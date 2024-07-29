Росіяни атакували дронами-камікадзе та з артилерії Нікополь і три громади на Дніпропетровщині
Протягом дня 29 липня російські військові били по Нікопольському району Дніпропетровської області з артилерії та дронами-камікадзе.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
"Застосували по Нікопольщині майже десяток дронів-камікадзе. Декілька разів вгатили з важкої артилерії. Знову протягом дня російські війська тероризували район", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, ворог атакував Нікополь, Покровську, Мирівську та Червоногригорівську громади. Зайнялася суха трава. Пошкоджено інфраструктуру. А також господарську споруду та лінію електропередач.
Повідомляється, що люди не постраждали.
Також Лисак зазначив, що на інших територіях Дніпропетровщини минулося без обстрілів.
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Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар29.07.2024 20:25 Відповісти Мені подобається 0
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