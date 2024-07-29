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Повідомлено про підозру 5 зрадникам, яких Сили оборони захопили в полон на передовій, - СБУ

СБУ повідомила про підозру зрадникам

Військова контррозвідка та слідчі Служби безпеки зібрали доказову базу на ще п’ятьох зрадників, які воювали проти Сил оборони на сході України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, перебуваючи у складі окупаційних угруповань РФ, зловмисники потрапили у полон українських захисників під час боїв на Донеччині на початку липня цього року.

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Що відомо про зрадників?

Один із затриманих - стрілець з 4-ї окремої мотострілецької бригади військ РФ. Весь його взвод був знищений під час боїв за Часів Яр.

Після боєзіткнення зрадник два тижні переховувався у навколишніх лісосмугах, де згодом був затриманий українськими оборонцями.

Зловмисником виявився мешканець тимчасово захопленого селища Верхньогарасимівка на Луганщині, який 24 лютого 2022 року добровільно приєднався до окупантів.

Ще один зрадник - колишній мешканець Одещини. Напередодні повномасштабної війни чоловік виїхав до росії, а після її початку прибув до військкомату у московській області та уклав контракт з міноборони рф.

Після нетривалої підготовки на полігонах його направили штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському напрямку. Там його взяли у полон поблизу Верхньокамʼянського.

Інший фігурант – житель тимчасово захопленої частини території Донеччини. Перебуваючи у складі окупаційного підрозділу "Шторм-Z", він брав участь у "м’ясних" штурмах Красногорівки.

Ще двоє зрадників – вихідці з Луганської області. Один з них на початку повномасштабної війни виїхав до Магадана, де згодом "мобілізувався" до 39-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил РФ. Під час боїв у районі Вугледара потрапив у полон.

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Підозри зрадникам

Наразі всім затриманим слідчі Служби безпеки повідомили про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за двома статтями Кримінального кодексу України:

  •  чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада);
  •  ч. 7 ст. 111-1 (добровільна участь громадянина України в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, створених на тимчасово окупованій території, та/або в збройних формуваннях держави-агресора).

Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.

Автор: 

СБУ (12765) державна зрада (1678) підозра (756)


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розстріляти накуй долбойобів
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29.07.2024 16:14 Відповісти
Куля відбілюе їх! В усі часи зрадників вішали !
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29.07.2024 16:17 Відповісти
Цікаво, а зрадники, які були військовослужбовцями до 2014 року в ЗСУ попадають в полон? Їм же підозра не потрібна? повторна? Відразу довічне?
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29.07.2024 16:17 Відповісти
афігєть!
тобто, вони будуть сидіти в українській тюрмі. і я, буду годувати їх, весь строк?
обміну вони не підлягають, то якого хєра, їх беруть в полон?
борщем і кашею кормити?
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29.07.2024 16:34 Відповісти
А хіба вони не "ваєннаслужащіє савецкай расєйской арміі"?
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29.07.2024 17:38 Відповісти
КОЛАБОРАЦІОНІ́ЗМ (від франц. collaboration - спів­праця, співробітництво) - усвідомлене, добровільне та зумис­не співробітництво з ворогом у його інтересах і на шкоду своїй державі та її союзникам.
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29.07.2024 17:58 Відповісти
На минные поля их, тварей, на разминирование..
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29.07.2024 16:44 Відповісти
Эту мразь казластан обменивать не будет, зачем их судить? Попытка к бегству, и делу конец
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29.07.2024 20:43 Відповісти
 
 