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80 бригада ДШВ вимагає не знімати з посади комбрига Ішкулова: Чому неугодні командири, які не кладуть бездумно людей?. ВIДЕО

Командири батальйонів і дивізіонів 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням не знімати з посади комбрига Еміля Ішкулова.

Відповідне відео поширив Сергій Стерненко, інформує Цензор.НЕТ.

"Пане верховний головнокомандувачу ЗСУ - президенте України, головнокомандувачу ЗСУ, командувачу Десантно-штурмових військ! Ми - командири десантно-штурмових батальйонів та дивізіонів 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади.

Ми – воїни, які першими дали бій ворогу на Донбасі 10 років тому. Боронили Донецький та Луганський аеропорти. Ми зупинили ворога у Вознесенську, топили росіян під Білогорівкою. Брали участь в контрнаступі на Харківщині, тримали місто Бахмут та звільнили Кліщіївку. Ми ніколи не давали задню та виконували сумлінно бойові завдання. Але, нажаль, настав час коли ми вимушені вийти в публічну площину", - йдеться у зверненні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 80 ОДШБр знищили склад з боєприпасами й мінами окупантів у посадці поблизу Кліщіївки. ВIДЕО

Як зазначають військові, їхню бригаду очолює професійний військовий, офіцер-десантник, полковник Ішкулов Еміль Шамільович, який пройшов всі командирські ланки - від командира розвідувального взводу до бойової бригади. Він знає, що таке вести людей за собою, в тому числі і в тил ворога. Знає, що таке ворожий полон, він нагороджений численними державними та відомчими нагородами серед яких Народний Герой та орден Богдана Хмельницького трьох ступенів.

"Це командир, який детально планує всі операції. Адже для нього на першому місці – життя кожного з нас. Це професійний військовий, який розуміє сучасне поле бою та адекватно реагує на виклики російсько-української війни.

Ми не розуміємо ЧОМУ командири, які користуються беззаперечним авторитетом серед особового складу, які мають звитяжний бойовий шлях та досвід великої війни - не угодні для вищого керівництва ЗСУ, адже не бояться озвучувати проблемні питання та доповідати реальний стан справ, не займаються замилюванням очей та не кладуть бездумно людей на шляху до чергових погонів та орденів.

Також дивіться: Бійці 80 ОДШБр нищать польовий склад БК окупантів разом із російським сапером поблизу. ВIДЕО

Вимагаємо залишити на посаді командира 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади – полковника Ішкулова Еміля Шамільовича під керівництвом якого й надалі готові виконувати бойові завдання, звільняти українську землю від російської нечисті. Ми підтримуємо полковника Ішкулова", - наголошують вони у зверненні.

Зауважимо, що Ішкулов очолює бригаду з кінця 2022 року.

Автор: 

80 окрема десантно-штурмова бригада (155)


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Топ коментарі
+44
Зеленський з Єрмачком і їхня зрадницька зелена шайка послідовно і системно розвалюють Збройні Сили України.
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29.07.2024 14:56
+38
Бо завдання "покласти". Хто не згоден - того знімемо. А декого, і посадимо.
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29.07.2024 14:56
+27
Саме так. Знаходячись поруч, не бачить жодного зеленого про%ба.
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29.07.2024 15:04
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Бо завдання "покласти". Хто не згоден - того знімемо. А декого, і посадимо.
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29.07.2024 14:56 Відповісти
Значить генералы и полковники у нас терпилы?
Нет запрос навести порядок, "лишь бы не уволили" начальству подлизать?
Ну ну, никто не захочет сдавать территории воевать до последнего украинца , если армия НЕ готова взять на себя ответственность и включить инстинкт самосохранения ....

