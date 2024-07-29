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У МЗС Німеччини відповіли на погрози Путіна через "Томагавки": Нас не залякати такими заявами

У МЗС Німеччини відповіли на погрози Путіна через «Томагавки»: Нас не залякати такими заявами

Берлін відреагував на заяви диктатора РФ Володимира Путіна щодо розгортання американських ракет "Томагавк" у Німеччині.

Про це повідомляє ntv, інформує Цензор.НЕТ.

У МЗС Німеччини заявили, що погрози глави Кремля щодо запланованого розміщення в Німеччині озброєнь великої дальності не призведуть до зміни цих планів.

"Ми не дозволимо себе залякати такими заявами", - заявив речник зовнішньополітичного відомства Німеччини.

Крім цього, у МЗС Німеччини нагадали, що Росія роками озброюється і веде загарбницьку війну в Європі проти України. Тому ФРН має на це відреагувати.

Що передувало?

На полях саміту НАТО у Вашингтоні 9-11 липня уряди США і Німеччини оголосили, що США мають намір з 2026 року знову розмістити в Німеччині системи далекобійних ракетних озброєнь, радіус дії декотрих сягатиме аж РФ.

Раніше канцлер ФРН Олаф Шольц заявляв, що для того, щоб запобігти розміщенню американських ракет дальнього радіусу дії в Німеччині, Росія повинна спочатку припинити свою війну проти України.

Своєю чергою диктатор Путін погрожує відмовитися від "одностороннього мораторію" на розміщення ударних засобів середньої та малої дальності у разі розгортання американських ракет "Томагавк" у Німеччині.

Читайте також: Шольц пригадав свою розмову з Путіним і виступив на захист розміщення ракет США у Німеччині

Автор: 

Німеччина (7317) путін (23746) ракети (4000) Томагавк (5)


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Топ коментарі
+7
Він зараз уважно вислуховує поради попередниці.
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29.07.2024 16:54
+3
встигне добiгти до чемоданчека
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29.07.2024 16:53
+3
Єслі ми будєм дєлать ракєти, то как же ми сможем воровать на постройкн дорог?
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29.07.2024 17:00
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врємя подльота до бункеар 10хвилин
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29.07.2024 16:42 Відповісти
встигне добiгти до чемоданчека
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29.07.2024 16:53 Відповісти
до валізки в яку він справляє нужду? так, щоб встигнути туди надзюрити і втопитись.
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29.07.2024 22:48 Відповісти
"...заявив речник зовнішньополітичного відомства Німеччини...."
А що скаже ШОЛЬЦ?
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29.07.2024 16:42 Відповісти
Він зараз уважно вислуховує поради попередниці.
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29.07.2024 16:54 Відповісти
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29.07.2024 16:57 Відповісти
Ехх, нам би таких Топорів сотню з навченою обслугою, то х.йло як червь зарився б в своє смердяче кацапське болото та не вякав би навіть.
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29.07.2024 16:52 Відповісти
Єслі ми будєм дєлать ракєти, то как же ми сможем воровать на постройкн дорог?
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29.07.2024 17:00 Відповісти
ну шо ви таке пишите?! рашка на початку війни відгружала по 80-90 крилатих ракет за один захід (насправді більше, решта просто не долітала). і шо, це було якимсь геймченджером, чи якось зупинило ЗСУ? а в масштабах рашки тих ракет потрібно десятки тисяч. хібашо бч якусь цікавішу поставити, але ж хто дасть?
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29.07.2024 17:06 Відповісти
Для того, щоб на нас не напало кацапське падло вистачило б і десятка мобільних ядерних тактичних комплексів. Але ж тоді при владі були обрані "мудрим нарідом" комуняки (бо в 1991 "мудрий нарід" голосував під гаслом: "Главноє чтоби только нє бандєровєц Чорновол") і комуняки віддали своєму "старшому брату" ВСЮ нашу ЯЗ, включно з мобільнити тактичними комплексами. Але й це ще не було тупіком, бо Україна мала змогу розробити та виготовити НЕЯДЕРНІ сили стримування. Такі як ТРК Грім (Сапсан) з дальністю ураження 500 км (був варіант із більш потужним двигуном на 1000 км). Але "мудрий нарід" у 2019 вирішив паржать та наобирав промоскальського скомороха (під лозунгом : главноє чтоби нє Порошенко") і скоморох заасфальтував під оплески "мудрова наріда" всі наші ракетні програми, а заодно і всю нашу оборонну промисловість, включно з виробниками бронежилетів та касок. 31 січня 2022р. (за ТРИ ТИЖНІ ДО ПОЧАТКУ "ШАШЛИЧКОВ путіна-ЗЕЛЕНСЬКОГО" міністр оборони Рєзніков казав журналістам в інтерв"ю (далі цитата): "Ракетна програма має пройти затвердження. Вона ще не затверджена як Державна цільова програма."
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29.07.2024 17:39 Відповісти
Ну що х..ло,відтіснив нату від кордонів біопомийки ?
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29.07.2024 16:59 Відповісти
стратег....
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29.07.2024 23:35 Відповісти
А як же ескалація та мастурбованість?
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29.07.2024 17:23 Відповісти
"Ми не дозволимо себе залякати такими заявами", Джерело: https://censor.net/ua/n3502138
А якими дозволите?
Може одразу підкажете? "Па діпламатічєскім каналам"?
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29.07.2024 17:29 Відповісти
Кацапоиды вообще оборзели. Первыми подтянули под границу стран НАТО искандеры и даже ЯО поставили на беларашке а теперь визжат что НАТО не должно в ответ ничего предпринимать ато будет ескалация. Повторяется история столетней давности как ссср стали собирать армию под западной границей для нападения на Германию а потом визжали что Гитлер такой плохой что нистого ниссего напал на шаветский шаюз первым опередив Сралина всего на пару месяцев.
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29.07.2024 18:24 Відповісти
йдуть по лекалам. Можем павтарить. І повторюють
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29.07.2024 23:36 Відповісти
Ну як, НАТО вже на лінії 1997 го року?
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29.07.2024 18:57 Відповісти
Угу. Не залякати. Поза всяким сумнівом.
...Тільки відважного герра Шольца () кудись заховайте, бо... всяко може трапитися ().
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29.07.2024 23:00 Відповісти
 
 