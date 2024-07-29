У Покровську залишаються 60 тисяч людей, щомісяця евакуюються понад 500, - начальник МВА Добряк

У Покровську залишаються 60 тисяч людей, з яких 4 тисячі – діти, ще 4 тисячі дітей евакуювали. Щомісяця з міста евакуюються понад 500 людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Радіо Свобода заявив начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.

Він зазначив, що евакуаційний потяг відправляється один раз на вісім днів.

"Зараз у наш евакуаційний хаб їдуть люди з Торецька, розумієте, який там жах твориться. Вони проходять комісії, записуються. Тому що там будуть виплати, йдуть виплати по від’їзду, через "Укрпошту". Тому так планово це виходить. Тобто не просто прийти на потяг. Якщо людина прийшла, до потяга ще п’ять-шість днів, то в нас є "шелтер", де вона перебуває; можна помитися, триразово похарчуватися гарячим харчуванням. Їдуть зараз у Волинську область. Волинь - приймаюча сторона, і Рівненщина. Це організовано через уряд, через Донецьку обласну державну адміністрацію", - розповів він.

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