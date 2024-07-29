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Командира 80-ї бригади ДШВ Ішкулова призначать на вищу посаду, - Десантно-штурмові війська

Командира 80-ї бригади ДШВ Ішкулова призначать на вищу посаду, - Десантно-штурмові війська

Командира 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади Еміля Ішкулова мають перевести на вищу посаду. 

Про це йдеться у заяві Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що інформація щодо кадрового рішення стосовно командира 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ ЗС України, полковника Ішкулова Еміля Шамільовича набула широкого розголосу, однак вона "супроводжується некоректним тлумаченням та містить низку неточностей".

У ДШВ розповіли, що полковник Еміль Ішкулов дуже досвідчений кадровий бойовий офіцер, який пройшов всі командні ланки в підрозділах українського десанту, повний лицар орденів Богдана Хмельницького. На початку збройної агресії РФ проти України в 2014 році він командував розвідувальним взводом 25 окремої повітрянодесантної Січелавської бригади, де пройшов шлях до командира парашутно-десантного батальйону.

У подальшому Ішкулов успішно виконував надважкі бойові завдання, зокрема командуючи окремим підрозділом 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади на південному напрямку, а згодом досить тривалий час Галицькою бригад ДШВ на Бахмутському напрямку.

"Враховуючи безцінний бойовий та командирський досвід цього офіцера, рішенням військового керівництва, полковника Ішкулова буде призначено на вищу посаду. Це дозволить застосувати його знання, навички та лідерські якості, отримані під час планування та організації ведення бойових дій, вже у масштабі Десантно-штурмових військ ЗС України.", - йдеться у заяві ДШВ.

У ДШВ також додали, що новопризначений командир 80 бригади - "грамотний бойовий офіцер, який є народним героєм України та повним лицарем орденів Богдана Хмельницького всіх ступенів і тривалий час успішно вів бойові дії в складі цієї бригади".

Що передувало?

Напередодні командири батальйонів і дивізіонів 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням не знімати з посади комбрига Еміля Ішкулова. Полковник Ішкулов очолює бригаду з кінця 2022 року.

Дивіться також: 80 бригада ДШВ вимагає не знімати з посади комбрига Ішкулова: Чому неугодні командири, які не кладуть бездумно людей?. ВIДЕО

Автор: 

80 окрема десантно-штурмова бригада (155) Десантно-штурмові війська (219)


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Топ коментарі
+25
Бійці просили - не знімати. Навіть якщо на підвищення - кого замість?
Немає довіри зєлєним підарасам.
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29.07.2024 18:12
+25
Это называется "снять с повышением". На должность, которая ни хрена не значит. Это типа должно успокоить бойцов 80-ки?
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29.07.2024 18:26
+19
....і зробити небоєздатною ще одну бригаду
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29.07.2024 18:31
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зам. по тилу ?

ЗЄльоні по рекомендації Бєзумной вирішили "освєжить" командування 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади ЗС України
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29.07.2024 18:01 Відповісти
Хто в нас командує армією?Зеленська, Татаров, Єрмак?
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29.07.2024 18:37 Відповісти
Путін
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29.07.2024 20:09 Відповісти
От приблизно так "пішов на підвищення" командир 59-ї бригади Вадим Сухаревський. Бригада втратила, не здобцли і безпілотні системи. Україна у сумарному мінусі.
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29.07.2024 18:40 Відповісти
Вот ета всьо ета ІПСО Маскви, і ігра на руку Крємля!.
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29.07.2024 18:02 Відповісти
Раз підвищують, то всі закиди проти нього ПРАВДА.
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29.07.2024 18:05 Відповісти
Мар'яшо?
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29.07.2024 22:52 Відповісти
Бійці просили - не знімати. Навіть якщо на підвищення - кого замість?
Немає довіри зєлєним підарасам.
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29.07.2024 18:12 Відповісти
Підвищити треба тільки на посаду комдива - командира нової 80-ї десантно-штурмової Галицької дивізії ДШВ ЗС України. Тільки таке є доцільним.
Бо уже чітко стало зрозумілим, що потрібно структуру війська формувати на основі саме дивізій, як у США. Тільки дивізії зможуть організувати чітке утримання своєї ділянки фронту з ротаціями і поповненням, без отакого пздєца, коли при виході однієї бригади і заходу іншої бригади відбувається втрата керування військами.
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29.07.2024 18:33 Відповісти
Добре, поставлять Ішкулова комдивом, а на його місце - кого? Добре, якщо якогось комбата, який має на своєму рівні авторитет серед хлопців не менший. Тоді гарному командиру - підвищення, гідному - нову посаду. Але... Де логіка кадрових рішень?
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29.07.2024 18:38 Відповісти
логіка дівка оманлива
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29.07.2024 18:40 Відповісти
Це скоріше мої мрії. Я б хотів, щоб так зробили. Укрупнити найбоєздатніші бригади в дивізії, відповідно б і посада комбрига автоматично б зникла. Дати гарним командирам, як він, більше можливостей, більше тактичних одиниць, можливість самостійно вирішувати оперативно-тактичні і ротаційні рішення...
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29.07.2024 18:43 Відповісти
Бригада (Brigade Combat Team (BCT)) - основное https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 тактическое https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0 войсковое https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE) формирование в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Армии и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Армии Национальной гвардии США .

