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Байден хоче обмежити недоторканність американських президентів та реформувати Верховний суд

Байден хоче обмежити недоторканість американських президентів та реформувати Верховний суд

Президент США Джо Байден оприлюднив пропозицію щодо змін у Верховному суді США. Очільник Білого дому також пропонує обмежити імунітет президентів від судового переслідування.

Про це пише "Голос Америки", повідомляє Цензор.НЕТ.

У Демократичній партії обурені тим, що Верховний суд, який має консервативну більшість (шестеро суддів-консерваторів та троє ліберальних суддів), своїми рішеннями скасував знакові прецеденти щодо прав на аборти та федеральних регуляторних повноважень, які діяли десятиліттями.

Крім цього, лібералів непокоять "етичні скандали", повʼязані з деякими суддями.

"Я дуже поважаю наші інституції та поділ влади. Те, що зараз відбувається, є ненормальним, і підриває довіру суспільства до рішень суду, в тому числі щодо особистих свобод", - заявляє Байден у статті Washington Post, опублікованій у понеділок, 29 липня.

Тому американський лідер запропонував декілька реформ.

Найперше Байден закликає скасувати довічні призначення суддів Верховного суду. Глава Білого дому пропонує, щоб президент кожні два роки призначав суддю, а термін перебування на посаді був обмежений 18 рокам.

Також Байден пропонує, щоб Конгрес ухвалив законодавство, що встановлює кодекс судової етики, який вимагатиме від суддів розголошувати подарунки, утримуватися від публічної політичної діяльності та відмовитися від участі у справах, у яких вони або їхні дружини мають фінансовий чи інший конфлікт інтересів.

Крім цього, лідер США закликає Конгрес ухвалити поправку до Конституції, яка скасовує нещодавнє рішення Верховного суду щодо недоторканності, згідно з яким колишні президенти мають широкий імунітет від судового переслідування.

Нагадаємо, що 1 липня Верховний Суд США визнав наявність у 45-го американського президента Дональда Трампа імунітету від кримінального переслідування за офіційні дії, здійснені під час перебування на посаді. Йдеться про справу щодо штурму Капітолія 6 січня 2021 року.

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Відповідне рішення підтримали шестеро суддів-консерваторів, троє з яких були призначені Трампом під час його президентства.

Тоді президент Байден розкритикував рішення Верховного суду про імунітет Трампа, заявивши, що ніхто не має стояти вище за закон.

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Автор: 

Байден (2883) США (22455) реформи (3206) Трамп (5444)


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Топ коментарі
+12
жах - це коли Маск з часу повномасштабного вторгнення кацапів кілька разів розмовляв із ху йлом. після чого робив публічні заяви про те, що Україна має поступитися Кримом та іншими окупованими територіями, щоб запобігти застосуванню кацапами ядерної зброї. ось це і є жах. і заяви Трампа про те, що Україна має йти з кацапами не переговори, бо кацапів неможливо перемогти. і що кацапи колись перемагали Наполеона. ось такі заяви і є жахливими. Республіканцям потрібно було давно гнати із партії Рудого і його магу, щоб подібні перснонажі не ганьбили республіканську партію.
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29.07.2024 22:54
+10
Хочеться тільки побажати наснаги, та встигнути.
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29.07.2024 22:09
+9
Так проблема ж не у законах, а у їх виконанні.

Ну декларують наші судді та прокурори свої статки. А потім ти читаєш про маєтки, машини та коханок у брюліках.
Бо Портновсько-Татарівське правосуддя првинно щось давати цим суддям та прокурорам, щоб вони були заледними та соухняними.
Те ж саме з керівництвом СБУ - на папері зарплата та пайок, а в реалі преміум машини, недвиж за кордоном та купа квартир у престижних районах.
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29.07.2024 22:42
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Також Байден пропонує, щоб Конгрес ухвалив законодавство, що встановлює кодекс судової етики, який вимагатиме від суддів розголошувати подарунки, утримуватися від публічної політичної діяльності та відмовитися від участі у справах, у яких вони або їхні дружини мають фінансовий чи інший конфлікт інтересів. Джерело:

Дикі люди . . .

