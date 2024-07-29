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Німеччина разом із Данією передала Україні 8 бойових танків Leopard 1A5

Німеччина разом із Данією передала Україні 8 бойових танків Leopard 1A5

Упродовж останнього часу Німеччина спільно з Данією передала Україні вісім бойових танків Leopard 1A5.

Про це пише "Європейська Правда" з посиланням на перелік німецької військової допомоги, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що станом на понеділок, 29 липня, Україна отримала від Німеччини 58 танків Leopard 1A5 разом із запчастинами, раніше їх було 50.

Крім цього, Берлін передав Києву:

  • 21 тисячу боєприпасів до самохідних зенітних установок Gepard; 
  • 10 надводних дронів; 
  • дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 2 разом із запчастинами;
  • 10 радарів наземного спостереження;
  • близько 25 тисяч бойових шоломів;
  • один польовий шпиталь.

Раніше повідомлялося, що Німеччина наприкінці червня - на початку липня потайки відправила Україні величезний пакет військової допомоги, до якого, зокрема, увійшли танки та ППО.

Читайте також: Міністр оборони Німеччини шукає ще 4 мільярди євро на військову допомогу Україні, – ЗМІ

Автор: 

Німеччина (7317) Данія (767) допомога (8284) Leopard (138)


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Топ коментарі
+6
На фото Леопард-2.
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29.07.2024 19:16
+6
тепер повоюємо!!!перед тим було 31абрамс а тут цілих 8Леопардів на більш як 2000 км фронту,я просто бачу як вони з нас регочуть
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29.07.2024 19:27
+4
Дякуємо.
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29.07.2024 19:21
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На фото Леопард-2.
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29.07.2024 19:16 Відповісти
Вірте-не -вірте ,хлопці, але треба віддать усю свою армію...
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29.07.2024 19:18 Відповісти
Нігуя собі меценати
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29.07.2024 19:19 Відповісти
тепер повоюємо!!!перед тим було 31абрамс а тут цілих 8Леопардів на більш як 2000 км фронту,я просто бачу як вони з нас регочуть
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29.07.2024 19:27 Відповісти
Так начни петицию к Писяграю, нехай от кажется, а ты будешь вон вать на родном т72..
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29.07.2024 20:10 Відповісти
Дякуємо.
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29.07.2024 19:21 Відповісти
Ну, наконец-то боевые танки поставили!
А те, что были поставлены раньше - совсем были не боевые!
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29.07.2024 19:28 Відповісти
Хоча і стареньке, але все рівно поможе..
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29.07.2024 19:33 Відповісти
Тобто вони досі збирають по музеях та звалищах металобрухту ті танки . Загалом обіцяли 100. Тож десь через декілька років ми будемо мати їх. А в світі не залишиться жодного.
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29.07.2024 19:33 Відповісти
В Греции 500 ед., Турции 390 ед. этих самых Леопард-1. Правда от них Украина помощи не дождется.
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29.07.2024 19:39 Відповісти
Естественно нет. Они предназначены для греко-турецкой войны
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29.07.2024 19:59 Відповісти
у світлі останніх заяв, скоріше для турецько-ізраільської. Греки будуть спостерігачами.
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29.07.2024 23:17 Відповісти
У них половина Кіпру окупована. Які спостерігачі?
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29.07.2024 23:26 Відповісти
ну і далі будуть спостерігать. Чи думаєте, вдарять в псіну?))
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29.07.2024 23:33 Відповісти
Плохо защищенный танк.

Дают по крупице, чтобы сказать: мы вам помогали...
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29.07.2024 20:28 Відповісти
Верней, танк не для 3 мировой
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29.07.2024 23:27 Відповісти
я сподіваюсь 8шт це чисто ширма?)
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29.07.2024 20:46 Відповісти
Napomnjitje, skoljko kacapskih tankov unjichtozhilji VSU v tjechenjii posljednjeij njedjelji? Konjechno, Ukrainskije tankisti luchshe podgotavljeni chem kacapi, no vsjo-zhe... tank - eto prosto rashodnij matjerial na polje boja, nje boljeeje. Horoshij tank - eto tot, v kotorom pri 'priljotje' u ekipazha jestj boljshe shansov vizhitj. Potomu chto podgotovljennije tankisti DOROZHE samovo tanka. Nschjot Leopard-1 - njeznaju, po zashchitje ekipazha mozhet bitj luchshe T72 (zashjot otsutstvija mehanjizma zarazhanjija i obshcheij komponovki - razmeshchenjija zarjadov etc.), bo bojevoij moshchji navernjaka bljizok k T72, ilji njeskoljko ustupajet.
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29.07.2024 21:15 Відповісти
я досі не можу зрозуміти, чому нам не дають танки м 60 а 3, їх більше чим докуя. і вони ні чим не гірші за лео 1. а мождиво навідь краще.
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29.07.2024 21:25 Відповісти
Допомога іде в пакеті і писати про це в такому негативі можуть тільки кацапи,ждуни і решта асфальтового світу.
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29.07.2024 21:51 Відповісти
 
 