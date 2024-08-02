В Польше заявили о ремонте дороги на границе с Украиной: На пункте пропуска будут очереди до 14 ноября

На пограничном переходе в польском Дорогуске (с украинской стороны - КПП "Ягодин") будут ремонтировать дорожное покрытие. В связи с этим будут значительные трудности с движением транспорта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24.

В Надбужанском отделе пограничной службы заявили, что работы продлятся до 14 ноября.

Водителей грузовиков предупредили об осложнении движения и длительное время ожидания на въезд в Польшу.

Перевозчикам также рекомендуют, по возможности, выбрать другие пункты пересечения границы.

Работы и связанные с ними трудности начнутся в понедельник.

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