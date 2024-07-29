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Сили оборони уразили щонайменше 4 електропідстанції в Курській області РФ - там перебої зі світлом, - Генштаб

Українські військові уразили електропідстанції в Курській області

Сили і засоби Центру спеціальних операцій "А" СБУ уразили щонайменше чотири електропідстанції у Курській області Росії. Унаслідок чого фіксують перебої з електрикою в регіоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

"Зокрема, нещодавно уражено низку тягових електропідстанцій російських загарбників в Курській області. Наявна інформація про роботу в області систем ППО противника та вибухи в районах щонайменше чотирьох підстанцій. Як результат, фіксуються перебої з електропостачанням в Понировському, Курському та Солнцевському районах Курської області", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, ураження здійснювали сили і засоби Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України (ЦСО "А" СБУ) у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Також читайте: У Курській області палає завод низьковольтної апаратури через атаку дронів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Російська промисловість, яка працює на війну проти України є законною ціллю для наших військ. Вказані об’єкти, поміж іншим забезпечують функціонування залізниці РФ, що здійснює перевезення озброєння та військової техніки для підтримки своєї окупаційної армії", - зауважили в Генштабі.

Як додали у відомстві, заходи з підриву воєнно-економічного потенціалу ворога продовжуватимуться до припинення загарбниками збройної агресії проти українського народу.

Нагадаємо, 25 липня російська влада заявила про масовану атаку безпілотників на Курськ.

Автор: 

Генштаб ЗС (6480) СБУ (12765) Електрика (2042) Курськ (1083)


