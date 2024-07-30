36 окупантів - "двісті", 32 - "триста", мінус 20 ворожих бронемашин: бійці 79-ї ОДШБр відбивають масований штурм армії РФ. ВIДЕО
Бійці 79-ї ОДШБр відбили масований механізований штурм, у якому окупанти задіяли близько шестидесяти бронемашин та піхотинців на багі і мотоциклах.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагментів бою із загарбниками бійці опублікували у соцмережах.
"Армія вбивць та насильників вдруге кинула на штурм позицій 79 ОДШБр 57 одиниць бронетехніки і знову зазнала важких втрат. Окрім цього, в штурмі брали участь 10 мотоциклів та багі. Попри шалену кількість ворожої техніки, усі намагання ворога вкотре були помножені на нуль: у ході бою наші воїни вразили 12 бойових броньованих машин, 8 російських танків, 9 мотобайків та багі. Знищено 36 окупантів, ще 32 - поранені", - зазначається у коментарі до відео.
Топ коментарі
+35 ДенКо
показати весь коментар30.07.2024 11:06
+28 Danger Zone
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+22 Vik Tor #521724
показати весь коментар30.07.2024 11:12
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А дорога там, без асфальту, от і наслідки … Просто карту, на стіл прутіну, не встигли передати, його агенти з Києва….
2. Матеріальними стимулами типу "премії за підписання контракту" чи "списанням кредитів" або "припинення виконавчих проваджень".
3. А коли потрапляють в "систему" (штурмові підрозділи) - загрозою катувань "на підвалі" та розстрілами.
Тож ідуть в атаки часто свідомо, без алкоголю чи наркоти. Змирившись з власною швидкою загибеллю. Тому і стріляються після поранень часто, впевнено і швидко.
Єдиний механізм, який може вплинути на кацапію в довгостроковому сенсі: військова поразка, економічний колпас та підтримка національних визвольних рухів в кацапії з метою розділу кацапії на 20-30 національних країни.
Тож якщо комусь здається, що "можна просто перестати стріляти та домовитись посередині про перемир'я" - той просто навіжений олігофрен.
наши спецслужбы уже давно и успешно скупают сведения у противника и необходимо расширять эту практику, например премируя рядовой состав за добровольную сдачу в плен. они всё равно продажные, просто нужно больше предложить и дело в шляпе. например платить им столько сколько сейчас им платят в раше за подписание контракта.
уничтожение противника лишь множит врагов на многие поколения вперёд, личные обиды не приведут к устойчивому миру, тем более, что планов по захвату Москвы мы себе не рисуем.
и как будет выглядеть военное поражение раши? уход за границы 1991 года? они будут это считать своим поражением? поддержка национально-освободительных движений? - на дворе капитализм и уже не так важно какой ты национальности если у тебя карманы набитые деньгами.
речб не о том, чтобы перестать стрелять, а о том, чтобы по умному переиграть противника, навязать ему свои правила и выиграть эту войну так, чтобы русские хотели быть как украинцы.
Такого не буде. Ніколи.
>>и как будет выглядеть военное поражение раши?
Як і завжди. Наприклад, як це виглядало в 1916-1917 роках. Засрашка надірвалась економічно і військово. Утворився вакуум влади, спричинений фактично заколотом у вищому керівництві імперії, що призвело до фрустрації апарату примусу і розвалу імперії. І до речі - громадянська війна була безпосередньо спричинена цілеспрямованими діями терористів-більшовиків, а не розвалом імперії.
Ви просто проігнорували аксіому: ВОНИ НЕ СПРИЙМАЮТЬ "ВОРОЖУ" ПРОПАГАНДУ. Це реальність, з якою треба змиритись.
Зрозумійте: коли людина ВПЕВНЕНА в чомусь, прийняла до внутрішнього світу та воно, це, прийняте, відповідає внутрішнім бажанням - ти не переконаєш людину навіть якщо будеш її різати.
Переконати чи перевчити, чи "переграти" (що за чергова дурня) словами засрашку не вдасться. Вони мають певну форму імунітету. Нацистів, колишніх офіцерів СС в західній Німеччині обирали на виборні посади аж до середини 80х - поки ті люди просто не стали настільки старими, що фізично не могли виконувати обов'язки держслужбовців/мерів/депутатів.
Що можна зробити з засрашкою і на чому необхідно зосередитись - написано вище і поруч.
Не похєр. Навіть найзвичайніша МТЛБ - має протикульовий захист та витримує дрібні уламки невеликих *********** типу ВОГ, ігнорує вибухові хвилі та має гусінь, для якої не є перешкодою багато перешкод.
Баггі - нічого такого не має. Будь-які кулі, будь-яки уламки, будь-які вибухи - впливають на особовий склад, ніби той особовий склад просто біжить. При цьому баггі - ЗНАЧНО більша ціль за одну людину. А так як пересуватись може тільки по відносно рівній поверхні - то обмежена в векторах зміни напряму руха, а значить є мішенню для оператора БПЛА не набагато гіршою, ніж та ж МТЛБ.
І головне - для полювання за баггі можна використовувати номенклатуру засобів, які можуть бути легші за ті, які треба застосовувати проти бронетехніки. А значить - більше часу в оператора, більші дистанції доступні...
Чем заняты эти помошники ( корабельные сосны) вообше не ясно, если рада байдикует больше чем работает.
Такая тут "власть"...
Сходили поприколу они на выборы..
Болотяні тварі вмирають в Україні за своє лайно в голові 😄
Візьми пійди у відмову від війни, поб'ють, посадять в тюрягу, відсидиш, за те будеш живий через 5 років, нєт, ето нє скрєпно 😆