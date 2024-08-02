У Польщі заявили про ремонт дороги на кордоні з Україною: На пункті пропуску будуть черги до 14 листопада
На прикордонному переході у польському Дорогуську (з українського боку – КПП "Ягодин") ремонтуватимуть дорожнє покриття. У зв'язку із цим будуть значні труднощі з рухом транспорту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.
У Надбужанському відділі прикордонної служби заявили, що роботи триватимуть до 14 листопада.
Водіїв вантажівок попередили про ускладнення руху та довший час очікування на в'їзд до Польщі.
Перевізникам також рекомендують, за можливості, обрати інші пункти перетину кордону.
Роботи та пов'язані з ними труднощі розпочнуться в понеділок.
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