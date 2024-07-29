У Покровську залишаються 60 тисяч людей, щомісяця евакуюються понад 500, - начальник МВА Добряк
У Покровську залишаються 60 тисяч людей, з яких 4 тисячі – діти, ще 4 тисячі дітей евакуювали. Щомісяця з міста евакуюються понад 500 людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Радіо Свобода заявив начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.
Він зазначив, що евакуаційний потяг відправляється один раз на вісім днів.
"Зараз у наш евакуаційний хаб їдуть люди з Торецька, розумієте, який там жах твориться. Вони проходять комісії, записуються. Тому що там будуть виплати, йдуть виплати по від’їзду, через "Укрпошту". Тому так планово це виходить. Тобто не просто прийти на потяг. Якщо людина прийшла, до потяга ще п’ять-шість днів, то в нас є "шелтер", де вона перебуває; можна помитися, триразово похарчуватися гарячим харчуванням. Їдуть зараз у Волинську область. Волинь - приймаюча сторона, і Рівненщина. Це організовано через уряд, через Донецьку обласну державну адміністрацію", - розповів він.
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Подивимося всю лінію фронту з метою зрозуміти логіку дій орків. 6 ділянок фронту. Що їх поєднує?
"Совдепія" рулить.
Всі наступальні дії орків так чи інакше пов'язані з просуванням вздовж залізниці. Щільний ґрунт, сухо, панівні висоти дозволяють застосовувати механізовану компоненту без додаткових затрат.
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Якщо й виникають "труднощі", то їх усувають - в Україну пригнали 30+ тисяч тушок (10 бригад) залізничних військ, які прибирають будь-які перешкоди та забезпечують логістику по залізниці.
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Таким чином, з великою ймовірністю можна стверджувати, що орки рвуться на Покровськ, наступаючи вздовж залізничного полотна й забезпечуючи фланги.
В зв'язку з цим, в якості пропозиції із протидії такій тактиці, можна пригадати потужні фугаси, які на шляху просування ворога змінюють ландшафт - 2-3 тонни тротилу наприклад.
https://pbs.twimg.com/media/GThkKMbW0AANb-J?format=jpg&name=small
З великою ймовірністю можна також визначити й інші локації, де орки можуть накопичуватись і спробувати "просунутися".
І (як не дивно) ці місця, особливо на кордоні, повністю збігаються з місцями дислокації груп військ "Брянськ", "Курськ", "Бєлгород".
"Савпадєніє"? (с)"
Какие они там выростут.. среди сепарья матерого
"Всех не перебьют" - наш народ незгибаемый
Нам в Черновцы влом было стоя ехать.
Поехали во Львов, на электричке
Грьобані ждуни