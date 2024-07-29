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Військові РФ риють окопи навколо водойми-охолоджувача Запорізької АЕС, – Greenpeace

Росіяни риють окопи на ЗАЕС

Військові армії РФ риють окопи навколо водойми-охолоджувача Запорізької АЕС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дослідженні британських військових аналітиків McKenzie на замовлення міжнародної організації Greenpeace Німеччини.

В дослідженні зазначається, що з моменту окупації ЗАЕС Росією у 2022 році і до кінця червня 2024 року "в районі водойми-охолоджувача атомної електростанції було споруджено понад 1000 метрів траншей. В основному вони зосереджені на північній та західній стороні водойми". У Greenpeace кажуть, що плани "Росатома" щодо перезапуску одного або декількох ядерних реакторів на ЗАЕС підвищують ризики ядерної аварії.

"Новий детальний супутниковий аналіз показує, що значна територія самої атомної електростанції ще більше мілітаризується. Там не лише траншеї, наприклад, на дамбі ставка-охолоджувача, але й укріплення, які можуть бути використані як місця для розгортання важкої військової вогневої потужності. Ми поки що не бачимо цього важкого озброєння, але доти будуються не просто так. Російські збройні сили продовжують загрожувати безпеці ЗАЕС. Ці події викликають глибоке занепокоєння", – каже старший спеціаліст з ядерних питань Greenpeace Центральної та Східної Європи Ян Ванде Путте.

Читайте: Протягом останнього тижня навколо ЗАЕС лунали вибухи та постріли, - МАГАТЕ

Також Greenpeace занепокоєний тим, що "значна мілітаризація території водойми-охолоджувача може бути пов’язана з майбутніми планами Росії щодо перезапуску ядерних реакторів на цьому об'єкті. Всі шість реакторів були зупинені з 2022 року".

Крім того, в дослідженні йдеться, що будівництво Росією траншей і укріплень може бути передвісником нової насосної станції і російських зусиль з перезапуску реакторів на цьому об’єкті.

"Численні злочини Росії на ЗАЕС продовжують ескалацію. Тепер стало відомо про подальшу мілітаризацію вразливих ділянок атомної станції, життєво важливих для постачання охолоджувальної води до реакторів. Необхідно докласти всіх зусиль, щоб зупинити російські плани та покарати "Росатом" і російську державу за допомогою ефективних санкцій", – наголосив старший спеціаліст з ядерних питань Greenpeace у Центральній та Східній Європі Шон Берні.

Також читайте: Безпілотники атакували електропідстанцію в окупованому Енергодарі: поранено працівників, - МАГАТЕ

Автор: 

армія рф (17176) Запорізька АЕС (1400)


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Топ коментарі
+7
Та ні, не робіть нічого. Поки що досить глибокої стурбованості. От як ядерна хмара пів Європи накриє, от тоді і забігаєте, як всрані миші. Та тільки пізно буде...
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29.07.2024 19:49
+5
Ті, що копалися у "рудому лісі" майже всі передохли по кацапських шпиталях протягом одного місяця.
Яка там женілка...
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29.07.2024 20:41
+4
А ти не думав, що кацапня сама може там шось втнути?
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29.07.2024 20:11
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Мабуть контрнаступ знову незабаром почнеться.
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29.07.2024 19:48 Відповісти
Такой Потужный, что все новейшие танки и брэдли бросят на линии минирования
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29.07.2024 20:47 Відповісти
А найкраще було б не штурмувати ЗАЕС а обійти її взяти в кільце на відстані до 10 км і повністю закрити небо. Щоб у кацапів не було підвозу харчів і в полон не брати .Хай їдять один одного. Поголодають і самі здадуться. Вони герої коли ситі. А голодний кацап як вівця скромний
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30.07.2024 00:55 Відповісти
Та ні, не робіть нічого. Поки що досить глибокої стурбованості. От як ядерна хмара пів Європи накриє, от тоді і забігаєте, як всрані миші. Та тільки пізно буде...
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29.07.2024 19:49 Відповісти
Джейм Бонд не може, задiяний на з'йомках нового эпiзоду А007.
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29.07.2024 19:53 Відповісти
Ну якщо ми не будемо куярити по тій АЭС, то ніякої ядерної хмари не буде.
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29.07.2024 20:00 Відповісти
А ти не думав, що кацапня сама може там шось втнути?
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29.07.2024 20:11 Відповісти
Щоо, ескалація? То може якісь ''червоні лінії'' знову намалювати? Та не нам! А кацапам!!!
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29.07.2024 19:57 Відповісти
Дурачки мало им Чернобыля. Да и мать их так. Кому подфартит сбежать, будет лысым и с женилкой на пол шестого - больше не смогут воспроизводить себе подобных.
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29.07.2024 20:25 Відповісти
Ті, що копалися у "рудому лісі" майже всі передохли по кацапських шпиталях протягом одного місяця.
Яка там женілка...
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29.07.2024 20:41 Відповісти
Дай, Боже, такоi ж долi i цим ааленям.
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29.07.2024 20:45 Відповісти
Выдновлення роботи ЗАЕС неможливе.Тому є маса причин.Всі рухи в цьому напрямку рашки та нашіх наек - це омана,або звичайна тупість.
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29.07.2024 20:29 Відповісти
Квещенз після цієї новини менше не стає. Хай там як, але окопів забагато не буває...Хоча ,ймовірно, то якісь товсті тилові московити демонструють, що вони зайняті чимось важливим щоб не бути стертими на гумус десь в посадках під ,скажімо, Покровськом.
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29.07.2024 20:33 Відповісти
Так ці дебілоїди і у Чорнобильському "рудому лісі" окопувалися.
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29.07.2024 20:38 Відповісти
Нам бы эвакуировать наших людей... Эх, можно было бы все термобаром зесеять ))
Все равно станция уже потеряна, не будет рабочая после цапов
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29.07.2024 20:45 Відповісти
Сухой остаток тут жесткий. За аэс пока забыть. Она нам не доступна. Что бы её запустить нужно минимум год. И ещё год выводить на средний уровень работы всех блоков. И ещё года полтора потом ждать чистой прибыли. Рентабельности. Таковы реалии. И это если она отойдёт нам в терпимом состоянии. Кацапня там сюрпрайзов наготовит будь здоров. Если и доживём до реального мира, то возможно вся система энергетики будет пересмотрена. Вон панели квадратными километрами солнце ловят, ветрогенераторы в Северном море уже 45 лет стоят на сотни км в ряд. Что нам мешало от Измаила до Одессы строить такое? А бытовые во дворы, фермы, малые предприятия итд и тп.
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29.07.2024 20:53 Відповісти
Після війни всіх полонених кацапів на розмінування територій власними ногами і пораненим на мінних полях допомогу не надавати. Бо в них мізків нема зовсім
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30.07.2024 00:58 Відповісти
Схоже в кацапні нема ОПи...
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29.07.2024 22:17 Відповісти
Путін дав розпорядження перенести столицю з маскви на Урал. Перевести в ********* як у 2СВ. Це значить або глоблальна війна або до кінця2024р маскву здадуть
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30.07.2024 01:00 Відповісти
 
 