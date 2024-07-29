Найближчими тижнями Україна може отримати $3,9 млрд від США, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч із спецпредставницею США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер.

Про це глава уряду повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Подякував США за підтримку рішення країн G7 про надання Україні $50 млрд за рахунок майбутніх доходів від заморожених активів рф. Обговорили питання реалізації цієї ініціативи. Для нас важливо, щоб кошти були доступні Україні вже з 2025 року та була можливість направити їх на всі критичні потреби, включно з військовими", - зазначив він.

Також Шмигаль та Пріцкер обговорили питання роботи Мультидонорської координаційної платформи. Пріоритетом, за словами прем'єра, залишаються фінансування бюджетних видатків, проєкти відновлення та підтримка енергетики.

"Україна вдячна за $7,85 млрд прямої бюджетної підтримки, яка має надійти від США цього року. Перші $3,9 млрд очікуємо вже найближчими тижнями", - зазначив глава уряду.

Нагадаємо, 29 липня 2024 року спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер прибула із візитом до Києва.

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