Міноборони підтримало законопроєкт про приватні військові компанії
Міноборони підтримало законопроєкт "Про міжнародні оборонні компанії" із зауваженнями.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
Автором законопроєкту є "слуга народу" Сергій Гривко. У законопроєкті зазначається, що такі компанії зможуть проводити діяльність виключно за кордоном, але з реєстрацією та сплатою податків в Україні.
Такі компанії зможуть надавати оборонні послуги.
"Оборонні послуги – послуги з навчання, тактичної підготовки, розвідки, конвоювання, забезпечення безпеки фізичних і юридичних осіб, охорони майна та виконання інших завдань", - йдеться у тексті законопроєкту.
Топ коментарі
+10 Luk Viktor
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+10 Ярослав Кийко
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+8 Геннадій #588068
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На фронті все Ок?
Чи це вже під Єрмаківський "мирний план" робиться?
Воєнне найманство міжнародним правом визнається злочином проти миру та безпеки людства, є основним чинником збройної агресії, початку воєнних конфліктів у світі.