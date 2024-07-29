Найближчими тижнями Україна може отримати $3,9 млрд від США, - Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч із спецпредставницею США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер.
Про це глава уряду повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Подякував США за підтримку рішення країн G7 про надання Україні $50 млрд за рахунок майбутніх доходів від заморожених активів рф. Обговорили питання реалізації цієї ініціативи. Для нас важливо, щоб кошти були доступні Україні вже з 2025 року та була можливість направити їх на всі критичні потреби, включно з військовими", - зазначив він.
Також Шмигаль та Пріцкер обговорили питання роботи Мультидонорської координаційної платформи. Пріоритетом, за словами прем'єра, залишаються фінансування бюджетних видатків, проєкти відновлення та підтримка енергетики.
"Україна вдячна за $7,85 млрд прямої бюджетної підтримки, яка має надійти від США цього року. Перші $3,9 млрд очікуємо вже найближчими тижнями", - зазначив глава уряду.
Нагадаємо, 29 липня 2024 року спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер прибула із візитом до Києва.
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Зі штатів магія у дії...
А бігуді...
Вам передасть Макрон...
Якщо з олімпіадою не впріє...
Бо з голоду помруть.
Да. По порядку.
Должности советника по нацбезопасности и госсекретаря в новой администрации Трампа, судя по всему, займут Элбридж Колби и Ричард Гренелл. Именно они будут формировать внешнюю политику США.
Колби, вероятный будущий советник Трампа по нацбезопасности, видит главную угрозу в Китае и считает, что Украина оттягивает ресурсы США от потенциального противостояния с Китаем.
Мирный план Гренелла, вероятного будущего госсекретаря, предполагает оставить за Россией оккупированные территории. Они не будут официально признаны, но будут мягко называться "автономные зоны".
Также, по информации Bloomberg, (https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-07-15/ex-trump-envoy-grenell-advocates-autonomous-zones-in-ukraine) в кулуарах Национального съезда республиканской партии (там, где Трамп назначил (https://t.me/ToBeOr_Official/15525) Вэнса вице-президентом) Гренелл сказал, что Украину нельзя принимать в НАТО ни в какие обозримые сроки. Этот подход получил положительный отзыв от Вэнса.
"Нам нужно быть честными насчёт того, принимать ли новых членов в НАТО. Мы не должны принимать новых членов в клуб, когда текущие члены не выполняют свой целевой план" (расходы на оборону в 2% от ВВП), - Гренелл, цитата по Bloomberg. (https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-07-15/ex-trump-envoy-grenell-advocates-autonomous-zones-in-ukraine)
(Что за идиотская отмазка. Мол, некоторые члены НАТО не тратят 2% от ВВП на оборону, поэтому мы не примем Украину, которая тратит 22%. Но худшее в следующем пункте).
Даже если Европа захочет продолжать поддержку Украины после отказа Трампа, он может отозвать гарантии безопасности США по договору НАТО, чтобы принудить Европу "не эскалировать войну поставками вооружений Украине".
(Да. Это, кстати, один в один риторика Виктора Орбана).
Такая угроза может вынудить некоторые страны Европы отказаться от поддержки Украины, оказавшись перед угрозой конфронтации с Россией без гарантий защиты от США.
Вероятно, Европе придётся заключить сделку с Трампом, чтобы он разрешил ей продолжить поддержку Украины. В рамках такой сделки Трамп может потребовать запретить Украине наносить удары по территории РФ западным вооружением. При этом ещё не факт, что Трамп согласится на такую сделку. Но, как пишет Politico, (https://www.politico.eu/article/donald-trump-us-elections-2024-ukraine-russia-war-kamala-harris-democrat-republican-volodymyr-zelenskyy/) для Европы плохая сделка с Трампом лучше, чем любая сделка с Путиным.
Вот так. Что-то мне подсказывает, что придёт время, и люди ещё будут с приятной ностальгией вспоминать Салливана, которого сейчас так хейтят. Если, конечно, победит Трамп.
P.S. К сожалению, реальность именно такова, а не как её рисуют Борис Джонсон (https://t.me/ToBeOr_Official/15566) и Майк Помпео (https://t.me/ToBeOr_Official/15596) в своих фантазиях.
Politico и Bloomberg анализируют намерения наиболее приближённых к Трампу советников, которые займут высшие руководящие должности, а не бывших членов его кабинета (Помпео) и просто хороших друзей (Борис Джонсон), которые на сегодня практически не имеют полномочий.
Конечно, это никак не меняет стратегию Украины: ей всё равно нужно продолжать лоббировать свои интересы среди республиканской партии, пытаясь достучаться до Трампа и компании. Просто хочу, чтобы вы смотрели на объективные признаки, а не на чьи-то фантазии.
⬇️На фото: Колби и Гренелл.