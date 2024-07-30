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Новини
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Військова угода КНДР та Росії є загрозою глобальній стабільності, - глава МЗС Австралії Вонг

вонг,пенні

Військова співпраця Російської Федерації та Північної Кореї є дестабілізуючою та  ризикованою для світу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Yonhap, про це під час відвідання демілітаризованої зони, що розділяє дві Кореї, заявила міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг.

"Я хочу звернути увагу на безпековий пакт між Північною Кореєю та Росією, який є ще одним дестабілізуючим чинником і створює ризики для світу… Ми знову бачимо, як поведінка Росії не сприяє миру, а веде до ескалації", – сказав Вонг.

Вона також засудила постачання Пхеньяном зброї Москві для російської війни в Україні.

"Триваюча передача зброї з Північної Кореї до Росії є грубим порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН", - заявила австралійський топдипломат.

Вонг також підкреслила необхідність поглиблення співпраці Австралії і її союзників із Південною Кореєю в різних секторах, починаючи від економіки і закінчуючи обороною, оскільки ця країна є дуже важливою для забезпечення стратегічного балансу в регіоні.

Раніше повідомлялось, що Росія вже отримала від Північної Кореї більш ніж 5 мільйонів артилерійських боєприпасів і десятки балістичних ракет малої дальності для застосування у війні проти України.

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Автор: 

Австралія (427) КНДР (1210) росія (64895)


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почему мы не запускаем по северной корее воздушные шары с взрывчаткой в отместку за поставки ими боеприпасов раше?
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30.07.2024 12:57 Відповісти
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30.07.2024 12:59 Відповісти
Ну то нехай цивілізований світ і далі ''глибоко стурбовується''.
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30.07.2024 13:05 Відповісти
Вы сильнее озабоченность выражайте. Только чтобы небыла ескалации. Скоро Ын в Париже с Ейфелевой башни срать вам на голову будет а вы дальше озабоченность показывайте
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30.07.2024 13:21 Відповісти
А кто же виноват что вы не в состоянии дать достойный отпор людоедам. Так они скоро и до вас доберутся.
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30.07.2024 13:27 Відповісти
Ну ви й куколди безпорадні. Жирні безпомічні пінгвіни. Чекайте ***** з іном в гості, після України завітають.
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30.07.2024 13:40 Відповісти
Ні, туди ***** не полізе.
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30.07.2024 14:21 Відповісти
 
 