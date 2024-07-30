36 окупантів - "двісті", 32 - "триста", мінус 20 ворожих бронемашин: бійці 79-ї ОДШБр відбивають масований штурм армії РФ. ВIДЕО

Бійці 79-ї ОДШБр відбили масований механізований штурм, у якому окупанти задіяли близько шестидесяти бронемашин та піхотинців на багі і мотоциклах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагментів бою із загарбниками бійці опублікували у соцмережах.

"Армія вбивць та насильників вдруге кинула на штурм позицій 79 ОДШБр 57 одиниць бронетехніки і знову зазнала важких втрат. Окрім цього, в штурмі брали участь 10 мотоциклів та багі. Попри шалену кількість ворожої техніки, усі намагання ворога вкотре були помножені на нуль: у ході бою наші воїни вразили 12 бойових броньованих машин, 8 російських танків, 9 мотобайків та багі. Знищено 36 окупантів, ще 32 - поранені", - зазначається у коментарі до відео.

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