Не думаю, что их пощадят пришедшие моторолы, мильчаковы, вагнеры и прочие буряты.. . Или армия терпилы или помнят присягу и спасают страну.
Время показало, что Бубон не перестал работать на врага!!!
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29.07.2024 16:24 Відповісти
Зеленський з Єрмачком і їхня зрадницька зелена шайка послідовно і системно розвалюють Збройні Сили України.
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29.07.2024 14:56 Відповісти
Прізвище Стерненко щось нагадує...десь було тут,що новий кандидат на мера Київ від зе....в коментах. А чому Стерненко не на фронті?
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29.07.2024 14:57 Відповісти
у нього зір поганй.
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29.07.2024 15:00 Відповісти
Саме так. Знаходячись поруч, не бачить жодного зеленого про%ба.
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29.07.2024 15:04 Відповісти
Та він ніби не зелений... Навпаки, зелені його за самооборону посадити намагалися!
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29.07.2024 15:05 Відповісти
"Самооборона" почалася ще до зелених. Але саме татров її так "закрив", що спромігся змінити світогляд Сергія
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29.07.2024 15:07 Відповісти
Суд був у 2019-2020 роках ніби...
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29.07.2024 15:54 Відповісти
Ворог у Стерненко зараз - московські оккупанти і задля перемоги над цим ворогом Стерненко щодня поставляє на фронт 200-500 БПЛА.
Що ти зробило для фронту, щоб мати право відкривати пащу проти таких як Стерненко?
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29.07.2024 15:50 Відповісти
"Ви б ще United24 згадали, діду!"
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29.07.2024 16:02 Відповісти
Щодня??
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29.07.2024 16:26 Відповісти
Випереджає фонд Порошенко. Звісно брехня.
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29.07.2024 19:46 Відповісти
В багатьох зір поганий, але їх мобілізують.
Сидить, прикритий ОПою, ще й на Залужного попльовує. А зелених злодіїв, мародерів не помічає.
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29.07.2024 15:14 Відповісти
У него зрение идеальное. Он тупо врет.
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29.07.2024 16:41 Відповісти
Можливо. Якось він дуже різко зовні перетворився на ботана в окулярах, коли почався судовий процес над ним.
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29.07.2024 17:05 Відповісти
та нє, він частково втратив зір у лютому 19-го року, коли палив фаєри в Одесі біля есмінця "Дональд Кук". Але часткова втрата зору у нього компенсувалась загостренням нюху.
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29.07.2024 22:22 Відповісти
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29.07.2024 23:45 Відповісти
на форумі Цензора до цих пір нема імодзі "закадрових сміх", тому прошу будь-який мій комент на форумі спочатку на всякий випадок сприймати як сарказм.
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29.07.2024 22:33 Відповісти
Добре, хоч іноді допомагає військовим оприлюднити їхні вимоги до влади нікчем і шкідників.
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29.07.2024 15:16 Відповісти
На сколько? У него стекла без диоптрий,максимум -0.5.
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29.07.2024 15:20 Відповісти
А автівки водить! Тоді може просто снаряди підвозити. Я за це перекотиполе навіть говорити не хочу. Він дешевий
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29.07.2024 15:40 Відповісти
Ну з Німеччини видніше)) А так, в зебуїнстві він не був помічений. Про яйця по 18 говорив, про Содоля теж...
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29.07.2024 15:55 Відповісти
Про Єрмака щось казав?
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29.07.2024 17:06 Відповісти
Я його не так часто дивлюся, тому не скажу...
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29.07.2024 17:52 Відповісти
на форумі Цензора до цих пір нема імодзі "закадрових сміх", тому прошу будь-який мій комент на форумі спочатку на всякий випадок сприймати як сарказм.
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29.07.2024 22:30 Відповісти
Вообще-то у него нулевые стекла Это давно секрет Полишенеля. Присмотритесь
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29.07.2024 16:02 Відповісти
Вот тут видно идеально Ни разу не спалился Сирожа

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29.07.2024 16:21 Відповісти
Ахаха. У него же фейковые очки. Просто стекло. Видно по глазам.
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29.07.2024 17:10 Відповісти
так он еще и зрячий ?
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29.07.2024 19:09 Відповісти
Симулянт.)
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29.07.2024 19:10 Відповісти
на форумі Цензора поки що нема імодзі, яке позначає "закадровий сміх". А я тут очевидні речі не розжовую.
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29.07.2024 22:25 Відповісти
Бо на нього кілька разів вата одеська нападала і він має чимало травм та ножових поранень... Також в нього через це зір погіршився.
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29.07.2024 15:04 Відповісти
Стерненко постачає ? )) Не компанії виготовляють, люди оплачують а інші люди фізично привозять ? Ще раз, по складам, дебілоїд диванний, це Стер-нен-ко постачає ? 😆
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29.07.2024 16:09 Відповісти
Різні фірми виготовляють, різні люди дають гроші, різні військові замовляють - а у центрі ціього всього - команда Стерненко, які збирають гроші на його авторитеті, роблять замовленння у виробників, контролюють якість виконання, збирають заявки від військових, розвозять дрони по підрозділах.
Це все само себе не зробить. Я маю можливість задоннннатити кілька тисяч $ на місяць, але я нне маю можливості замовити нна ці гроші у виробннника кілька дроів і відвести їх до якихось військових.
А ті, хто можуть доннатити по 1000 грн на місяць взагалі на цю тисячу особисто нічого не можуть купити для фронту. А через Стерненка - можуть
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29.07.2024 16:13 Відповісти
Стерненко збирає своїм авторітетом гроші, які без нього не зібрали б.
Потім його команда замовляє у виробиків дрои - є кілька фірм, які повністю працюють на замовлення Стернненка, потім члени його команди чи вінн особисто розвозять ці дрони по військових.
Чи ннне зрозуміло, що без того, щоб хтось зібрав і аккумулював ці гроші - нічого нне можливо зробити? 100 Бабуль може скиннути по 100 грн Стерненку і він купить за це 1 дрон. А якщо ці гроші не закомулювати у такого собі Стерненка - то за их нічого і не купиться.
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29.07.2024 16:18 Відповісти
"збирає своїм авторітетом гроші"

