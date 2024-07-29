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Новини Війна
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Окупанти вдарили по Торецьку: 3 людини загинули, 3 поранені

Удар по Торецьку

Зранку 29 липня війська РФ знову ударили по Торецьку Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

"Щонайменше 3 людини загинули і 3 поранені - такі попередні наслідки обстрілів Торецька", - зазначив він.

За словами Філашкіна, усім пораненим надана медична допомога, одна людина перебуває у важкому стані.

Крім того, 1 людина загинула у Гродівці.

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Остаточна інформація щодо постраждалих та руйнувань буде відома пізніше.

Як повідомлялося, окупанти минулої доби завдали майже три тисячі ударів по Донеччині, три людини поранено.

Автор: 

обстріл (28183) Донецька область (8302) Торецьк (430)


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Вдарили по Торецьку?? Та там кожен день арта, бомби. Звідти вже людей ніхто не хоче їхати евакуювати, бо рашистскі дрони по всьому місту літають. Там вже нема жодного не пошкодженого будинку. Тобто ось це все не вдарили, а саме сьогодні вдарили??
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29.07.2024 13:39 Відповісти
 
 