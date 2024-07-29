Спецпредставниця США з економічного відновлення України Пенні Пріцкер йде з посади: Це мій останній візит
Спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер повідомила, що у вересні завершує виконання повноважень на цій посаді. Однак, за її словами, вона й надалі працюватиме над відновленням України, щоб "довести роботу до кінця".
Про це Пріцкер розповіла журналістам у Києві, пише "Європейська Правда", інформує Цензор.НЕТ.
"Я маю сказати із сумом у серці: конгресові вимоги обмежують мій час на цій посаді одним роком. Тому це моя остання подорож до Києва як спецпредставника. Але я лишаюся віддана цій місії і цій роботі", - заявила Пріцкер.
За її словами, після того, як у вересні завершиться термін її повноважень на посаді спеціального представника з питань економічного відновлення України, вона не працюватиме над його продовженням.
Однак вона запевнила, що і після її звільнення американська адміністрація продовжить працювати над питанням відбудови України.
"Я не єдина, хто віддана цій роботі, адміністрація Байдена віддана економічному відновленню України, тож у нашій роботі буде сталість", - заявила Пріцкер.
Нагадаємо, що у понеділок, 29 липня, спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер прибула із візитом до Києва. Це її шоста поїздка до України за неповний рік з моменту призначення на посаду.
Додамо, що Пріцкер була призначена на посаду спеціального представника з питань економічного відновлення України 15 вересня 2023 року.
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Не стало зелені...
Але вона, також побачила, і УКРАЇНЦІВ, які боронять Україну та своїРодини, від рашистів!
Дякуємо за допомогу!! А далі за буде…
вбило в неї віру до людей
Пс - наступний раз не очаровуйтесь щоб не розчаровуватися.