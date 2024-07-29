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МЗС України рекомендує українцям утриматись від поїздок в Ліван через погіршення ситуації на Близькому Сході

МЗС України рекомендує українцям утриматись від поїздок в Ліван через погіршення ситуації на Близькому Сході

Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Лівану через погіршення безпекової ситуації в близькосхідному регіоні.

Про це йдеться на сайті зовнішньополітичного відомства, повідомляє Цензор.НЕТ.

Водночас громадянам України, які наразі перебувають на території Лівану, МЗС радить уникати місць масового скупчення людей, не брати участі у демонстраціях, неухильно дотримуватися заходів безпеки та правил перебування іноземців у країні, виконувати законні вимоги правоохоронних органів, відстежувати повідомлення місцевих органів влади про розвиток ситуації та завжди мати при собі документи, які посвідчують особу.

Також міністерсто рекомендує українцям під час перебування у Лівані утриматися від поїздок до територій:

  • що межують із сирійським кордоном;
  •  що межують з ізраїльським кордоном на південь від річки Літані;
  • до таборів біженців Нахр Аль-Баред і Беддаві (поблизу м.Тріполі), Айн Аль-Хільвех і Міех Мієх (поблизу м.Сайда);
  • Долини Бекаа;
  • південного передмістя Бейрута (район Дахіє).

"Якщо ви потрапили в надзвичайну ситуацію, або виникла загроза вашому життю чи здоров’ю, рекомендуємо невідкладно звертатися до Посольства України в Лівані за номером телефону (+961) 5921668, за адресою електронної пошти: [email protected], або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38-044-238-16-57, чи на адресу електронної пошти [email protected]", - йдеться у повідомленні відомства.

Нагадаємо, у суботу, 27 липня, Ізраїль заявив про обстріл з боку ліванського угруповання "Хезболла" (підтримуване Іраном) по футбольному полю на окупованих Ізраїлем Голанських висотах. У результаті атаки є загиблі та поранені.

Згодом голова ізраїльського уряду Беньямін Нетаньягу заявив, що країна готує відповідь терористам "Хезболли".

Читайте також: Армія оборони Ізраїлю перекинула на кордон із Ліваном десятки тисяч військових

Автор: 

Ліван (122) МЗС (4106)


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Топ коментарі
+19
хотів завтра поїхати..але що ж.. прийдеться нікуди не виїзжати. дякую урядові України і особисто президенту.
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29.07.2024 21:36
+11
В Ліван через Тису.
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29.07.2024 21:46
+9
Це такий тролінг від МЗС?
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29.07.2024 21:38
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Кто вообще едет в Ливан и зачем? Там же нету ничего вообще!
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29.07.2024 21:26 Відповісти
Ну, враховуючи наявність наших в Палестині, то і в Лівані можуть виявитися.
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29.07.2024 22:17 Відповісти
Задля справедливості, варто зазначити, що та Газа таки смітник на фоні Лівану.
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29.07.2024 22:29 Відповісти
Там купа українок. Є магазини українські. Деякі райони Бейрута доволі симпатичні.
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29.07.2024 22:19 Відповісти
Дэвушки-чернильницы)))) извиняюсь за рашкованскую терминологию но это факт))
Приближенные к террористам арбеки хорошо живут на пособия ООН, при этом нихера не делая. А "наши" дурочки туда едут, за халявой и экзотикой.
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29.07.2024 22:30 Відповісти
хотів завтра поїхати..але що ж.. прийдеться нікуди не виїзжати. дякую урядові України і особисто президенту.
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29.07.2024 21:36 Відповісти
+
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29.07.2024 22:03 Відповісти
Це такий тролінг від МЗС?
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29.07.2024 21:38 Відповісти
Теперішнє МЗС саме по собі тролінг.
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29.07.2024 21:47 Відповісти
Такі "мудрі" поради дають люди, котрі звикли кілька разів на рік відпочивати на островах або на європейських курортах. Вони й гадки не мають, що переважна більшість громадян цієї країни ніколи взагалі не були за кордоном. Вони вважають, що у всіх є можливість подорожувати світом.\
Вони просто "не від світу цього", тому й створюють пришелепкуваті закони та тупі поради.
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30.07.2024 08:45 Відповісти
А куди, крім ТЦК, МЗС рекомендує поїхати?
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29.07.2024 21:42 Відповісти
В Ліван через Тису.
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29.07.2024 21:46 Відповісти
Мгм...
Аномальна спека викликала невідворотні патологічні зміни у владних головах?
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29.07.2024 21:46 Відповісти
Облом... Тільки но зібрався до Лівану. Тепер Коломия без варіантів!
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29.07.2024 21:51 Відповісти
Я думав, ми залишили першоквітневі жарти позаду. Принаймні на цей рік.
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29.07.2024 21:54 Відповісти
Хай вже те МЗС припаяне з своїми попередженнями...але ж і автори та редактори на Цензорі мали би бути адекватнішими.
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29.07.2024 22:02 Відповісти
МЗС,Ливан, чепуха какая-то.
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29.07.2024 22:04 Відповісти
До поки не прийшли до влади пропалестинськи правителі то була "ближньосхідна Швейцарія", фінансова і банківська столиця сходу. А потім шаріат, війна і країна 4 світу.
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29.07.2024 22:13 Відповісти
Вы бы лучше обратили внимание не на Ливан, а на то, что из свинособачьего посольства в Кишинёве сегодня дым валил. Бумаги жгут. То же самое было в Киеве в феврале 2022-го. Думай-те...
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29.07.2024 22:15 Відповісти
Это правда? Не вброс...?
От блин, опять вечеррм придецца лазить в гугле, такую инфу низя игнорить... Тревожно, *****.. 🤬
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29.07.2024 22:33 Відповісти
Не вброс. Разве что покурили там неосторожно...
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29.07.2024 22:45 Відповісти
От чего тебе тревожно? То кацапы наступление с Приднестррвья начнут? Так у них там Войск не более 2 тыс всего
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30.07.2024 02:03 Відповісти
доведеться повертати авіаквиток на виліт з Борисполя, цікаво відшкодують вартість?
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29.07.2024 22:25 Відповісти
А гарантії безпеки з Ліваном підписані?
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29.07.2024 22:36 Відповісти
Ахах... . Я как раз думал с женой посетить в Ливан. Колыбель цивилизации, науки, медицины... (Sarkasmus).
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29.07.2024 22:45 Відповісти
Хотілося би запитати у МЗС: а як нині з ситуацією в Україні?
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29.07.2024 23:22 Відповісти
 
 