Повідомлено про підозру 5 зрадникам, яких Сили оборони захопили в полон на передовій, - СБУ

Військова контррозвідка та слідчі Служби безпеки зібрали доказову базу на ще п’ятьох зрадників, які воювали проти Сил оборони на сході України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, перебуваючи у складі окупаційних угруповань РФ, зловмисники потрапили у полон українських захисників під час боїв на Донеччині на початку липня цього року.

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Що відомо про зрадників?

Один із затриманих - стрілець з 4-ї окремої мотострілецької бригади військ РФ. Весь його взвод був знищений під час боїв за Часів Яр.

Після боєзіткнення зрадник два тижні переховувався у навколишніх лісосмугах, де згодом був затриманий українськими оборонцями.

Зловмисником виявився мешканець тимчасово захопленого селища Верхньогарасимівка на Луганщині, який 24 лютого 2022 року добровільно приєднався до окупантів.

Ще один зрадник - колишній мешканець Одещини. Напередодні повномасштабної війни чоловік виїхав до росії, а після її початку прибув до військкомату у московській області та уклав контракт з міноборони рф.

Після нетривалої підготовки на полігонах його направили штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському напрямку. Там його взяли у полон поблизу Верхньокамʼянського.

Інший фігурант – житель тимчасово захопленої частини території Донеччини. Перебуваючи у складі окупаційного підрозділу "Шторм-Z", він брав участь у "м’ясних" штурмах Красногорівки.

Ще двоє зрадників – вихідці з Луганської області. Один з них на початку повномасштабної війни виїхав до Магадана, де згодом "мобілізувався" до 39-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил РФ. Під час боїв у районі Вугледара потрапив у полон.

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Підозри зрадникам

Наразі всім затриманим слідчі Служби безпеки повідомили про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за двома статтями Кримінального кодексу України:

чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада);

ч. 7 ст. 111-1 (добровільна участь громадянина України в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, створених на тимчасово окупованій території, та/або в збройних формуваннях держави-агресора).

Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.