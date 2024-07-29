УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6715 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
267 0

На півдні за добу знищено 114 окупантів, 52 одиниці озброєння й військової техніки та 6 пунктів зберігання боєприпасів

Знищення техніки РФ

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 114 окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.

Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 114 осіб.

Також росіяни втратили 52 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема:

  • 1 танк;
  • 2 122-мм самохідні артилерійські установки;
  • 3 бойові броньовані машини;
  • 17 гармат;
  • 1 міномет;
  • 20 одиниць автомобільної техніки;
  • 4 розвідувальні БпЛА;
  • 1 ретранслятор;
  • 3 човни.

Також дивіться: Окупанти, стікаючи кров’ю, плавають навколо свого човна після скидів боєприпасів з українського дрона. ВIДЕО

Також українські захисники знищили 6 польових пунктів зберігання боєприпасів, 1 місце зберігання пально-мастильних матеріалів, 1 взводний опорний пункт, 1 вогневу позицію.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 576 000 російських загарбників.

Автор: 

армія рф (17176) ліквідація (3852) знищення (7131) Сили оборони півдня (320)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 