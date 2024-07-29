Командира 80-ї бригади ДШВ Ішкулова призначать на вищу посаду, - Десантно-штурмові війська
Командира 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади Еміля Ішкулова мають перевести на вищу посаду.
Про це йдеться у заяві Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, повідомляє Цензор.НЕТ.
Там зазначили, що інформація щодо кадрового рішення стосовно командира 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ ЗС України, полковника Ішкулова Еміля Шамільовича набула широкого розголосу, однак вона "супроводжується некоректним тлумаченням та містить низку неточностей".
У ДШВ розповіли, що полковник Еміль Ішкулов дуже досвідчений кадровий бойовий офіцер, який пройшов всі командні ланки в підрозділах українського десанту, повний лицар орденів Богдана Хмельницького. На початку збройної агресії РФ проти України в 2014 році він командував розвідувальним взводом 25 окремої повітрянодесантної Січелавської бригади, де пройшов шлях до командира парашутно-десантного батальйону.
У подальшому Ішкулов успішно виконував надважкі бойові завдання, зокрема командуючи окремим підрозділом 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади на південному напрямку, а згодом досить тривалий час Галицькою бригад ДШВ на Бахмутському напрямку.
"Враховуючи безцінний бойовий та командирський досвід цього офіцера, рішенням військового керівництва, полковника Ішкулова буде призначено на вищу посаду. Це дозволить застосувати його знання, навички та лідерські якості, отримані під час планування та організації ведення бойових дій, вже у масштабі Десантно-штурмових військ ЗС України.", - йдеться у заяві ДШВ.
У ДШВ також додали, що новопризначений командир 80 бригади - "грамотний бойовий офіцер, який є народним героєм України та повним лицарем орденів Богдана Хмельницького всіх ступенів і тривалий час успішно вів бойові дії в складі цієї бригади".
Що передувало?
Напередодні командири батальйонів і дивізіонів 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням не знімати з посади комбрига Еміля Ішкулова. Полковник Ішкулов очолює бригаду з кінця 2022 року.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ЗЄльоні по рекомендації Бєзумной вирішили "освєжить" командування 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади ЗС України
Немає довіри зєлєним підарасам.
Бо уже чітко стало зрозумілим, що потрібно структуру війська формувати на основі саме дивізій, як у США. Тільки дивізії зможуть організувати чітке утримання своєї ділянки фронту з ротаціями і поповненням, без отакого пздєца, коли при виході однієї бригади і заходу іншої бригади відбувається втрата керування військами.
Шановний! Нащо Ви лізете у теми, у яких нічорта не розбираєтеся?
Організаційно більшість формувань американської Армії поділяється на такі компоненти:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0) Корпус : складається з двох і більше дивізій і корпусних бригад забезпечення. Нині іменуються Оперативне угрупування військ, об'єднуючи під собою різну кількість мобільних з'єднань, під командуванням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82 генерал-лейтенанта і має у своєму складі 20 000-45 000 військовослужбовців.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F Дивізія : складається з трьох бойових бригад, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0 артилерійської бригади , бригади армійської авіації, інженерної бригади (лише у важкій дивізії) і дивізійного комплекту частин і підрозділів підтримки і постачання. Після реформи і переходу на бригадну основу дивізії називатимуться Тактичне угрупування військ, і, як правило, матимуть у своєму складі 4 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0 бригадних бойових групи і одну бригаду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F армійської авіації . У ній налічуватиметься 10 000-15 000 військовослужбовців під командуванням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80 генерал-майора .
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0) Бригада (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0 бригадна група ): Має у своєму складі два і більше батальйони, під командуванням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA полковника . З переходом на нову базову основу маневрені бригади перетворюються в бригадні бойові групи, що складаються з двох батальйонів, танкового батальйону, батальйону вогневої підтримки, батальйону спеціальних військ (підрозділи розвідки, інженерні, зв'язку) і батальйону підтримки. Ударна бригадна бойова група (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Stryker Brigade Combat Teams) має дещо масштабнішу організацію. 3 000-5 000 військовослужбовців.
Ця фраза..з Вашого посилання все Вам пояснить, якщо Ви не захотіли розібратися цілком...про що мова!!!!
Після реформи !!!!!! і переходу на бригадну основу дивізії називатимуться Тактичне угрупування військ, і, як правило, матимуть у своєму складі 4 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0 бригадних бойових групи і одну бригаду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F армійської авіації .
Слово **РЕФОРМА** Ви свідомо проігнорували? А у армії США ця реформа відбулася.
У нас у ЗСУ система такаж...як і у армії США... Але з значно меншими підрозділами...і особливостями. Також є Тактичне угрупування військ.. Хортиця..наприклад...(для Вас це дивізія!!))))... а далі Вам це і не зрозуміти..бо давати поради може спеціаліст..а не людина з вулиці...яка свої **оперативно-Тактичні та структурні ** знання набуває, читаючи Вікіпедію!!