Шановний! Нащо Ви лізете у теми, у яких нічорта не розбираєтеся?
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29.07.2024 19:29 Відповісти
Дякую за інформацію. Я оперую даними з вікіпедії (вона посилається на інші джерела). Але наполягати на своєму не буду. Стадіон так стадіон. Але для ЗСУ, я так думаю, підійшло б.
Організаційно більшість формувань американської Армії поділяється на такі компоненти:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0) Корпус : складається з двох і більше дивізій і корпусних бригад забезпечення. Нині іменуються Оперативне угрупування військ, об'єднуючи під собою різну кількість мобільних з'єднань, під командуванням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82 генерал-лейтенанта і має у своєму складі 20 000-45 000 військовослужбовців.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F Дивізія : складається з трьох бойових бригад, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0 артилерійської бригади , бригади армійської авіації, інженерної бригади (лише у важкій дивізії) і дивізійного комплекту частин і підрозділів підтримки і постачання. Після реформи і переходу на бригадну основу дивізії називатимуться Тактичне угрупування військ, і, як правило, матимуть у своєму складі 4 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0 бригадних бойових групи і одну бригаду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F армійської авіації . У ній налічуватиметься 10 000-15 000 військовослужбовців під командуванням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80 генерал-майора .
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0) Бригада (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0 бригадна група ): Має у своєму складі два і більше батальйони, під командуванням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA полковника . З переходом на нову базову основу маневрені бригади перетворюються в бригадні бойові групи, що складаються з двох батальйонів, танкового батальйону, батальйону вогневої підтримки, батальйону спеціальних військ (підрозділи розвідки, інженерні, зв'язку) і батальйону підтримки. Ударна бригадна бойова група (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Stryker Brigade Combat Teams) має дещо масштабнішу організацію. 3 000-5 000 військовослужбовців.
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29.07.2024 21:23 Відповісти
Ви спочатку , Шановний... розберіться у тому, що тут написано, а потім будете виходити на стадіон!
Ця фраза..з Вашого посилання все Вам пояснить, якщо Ви не захотіли розібратися цілком...про що мова!!!!

Після реформи !!!!!! і переходу на бригадну основу дивізії називатимуться Тактичне угрупування військ, і, як правило, матимуть у своєму складі 4 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0 бригадних бойових групи і одну бригаду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F армійської авіації .

Слово **РЕФОРМА** Ви свідомо проігнорували? А у армії США ця реформа відбулася.
У нас у ЗСУ система такаж...як і у армії США... Але з значно меншими підрозділами...і особливостями. Також є Тактичне угрупування військ.. Хортиця..наприклад...(для Вас це дивізія!!))))... а далі Вам це і не зрозуміти..бо давати поради може спеціаліст..а не людина з вулиці...яка свої **оперативно-Тактичні та структурні ** знання набуває, читаючи Вікіпедію!!
І останне!!! Нахрен тоді ми намагаємося перейти на стандарти НАТО... якщо такі , як Ви несвідомо ..чи свідомо тягнета ЗСУ у структури **тайожного союзу**
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30.07.2024 21:39 Відповісти
Шановний. Я не наполягав на тому, що дивізійна структура у США реформована. Для Вас особисто дав вирізку з нешановної вікіпедії, повторю ще раз, що уже давав -
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F Дивізія : ... ... Після реформи і переходу на бригадну основу дивізії називатимуться Тактичне угрупування військ, і, як правило, матимуть у своєму складі 4 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0 бригадних бойових групи і одну бригаду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F армійської авіації . У ній налічуватиметься 10 000-15 000.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
О ось про Хортицю, звідти ж

