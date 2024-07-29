Сили оборони уразили щонайменше 4 електропідстанції в Курській області РФ - там перебої зі світлом, - Генштаб

Сили і засоби Центру спеціальних операцій "А" СБУ уразили щонайменше чотири електропідстанції у Курській області Росії. Унаслідок чого фіксують перебої з електрикою в регіоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

"Зокрема, нещодавно уражено низку тягових електропідстанцій російських загарбників в Курській області. Наявна інформація про роботу в області систем ППО противника та вибухи в районах щонайменше чотирьох підстанцій. Як результат, фіксуються перебої з електропостачанням в Понировському, Курському та Солнцевському районах Курської області", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, ураження здійснювали сили і засоби Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України (ЦСО "А" СБУ) у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

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"Російська промисловість, яка працює на війну проти України є законною ціллю для наших військ. Вказані об’єкти, поміж іншим забезпечують функціонування залізниці РФ, що здійснює перевезення озброєння та військової техніки для підтримки своєї окупаційної армії", - зауважили в Генштабі.

Як додали у відомстві, заходи з підриву воєнно-економічного потенціалу ворога продовжуватимуться до припинення загарбниками збройної агресії проти українського народу.

Нагадаємо, 25 липня російська влада заявила про масовану атаку безпілотників на Курськ.