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Міноборони підтримало законопроєкт про приватні військові компанії

танк,зсу

Міноборони підтримало законопроєкт "Про міжнародні оборонні компанії" із зауваженнями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Автором законопроєкту є "слуга народу" Сергій Гривко. У законопроєкті зазначається, що такі компанії зможуть проводити діяльність виключно за кордоном, але з реєстрацією та сплатою податків в Україні.

Такі компанії зможуть надавати оборонні послуги.

"Оборонні послуги – послуги з навчання, тактичної підготовки, розвідки, конвоювання, забезпечення безпеки фізичних і юридичних осіб, охорони майна та виконання інших завдань", - йдеться у тексті законопроєкту.

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Автор: 

законопроєкт (3583) Міноборони (7300)


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Топ коментарі
+10
Черговий "мутняк" закрутили...
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29.07.2024 15:52
+10
Рекрутів для цих ПВК теж будуть "бусіками" ловити?
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29.07.2024 16:02
+8
Мабуть це те, чого не вистачає для нашої перемоги...
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29.07.2024 15:53
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Черговий "мутняк" закрутили...
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29.07.2024 15:52 Відповісти
Оскільки діяльність виключно за межами кордону України (де в Україні немає інтересів), то це спосіб, в майбутньому, прибрати з країни ветеранів війни.
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29.07.2024 15:58 Відповісти
Швидше охороняти батальйон Монако який і є за кордоном,навчання захисників України, то це проводять країни-донори
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29.07.2024 16:00 Відповісти
Тепер у янєлохів буде офіційно дозволена своя армія.
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29.07.2024 16:33 Відповісти
і не одна...
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29.07.2024 16:36 Відповісти
Мабуть це те, чого не вистачає для нашої перемоги...
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29.07.2024 15:53 Відповісти
ЧВК хора имене Верьовки
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29.07.2024 15:57 Відповісти
В Еміратах базуватись будуть, ахранять тєла Бубона і його стряпчих.
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29.07.2024 16:00 Відповісти
Рекрутів для цих ПВК теж будуть "бусіками" ловити?
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29.07.2024 16:02 Відповісти
думаю, наоборот, будут вербовать (и переманивать деньгами) опытных ветеранов...
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29.07.2024 16:30 Відповісти
злодії свої армії будуть мати
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29.07.2024 16:09 Відповісти
вони давно вже їх мають, зараз узаконюють.
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29.07.2024 22:20 Відповісти
Впевнений,це копія кацапського закону,за яким діє ЧВК "Вагнер"
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29.07.2024 16:10 Відповісти
Стопудово. У ЗЕлених мартишок свого розуму нема.
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29.07.2024 16:35 Відповісти
как бы в итоге не оказалось, что эти ЧВК будут нанимать и оплачивать рашисты,( через посредников)
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29.07.2024 16:28 Відповісти
міноборони - це злодії і крадії
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29.07.2024 16:29 Відповісти
А з ким шапіто збирається воювати, чи Ізраіль буде захищати?
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29.07.2024 16:29 Відповісти
А в Україні вже надлишок мобілізаційного потенціалу?

На фронті все Ок?

Чи це вже під Єрмаківський "мирний план" робиться?
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29.07.2024 16:34 Відповісти
Цей Гривко був співініціатором законопроєкту № 7351, який надавав право командирам страчувати без суду військових у бойовій обстановці за невиконання наказів. Потім, своїм законопроєктом № 10057 пропонував ув'язненим скоротити термін за допомогою роботи на «велогенараційних установках» , які розмістять на території в'язниць.
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29.07.2024 16:41 Відповісти
А на ***?
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29.07.2024 16:49 Відповісти
Майбутнє наступає вже сьогодні. "Скажений Макс" поступово стає реальністю.
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29.07.2024 17:57 Відповісти
ЗЕЛЕНІ ПРЕЗЕРВАТИВИ СТВОРЮЮТЬ ПРИВАТНІ ВІЙСЬКОВІ КОМПАНІЇ ТИПУ ВАГНЕРА ЩОБ ЇХ НЕ ВІШАЛИ НА ХРЕЩАТИКУ ПІСЛЯ КІНЦЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО.
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29.07.2024 20:01 Відповісти
Приватні воєнізовані формування це легалізований бандитизм і тероризм, навіть якщо це буде проводитись на території іноземних держав, це втягування України у міжнародні конфлікти з іншими державами, різноманітнмми терористичними угрупованнями, очевидно що за замовленням ворожого кремля.

Воєнне найманство міжнародним правом визнається злочином проти миру та безпеки людства, є основним чинником збройної агресії, початку воєнних конфліктів у світі.
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30.07.2024 15:27 Відповісти
Реальна схема для створення сепаратистів в Україні, думаю Росія легально зможе наймати цих людей для своїх цілей по всьому світу, а в разі потреби зможе цими найманцями дестабілізувати Україну.
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30.07.2024 17:22 Відповісти
 
 