своїм чим ***? ))))) А хто воно таке, нагадай мені, звідки там авторитет? Це якийсь воїн? Це якийсь волонтер ЗСУ який ще в АТО броніки возив? Якийсь видатний громадський чи культурний діяч? )

"Чи не зрозуміло, що без того, щоб хтось зібрав і аккумулював ці гроші - нічого нне можливо зробити"

і тому менші фонди де працюють реально волонтери постійно жаліються що нема коштів на нагальні потреби: турнікети, запчастини і т.д. - бо всі ведуться на рекламу і відосікі від розкручених "волонтерів"

ти розумієш що всі ці лачено-притуло-стерненки це перш за все вигідний бізнес по відмивці бабла, шикартне життя для власників і розкрутці себе - а вже потім волонтерство чи це надто складна задача усвідомити це за 2.5 роки ?
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29.07.2024 16:29 Відповісти
не спам, старенька)
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29.07.2024 16:20 Відповісти
Не переводьте стрілки від суті питання.
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29.07.2024 15:08 Відповісти
Такі потрібні в тилу.
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29.07.2024 15:21 Відповісти
Тому шо він закриває дуже багато потреб для військових,ви чомусь цього не робите а тільки патякаєте з бундесу!
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29.07.2024 15:48 Відповісти
А скільки % відкату заносить в опу їрмакаки?
Звичайна пральня ім.найуспішнішого менеджера: оголошується мегазбір, за пару днів надходять "брудні "гроші в якості донатів і... мавіки закуплені в своїх постачальників за завищеною ціною, свій процент в кишені, відмиті намародерені грошики пакуються в чумадани та вйо на самміт в оффшори, рахуночки поповнити(
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29.07.2024 15:59 Відповісти
Не перебільшуйте, я дивилася багато відео з евакуації людей. Хто давно тут, то знає про що я. Відносно допомоги, то маю подяку від Залужного. Повторюсь, нічого він не закриває,а готує ґрунт для політичної кар'єри куди слуги направлять. Хлопці знали жо кого звертатися. Одне діло коли моя невістка-блогер,а інше коли блогер Зеленського
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29.07.2024 16:05 Відповісти
Хто, НЕ зацікавлений, в ОПУ ЗСУ ГШ МОУ, щоб бригадами на ФРОНТІ , КЕРУВАЛИ. думаючі/мислячі офіцери, а не оті «дзвонарі», за яких, ХТОСЬ, ну дуже ПРОСИВ в кадрових вертухаїв, що «єенєсрала получить, а там і на вищу посаду», потім попросять/поклопочкть по телефону!!
Совдепія, поміж нас з вами, шановні, і далі гадить Україні!!
Пильнуймо!!! Слава Україні!
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29.07.2024 15:01 Відповісти
Це не тільки так в 80-ій,це по всіх бригатах хвиля пішла,і не тільки комбригів,а й комбатів і ротних знімають.Єрмак знищив дипломатію-добрався до армії,готують здавати пів країни до листопада,а справжні командири-це загроза існуванню оманського Володьки і кремлівського Андрія.
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29.07.2024 15:03 Відповісти
Останній шанс був при знятті Залужного. А хто тоді швидше і голосніше за всіх кричав про "ІПСО"?

