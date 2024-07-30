Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 577 060 осіб (+1060 за добу), 8381 танк, 16 056 артсистем, 16 141 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 577 060 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.07.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 577060 (+1060) осіб,

танків ‒ 8381 (+25) од,

бойових броньованих машин ‒ 16141 (+38) од,

артилерійських систем – 16056 (+46) од,

РСЗВ – 1130 (+1) од,

засоби ППО ‒ 906 (+0) од,

літаків – 363 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12832 (+27),

крилаті ракети ‒ 2406 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 21687 (+53) од,

спеціальна техніка ‒ 2696 (+6)

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