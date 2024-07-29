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Росіяни атакували дронами-камікадзе та з артилерії Нікополь і три громади на Дніпропетровщині

Обстріл Дніпропетровщини 29 липня

Протягом дня 29 липня російські військові били по Нікопольському району Дніпропетровської області з артилерії та дронами-камікадзе.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Застосували по Нікопольщині майже десяток дронів-камікадзе. Декілька разів вгатили з важкої артилерії. Знову протягом дня російські війська тероризували район", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, ворог атакував Нікополь, Покровську, Мирівську та Червоногригорівську громади. Зайнялася суха трава. Пошкоджено інфраструктуру. А також господарську споруду та лінію електропередач.

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Повідомляється, що люди не постраждали.

Також Лисак зазначив, що на інших територіях Дніпропетровщини минулося без обстрілів.

Автор: 

обстріл (28183) Нікополь (1170) Дніпропетровська область (3610)


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Рашисти дронами та артилерією, а особа ТВО ПУ з громадянином єрмаком, окупантів знищує, отими самітами «міру-мір»…аж у листопаді, щоб час свій відтягти !!
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29.07.2024 20:25 Відповісти
 
 