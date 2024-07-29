На півдні за добу знищено 114 окупантів, 52 одиниці озброєння й військової техніки та 6 пунктів зберігання боєприпасів
Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 114 окупантів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.
Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 114 осіб.
Також росіяни втратили 52 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема:
- 1 танк;
- 2 122-мм самохідні артилерійські установки;
- 3 бойові броньовані машини;
- 17 гармат;
- 1 міномет;
- 20 одиниць автомобільної техніки;
- 4 розвідувальні БпЛА;
- 1 ретранслятор;
- 3 човни.
Також українські захисники знищили 6 польових пунктів зберігання боєприпасів, 1 місце зберігання пально-мастильних матеріалів, 1 взводний опорний пункт, 1 вогневу позицію.
Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 576 000 російських загарбників.
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