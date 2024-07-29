МЗС України рекомендує українцям утриматись від поїздок в Ліван через погіршення ситуації на Близькому Сході

Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Лівану через погіршення безпекової ситуації в близькосхідному регіоні.

Про це йдеться на сайті зовнішньополітичного відомства, повідомляє Цензор.НЕТ.

Водночас громадянам України, які наразі перебувають на території Лівану, МЗС радить уникати місць масового скупчення людей, не брати участі у демонстраціях, неухильно дотримуватися заходів безпеки та правил перебування іноземців у країні, виконувати законні вимоги правоохоронних органів, відстежувати повідомлення місцевих органів влади про розвиток ситуації та завжди мати при собі документи, які посвідчують особу.

Також міністерсто рекомендує українцям під час перебування у Лівані утриматися від поїздок до територій:

що межують із сирійським кордоном;

що межують з ізраїльським кордоном на південь від річки Літані;

до таборів біженців Нахр Аль-Баред і Беддаві (поблизу м.Тріполі), Айн Аль-Хільвех і Міех Мієх (поблизу м.Сайда);

Долини Бекаа;

південного передмістя Бейрута (район Дахіє).

"Якщо ви потрапили в надзвичайну ситуацію, або виникла загроза вашому життю чи здоров’ю, рекомендуємо невідкладно звертатися до Посольства України в Лівані за номером телефону (+961) 5921668, за адресою електронної пошти: [email protected], або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38-044-238-16-57, чи на адресу електронної пошти [email protected]", - йдеться у повідомленні відомства.

Нагадаємо, у суботу, 27 липня, Ізраїль заявив про обстріл з боку ліванського угруповання "Хезболла" (підтримуване Іраном) по футбольному полю на окупованих Ізраїлем Голанських висотах. У результаті атаки є загиблі та поранені.

Згодом голова ізраїльського уряду Беньямін Нетаньягу заявив, що країна готує відповідь терористам "Хезболли".

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