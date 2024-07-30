У Курську пролунали потужні вибухи. ВIДЕО

Вночі 30 липня пролунали потужні вибухи у Курську.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

За словами місцевих мешканців у небі над Курськом прогримів потужний вибух. Імовірно над містом було збито якусь повітряну ціль, але офіційної інформації з цього приводу поки немає, як і відомостей про наслідки на землі.

Перед цим у Бєлгородській і Курській областях було оголошено ракетну небезпеку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони уразили щонайменше 4 електропідстанції в Курській області РФ - там перебої зі світлом, - Генштаб