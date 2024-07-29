Російські війська здійснили 14 обстрілів Сумщини протягом дня: під вогонь потрапили 7 громад

Протягом дня 29 липня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 47 вибухів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали, зокрема:

Краснопільська громада: ворог бив з гранатометів (9 вибухів).

Білопільська громада: з території РФ здійснено атаку FPV дронами (3 вибухи), обстріл з мінометів (11 вибухів).

Хотінська громада: зафіксовано атаку FPV дронами (3 вибухи).

Шалигинська громада зазнала атаки FPV дронами (3 вибухи). Також відбулося скидання вибухового пристрою з БпЛА (1 вибух).

Миколаївська громада: з території РФ здійснено атаку FPV дронами (2 вибухи).

Середино-Будська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади.

Есманьська громада: ворог бив з артилерії (10 вибухів).

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