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Топ коментарі
+17
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29.07.2024 21:00
+12
У жітєлєй Курська сьогодні - вєчєря при свєчах ! Пардон - фонарях .
.
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29.07.2024 21:01
+6
Світло то таке, головне - )(уйло на футболці
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29.07.2024 21:09
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29.07.2024 21:00 Відповісти
🤣
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29.07.2024 21:05 Відповісти
як ви? Давно не бачила.
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29.07.2024 21:38 Відповісти
Доброго вечора
Та майже рік на новій роботі- часу не завжди вистачає…..новини читаю, але коментувати - іноді важко…..у моїх в Херсоні без особливих змін - уроди постійно обстрілюють. Слава Богу живі та здорові. Зять зараз на донецькому напрямку…..
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29.07.2024 22:20 Відповісти
😂
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29.07.2024 21:33 Відповісти
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29.07.2024 22:12 Відповісти
Головне не зупинятись
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29.07.2024 21:01 Відповісти
У жітєлєй Курська сьогодні - вєчєря при свєчах ! Пардон - фонарях .
.
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29.07.2024 21:01 Відповісти
Світло то таке, головне - )(уйло на футболці
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29.07.2024 21:09 Відповісти
а там і не знають
ви їх попередите, що у них немає світла.
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29.07.2024 21:15 Відповісти
Пардон, прі лучінє
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29.07.2024 21:18 Відповісти
Ватнік сумний, тому що бабця горілки не налила. По ньому ж видно - на суху їжа не лізе
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29.07.2024 22:24 Відповісти
Санитарная ЗОНА, все как хотело кремлевское *****
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29.07.2024 21:25 Відповісти
меньше света...больше дебильных детей орков... будут трахаться неподмытые...вероятность забеременеть больше
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29.07.2024 21:35 Відповісти
Курянє восхітіліс!
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29.07.2024 21:36 Відповісти
Читаю регулярно, що іменно сюди запрошують бажаючих, є де фантазії по знищенню руського духу розвернутися
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29.07.2024 21:39 Відповісти
4 підстанції мало, потрібно всі 100%
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29.07.2024 22:19 Відповісти
у Курській області 283 підстанції.
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29.07.2024 22:37 Відповісти
залишилось 279
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29.07.2024 22:42 Відповісти
це придилити увагу на цей напрямок на 5 днів. Було би бажання. Коли вся Курська область залишиться без світла, москалі по іншому будут дивитися на світ. В Ростовської області вистачило 5 діб, щоб чакри скабеєвої припинили працювати.
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29.07.2024 22:45 Відповісти
для того, щоб впала енергетика всієї курщини, достатньо нанести значні ушкодження чотирьом ПС (Садовая, Жєлєзногорская, Южная і Курськая). Але це не станеться, тому що три з цих ПС Жєлєзногорська, Южная і Курська забезпечують безпечну роботу Курської АЕС. Думаю далі самі все розумієте.
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29.07.2024 23:04 Відповісти
ні, просто деякий час не будуть працювать, потім не будуть працювать на повну потужність. А потім відновлять повністю. ПС- це не крейсер "масква", і вони не тонуть назовсім і безповоротно, тому відновлять, особливо якщо це стосується тягових підстанцій.
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29.07.2024 22:50 Відповісти
Але трансформатори для ПС десь треба брати...
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30.07.2024 08:18 Відповісти
поки що потроху виробляють, але проблеми наростають, і це очевидно, тому Краснодарський край сидить з відключеннями, бо великі автотрансформатори швидко не виробиш. АВВ і сіємєнс постачати їх не будуть. Правда є ще Китай, але я поки що не чув про постачання звідти енергобладнання.
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30.07.2024 08:28 Відповісти
Ось і кажу: "спалити транс на 110кВ, а краще на 330кВ - погасне багато споживачів, а за 2-3 дня не поміняєш..."
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30.07.2024 08:35 Відповісти
це так, але ж і попасти дроном прямо у такий транс - велика удача. Як усереднений приклад підстанції з потужними трансформаторами - https://www.google.com.ua/maps/place/47%C2%B028 ПС Ростовська (500/220/10 кВ, розподільчою потужністю 900 MVA). Вона займає площу 500х500 метрів. А наведення дрона - інерціальне з корекцією GPS. Попасти точно в такий транс, або поряд, щоб він загорівся - це просто випадковість.
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30.07.2024 08:48 Відповісти
Ви праві - влучити важко. Але при таких напругах невелике пошкодження призведе до непоганих наслідків.
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30.07.2024 08:51 Відповісти
ну так. Тому багато де кацапи сидять без світла, бо на ПС прилітає кожен день. Кацапи про це не пишуть, а ми теж не афішуємо.
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30.07.2024 08:56 Відповісти
Так то ж не ми...
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30.07.2024 08:58 Відповісти
ну так, звісно не ми. Кацапи самі на відосах кричать, що то хахли.
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30.07.2024 09:02 Відповісти
з певних зрозумілих причин не дуже наші ЗМІ висвітлюють подробиці щодо ураження розподільчої енергетичної інфраструктури на теріторії рф.
Думаю, що знов захєрачили тягові підстанції на гілці Свобода-Понирі-Глазунівка (Орлівська обл.)-Зміївка (Орлівська обл.) по якій йде багато військової логістики. Це вже було на початку травня.
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29.07.2024 22:45 Відповісти
Дизельні локомотиви нівелюють "проблему"
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29.07.2024 23:38 Відповісти
в якійсь мірі - так. Але якщо б не було ефекту, то навряд чи ГУР здійснював би не просту операцію по ураженню одночасно чотирьох ПС на одній гілці. Та ще й другий раз. Значить результати травневої операції досягли мети.Тому повторили.
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29.07.2024 23:48 Відповісти
Кацапські нафтобази теж не просто так палають.
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30.07.2024 02:32 Відповісти
нафтобази зараз рідко. Намагався згадати яка була перед "Польовою".
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30.07.2024 05:36 Відповісти
мабуть 20-го липня https://www.google.com.ua/maps/place/48%C2%B055 НБ "Міллєрово" . Вона в п'яти кілометрах ві авіабази. Пройшло тоді непомітно на фоні ураження у той же день https://www.google.com.ua/maps/place/48%C2%B057 авіабази Міллєрово" .
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30.07.2024 05:47 Відповісти
"...Пройшло тоді непомітно..."

Головне, щоб кацапи не тільки "помітили", а ще й ВІДЧУЛИ.
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30.07.2024 08:38 Відповісти
я мав на увазі - непомітно для нас. А у них дохєра НБ, на які ще ні разу не прилітало. Особливо таких багато у Краснодарському краю і в Московській області. Але ж є такі і у прикордонних областях.
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30.07.2024 08:53 Відповісти
Та я Вас чудово зрозумів. То, думаю, нехай ми не "помічаємо", а вони хай - відчувають.
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30.07.2024 08:55 Відповісти
ті, хто тут на форумі не помічають (без лапок), на гівно сходять на темі, що ми не завдаємо ударів по рф.
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30.07.2024 08:59 Відповісти
 
 