Ніхто не підкаже? Здається на С його прізвище.
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29.07.2024 16:22 Відповісти
а то вдруг возьмёт и появится украинский Наполеон, и что потом с ним делать?
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29.07.2024 15:04 Відповісти
Невдале порівняння, потрібен Піночет, захисник держави, а не загарбник!
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29.07.2024 15:32 Відповісти
Наполеон не был захватчиком. Он вёл оборонительную войну против союзника Англии в лице московского царя. Что до Пиночета - тупой вояка-мясник, который реформатору Наполеону даже в подмётки не годится.
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30.07.2024 11:30 Відповісти
Це просто якийсь сюр і звиздець в одному флаконі , порядних слів не хватає, як зняти з посад всяких совкових м'ясників типу Содоля, то не бум-бум всі мовчать як риби , тільки Кротевич не побоявся про це заговорити , а як зняти толкових командирів які бережуть особовий складі і які не посилають на бездарні штурми таких як Купол, Голішевський, Ішкулов то знімають аж бігом, "маленька совкова армія"
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29.07.2024 15:07 Відповісти
з такими командирами можна закінчити війну, але походу це не на часі. стадіон.
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29.07.2024 15:07 Відповісти
Либо комбриги снимают президентика (военная хунта), либо президентик снимает комбригов (поражение и капитуляция). Третьего не дано, хотя нет, дано, массовая эмиграция оставшейся здравомыслящей части страны.
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29.07.2024 15:11 Відповісти
Я своим родичам так и говорю!!
Вывозите детей, а сами думайте! Присмотретесь вообше, вооружена ли ТРО в вашей местности, много ли рыгов у власти и т.д.
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29.07.2024 16:30 Відповісти
Все верно. Запад не будет вместо украинцев заниматься сохранением Нации и Государственности.
Легко плюнут и скажут "сами виноваты, хоть поржали.."
Или хунта или несколько вариантов плохих..
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29.07.2024 16:38 Відповісти
Який з узурпатора прєзідєнтік? Його ніхто не обирав після закінчення мандату повноважень
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30.07.2024 14:29 Відповісти
звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням... Джерело: https://censor.net/ua/v3502116

Бійці не просять, бійці вимагають.
Його не має сенсу просити, воно підписує все, що пропонує єрмак...
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29.07.2024 15:14 Відповісти
Тільки не пропонує, а наказує.
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29.07.2024 15:24 Відповісти
Дуже круті хлопці.. справжня еліта нації..
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29.07.2024 15:23 Відповісти
хай не жвиндять - дєрьмаку віднєє!!
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29.07.2024 15:32 Відповісти
Тоді вибачайте, братики. Комбригів я не люблю, раніше за це писав. Але, якщо кажете, що комбриг 80-ї ДШБ воїн - так тому й бути. Тоді, можливо, я до вас. Візьмете? Вмію усе.
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29.07.2024 15:38 Відповісти
"Вимоги" 80-ки залишаться у вакумі....
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29.07.2024 15:56 Відповісти
Єдине, що я можу сказати по цій ситуації.

Головком - напряму підпорядкований Верховному Головнокомандувачу.

Верховний - Володимир Зеленський.

Ми не можемо сидіти і говорити, що в усьому винен Сирський. В усьому винен той, хто його призначив і той, хто продовжує потурати цій касті генералів в армії.

Нам потрібні нові обличчя. Нове військо.

Якщо ми не змінимось - помремо.

Сирський має піти. Содоль має бути за гратами.

Гончаренко
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29.07.2024 16:13 Відповісти
Так Верховний Палководець і назначив Сирського!
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29.07.2024 22:13 Відповісти
Верховним не можливо себе проголосити без виборів. Його немає. Не фантазуйте.
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30.07.2024 14:32 Відповісти
Замість проблеми з 80 бригадою в коментарях чомусь почали кукурікати про Стерненка. Це він знімає з посади Ішкулова?
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29.07.2024 16:37 Відповісти
Кацапам Стерненко пече не меньше Бендери схоже. Тому лайном лити це задача N1 у всіх коментарях. ФСБшна срань досі сподівання мають що Українцям можно мізкі прополоскати як нашваберним кацапам - рабам.
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29.07.2024 16:42 Відповісти
Чому питаєте..... та знають всі чому- у керівництві країни засіли зрадники й мородери!!!
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29.07.2024 16:41 Відповісти
ну і чим ці зверення відрізняються від "запорєбріковских"?

примарна надія на гарного царя легитимного, який не в курсі цього всього?

він це чудово знає і формує свідомо такий кадровий склад
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29.07.2024 17:36 Відповісти
У мене довіра до армії вичерпалась. Така ж когорта кумів як і влада, кумівство і корупція, які викорінити просто неможливо з настільки закритої структури. А стати жертвою їх політичних інтриг з владою, договорняків і некомпетентності... ну то кожен хай сам оцінює ризики.
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29.07.2024 17:52 Відповісти
На початку війни і російська армія була "не та", і у нас влада з генералами налякані, а зараз гроші, потоки, свої 100% люди, можна ж заробляти, на запасний аеродром закордоном, а потім чухнути з країни.
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29.07.2024 17:56 Відповісти
Сирський нічим себе не зарекомендував,тому на вихід.На його місце ІШКУЛОВ.
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29.07.2024 18:17 Відповісти
А хто ж це з генералів, плаве комбригів 24, 80 це помста що на м'ясні штурми хлопців не погнали.
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29.07.2024 18:30 Відповісти
 
 