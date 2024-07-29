Росіяни атакували дронами-камікадзе та з артилерії Нікополь і три громади на Дніпропетровщині

Протягом дня 29 липня російські військові били по Нікопольському району Дніпропетровської області з артилерії та дронами-камікадзе.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Застосували по Нікопольщині майже десяток дронів-камікадзе. Декілька разів вгатили з важкої артилерії. Знову протягом дня російські війська тероризували район", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, ворог атакував Нікополь, Покровську, Мирівську та Червоногригорівську громади. Зайнялася суха трава. Пошкоджено інфраструктуру. А також господарську споруду та лінію електропередач.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти ввечері та зранку вкотре били по Нікопольщині, пошкоджені житлові будинки. ФОТОрепортаж

Повідомляється, що люди не постраждали.



Також Лисак зазначив, що на інших територіях Дніпропетровщини минулося без обстрілів.