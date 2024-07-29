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Німеччина разом із Данією передала Україні 8 бойових танків Leopard 1A5
Упродовж останнього часу Німеччина спільно з Данією передала Україні вісім бойових танків Leopard 1A5.
Про це пише "Європейська Правда" з посиланням на перелік німецької військової допомоги, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зазначається, що станом на понеділок, 29 липня, Україна отримала від Німеччини 58 танків Leopard 1A5 разом із запчастинами, раніше їх було 50.
Крім цього, Берлін передав Києву:
- 21 тисячу боєприпасів до самохідних зенітних установок Gepard;
- 10 надводних дронів;
- дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 2 разом із запчастинами;
- 10 радарів наземного спостереження;
- близько 25 тисяч бойових шоломів;
- один польовий шпиталь.
Раніше повідомлялося, що Німеччина наприкінці червня - на початку липня потайки відправила Україні величезний пакет військової допомоги, до якого, зокрема, увійшли танки та ППО.
Топ коментарі
+6 Герхард
показати весь коментар29.07.2024 19:16
+6 Влад #584963
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+4 Pawlo Kit
показати весь коментар29.07.2024 19:21
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