У нас декларування всього і вся (не тільки подарунки, а весь майновий стан) публічними службовцями, в т. ч. суддями, причому з відкритим доступом для громадськості в інтернеті дії з 01.09.2016.

Публічна і непублічна політична діяльність суддів у нас прямо заборонена законом.

По справах з конфліктом інтересів у нас, якщо суддя не заявив, буде мати скаргу на Вищу Раду Правосуддя і реальний шанс вилетіти з посади. Бо є приписи у Законів "Про запобігання корупції", "Про судоустрій та статус суддів", ЦПК, ГПК, КАС, КПК.

Короче, як в тому анекдоті про Вовочку, який підглянув у замок за дорослими : "І ці люди забороняють мені колупатися у носі ???"
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29.07.2024 22:05 Відповісти
і що з вказаного виконувалось хоч раз?
якщо констітуцію відмінили вже давно
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29.07.2024 22:30 Відповісти
Так проблема ж не у законах, а у їх виконанні.

Ну декларують наші судді та прокурори свої статки. А потім ти читаєш про маєтки, машини та коханок у брюліках.
Бо Портновсько-Татарівське правосуддя првинно щось давати цим суддям та прокурорам, щоб вони були заледними та соухняними.
Те ж саме з керівництвом СБУ - на папері зарплата та пайок, а в реалі преміум машини, недвиж за кордоном та купа квартир у престижних районах.
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29.07.2024 22:42 Відповісти
залежними та слухняними...
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29.07.2024 22:44 Відповісти
але в "дикій америц"і якщо не обоснував статки - тюрма за ухиляння від податків
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30.07.2024 05:25 Відповісти
Хочеться тільки побажати наснаги, та встигнути.
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29.07.2024 22:09 Відповісти
Он так был занят Украиной. И вот выдалась свободная минутка. Дедушка старенький не идёт на выборы. Дедушке всё равно.
Третий президент звание героя Степану Андреевичу за два дня до дембеля присвоил.
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29.07.2024 23:02 Відповісти
ну і... А я вважаю це найдієвіша буде антитрампістьска агітація з його боку ! Бо саме Верховний суд з тарпістами-суддями надав йому імунітет від покарання за захоплення, влади якщо не виграє вибори . навіть не агітація , а вклад в виправлення дурні у такій славетній країні демократії та свободи .
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29.07.2024 23:15 Відповісти
Хоча пропозиції Байдена щодо реформування Верховного суду та скасування президентського імунітету можуть не пройти через розділений Конгрес до виборів 2024 року, вони можуть бути потужним інструментом для агітації. Ці ідеї можуть мобілізувати прихильників демократів та привернути увагу до важливих питань правосуддя та прозорості, що допоможе створити сприятливіший фон для передвиборної кампанії.
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30.07.2024 01:32 Відповісти
На початку свого терміну чого не відмінив свою недоторканність, старий корупціонер? Ще й до суддів лізе з зграєю збоченців своїх
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29.07.2024 23:42 Відповісти
СЕКС з ДИВАНОМ? Дженніфер Еністон не пробачить це ТРАМПУ ТА https://www.youtube.com/watch?v=Q110OGjnRo0
гарний ролик про віце від дідуся Трампа
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30.07.2024 01:39 Відповісти
І не соромно тягати це гуано, розраховане на пубертатних малоліток?
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30.07.2024 02:04 Відповісти
Трамп- это образец мудрого человека -политика, государственного деятеля , мыслителя, эрудита и вообще очень образованного человека. Человек умеющий быть сдержанным, взвешенным и ненавидящий авторитаризм, неприемлющий холуйства и подхалимажа, презирающий фашизм в виде рашизма , уважающий женщин и ценитель достойного соперничества с уважением к оппоненту .Он высоко ценит вклад граждан эмигрантского сообщества в развитие страны , ставшими достойными ее представителями Невозможно перечислить все его достоинства - увидим их на дебатах , если он на них отважится."
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30.07.2024 02:14 Відповісти
Ну і хто тут агітатор?
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30.07.2024 02:25 Відповісти
класний стьоб- сподобався ? дякую
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30.07.2024 02:26 Відповісти
Це ролик украінського сайту . А Ви такой цнотливий зі США , після мемів про кандидатів? так то ж все звідти набрано.
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30.07.2024 02:17 Відповісти
Яка разниця хто наклав купку? Навіщо її їсти, от у чому питання.
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30.07.2024 02:23 Відповісти
Думаю что Байден ещё успеет насрать Трампону с Ху#лом за время оставшейся каденции.
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29.07.2024 22:17 Відповісти
50 років державного діяча проти ухилянта синочка мільярдера без розуму -освіти , тільки пелюстки нарциса на усю лисину
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29.07.2024 23:41 Відповісти
Керівники Байдена уже встигли насрати вам у голову а ви цьому ще й радієте.
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30.07.2024 00:48 Відповісти
точно працюєш за вказівкою КЕРІВНИКІВ
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30.07.2024 01:13 Відповісти
Слухайте, коли партія по команді Обами розвертаєтся на 180 за два дні, то мій практичний життєвий досвід підказує що без погоничів тут не обійшлося.
Чому б не дати демократичному народу висловитися на з'їзді? До чого такий поспіх?
Я таке вже бачив - в совку. Це явище називалося демократичний централізм. І на нього у мене ще з тих часів гостра алергія.
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30.07.2024 02:09 Відповісти
Ви про що ? Он-йлан голосування демократів перед зʼїздом в підтвердження Гаріс чи іншого .. Вам це не до вподоби ? А те що було у республіканців -то не комуністичнимзібранням було навколо Брежнєва?
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30.07.2024 02:32 Відповісти
Так, мені не до вподоби онлайн голосування. Воно було придумано цього року для Байдена, і голоси там не однох ваги. Деякі свині рівніші за інших, як по Орвелу.
Ні, я не вважаю що у республіканців було як в КПРС. Політбюро не виносило і не виносить Трампа але вимушене миритися бо в нього широчезна підтримка саме в низах, в чому я мав можливість пересвідчитися на власні очі.
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30.07.2024 06:18 Відповісти
Так как нассали и насрали КГБ-ФСБ-шные проститутки на голову трампона, не каждый могёт. Даже вам хватило, их дерьмо по вашим ушам до сих пор стекает.
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30.07.2024 08:35 Відповісти
Верховний суд США має три судді назначених Трампом, які врятували Трампа від тюрми. В любій країні світу це конфлікт інтересів. Такі судді не повинні голосувати в справі Трампа.
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29.07.2024 22:17 Відповісти
я ж кажу Україні -дєвочці в носі не дозволяють колупаится. Якісь НЗК та НАБУ придумали а вони працюють так само ...
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30.07.2024 01:15 Відповісти
Байден хоче "реформувати" Верховний Суд, бо там більшість мають прореспубліканські судді.
А "реформа" має полягати у збільшенні кількості суддів. Тобто, це таке собі агресивне поглинання компанії у бізнесі, коли, наприклад, збілшенням кількості акцій розмивають контрольний пакет мажоритарного власника.

