Окупанти вдарили по Торецьку: 3 людини загинули, 3 поранені
Зранку 29 липня війська РФ знову ударили по Торецьку Донецької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
"Щонайменше 3 людини загинули і 3 поранені - такі попередні наслідки обстрілів Торецька", - зазначив він.
За словами Філашкіна, усім пораненим надана медична допомога, одна людина перебуває у важкому стані.
Крім того, 1 людина загинула у Гродівці.
Остаточна інформація щодо постраждалих та руйнувань буде відома пізніше.
Як повідомлялося, окупанти минулої доби завдали майже три тисячі ударів по Донеччині, три людини поранено.
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Андрей Луценко #508803
показати весь коментар29.07.2024 13:39 Відповісти Мені подобається 3
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