcAA2mKT?format=png&name=small
Таким чином, з великою ймовірністю можна стверджувати, що орки рвуться на Покровськ, наступаючи вздовж залізничного полотна й забезпечуючи фланги.
В зв'язку з цим, в якості пропозиції із протидії такій тактиці, можна пригадати потужні фугаси, які на шляху просування ворога змінюють ландшафт - 2-3 тонни тротилу наприклад.
https://pbs.twimg.com/media/GThkKMbW0AANb-J?format=jpg&name=small
З великою ймовірністю можна також визначити й інші локації, де орки можуть накопичуватись і спробувати "просунутися".
І (як не дивно) ці місця, особливо на кордоні, повністю збігаються з місцями дислокації груп військ "Брянськ", "Курськ", "Бєлгород".
"Савпадєніє"? (с)"
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29.07.2024 12:01
+2
Смердиш лаптями... в Покровську мешкає 75% етнічних українців.
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29.07.2024 12:21
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@ "Покровськ. Найгарячіша ділянка фронту. Чи дійсно оркам потрібна траса Т0504, яка вже місяць прострілюється батальйонними мінометами?

https://pbs.twimg.com/media/GThg2ckXkAAqMOD?format=jpg&name=900x900

Подивимося всю лінію фронту з метою зрозуміти логіку дій орків. 6 ділянок фронту. Що їх поєднує?
"Совдепія" рулить.
Всі наступальні дії орків так чи інакше пов'язані з просуванням вздовж залізниці. Щільний ґрунт, сухо, панівні висоти дозволяють застосовувати механізовану компоненту без додаткових затрат.
https://pbs.twimg.com/media/GThjDLVWkAAx-s3?format=jpg&name=small
Якщо й виникають "труднощі", то їх усувають - в Україну пригнали 30+ тисяч тушок (10 бригад) залізничних військ, які прибирають будь-які перешкоди та забезпечують логістику по залізниці.
https://pbs.twimg.com/media/GThjzn7XcAA2mKT?format=png&name=small
Таким чином, з великою ймовірністю можна стверджувати, що орки рвуться на Покровськ, наступаючи вздовж залізничного полотна й забезпечуючи фланги.
В зв'язку з цим, в якості пропозиції із протидії такій тактиці, можна пригадати потужні фугаси, які на шляху просування ворога змінюють ландшафт - 2-3 тонни тротилу наприклад.
https://pbs.twimg.com/media/GThkKMbW0AANb-J?format=jpg&name=small
З великою ймовірністю можна також визначити й інші локації, де орки можуть накопичуватись і спробувати "просунутися".
І (як не дивно) ці місця, особливо на кордоні, повністю збігаються з місцями дислокації груп військ "Брянськ", "Курськ", "Бєлгород".
"Савпадєніє"? (с)"
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29.07.2024 12:01 Відповісти
Изза ждунов дети страдают...
Какие они там выростут.. среди сепарья матерого
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29.07.2024 12:03 Відповісти
Смердиш лаптями... в Покровську мешкає 75% етнічних українців.
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29.07.2024 12:21 Відповісти
судячи з вікіпедії так, але важко в це віриться. Та в принципі не має значення, якщо не їдуть, значить вважають так потрібним.
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29.07.2024 12:26 Відповісти
Так не дивно, якщо місцева влада краде гроші і замість риття окопів і будивництва ДОТів квіти саджає і фарбує асфальт. Складається враження надійного тилу. У Куп`янську така сама хрень, але до ЛБЗ не 20, а 7 км
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29.07.2024 12:14 Відповісти
Т.е каждую неделю формируется эвакуационный поезд, но людей набирается полько на 2 вагона.
"Всех не перебьют" - наш народ незгибаемый
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29.07.2024 12:53 Відповісти
В апреле 22-го по 6 поездов в день уходило.
Нам в Черновцы влом было стоя ехать.
Поехали во Львов, на электричке
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29.07.2024 12:57 Відповісти
дуже повільно
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29.07.2024 12:58 Відповісти
За Покровськом - вже Дніпропетровщина.
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29.07.2024 13:38 Відповісти
а сепарська влада замість риття окопів... саджає квіти і робить клумби.

Грьобані ждуни
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29.07.2024 15:05 Відповісти
 
 