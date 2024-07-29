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Новини
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Спецпредставниця США з економічного відновлення України Пенні Пріцкер йде з посади: Це мій останній візит

Спецпредставниця США з економічного відновлення України Пенні Пріцкер у вересні піде з посади: Це мій останній візит

Спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер повідомила, що у вересні завершує виконання повноважень на цій посаді. Однак, за її словами, вона й надалі працюватиме над відновленням України, щоб "довести роботу до кінця".

Про це Пріцкер розповіла журналістам у Києві, пише "Європейська Правда", інформує Цензор.НЕТ.

"Я маю сказати із сумом у серці: конгресові вимоги обмежують мій час на цій посаді одним роком. Тому це моя остання подорож до Києва як спецпредставника. Але я лишаюся віддана цій місії і цій роботі", - заявила Пріцкер.

За її словами, після того, як у вересні завершиться термін її повноважень на посаді спеціального представника з питань економічного відновлення України, вона не працюватиме над його продовженням.

Однак вона запевнила, що і після її звільнення американська адміністрація продовжить працювати над питанням відбудови України.

"Я не єдина, хто віддана цій роботі, адміністрація Байдена віддана економічному відновленню України, тож у нашій роботі буде сталість", - заявила Пріцкер.

Читайте також: Ми зосереджені на тому, як Україні бути більш самодостатньою, - спецпредставниця США Пріцкер

Нагадаємо, що у понеділок, 29 липня, спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер прибула із візитом до Києва. Це її шоста поїздка до України за неповний рік з моменту призначення на посаду.

Додамо, що Пріцкер була призначена на посаду спеціального представника з питань економічного відновлення України 15 вересня 2023 року.

Читайте також: США виділять $800 мільйонів на підтримку української енергетики, але потрібні реформи, – спецпредставниця Пріцкер

Автор: 

США (22455) Пріцкер Пенні (43)


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Топ коментарі
+12
Подяки від невдячного бидла що голосувало за оманську гниду та толєрує підароязичіє і сатанат мпц УП , ця без перебільшення більша Українка, ніж більшість тут гнид, від цього кодла не дочекається...
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29.07.2024 18:41
+12
Спілкування з Зебандою
вбило в неї віру до людей
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29.07.2024 18:42
+9
Вона своїми очима, бачила КРИВАВІ наслідки, від телеканалів телебачення по областях, в головах Українців, сидіння на посадах, приблуд95 з ларьочниками та ригоАНАЛАМИ!!!…..
Але вона, також побачила, і УКРАЇНЦІВ, які боронять Україну та своїРодини, від рашистів!
Дякуємо за допомогу!! А далі за буде…
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29.07.2024 18:42
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і її ЗЄльоні зжерли.....
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29.07.2024 18:30 Відповісти
конгресові вимоги обмежують мій час на цій посаді одним роком
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29.07.2024 19:04 Відповісти
Не думаю. Таку цьотку зжерти - блазє!ням забракне зубів та клепки. А от цьотка цілком могла побачити, що все дуже сумно, і говорити там нема з ким. Тому і сказала: на все добре!
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29.07.2024 22:38 Відповісти
За час Пені...

Нічого поганого...

Не стало зелені...
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29.07.2024 18:31 Відповісти
"двіж тіко починається" (С)
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29.07.2024 18:49 Відповісти
Подяки від невдячного бидла що голосувало за оманську гниду та толєрує підароязичіє і сатанат мпц УП , ця без перебільшення більша Українка, ніж більшість тут гнид, від цього кодла не дочекається...
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29.07.2024 18:41 Відповісти
Вона своїми очима, бачила КРИВАВІ наслідки, від телеканалів телебачення по областях, в головах Українців, сидіння на посадах, приблуд95 з ларьочниками та ригоАНАЛАМИ!!!…..
Але вона, також побачила, і УКРАЇНЦІВ, які боронять Україну та своїРодини, від рашистів!
Дякуємо за допомогу!! А далі за буде…
показати весь коментар
29.07.2024 18:42 Відповісти
Спілкування з Зебандою
вбило в неї віру до людей
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29.07.2024 18:42 Відповісти
вона там людей бачила?
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29.07.2024 18:43 Відповісти
а так хотілось побачити...
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29.07.2024 19:02 Відповісти
Зелена корупція перемогла😮
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29.07.2024 19:55 Відповісти
Не думаю. Навряд чи сюди пані Пріцкер їхала з метою знищити корупцію - це було б надто наївно. Американці коли щось роблять, то роблять капітально і системно. А от щоб роздивитися зблизька, що собою являє наша "корупційна гідра" - таке цілком можливе. Наразі ж і в неї, і в її керівництва є більш-менш об'єктивне і цілісне уявлення, про ту нашу чудо-потвору. І, головно, тепер вони мають уявлення, що робити з тим далі. Чи не робити...
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29.07.2024 22:47 Відповісти
ну да. трудно, щось відновлювати, коли війна ЙДЕ ПОВНИМ ХОДОМ! перед тим, як навіть починати думати про якісь там відновлення треба ВИГРАТИ ВІЙНУ!
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29.07.2024 18:49 Відповісти
Потрібно спочатку зачистити ворожу 5ту колону у владі та армії. Без цього жодного відновлення і виграшу у війні не передбачається
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29.07.2024 22:10 Відповісти
Все відновила?
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29.07.2024 18:55 Відповісти
Дик хто б сумнівався. Прітцкери тільки язиком працюють.
Пс - наступний раз не очаровуйтесь щоб не розчаровуватися.
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29.07.2024 19:00 Відповісти
Ви це кому кажете? Тому 73 відсотковому бидлу, яке так і не розчарувалося? Яке хрестиком вишиває...
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29.07.2024 19:29 Відповісти
Неправда ,Пріцкер завжди користувалась беззаперечною повагою..Мабуть ,висновки вона зробила і передала своє.бачення куди слід. Але що можуть робити американці. Вбити Єрмака? Це не іх методи ! Не давати зброі, шантажувати ? Так , це вже було Шукають нові методи.
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30.07.2024 08:30 Відповісти
Де вона користувалась? Точно не в її рідному Чікаго. Бо тут знають що її дід, засновник Хайата, вважав своїх онуків включно з Пенні повними дегенератами і тому викинув їх з керування Хайатом, залишивши його тітці Пенні. А онукам дав в зуби по офшорному трасту на Багамам, з якого вони можуть брати гроші без податків на прожиття і забавки типу інкубатора 1871.
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30.07.2024 19:41 Відповісти
... кармани попроривались?
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29.07.2024 19:38 Відповісти
Відновила і досить) дякуємо за потужність
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29.07.2024 19:42 Відповісти
Не може понизити свій рівень до наших діячів, бо їй треба буде забути що вона прямоходяча і повзати на четвіреньках.
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29.07.2024 23:16 Відповісти
 
 