А знаєте, чому більшість у прореспубліканців? Бо була така Рут Гінзбург, - продемократична суддя Верховного Суду. Проблема тільки в тому, що вона була старезною бабусею.. Крім віку, вона була дуже хворою, її, здається, ледь не на калясці возили на роботу. А коли демократи попросили її піти у відставку, щоб Обама зміг призначити на її місце молодшого здорового суддю-демократа, вона категорично відмовилася. Незабаром померла, але президентом уже був Трамп, і він призначив на її місце консервативного суддю. Так через одну стару дурепу демократи втратили більшість у Верховному Суді.
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29.07.2024 22:23 Відповісти
Щось схоже на одного кандидата, котрий до останього теж відмовлявся
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29.07.2024 22:39 Відповісти
Демократи хотіли б напхати суд такими тушками як остання чорна яку вони пропихнули за Байдена, що не змогла чітко відповісти на, здавалося б, просте питання: "Як ви визначаєте слово 'жінка'?"
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30.07.2024 00:58 Відповісти
це говорить агітатор за розумного мудрого політика
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30.07.2024 01:17 Відповісти
Я ні за кого не агітую. Я, навпаки, закликаю дивитись на речі тверезо і без захоплення. Я вважаю що українцям недоречно мати вкорінену думку з приводу внутрішньої американської політики. А на державному рівні - навіть небезпечно.
Тим не менш, коли в суд засовують тушку що не знає що є жінка я вважаю цілком можливим на це вказати. З метою протверезення і уникниння таких ексцесів у самій Україні.
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30.07.2024 02:03 Відповісти
https://youtu.be/QhfuposOZuE?t=4200 Маск пояснює , чому перейшов від демократів до республіканців, та переніс виробництво з демократичної Каліфорнії