Склад за даними відкритих джерел:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA_%C2%AB%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%C2%BB Оперативно-тактичне угруповання військ (ОТУВ) «Харків» - відповідає за Слобожанський напрямокhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA_%C2%AB%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8F%C2%BB#cite_note-5 [5]

https://uk.wikipedia.org/wiki/3-%D1%82%D1%8F_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 3-тя окрема штурмова бригада https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA_%C2%AB%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8F%C2%BB#cite_note-%D0%A5%D0%9E%D0%92%D0%90-6 [6]

https://uk.wikipedia.org/wiki/28-%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 28-ма окрема механізована бригада https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA_%C2%AB%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8F%C2%BB#cite_note-%D0%A5%D0%9E%D0%92%D0%90-6 [6]

https://uk.wikipedia.org/wiki/54-%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 54-та окрема механізована бригада https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA_%C2%AB%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8F%C2%BB#cite_note-%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%90-7 [7]

https://uk.wikipedia.org/wiki/81-%D1%88%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 81-ша окрема аеромобільна бригада ДШВ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA_%C2%AB%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8F%C2%BB#cite_note-8 [8]

Окреме угруповання оборони Бахмуту під командуванням бригадного генерала https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Андрія Гнатова , зокремаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA_%C2%AB%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8F%C2%BB#cite_note-:0-9 [9] :
https://uk.wikipedia.org/wiki/5-%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 5-та окрема штурмова бригада https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA_%C2%AB%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8F%C2%BB#cite_note-%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%90-7 [7] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA_%C2%AB%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8F%C2%BB#cite_note-%D0%A5%D0%9E%D0%92%D0%90-6 [6]

https://uk.wikipedia.org/wiki/92-%D0%B3%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 92-га окрема штурмова бригада https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA_%C2%AB%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8F%C2%BB#cite_note-%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%90-7 [7]

https://uk.wikipedia.org/wiki/93-%D1%82%D1%8F_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%C2%AB%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D1%80%C2%BB 93-тя окрема механізована бригада «Холодний Яр» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA_%C2%AB%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8F%C2%BB#cite_note-:0-9 [9]

https://uk.wikipedia.org/wiki/3-%D1%82%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9D%D0%93_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 3-тя бригада оперативного призначення НГУ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA_%C2%AB%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8F%C2%BB#cite_note-:0-9 [9]

Як бачите, Ваша аналог дивізії "Хортиця..наприклад...(для Вас це дивізія!!))))" чомусь тягне на цілий корпус
Хотіли потикати неука в науку, то запропонували б аналогом краще не ОСУВ , а ОТУВ, що більш підходить. Проте, розповів Вам таємницю - що ОСУВ, що ОТУВ, це збірні солянки різних бригад.
США ж бригадами своїх ТУВів (не дивізій, як Ви наполягаєте, згоден).
Тобто потрібно дивізії ТУВу виділити ділянку фронту і хай вона там уже сама усе робить, своїми бригадами, як в США.
А не так, як у нас, коли бригади кидають то в Хортицю, то в Таврію, заводять якісь стрьомні нові бригади, які сходу втрачають при цьому позиції, потім затикають ще чимось і т.д.
Брата кидало в 22 році спочатку по р. Ірпінь, потім за Торецьк до Кодеми, потім "на ротацію" під Вугледар. І все це вперемішку його 72-ї бригади з іншими підрозділами.
Одне не пойму, особисто Вам оце все подобається? Що Вас так зачепило, окрім того, що один неук на якомусь всратому форумі посмів виразити свою думку, хай вона і помилкова?
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30.07.2024 22:24 Відповісти
. тому я Вам і написав! Не лізьте Шановний у теми..в яких Ви нічорта не розумієте! Тим більше ..навіть зараз Ви не розумієте, що штатна структура на ВІЙНІ!!!! не завжди використовується , як хочеться! Тому і кидають ПО СИТУАЦІЇ!! І прочитайте уважно свою ж фразу....)))

Тактичне угрупування військ, і, як ПРАВИЛО!!!!!, матимуть у своєму складі 4 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0 бригадних бойових групи і одну бригаду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F армійської авіації . У ній налічуватиметься 10 000-15 000.
Словосполучення ЯК ПРАВИЛО!! Вами знову ігноровано!!! А Ви там вже на корпуси зазіхнули...)))

