У МЗС Німеччини відповіли на погрози Путіна через «Томагавки»: Нас не залякати такими заявами

Берлін відреагував на заяви диктатора РФ Володимира Путіна щодо розгортання американських ракет "Томагавк" у Німеччині.

Про це повідомляє ntv, інформує Цензор.НЕТ.

У МЗС Німеччини заявили, що погрози глави Кремля щодо запланованого розміщення в Німеччині озброєнь великої дальності не призведуть до зміни цих планів.

"Ми не дозволимо себе залякати такими заявами", - заявив речник зовнішньополітичного відомства Німеччини.

Крім цього, у МЗС Німеччини нагадали, що Росія роками озброюється і веде загарбницьку війну в Європі проти України. Тому ФРН має на це відреагувати.

Що передувало?

На полях саміту НАТО у Вашингтоні 9-11 липня уряди США і Німеччини оголосили, що США мають намір з 2026 року знову розмістити в Німеччині системи далекобійних ракетних озброєнь, радіус дії декотрих сягатиме аж РФ.

Раніше канцлер ФРН Олаф Шольц заявляв, що для того, щоб запобігти розміщенню американських ракет дальнього радіусу дії в Німеччині, Росія повинна спочатку припинити свою війну проти України.

Своєю чергою диктатор Путін погрожує відмовитися від "одностороннього мораторію" на розміщення ударних засобів середньої та малої дальності у разі розгортання американських ракет "Томагавк" у Німеччині.

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