Це ЖАХ...
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29.07.2024 22:43 Відповісти
жах - це коли Маск з часу повномасштабного вторгнення кацапів кілька разів розмовляв із ху йлом. після чого робив публічні заяви про те, що Україна має поступитися Кримом та іншими окупованими територіями, щоб запобігти застосуванню кацапами ядерної зброї. ось це і є жах. і заяви Трампа про те, що Україна має йти з кацапами не переговори, бо кацапів неможливо перемогти. і що кацапи колись перемагали Наполеона. ось такі заяви і є жахливими. Республіканцям потрібно було давно гнати із партії Рудого і його магу, щоб подібні перснонажі не ганьбили республіканську партію.
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29.07.2024 22:54 Відповісти
Так його фабрику там закрити на ковід хотіли. Звичайно він психанув.
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30.07.2024 00:59 Відповісти
В інтервю, начебто посилання, що в Каліфорнії прийнятий закон, що дитина може сама вирішити щодо свого пола, а батьки ніяк не зможуть цьому завадити
Також прописали "якісь ліки", котрі призводять до "стериалізації"
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30.07.2024 01:32 Відповісти
Ну це вже цього року там чи то наприймали, чи тільки збираються. Каліфорнійці вони тойво, мізками посунуті.
Маск від них втік у 2020му.
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30.07.2024 01:58 Відповісти
пістабол кацапо-маговський, то це ти чи Іларіонов насцяли Трампу в вуха казку про те, що русня перемогла колись Наполеона? ))
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30.07.2024 05:14 Відповісти
Можу вам повідомити - в Австрії те саме точно , а мабуть в усій Європі також - без відома батьків йдуть психологічні бесіди з дітьми у школах. В школах медики-психологи- лікари, які з дівчатками без втручаннія батьків вирішують з дівчинкою робитиме вона аборт чи ні. Я вже не кажу про відкриту нескінченну агітацію за підтримку "весльчатих
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30.07.2024 14:56 Відповісти
The Conservative SCOTUS Justices will respond to these anti-constitutional attempts of a desperate Biden by further closing their ranks. To maintain and strengthen the Conservative majority in the Supreme Court, they will make a pact to not die or retire. If one of them absolutely must die or retire, he or she should do so only under a Republican administration so an appropriate Conservative replacement can be found (until such time when any new administration, by the Constitution, is to be appointed by the Republican party elders only, and the so-called Democratic party is banned for treason, disbanded, and its leadership prosecuted). Conversely, the Conservative Justices will make every effort to accelerate the departure of the liberal so-called Justices, either by dismissal, retirement, or death, when necessary relying on the help of millions of determined and well-armed patriots. The Conservative Justices also firmly reject Biden's calls for the introduction of a 'code of ethics', as in their lives they do not answer to the law of man, but to the law of God. If God wants to reward them for their hard work and virtuous life through the hands of a mortal, any attempt to impede such reward will be against God's will.
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29.07.2024 22:44 Відповісти
Якщо Бог хоче винагородити їх за їхню важку працю та доброчесне життя через руки смертного, будь-яка спроба перешкодити такій винагороді буде проти волі Бога.-Це винагорода роду Юди , за смерть Ісуса Христа ( гешефт)
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29.07.2024 23:08 Відповісти
Do you want this clairvoyant burlesque of our times to appear hilarious or pathetic, or both? Ukrainians in 2019 had been laughing their heads off while "servants of the people" (and of various other agencies) pulled the rug out from under their feet.
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30.07.2024 01:55 Відповісти
Бидон ще наробить діл, як у песне - наостанок чудив, вибив вікна та двері і балкон уронив
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29.07.2024 22:45 Відповісти
так ти вже тут, прилетів
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29.07.2024 23:19 Відповісти
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29.07.2024 23:36 Відповісти
