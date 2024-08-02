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В Польше заявили о ремонте дороги на границе с Украиной: На пункте пропуска будут очереди до 14 ноября

У Польщі на кордоні з Україною ремонтуватимуть дорогу, можлива затримка руху

На пограничном переходе в польском Дорогуске (с украинской стороны - КПП "Ягодин") будут ремонтировать дорожное покрытие. В связи с этим будут значительные трудности с движением транспорта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24.

В Надбужанском отделе пограничной службы заявили, что работы продлятся до 14 ноября.

Водителей грузовиков предупредили об осложнении движения и длительное время ожидания на въезд в Польшу.

Перевозчикам также рекомендуют, по возможности, выбрать другие пункты пересечения границы.

Работы и связанные с ними трудности начнутся в понедельник.

Также читайте: Польша была вовлечена к большому обмену заключенными с РФ, - Туск

Автор: 

граница (5257) Польша (8395) ремонт (1180)


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Топ комментарии
+5
Ляхських "фермерів" на кордоні з Україною, котрих пуйло засипав грошима, змінили ляхські дорожні служби? Цікаво, цікаво...
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02.08.2024 17:41
+5
Один генерал з правим сектором, на розсуд патріота та з десятком пзрк вирішив охороняти порт Жуляни - зеленский відкрив проти нього крім. провадження - бо як сказав генерал - у тому порту, з 24.02.22. стояло три борти заправленні під зав'язку і чекали на самі високі чини з політичного керівництва України.
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02.08.2024 18:25
+4
ну ось. отак треба і з ними, уграми та словаками і нафтопроводом. на ремонт.
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02.08.2024 17:31
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Правила форума Совет форумчан
ну ось. отак треба і з ними, уграми та словаками і нафтопроводом. на ремонт.
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02.08.2024 17:31 Ответить
Кацапські танки теж зустрічають?
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02.08.2024 17:35 Ответить
На шо це ви, так відверто натякуєте, невже на Україну у 19 році. В Україні три роки будували шляхи - назва є - Велике Бужівництво України( Бужівництво це не помилка - є така російська курва).
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02.08.2024 17:41 Ответить
Не бужівництво, а голіківництво...
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02.08.2024 17:51 Ответить
І це у будь якому випадку - великі гроші - ну, а як в Україні - тіки красти, з 19 року. Ліпецька фабрика Порошенко - під арештом. До речі - справа у рф - несплата податків з 13 року.
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02.08.2024 18:01 Ответить
Ляхських "фермерів" на кордоні з Україною, котрих пуйло засипав грошима, змінили ляхські дорожні служби? Цікаво, цікаво...
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02.08.2024 17:41 Ответить
А тобі не цікава сітуьовина в Україні - Велике Будівництво з 19 року і саме ті шляхи, по котрим рашисти, як по заказу, вбивали українців. Там щей є шляхи небесні - на Гостомель(де за тиждень прибрали дівізіон шилок - і це після того як Бернс попередив - з порту Гостомель буде висадка рашистьского десанту.
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02.08.2024 18:06 Ответить
То чого ти Гостомель не охороняв, а тільки пи*диш тут?
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02.08.2024 18:17 Ответить
Один генерал з правим сектором, на розсуд патріота та з десятком пзрк вирішив охороняти порт Жуляни - зеленский відкрив проти нього крім. провадження - бо як сказав генерал - у тому порту, з 24.02.22. стояло три борти заправленні під зав'язку і чекали на самі високі чини з політичного керівництва України.
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02.08.2024 18:25 Ответить
Ти теж генерал?
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02.08.2024 18:28 Ответить
основне, що ти зебіл рафінований.
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02.08.2024 19:19 Ответить
Ні. Тіки сержант. Але мені отий генерал - це як оті курсанти, у Крутах, котрі стримували ленісько- зеленски полчища більшовіків - полягли всі. Та зараз в Україні тіки ось це - https://www.tiktok.com/@_i_boychu4ka__/video/7383063660744396038 https://www.tiktok.com/@_i_boychu4ka__/video/7383063660744396038

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02.08.2024 20:18 Ответить
Ти сам, бачу, п…здиш, але охороняв, тому маєш право
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02.08.2024 20:03 Ответить
Дякую, ви мене випередили з відповіддю.
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02.08.2024 20:28 Ответить
Ремонт доріг по польськи відбувається точнісінько так, як і в Україні. До 14 листопада, кажете? Ну-ну...
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02.08.2024 17:50 Ответить
А чому його не можна було зробити під час протестів фермерів??? Якраз би часу вистачило.
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02.08.2024 18:13 Ответить
щось давно ми не ремонтували гуталін-квас-проводи. вже на часі.
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02.08.2024 20:31 Ответить
 
 