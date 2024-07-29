80 бригада ДШВ вимагає не знімати з посади комбрига Ішкулова: Чому неугодні командири, які не кладуть бездумно людей?. ВIДЕО
Командири батальйонів і дивізіонів 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням не знімати з посади комбрига Еміля Ішкулова.
Відповідне відео поширив Сергій Стерненко, інформує Цензор.НЕТ.
"Пане верховний головнокомандувачу ЗСУ - президенте України, головнокомандувачу ЗСУ, командувачу Десантно-штурмових військ! Ми - командири десантно-штурмових батальйонів та дивізіонів 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади.
Ми – воїни, які першими дали бій ворогу на Донбасі 10 років тому. Боронили Донецький та Луганський аеропорти. Ми зупинили ворога у Вознесенську, топили росіян під Білогорівкою. Брали участь в контрнаступі на Харківщині, тримали місто Бахмут та звільнили Кліщіївку. Ми ніколи не давали задню та виконували сумлінно бойові завдання. Але, нажаль, настав час коли ми вимушені вийти в публічну площину", - йдеться у зверненні.
Як зазначають військові, їхню бригаду очолює професійний військовий, офіцер-десантник, полковник Ішкулов Еміль Шамільович, який пройшов всі командирські ланки - від командира розвідувального взводу до бойової бригади. Він знає, що таке вести людей за собою, в тому числі і в тил ворога. Знає, що таке ворожий полон, він нагороджений численними державними та відомчими нагородами серед яких Народний Герой та орден Богдана Хмельницького трьох ступенів.
"Це командир, який детально планує всі операції. Адже для нього на першому місці – життя кожного з нас. Це професійний військовий, який розуміє сучасне поле бою та адекватно реагує на виклики російсько-української війни.
Ми не розуміємо ЧОМУ командири, які користуються беззаперечним авторитетом серед особового складу, які мають звитяжний бойовий шлях та досвід великої війни - не угодні для вищого керівництва ЗСУ, адже не бояться озвучувати проблемні питання та доповідати реальний стан справ, не займаються замилюванням очей та не кладуть бездумно людей на шляху до чергових погонів та орденів.
Вимагаємо залишити на посаді командира 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади – полковника Ішкулова Еміля Шамільовича під керівництвом якого й надалі готові виконувати бойові завдання, звільняти українську землю від російської нечисті. Ми підтримуємо полковника Ішкулова", - наголошують вони у зверненні.
Зауважимо, що Ішкулов очолює бригаду з кінця 2022 року.
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Нет запрос навести порядок, "лишь бы не уволили" начальству подлизать?
Ну ну, никто не захочет
сдавать территориивоевать до последнего украинца , если армия НЕ готова взять на себя ответственность и включить инстинкт самосохранения ....
Не думаю, что их пощадят пришедшие моторолы, мильчаковы, вагнеры и прочие буряты.. . Или армия терпилы или помнят присягу и спасают страну.
Время показало, что Бубон не перестал работать на врага!!!
Що ти зробило для фронту, щоб мати право відкривати пащу проти таких як Стерненко?
Сидить, прикритий ОПою, ще й на Залужного попльовує. А зелених злодіїв, мародерів не помічає.
Це все само себе не зробить. Я маю можливість задоннннатити кілька тисяч $ на місяць, але я нне маю можливості замовити нна ці гроші у виробннника кілька дроів і відвести їх до якихось військових.
А ті, хто можуть доннатити по 1000 грн на місяць взагалі на цю тисячу особисто нічого не можуть купити для фронту. А через Стерненка - можуть
Потім його команда замовляє у виробиків дрои - є кілька фірм, які повністю працюють на замовлення Стернненка, потім члени його команди чи вінн особисто розвозять ці дрони по військових.
Чи ннне зрозуміло, що без того, щоб хтось зібрав і аккумулював ці гроші - нічого нне можливо зробити? 100 Бабуль може скиннути по 100 грн Стерненку і він купить за це 1 дрон. А якщо ці гроші не закомулювати у такого собі Стерненка - то за их нічого і не купиться.
своїм чим ***? ))))) А хто воно таке, нагадай мені, звідки там авторитет? Це якийсь воїн? Це якийсь волонтер ЗСУ який ще в АТО броніки возив? Якийсь видатний громадський чи культурний діяч? )
"Чи не зрозуміло, що без того, щоб хтось зібрав і аккумулював ці гроші - нічого нне можливо зробити"
і тому менші фонди де працюють реально волонтери постійно жаліються що нема коштів на нагальні потреби: турнікети, запчастини і т.д. - бо всі ведуться на рекламу і відосікі від розкручених "волонтерів"
ти розумієш що всі ці лачено-притуло-стерненки це перш за все вигідний бізнес по відмивці бабла, шикартне життя для власників і розкрутці себе - а вже потім волонтерство чи це надто складна задача усвідомити це за 2.5 роки ?
Звичайна пральня ім.найуспішнішого менеджера: оголошується мегазбір, за пару днів надходять "брудні "гроші в якості донатів і... мавіки закуплені в своїх постачальників за завищеною ціною, свій процент в кишені, відмиті намародерені грошики пакуються в чумадани та вйо на самміт в оффшори, рахуночки поповнити(
Совдепія, поміж нас з вами, шановні, і далі гадить Україні!!
Пильнуймо!!! Слава Україні!
Ніхто не підкаже? Здається на С його прізвище.
Вывозите детей, а сами думайте! Присмотретесь вообше, вооружена ли ТРО в вашей местности, много ли рыгов у власти и т.д.
Легко плюнут и скажут "сами виноваты, хоть поржали.."
Или хунта или несколько вариантов плохих..
Бійці не просять, бійці вимагають.
Його не має сенсу просити, воно підписує все, що пропонує єрмак...
Головком - напряму підпорядкований Верховному Головнокомандувачу.
Верховний - Володимир Зеленський.
Ми не можемо сидіти і говорити, що в усьому винен Сирський. В усьому винен той, хто його призначив і той, хто продовжує потурати цій касті генералів в армії.
Нам потрібні нові обличчя. Нове військо.
Якщо ми не змінимось - помремо.
Сирський має піти. Содоль має бути за гратами.
Гончаренко
примарна надія на гарного
царялегитимного, який не в курсі цього всього?
він це чудово знає і формує свідомо такий кадровий склад