І останне!!! Нахрен тоді ми намагаємося перейти на стандарти НАТО... якщо такі , як Ви несвідомо ..чи свідомо тягнета ЗСУ у структури **тайожного союзу**
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F Дивізія : ... ... Після реформи і переходу на бригадну основу дивізії називатимуться Тактичне угрупування військ, і, як правило, матимуть у своєму складі 4 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0 бригадних бойових групи і одну бригаду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F армійської авіації . У ній налічуватиметься 10 000-15 000.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
О ось про Хортицю, звідти ж
Склад за даними відкритих джерел:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA_%C2%AB%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%C2%BB Оперативно-тактичне угруповання військ (ОТУВ) «Харків» - відповідає за Слобожанський напрямокhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA_%C2%AB%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8F%C2%BB#cite_note-5 [5]
https://uk.wikipedia.org/wiki/3-%D1%82%D1%8F_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 3-тя окрема штурмова бригада https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA_%C2%AB%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8F%C2%BB#cite_note-%D0%A5%D0%9E%D0%92%D0%90-6 [6]
https://uk.wikipedia.org/wiki/28-%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 28-ма окрема механізована бригада https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA_%C2%AB%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8F%C2%BB#cite_note-%D0%A5%D0%9E%D0%92%D0%90-6 [6]
https://uk.wikipedia.org/wiki/54-%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 54-та окрема механізована бригада https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA_%C2%AB%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8F%C2%BB#cite_note-%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%90-7 [7]
https://uk.wikipedia.org/wiki/81-%D1%88%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 81-ша окрема аеромобільна бригада ДШВ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA_%C2%AB%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8F%C2%BB#cite_note-8 [8]
Окреме угруповання оборони Бахмуту під командуванням бригадного генерала https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Андрія Гнатова , зокремаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA_%C2%AB%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8F%C2%BB#cite_note-:0-9 [9] :
https://uk.wikipedia.org/wiki/5-%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 5-та окрема штурмова бригада https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA_%C2%AB%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8F%C2%BB#cite_note-%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%90-7 [7] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA_%C2%AB%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8F%C2%BB#cite_note-%D0%A5%D0%9E%D0%92%D0%90-6 [6]
https://uk.wikipedia.org/wiki/92-%D0%B3%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 92-га окрема штурмова бригада https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA_%C2%AB%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8F%C2%BB#cite_note-%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%90-7 [7]
https://uk.wikipedia.org/wiki/93-%D1%82%D1%8F_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%C2%AB%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D1%80%C2%BB 93-тя окрема механізована бригада «Холодний Яр» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA_%C2%AB%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8F%C2%BB#cite_note-:0-9 [9]
https://uk.wikipedia.org/wiki/3-%D1%82%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9D%D0%93_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 3-тя бригада оперативного призначення НГУ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA_%C2%AB%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8F%C2%BB#cite_note-:0-9 [9]
Як бачите, Ваша аналог дивізії "Хортиця..наприклад...(для Вас це дивізія!!))))" чомусь тягне на цілий корпус
Хотіли потикати неука в науку, то запропонували б аналогом краще не ОСУВ , а ОТУВ, що більш підходить. Проте, розповів Вам таємницю - що ОСУВ, що ОТУВ, це збірні солянки різних бригад.
США ж бригадами своїх ТУВів (не дивізій, як Ви наполягаєте, згоден).
Тобто потрібно
дивізіїТУВу виділити ділянку фронту і хай вона там уже сама усе робить, своїми бригадами, як в США.
А не так, як у нас, коли бригади кидають то в Хортицю, то в Таврію, заводять якісь стрьомні нові бригади, які сходу втрачають при цьому позиції, потім затикають ще чимось і т.д.
Брата кидало в 22 році спочатку по р. Ірпінь, потім за Торецьк до Кодеми, потім "на ротацію" під Вугледар. І все це вперемішку його 72-ї бригади з іншими підрозділами.
Одне не пойму, особисто Вам оце все подобається? Що Вас так зачепило, окрім того, що один неук на якомусь всратому форумі посмів виразити свою думку, хай вона і помилкова?
Тактичне угрупування військ, і, як ПРАВИЛО!!!!!, матимуть у своєму складі 4 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0 бригадних бойових групи і одну бригаду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F армійської авіації . У ній налічуватиметься 10 000-15 000.
Словосполучення ЯК ПРАВИЛО!! Вами знову ігноровано!!! А Ви там вже на корпуси зазіхнули...)))
І питання Вам Шановний! Чому на якомусь всратому форумі Ви не намагаєтеся вкидувати свої думки про нейрохірургію наприклад... чи ядерну фізику з пологовою горячкою у мавп? А тут..у військовій науці..Ви як пишете..** виражаєте свої думки**? Ви маєте досвід командування ротою... батальоном... чи відділенням? І я думаю.. що нашому Генштабу треба звернутися до Вас за консультацією?! І повітре Шановний..мене це не заціпило. Ви достатньо по дилетантські ..але стриманно виклали свої думки. Є індівідууми..які літак бачили на фото..чи коли їх везли з Борисполя до Єгипта... але намагаються давати поради стосовно використання авіації у цій паскудній війні. ( Це я про своє...авіаційне) ..Тому я просто даю пораду... не лізти туди... де нічого не розумієте. Тому З Повагою...і сподіваннями..))
Подібне було з Куполом, комбригом здається 59ї бригади, про якого розповідав Бутусов, про те, що зняли високоефективного комбрига, бо виявилось, що українців відмовився "вбивати", здавати свої території за допомогою кацапів.
НА ПІДВИЩЕННЯ - ОЗНАЧАЄ ПОЗБАВИТИСЬ КОМАНДИРА ЗАПРОПОНУВАВШИ ЙОМУ ВИЩУ, ПРОТЕ НІКЧЕМНУ ДЛЯ АРМІЇ ПОСАДУ, НАПРИКЛАД В АКАДЕМІЮ, ЯКЕСЬ КОМАНДУВАННЯ... А ПОТІМ, БЕЗ РЕЗОНАНСУ З'ЇСТИ.