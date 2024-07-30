У Курську пролунали потужні вибухи. ВIДЕО
Вночі 30 липня пролунали потужні вибухи у Курську.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
За словами місцевих мешканців у небі над Курськом прогримів потужний вибух. Імовірно над містом було збито якусь повітряну ціль, але офіційної інформації з цього приводу поки немає, як і відомостей про наслідки на землі.
Перед цим у Бєлгородській і Курській областях було оголошено ракетну небезпеку.
Топ коментарі
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Так , легенький файєр...
Це ж не КАБом по Харкову та Торецьку
І це потужні вибухи в тому,що збили повітряну ціль над містом Курськ?
Треба брати за орієнтир,як касапи-Луч,а не тішитися хлопками в повітрі,бо це виглядає,в першу чергу,для закордону,як насмішка.