От тупе й провалилося - значить ти сюди валиш на цю тему , не дивно які взірці лідери таке й стадо
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29.07.2024 23:37 Відповісти
(бі) ДОН ? бі-біі-бі - ж його мать, маємо надіє йому не дадуть...
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29.07.2024 23:18 Відповісти
трамп должен сидеть в тюрьме и точка.
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29.07.2024 23:00 Відповісти
Схоже, що ці речі не залишать без уваги. Бо фактично, здоров'я діда вже не для цієї посади.
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29.07.2024 23:08 Відповісти
капець, у них там такий самий бардак.
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29.07.2024 23:20 Відповісти
Ілон просто обідився. Купив Твіттер за позичкові кошти, забажав девіденти пустити на погашення позичок. Пайщики обідились і через суд Лос-Анжелеса скасували вимогу Ілона. От і переводить штаб-квартиру в Техас, там із судом порішає вмить. Вся ця шушера так і шукає сильну руку, єдіноначаліє по всіх питаннях. Міром должни правіть технократи. Сто років тому проти таких жадібних технократів в США ПРИЙНЯЛИ антитрестовський закон і першим попав під каток Рокфелллер, його кампанію примусово поділили на 30 юросіб, незалежних один від одного. І світ не перевернувся.
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29.07.2024 23:28 Відповісти
Дивна історія з агітаторами за ДОНА - від нього навіть не тхне політиком, держаним діячем, республіканцем в історичному поважному значенні назви партії .Від нього тхне тим , чим від нашої нетряпкиякоїсь - масштаби тільки не ті , шо фізичні що політичновагомі . А от щур яйцеутримувач у обох один- в Кремлі сидить.
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29.07.2024 23:29 Відповісти
Багато відомих мені американців -республіканців НЕ ГОЛОСУВАЛИ ЗА НЬОГО й не будуть зараз. Прибічники Гейлі або Сари Хакабі Сандерс- вони дочекаються... Гарріс почне , а потім будуть справжні вибори й справжні дем=бати між демократами та республіканцями.
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29.07.2024 23:34 Відповісти
Чого при своїй каденції цього не зробив, старий м.ак?
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30.07.2024 00:26 Відповісти
це правда , дочекалися до взяття Капітолію бандою неосвічених в абіду за свого кумира шоуекстриміста , й нарешті побачили недоліки... Таки є користь від Трампа ...
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30.07.2024 01:20 Відповісти
а старий м.ак-це дід Трамп?
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30.07.2024 01:24 Відповісти
Бідон з гівном.
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30.07.2024 14:37 Відповісти
бі ДОН? так я й думала
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30.07.2024 14:57 Відповісти
Це жести на публіку типу дивіться який я прогресивний. Шансу та часу що ці пропозиції будеть розглянуті - шиш цілих нуль десятих. Це з того ж відра що й минулорічний закон про допомогу Україні, Ізраїлю, і закриття кордону.
Ігноруйте.
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30.07.2024 00:47 Відповісти
ГОЛОВНЕ НА НЕДОЛІК ГУЧНО ВКАЗАТИ , а американці побачать, як це сподобається нєприкасаємому - таки вибори щось лікують в прріах законодавства хоча тим що вказують на них у передвиборчому хайпі
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30.07.2024 01:23 Відповісти
Менi звичайно немае дiла до виборiв в США, але це дуже схоже на iстерiю i зiзнання в полiтичнiй iмпотенцii.

За своею суттю це е спроба пiднасрати за допомогою адмiнiстративного ресурсу, i законнiсть таких дiй не змiнюе iх сутi.

Нiчого не заважало це зробити минулими роками. Про цю проблему знали. То чому тепер? Бо трон захитався. Ось i справжне лице "демократii" в американському розумiннi - на дно, так разом.

Всi цi конвульсii лише додають Трампу балiв, як борцуну проти системи що вгнала сама себе в кризу.
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30.07.2024 02:23 Відповісти
Ну звістно любітелю "сильної руки" неподобається демократія,хоч вона не ідеальна.
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30.07.2024 03:56 Відповісти
До чого тут демократiя?

Чи це ключове словосполучення, на яке тригеряться боти?
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30.07.2024 21:01 Відповісти
 
 