Байден хоче обмежити недоторканність американських президентів та реформувати Верховний суд

Президент США Джо Байден оприлюднив пропозицію щодо змін у Верховному суді США. Очільник Білого дому також пропонує обмежити імунітет президентів від судового переслідування.

Про це пише "Голос Америки", повідомляє Цензор.НЕТ.

У Демократичній партії обурені тим, що Верховний суд, який має консервативну більшість (шестеро суддів-консерваторів та троє ліберальних суддів), своїми рішеннями скасував знакові прецеденти щодо прав на аборти та федеральних регуляторних повноважень, які діяли десятиліттями.

Крім цього, лібералів непокоять "етичні скандали", повʼязані з деякими суддями.

"Я дуже поважаю наші інституції та поділ влади. Те, що зараз відбувається, є ненормальним, і підриває довіру суспільства до рішень суду, в тому числі щодо особистих свобод", - заявляє Байден у статті Washington Post, опублікованій у понеділок, 29 липня.

Тому американський лідер запропонував декілька реформ.

Найперше Байден закликає скасувати довічні призначення суддів Верховного суду. Глава Білого дому пропонує, щоб президент кожні два роки призначав суддю, а термін перебування на посаді був обмежений 18 рокам.

Також Байден пропонує, щоб Конгрес ухвалив законодавство, що встановлює кодекс судової етики, який вимагатиме від суддів розголошувати подарунки, утримуватися від публічної політичної діяльності та відмовитися від участі у справах, у яких вони або їхні дружини мають фінансовий чи інший конфлікт інтересів.

Крім цього, лідер США закликає Конгрес ухвалити поправку до Конституції, яка скасовує нещодавнє рішення Верховного суду щодо недоторканності, згідно з яким колишні президенти мають широкий імунітет від судового переслідування.

Нагадаємо, що 1 липня Верховний Суд США визнав наявність у 45-го американського президента Дональда Трампа імунітету від кримінального переслідування за офіційні дії, здійснені під час перебування на посаді. Йдеться про справу щодо штурму Капітолія 6 січня 2021 року.

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Відповідне рішення підтримали шестеро суддів-консерваторів, троє з яких були призначені Трампом під час його президентства.

Тоді президент Байден розкритикував рішення Верховного суду про імунітет Трампа, заявивши, що ніхто не має стояти вище за закон.

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