Байден хоче обмежити недоторканність американських президентів та реформувати Верховний суд
Президент США Джо Байден оприлюднив пропозицію щодо змін у Верховному суді США. Очільник Білого дому також пропонує обмежити імунітет президентів від судового переслідування.
Про це пише "Голос Америки", повідомляє Цензор.НЕТ.
У Демократичній партії обурені тим, що Верховний суд, який має консервативну більшість (шестеро суддів-консерваторів та троє ліберальних суддів), своїми рішеннями скасував знакові прецеденти щодо прав на аборти та федеральних регуляторних повноважень, які діяли десятиліттями.
Крім цього, лібералів непокоять "етичні скандали", повʼязані з деякими суддями.
"Я дуже поважаю наші інституції та поділ влади. Те, що зараз відбувається, є ненормальним, і підриває довіру суспільства до рішень суду, в тому числі щодо особистих свобод", - заявляє Байден у статті Washington Post, опублікованій у понеділок, 29 липня.
Тому американський лідер запропонував декілька реформ.
Найперше Байден закликає скасувати довічні призначення суддів Верховного суду. Глава Білого дому пропонує, щоб президент кожні два роки призначав суддю, а термін перебування на посаді був обмежений 18 рокам.
Також Байден пропонує, щоб Конгрес ухвалив законодавство, що встановлює кодекс судової етики, який вимагатиме від суддів розголошувати подарунки, утримуватися від публічної політичної діяльності та відмовитися від участі у справах, у яких вони або їхні дружини мають фінансовий чи інший конфлікт інтересів.
Крім цього, лідер США закликає Конгрес ухвалити поправку до Конституції, яка скасовує нещодавнє рішення Верховного суду щодо недоторканності, згідно з яким колишні президенти мають широкий імунітет від судового переслідування.
Нагадаємо, що 1 липня Верховний Суд США визнав наявність у 45-го американського президента Дональда Трампа імунітету від кримінального переслідування за офіційні дії, здійснені під час перебування на посаді. Йдеться про справу щодо штурму Капітолія 6 січня 2021 року.
Відповідне рішення підтримали шестеро суддів-консерваторів, троє з яких були призначені Трампом під час його президентства.
Тоді президент Байден розкритикував рішення Верховного суду про імунітет Трампа, заявивши, що ніхто не має стояти вище за закон.
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Дикі люди . . .
У нас декларування всього і вся (не тільки подарунки, а весь майновий стан) публічними службовцями, в т. ч. суддями, причому з відкритим доступом для громадськості в інтернеті дії з 01.09.2016.
Публічна і непублічна політична діяльність суддів у нас прямо заборонена законом.
По справах з конфліктом інтересів у нас, якщо суддя не заявив, буде мати скаргу на Вищу Раду Правосуддя і реальний шанс вилетіти з посади. Бо є приписи у Законів "Про запобігання корупції", "Про судоустрій та статус суддів", ЦПК, ГПК, КАС, КПК.
Короче, як в тому анекдоті про Вовочку, який підглянув у замок за дорослими : "І ці люди забороняють мені колупатися у носі ???"
якщо констітуцію відмінили вже давно
Ну декларують наші судді та прокурори свої статки. А потім ти читаєш про маєтки, машини та коханок у брюліках.
Бо Портновсько-Татарівське правосуддя првинно щось давати цим суддям та прокурорам, щоб вони були заледними та соухняними.
Те ж саме з керівництвом СБУ - на папері зарплата та пайок, а в реалі преміум машини, недвиж за кордоном та купа квартир у престижних районах.
старенькийне идёт на выборы. Дедушке всё равно.
Третий президент звание героя Степану Андреевичу за два дня до дембеля присвоил.
гарний ролик про віце від дідуся Трампа
Чому б не дати демократичному народу висловитися на з'їзді? До чого такий поспіх?
Я таке вже бачив - в совку. Це явище називалося демократичний централізм. І на нього у мене ще з тих часів гостра алергія.
Ні, я не вважаю що у республіканців було як в КПРС. Політбюро не виносило і не виносить Трампа але вимушене миритися бо в нього широчезна підтримка саме в низах, в чому я мав можливість пересвідчитися на власні очі.
А "реформа" має полягати у збільшенні кількості суддів. Тобто, це таке собі агресивне поглинання компанії у бізнесі, коли, наприклад, збілшенням кількості акцій розмивають контрольний пакет мажоритарного власника.
А знаєте, чому більшість у прореспубліканців? Бо була така Рут Гінзбург, - продемократична суддя Верховного Суду. Проблема тільки в тому, що вона була старезною бабусею.. Крім віку, вона була дуже хворою, її, здається, ледь не на калясці возили на роботу. А коли демократи попросили її піти у відставку, щоб Обама зміг призначити на її місце молодшого здорового суддю-демократа, вона категорично відмовилася. Незабаром померла, але президентом уже був Трамп, і він призначив на її місце консервативного суддю. Так через одну стару дурепу демократи втратили більшість у Верховному Суді.
Тим не менш, коли в суд засовують тушку що не знає що є жінка я вважаю цілком можливим на це вказати. З метою протверезення і уникниння таких ексцесів у самій Україні.
Це ЖАХ...
Також прописали "якісь ліки", котрі призводять до "стериалізації"
Маск від них втік у 2020му.
Ігноруйте.
За своею суттю це е спроба пiднасрати за допомогою адмiнiстративного ресурсу, i законнiсть таких дiй не змiнюе iх сутi.
Нiчого не заважало це зробити минулими роками. Про цю проблему знали. То чому тепер? Бо трон захитався. Ось i справжне лице "демократii" в американському розумiннi - на дно, так разом.
Всi цi конвульсii лише додають Трампу балiв, як борцуну проти системи що вгнала сама себе в кризу.
Чи це ключове словосполучення, на яке тригеряться боти?