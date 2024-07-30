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Новини
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У Курську пролунали потужні вибухи. ВIДЕО

Вночі 30 липня пролунали потужні вибухи у Курську.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із  посиланням на російські ЗМІ.

За словами місцевих мешканців у небі над Курськом прогримів потужний вибух. Імовірно над містом було збито якусь повітряну ціль, але офіційної інформації з цього приводу поки немає, як і відомостей про наслідки на землі.

Перед цим у Бєлгородській і Курській областях було оголошено ракетну небезпеку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони уразили щонайменше 4 електропідстанції в Курській області РФ - там перебої зі світлом, - Генштаб

Автор: 

вибух (4433) Курськ (1083)


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Топ коментарі
+14
Обожнюю ранкові звістки про поширення сірої зони на Московщині !
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30.07.2024 06:43
+13
Не спать орки не спать...
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30.07.2024 06:40
+11
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1efdmdt/ua_drones_from_the_79th_air_assault_brigade_drops/ під вранішню каву
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30.07.2024 07:07
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АБ Халіно???
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30.07.2024 06:27 Відповісти
ну хоча б тоді на https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B047 ПС Садовая (330/110/35/10 кВ, 450 MVA). Хай Курськ тиждень без світла посидить.
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30.07.2024 09:44 Відповісти
Не спать орки не спать...
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30.07.2024 06:40 Відповісти
Обожнюю ранкові звістки про поширення сірої зони на Московщині !
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30.07.2024 06:43 Відповісти
Всьо по плану...
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30.07.2024 06:45 Відповісти
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1efdmdt/ua_drones_from_the_79th_air_assault_brigade_drops/ під вранішню каву
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30.07.2024 07:07 Відповісти
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1ef3i0m/ua_5th_assault_brigades_ptasha_dodo_drone_team/ хлапок і задимлєніє
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30.07.2024 07:12 Відповісти
Гуууут, прикольна "нарізочка"
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30.07.2024 07:31 Відповісти
А у мене все "простіше": Вийшов надвір "Свєжо"" ! Підійшов до своєї клумби Прямо під вікном на клумбі - трусики! Стою - дивлюся Чую - вікно за спиною відкривається Повертаюся - Марійка виглядає Питаю: "Твої?" Сміється: ""Розмір не мій! Але стогнала вчора класно! Прямо незадовго до дощу"
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30.07.2024 09:29 Відповісти
Опс.... Стопэ... Ану еще раз, вы про шо? всем известно, шо связи случайные - результаты печальные... В таких случаях реклама следует: мол, для начала, тре помешкання от ********, тавой?
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30.07.2024 10:30 Відповісти
ЗЫ... забыл спросить, типо, зчем подходить к клумбе, можно и с крыльца.
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30.07.2024 10:31 Відповісти
БНР бомбить КНР. Щось не поділили молоді республіки
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30.07.2024 07:39 Відповісти
Пятух, тобі краще на пляшці чи на швабрі сидіти?
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30.07.2024 08:21 Відповісти
А тепер назад на бутилку!)
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30.07.2024 08:32 Відповісти
Ракети часом не з РСЗВ були?
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30.07.2024 08:49 Відповісти
Та хіба це вибух?
Так , легенький файєр...
Це ж не КАБом по Харкову та Торецьку
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30.07.2024 07:55 Відповісти
"Імовірно над містом було збито якусь повітряну ціль".
І це потужні вибухи в тому,що збили повітряну ціль над містом Курськ?
Треба брати за орієнтир,як касапи-Луч,а не тішитися хлопками в повітрі,бо це виглядає,в першу чергу,для закордону,як насмішка.
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30.07.2024 09:23 Відповісти
А...страшно *** ,ну ну...
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30.07.2024 09:38 Відповісти
Як мене задовбує це намагання підлизати лідору у словах-паразитах цього пАтужного та величного гіганта криворагульського.
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30.07.2024 10:31 Відповісти
У КурВську щось вибухнуло і що це було ?
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30.07.2024 10:38 Відповісти
https://youtu.be/amcO8wdcGsU?t=34 мабуть НЛО
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30.07.2024 11:08 Відповісти
Красиві звуки на расєє 😁
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30.07.2024 13:31 Відповісти
 
 