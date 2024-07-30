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Новини Війна
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36 окупантів - "двісті", 32 - "триста", мінус 20 ворожих бронемашин: бійці 79-ї ОДШБр відбивають масований штурм армії РФ. ВIДЕО

Бійці 79-ї ОДШБр відбили масований механізований штурм, у якому окупанти задіяли близько шестидесяти бронемашин та піхотинців на багі і мотоциклах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагментів бою із загарбниками бійці опублікували у соцмережах.

"Армія вбивць та насильників вдруге кинула на штурм позицій 79 ОДШБр 57 одиниць бронетехніки і знову зазнала важких втрат. Окрім цього, в штурмі брали участь 10 мотоциклів та багі. Попри шалену кількість ворожої техніки, усі намагання ворога вкотре були помножені на нуль: у ході бою наші воїни вразили 12 бойових броньованих машин, 8 російських танків, 9 мотобайків та багі. Знищено 36 окупантів, ще 32 - поранені", - зазначається у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 79 ОДШБ відбили один із найбільших штурмів за часи повномасштабної війни на Курахівському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17176) знищення (7131) 79 окрема десантно-штурмова бригада (199) бій (152)


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Топ коментарі
+35
Наших титанів нічого не здолає! Слава ЗСУ!
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30.07.2024 11:06
+28
79 - ка - це ад, це смерть для рашистів у будь якій кількості.
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30.07.2024 11:14
+22
Слава ЗСУ!
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30.07.2024 11:12
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Наших титанів нічого не здолає! Слава ЗСУ!
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30.07.2024 11:06 Відповісти
МАБУТЬ КОМБРИГА БУДУТЬ ЗНІМАТИ...
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30.07.2024 11:10 Відповісти
👍
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30.07.2024 12:03 Відповісти
Слава ЗСУ!
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30.07.2024 11:12 Відповісти
79 - ка - це ад, це смерть для рашистів у будь якій кількості.
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30.07.2024 11:14 Відповісти
Це, мабуть, окупанти з московії, їхали, на оті самміти, зеленського+єрмака, «мірі-мір»… щоб в очі їм, Зеля з єрмаком заглянули … у листопаді!!
А дорога там, без асфальту, от і наслідки … Просто карту, на стіл прутіну, не встигли передати, його агенти з Києва….
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30.07.2024 11:14 Відповісти
зачетный про.....дон !!!)))
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30.07.2024 11:19 Відповісти
Сарана.
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30.07.2024 11:23 Відповісти
Чем их мотивируют на верную смерть идти?
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30.07.2024 11:33 Відповісти
1. Тотальною пропагандою від дитячого садочку. "знищувати нацистів" (за наказом - будь-де і будь-кого) - для них в менталітеті - норма. Що не відміняє розуміння самовбивчості процесу для пересічного засрашинця.
2. Матеріальними стимулами типу "премії за підписання контракту" чи "списанням кредитів" або "припинення виконавчих проваджень".
3. А коли потрапляють в "систему" (штурмові підрозділи) - загрозою катувань "на підвалі" та розстрілами.

Тож ідуть в атаки часто свідомо, без алкоголю чи наркоти. Змирившись з власною швидкою загибеллю. Тому і стріляються після поранень часто, впевнено і швидко.
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30.07.2024 11:50 Відповісти
теперь задайтесь вопросом - как Украине воздействовать на умы и карманы этих людей, чтобы полностью дезавуировать эти три пункта?
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30.07.2024 12:17 Відповісти
Та ніяк. Інстинкти не працюють, а розум ще раніше вимкнувся
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30.07.2024 12:23 Відповісти
всмысле никак?На видео же показано как надо "ваздействовать на умы этих людей."
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30.07.2024 13:16 Відповісти
Ніяк. Вони не сприятливі до "ворожої" пропаганди. Ми не зможемо ніяк вплинути на "матеріальні стимули" (чи ви пропонуєте покупати за криптовалютні мільйони кожного кацапа віддалено?). А знищення кацапів на фронті - вже іде ударними темпами.

Єдиний механізм, який може вплинути на кацапію в довгостроковому сенсі: військова поразка, економічний колпас та підтримка національних визвольних рухів в кацапії з метою розділу кацапії на 20-30 національних країни.

Тож якщо комусь здається, що "можна просто перестати стріляти та домовитись посередині про перемир'я" - той просто навіжений олігофрен.
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30.07.2024 12:25 Відповісти
то есть это говорит лишь о том, что наша пропаганда малоэффективна, или просто глупа.
наши спецслужбы уже давно и успешно скупают сведения у противника и необходимо расширять эту практику, например премируя рядовой состав за добровольную сдачу в плен. они всё равно продажные, просто нужно больше предложить и дело в шляпе. например платить им столько сколько сейчас им платят в раше за подписание контракта.
уничтожение противника лишь множит врагов на многие поколения вперёд, личные обиды не приведут к устойчивому миру, тем более, что планов по захвату Москвы мы себе не рисуем.
и как будет выглядеть военное поражение раши? уход за границы 1991 года? они будут это считать своим поражением? поддержка национально-освободительных движений? - на дворе капитализм и уже не так важно какой ты национальности если у тебя карманы набитые деньгами.
речб не о том, чтобы перестать стрелять, а о том, чтобы по умному переиграть противника, навязать ему свои правила и выиграть эту войну так, чтобы русские хотели быть как украинцы.
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30.07.2024 12:40 Відповісти
>>чтобы русские хотели быть как украинцы.

Такого не буде. Ніколи.

>>и как будет выглядеть военное поражение раши?

