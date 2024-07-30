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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 577 060 осіб (+1060 за добу), 8381 танк, 16 056 артсистем, 16 141 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 577 060 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.07.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу  ‒ близько 577060 (+1060) осіб,
  • танків ‒ 8381 (+25) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16141 (+38) од,
  • артилерійських систем  – 16056 (+46) од,
  • РСЗВ – 1130 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 906 (+0) од,
  • літаків  – 363 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12832 (+27),
  • крилаті ракети ‒ 2406 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 21687 (+53) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2696 (+6)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони уразили щонайменше 4 електропідстанції в Курській області РФ - там перебої зі світлом, - Генштаб

Інфографіка

Автор: 

армія рф (17176) Генштаб ЗС (6480) ліквідація (3852) знищення (7131)


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Топ коментарі
+22
ЗСУ, Україна тримається на ваших плечах. Залишайтесь живими
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30.07.2024 07:57
+15
Утилізація московського лайна триває!! Слава ЗСУ !!))
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30.07.2024 08:01
+10
Ось таке рашистсько-польове оповіданнячко:

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30.07.2024 08:07
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ЗСУ, Україна тримається на ваших плечах. Залишайтесь живими
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30.07.2024 07:57 Відповісти
Утилізація московського лайна триває!! Слава ЗСУ !!))
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30.07.2024 08:01 Відповісти
Ось таке рашистсько-польове оповіданнячко:

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30.07.2024 08:07 Відповісти
Продолжение рассказа:
"И тут, откуда не возьмись, подлетает к "Бабе-Яге" наш маленький дроньчик-"комарик" в со всего духу врезается в нее. Ба-бах! Взрьівом разлетаются осколки от мин и дронов...
Вот и сказке конец.
Правда, мобика того убило наповал. Да и нас посекло изрядно - у меня левую руку оторвало по плечо, а у маво товарища - ногу по колено..."
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30.07.2024 08:38 Відповісти
ну ось такі ми - не любимо свиноцабак...\а ти переживаєш...\
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30.07.2024 08:57 Відповісти
а ти кацап...?
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30.07.2024 09:08 Відповісти
ПЕСНЯ:
"Черньій коптер, что ж тьі вьешся,
Над моею головой?
Тьі добьічи не добьешся!
Черньій коптер, я не твой!" (с)
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30.07.2024 09:06 Відповісти
Кацапи знову десь танків накопали.
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30.07.2024 08:12 Відповісти
Десь падлюки нашкребли 25 танків, це найбільше за добу в цьому місяці, рівно як і сумісна броня 63 одиниці (було 56/55/49).
Чумардоси перевищать червень.
Місячний рекорд по спецтехніці все ще під питанням.
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30.07.2024 08:14 Відповісти
Дуже добрі показники особливо по знищеню ворожої техніки ,коли вона в них закінчится? Слава ЗСУ!
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30.07.2024 08:32 Відповісти
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30.07.2024 09:11 Відповісти
Это - супер!!!! 👍
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30.07.2024 12:25 Відповісти
Кацапи відправили свіженькі відремонтовані танчики ,
а наші хлопці перетворили їх на купу мотлоху разом з кацапами
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30.07.2024 10:03 Відповісти
Дуже добре працюють наші воїни, ось побачите, скоро рашка захлинеться та зупиниться від великих втрат. Слава ЗСУ !
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30.07.2024 10:44 Відповісти
 
 