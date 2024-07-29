На півдні за добу знищено 114 окупантів, 52 одиниці озброєння й військової техніки та 6 пунктів зберігання боєприпасів

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 114 окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.

Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 114 осіб.

Також росіяни втратили 52 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема:

1 танк;

2 122-мм самохідні артилерійські установки;

3 бойові броньовані машини;

17 гармат;

1 міномет;

20 одиниць автомобільної техніки;

4 розвідувальні БпЛА;

1 ретранслятор;

3 човни.

Також дивіться: Окупанти, стікаючи кров’ю, плавають навколо свого човна після скидів боєприпасів з українського дрона. ВIДЕО

Також українські захисники знищили 6 польових пунктів зберігання боєприпасів, 1 місце зберігання пально-мастильних матеріалів, 1 взводний опорний пункт, 1 вогневу позицію.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 576 000 російських загарбників.