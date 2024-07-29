У МЗС Німеччини відповіли на погрози Путіна через "Томагавки": Нас не залякати такими заявами
Берлін відреагував на заяви диктатора РФ Володимира Путіна щодо розгортання американських ракет "Томагавк" у Німеччині.
Про це повідомляє ntv, інформує Цензор.НЕТ.
У МЗС Німеччини заявили, що погрози глави Кремля щодо запланованого розміщення в Німеччині озброєнь великої дальності не призведуть до зміни цих планів.
"Ми не дозволимо себе залякати такими заявами", - заявив речник зовнішньополітичного відомства Німеччини.
Крім цього, у МЗС Німеччини нагадали, що Росія роками озброюється і веде загарбницьку війну в Європі проти України. Тому ФРН має на це відреагувати.
Що передувало?
На полях саміту НАТО у Вашингтоні 9-11 липня уряди США і Німеччини оголосили, що США мають намір з 2026 року знову розмістити в Німеччині системи далекобійних ракетних озброєнь, радіус дії декотрих сягатиме аж РФ.
Раніше канцлер ФРН Олаф Шольц заявляв, що для того, щоб запобігти розміщенню американських ракет дальнього радіусу дії в Німеччині, Росія повинна спочатку припинити свою війну проти України.
Своєю чергою диктатор Путін погрожує відмовитися від "одностороннього мораторію" на розміщення ударних засобів середньої та малої дальності у разі розгортання американських ракет "Томагавк" у Німеччині.
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А що скаже ШОЛЬЦ?
А якими дозволите?
Може одразу підкажете? "Па діпламатічєскім каналам"?
...Тільки відважного герра Шольца () кудись заховайте, бо... всяко може трапитися ().