Як і завжди. Наприклад, як це виглядало в 1916-1917 роках. Засрашка надірвалась економічно і військово. Утворився вакуум влади, спричинений фактично заколотом у вищому керівництві імперії, що призвело до фрустрації апарату примусу і розвалу імперії. І до речі - громадянська війна була безпосередньо спричинена цілеспрямованими діями терористів-більшовиків, а не розвалом імперії.
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30.07.2024 15:57 Відповісти
І дурнею повною є "наша пропаганда малоефективна чи глупа".

Ви просто проігнорували аксіому: ВОНИ НЕ СПРИЙМАЮТЬ "ВОРОЖУ" ПРОПАГАНДУ. Це реальність, з якою треба змиритись.

Зрозумійте: коли людина ВПЕВНЕНА в чомусь, прийняла до внутрішнього світу та воно, це, прийняте, відповідає внутрішнім бажанням - ти не переконаєш людину навіть якщо будеш її різати.

Переконати чи перевчити, чи "переграти" (що за чергова дурня) словами засрашку не вдасться. Вони мають певну форму імунітету. Нацистів, колишніх офіцерів СС в західній Німеччині обирали на виборні посади аж до середини 80х - поки ті люди просто не стали настільки старими, що фізично не могли виконувати обов'язки держслужбовців/мерів/депутатів.

Що можна зробити з засрашкою і на чому необхідно зосередитись - написано вище і поруч.
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30.07.2024 16:47 Відповісти
це точно. навіть в англії багато таких- живуть тут давно, мову знають, середовище не кластерне - рускоєзическоє, і все одно :"я бы на вашингтон ядерную бомбу сбросил; хохлов надо 80% уничтожить". Розмови не діють- тільки страх і сила.
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31.07.2024 08:08 Відповісти
"Авось" і 200000 руплев...Фсьо..Ніяка пропаганда на свинособак не впливає..
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30.07.2024 14:13 Відповісти
Бедненький хоть голова целая отлетела?
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30.07.2024 11:41 Відповісти
Прожаркой кацапни удовлетворён !!! (с)
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30.07.2024 11:44 Відповісти
Слава нашим Героям
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30.07.2024 11:47 Відповісти
Бадьорий піздорєз.
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30.07.2024 11:56 Відповісти
Хтось на "в них виснаження по ББМ" казав "та не похєр - вони ж он на баггі швидко пересуваються".

Не похєр. Навіть найзвичайніша МТЛБ - має протикульовий захист та витримує дрібні уламки невеликих *********** типу ВОГ, ігнорує вибухові хвилі та має гусінь, для якої не є перешкодою багато перешкод.

Баггі - нічого такого не має. Будь-які кулі, будь-яки уламки, будь-які вибухи - впливають на особовий склад, ніби той особовий склад просто біжить. При цьому баггі - ЗНАЧНО більша ціль за одну людину. А так як пересуватись може тільки по відносно рівній поверхні - то обмежена в векторах зміни напряму руха, а значить є мішенню для оператора БПЛА не набагато гіршою, ніж та ж МТЛБ.

І головне - для полювання за баггі можна використовувати номенклатуру засобів, які можуть бути легші за ті, які треба застосовувати проти бронетехніки. А значить - більше часу в оператора, більші дистанції доступні...
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30.07.2024 11:57 Відповісти
Відео як бальзам на душу. Горіть в пеклі 3,14дари какЦапські.
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30.07.2024 12:07 Відповісти
Яка краса! Одне хреново що цим ми наступ повзучий не зупинено, тільки призупиняємо на якийсь термін. Треба нищити їх не тільки на поле бою а далеко в тилу, жд вузли, вагони з технікою, з особовим складом, ппд, склади....
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30.07.2024 12:09 Відповісти
Добре , що зразу з дрону знеболюючи скинули ,переживають за москалів ,але без ручки або ніжки якщо не здохне від крововтрати ,можно не добивати ,класна обуза для кацапів
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30.07.2024 12:11 Відповісти
Склади знищувати треба згоден ,але за 2.5 роки зеленожопа влада не змогла зробити ракети на 15-300 км та більше , це тільки палестина в підвалі з залізних труб тисячи ракет виготовляє, зелена банда тільки може красти.
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30.07.2024 12:13 Відповісти
Де суцільні мінні поля? Про зуби дракона мовчу....
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30.07.2024 13:16 Відповісти
Ну где то в депутатских и помошниковских зарплатах.
Чем заняты эти помошники ( корабельные сосны) вообше не ясно, если рада байдикует больше чем работает.
Такая тут "власть"...
Сходили поприколу они на выборы..
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30.07.2024 21:37 Відповісти
Хлопчики ріднесенькі, які ж ви молодці!!! Слава ЗСУ!
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30.07.2024 13:22 Відповісти
Як приємно бачить коли кацапню на шматки...
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30.07.2024 13:27 Відповісти
Ой не кажіть
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30.07.2024 23:21 Відповісти
Краса, картина Рєпіна.
Болотяні тварі вмирають в Україні за своє лайно в голові 😄

Візьми пійди у відмову від війни, поб'ють, посадять в тюрягу, відсидиш, за те будеш живий через 5 років, нєт, ето нє скрєпно 😆
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30.07.2024 13:41 Відповісти
останній перевівся в кацманавти
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30.07.2024 14:01 Відповісти
Наші Героїчні Захисники! Дякуємо за захист! Нехай щастить! С
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30.07.2024 17:17 Відповісти
Кінцівка - вогонь, у прямому і переносному сенсі. Монтажеру респект.
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30.07.2024 21:52 Відповісти
 
 