І питання Вам Шановний! Чому на якомусь всратому форумі Ви не намагаєтеся вкидувати свої думки про нейрохірургію наприклад... чи ядерну фізику з пологовою горячкою у мавп? А тут..у військовій науці..Ви як пишете..** виражаєте свої думки**? Ви маєте досвід командування ротою... батальоном... чи відділенням? І я думаю.. що нашому Генштабу треба звернутися до Вас за консультацією?! І повітре Шановний..мене це не заціпило. Ви достатньо по дилетантські ..але стриманно виклали свої думки. Є індівідууми..які літак бачили на фото..чи коли їх везли з Борисполя до Єгипта... але намагаються давати поради стосовно використання авіації у цій паскудній війні. ( Це я про своє...авіаційне) ..Тому я просто даю пораду... не лізти туди... де нічого не розумієте. Тому З Повагою...і сподіваннями..))
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30.07.2024 23:05 Відповісти
А дивизии ротировать уже не надо будет? В США дивизии воюют именно своими бригадными группами
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29.07.2024 20:38 Відповісти
Это называется "снять с повышением". На должность, которая ни хрена не значит. Это типа должно успокоить бойцов 80-ки?
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29.07.2024 18:26 Відповісти
....і зробити небоєздатною ще одну бригаду
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29.07.2024 18:31 Відповісти
надіюся, не заспокояться..... якщо притомні....
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29.07.2024 18:42 Відповісти
Послом в мадярщину відправить кремльовський зеузурпатор.
Подібне було з Куполом, комбригом здається 59ї бригади, про якого розповідав Бутусов, про те, що зняли високоефективного комбрига, бо виявилось, що українців відмовився "вбивати", здавати свої території за допомогою кацапів.
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29.07.2024 22:19 Відповісти
Вони так само прибрали генерала Залужного
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29.07.2024 18:35 Відповісти
кацапські пі@ари попросили? боляче пі@арам від бійців 80-ки?
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29.07.2024 18:39 Відповісти
... буде папери переставляти із одного столу на інший на тій посаді....
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29.07.2024 18:41 Відповісти
Дипломатом?
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29.07.2024 18:46 Відповісти
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29.07.2024 18:47 Відповісти
Мівіна зробила свою справу - вух не видно....
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29.07.2024 18:49 Відповісти
Понятно, чем занимался глава военной разведки, в промежутках интервью.
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29.07.2024 19:56 Відповісти
Невже на командуючого ДШВ?)))))0
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29.07.2024 18:48 Відповісти
Зазвичай це означає "втопити в папері". Чи стане винятком ?
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29.07.2024 18:51 Відповісти
За сталіна це називалось "закінуть на чєрдак "
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29.07.2024 19:52 Відповісти
Поки "головнокомандувачем" є узурпатор влади Україною, керований регентом з кремля - то будемо як у давньому дитячому анекдоті-страшилці (репортаж: "да, тяжко плити в серній кислоті").
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29.07.2024 20:22 Відповісти
У маларосов опять зрада((( То, что на место этого офицера назначен Народный Герой Украины и полный кавалер Ордена Хмельницкого, который служит в этой же бригаде, никто из истеричек здесь не заметил
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29.07.2024 20:35 Відповісти
Ішак все робить, щоб послабити ЗСУ, здати позиції, а потім заявити - треба миритись, тобто договорняк, бо не даємо ради. З цим чмом перемоги не бачити.
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29.07.2024 21:53 Відповісти
Перед виборами потрібно якнайшвидше провести люстрацію рашистської агентури в укр. владі та армії
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29.07.2024 22:23 Відповісти
Занадто добре воювала Галицька бригада. А Зевладі Оманські договорняки треба виконувати і саботувати опір, щоб встигнути посіяти зневіру до осені
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30.07.2024 04:13 Відповісти
РОБЛЯТЬ З НАС ДУРНИКІВ...
НА ПІДВИЩЕННЯ - ОЗНАЧАЄ ПОЗБАВИТИСЬ КОМАНДИРА ЗАПРОПОНУВАВШИ ЙОМУ ВИЩУ, ПРОТЕ НІКЧЕМНУ ДЛЯ АРМІЇ ПОСАДУ, НАПРИКЛАД В АКАДЕМІЮ, ЯКЕСЬ КОМАНДУВАННЯ... А ПОТІМ, БЕЗ РЕЗОНАНСУ З'ЇСТИ.
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30.07.2024 06:27 Відповісти
 
 