УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4867 відвідувачів онлайн
Новини
5 785 17

У Польщі заявили про ремонт дороги на кордоні з Україною: На пункті пропуску будуть черги до 14 листопада

У Польщі на кордоні з Україною ремонтуватимуть дорогу, можлива затримка руху

На прикордонному переході у польському Дорогуську (з українського боку – КПП "Ягодин") ремонтуватимуть дорожнє покриття. У зв'язку із цим будуть значні труднощі з рухом транспорту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.

У Надбужанському відділі прикордонної служби заявили, що роботи триватимуть до 14 листопада.

Водіїв вантажівок попередили про ускладнення руху та довший час очікування на в'їзд до Польщі.

Перевізникам також рекомендують, за можливості, обрати інші пункти перетину кордону.

Роботи та пов'язані з ними труднощі розпочнуться в понеділок.

Також читайте: Польща була залучена до великого обміну ув’язненими з РФ, - Туск

Автор: 

кордон (4757) Польща (8491) ремонт (2300)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+5
Ляхських "фермерів" на кордоні з Україною, котрих пуйло засипав грошима, змінили ляхські дорожні служби? Цікаво, цікаво...
показати весь коментар
02.08.2024 17:41
+5
Один генерал з правим сектором, на розсуд патріота та з десятком пзрк вирішив охороняти порт Жуляни - зеленский відкрив проти нього крім. провадження - бо як сказав генерал - у тому порту, з 24.02.22. стояло три борти заправленні під зав'язку і чекали на самі високі чини з політичного керівництва України.
показати весь коментар
02.08.2024 18:25
+4
ну ось. отак треба і з ними, уграми та словаками і нафтопроводом. на ремонт.
показати весь коментар
02.08.2024 17:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну ось. отак треба і з ними, уграми та словаками і нафтопроводом. на ремонт.
показати весь коментар
02.08.2024 17:31 Відповісти
Кацапські танки теж зустрічають?
показати весь коментар
02.08.2024 17:35 Відповісти
На шо це ви, так відверто натякуєте, невже на Україну у 19 році. В Україні три роки будували шляхи - назва є - Велике Бужівництво України( Бужівництво це не помилка - є така російська курва).
показати весь коментар
02.08.2024 17:41 Відповісти
Не бужівництво, а голіківництво...
показати весь коментар
02.08.2024 17:51 Відповісти
І це у будь якому випадку - великі гроші - ну, а як в Україні - тіки красти, з 19 року. Ліпецька фабрика Порошенко - під арештом. До речі - справа у рф - несплата податків з 13 року.
показати весь коментар
02.08.2024 18:01 Відповісти
Ляхських "фермерів" на кордоні з Україною, котрих пуйло засипав грошима, змінили ляхські дорожні служби? Цікаво, цікаво...
показати весь коментар
02.08.2024 17:41 Відповісти
А тобі не цікава сітуьовина в Україні - Велике Будівництво з 19 року і саме ті шляхи, по котрим рашисти, як по заказу, вбивали українців. Там щей є шляхи небесні - на Гостомель(де за тиждень прибрали дівізіон шилок - і це після того як Бернс попередив - з порту Гостомель буде висадка рашистьского десанту.
показати весь коментар
02.08.2024 18:06 Відповісти
То чого ти Гостомель не охороняв, а тільки пи*диш тут?
показати весь коментар
02.08.2024 18:17 Відповісти
Один генерал з правим сектором, на розсуд патріота та з десятком пзрк вирішив охороняти порт Жуляни - зеленский відкрив проти нього крім. провадження - бо як сказав генерал - у тому порту, з 24.02.22. стояло три борти заправленні під зав'язку і чекали на самі високі чини з політичного керівництва України.
показати весь коментар
02.08.2024 18:25 Відповісти
Ти теж генерал?
показати весь коментар
02.08.2024 18:28 Відповісти
основне, що ти зебіл рафінований.
показати весь коментар
02.08.2024 19:19 Відповісти
Ні. Тіки сержант. Але мені отий генерал - це як оті курсанти, у Крутах, котрі стримували ленісько- зеленски полчища більшовіків - полягли всі. Та зараз в Україні тіки ось це - https://www.tiktok.com/@_i_boychu4ka__/video/7383063660744396038 https://www.tiktok.com/@_i_boychu4ka__/video/7383063660744396038

показати весь коментар
02.08.2024 20:18 Відповісти
Ти сам, бачу, п…здиш, але охороняв, тому маєш право
показати весь коментар
02.08.2024 20:03 Відповісти
Дякую, ви мене випередили з відповіддю.
показати весь коментар
02.08.2024 20:28 Відповісти
Ремонт доріг по польськи відбувається точнісінько так, як і в Україні. До 14 листопада, кажете? Ну-ну...
показати весь коментар
02.08.2024 17:50 Відповісти
А чому його не можна було зробити під час протестів фермерів??? Якраз би часу вистачило.
показати весь коментар
02.08.2024 18:13 Відповісти
щось давно ми не ремонтували гуталін-квас-проводи. вже на часі.
показати весь коментар
02.08.2024 20:31 Відповісти
 
 