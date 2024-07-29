Окупанти вдарили по Торецьку: 3 людини загинули, 3 поранені

Зранку 29 липня війська РФ знову ударили по Торецьку Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

"Щонайменше 3 людини загинули і 3 поранені - такі попередні наслідки обстрілів Торецька", - зазначив він.

За словами Філашкіна, усім пораненим надана медична допомога, одна людина перебуває у важкому стані.

Крім того, 1 людина загинула у Гродівці.

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Остаточна інформація щодо постраждалих та руйнувань буде відома пізніше.

Як повідомлялося, окупанти минулої доби завдали майже три тисячі ударів по Донеччині, три людини поранено.