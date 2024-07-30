Військова угода КНДР та Росії є загрозою глобальній стабільності, - глава МЗС Австралії Вонг

Військова співпраця Російської Федерації та Північної Кореї є дестабілізуючою та ризикованою для світу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Yonhap, про це під час відвідання демілітаризованої зони, що розділяє дві Кореї, заявила міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг.

"Я хочу звернути увагу на безпековий пакт між Північною Кореєю та Росією, який є ще одним дестабілізуючим чинником і створює ризики для світу… Ми знову бачимо, як поведінка Росії не сприяє миру, а веде до ескалації", – сказав Вонг.

Вона також засудила постачання Пхеньяном зброї Москві для російської війни в Україні.

"Триваюча передача зброї з Північної Кореї до Росії є грубим порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН", - заявила австралійський топдипломат.

Вонг також підкреслила необхідність поглиблення співпраці Австралії і її союзників із Південною Кореєю в різних секторах, починаючи від економіки і закінчуючи обороною, оскільки ця країна є дуже важливою для забезпечення стратегічного балансу в регіоні.

Раніше повідомлялось, що Росія вже отримала від Північної Кореї більш ніж 5 мільйонів артилерійських боєприпасів і десятки балістичних ракет малої дальності для застосування у війні проти України.

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