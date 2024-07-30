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Окупанти минулої доби атакували припортову інфраструктуру на Херсонщині, 8 людей дістали поранення

Обстріли Херсонщини

На Херсонщині під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 15 населених пунктів, зокрема Херсон. російські війська поцілили в об'єкти критичної та припортової інфраструктури, житлові квартали та газопроводи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Російські атаки 29 липня спричинили значні руйнування в 15 населених пунктах Херсонщини, включаючи Антонівку, Комишани, Чорнобаївку, Придніпровське, Кізомис, Білозерку, Велетенське, Ромашкове, Берислав, Львове, Тягинку, Новотягинку, Шляхове, Зміївку та Херсон.

Російські війська завдали ударів по об'єктах критичної та припортової інфраструктури, а також житлових кварталах. Було зруйновано багатоповерхівку та пошкоджено 24 приватні будинки, а також газопроводи.

Внаслідок цих атак постраждали вісім людей, які дістали поранення.

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Автор: 

обстріл (28183) Херсонська область (5698)


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