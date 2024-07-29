Міноборони підтримало законопроєкт про приватні військові компанії

Міноборони підтримало законопроєкт "Про міжнародні оборонні компанії" із зауваженнями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Автором законопроєкту є "слуга народу" Сергій Гривко. У законопроєкті зазначається, що такі компанії зможуть проводити діяльність виключно за кордоном, але з реєстрацією та сплатою податків в Україні.

Такі компанії зможуть надавати оборонні послуги.

"Оборонні послуги – послуги з навчання, тактичної підготовки, розвідки, конвоювання, забезпечення безпеки фізичних і юридичних осіб, охорони майна та виконання інших завдань", - йдеться у тексті законопроєкту.

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