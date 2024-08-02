Польша была привлечена к большому обмену заключенными с РФ, - Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава играла важную роль в масштабном обмене заключенными между РФ, США и европейскими союзниками.
Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"Только что завершилась операция по обмену пленными, в рамках которой РФ покинули российские оппозиционеры и граждане стран НАТО, задержанные в РФ. Операция стала возможной благодаря преданности нашего государства", - написал Туск.
Он также поблагодарил президента страны Анджея Дуду и его специальные службы "за образцовое сотрудничество".
Масштабный обмен заключенными между странами Запада и РФ
В четверг, 1 августа, состоялся обмен заключенными между Россией и странами Запада. Обмен подтвердил президент США Джо Байден.
Как рассказал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, всего в списке обмена было 24 заключенных: РФ обменяла 16 заключенных на восьмерых человек, которые содержались в США, Германии, Норвегии, Словении и Польше.
Напомним, что накануне Турция заявила о посредничестве между Россией и Западом в "наиболее масштабной за последнее время" операции по обмену заключенными. СМИ сообщали, что обмен состоялся в Анкаре.
Добавим, что это самый большой обмен заключенными между Западом и Россией со времен Холодной войны.
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Пабло Гонсалес (у списках - Павло Рубцов) народився в Москві, його мати - іспанка, тому чоловік має подвійне громадянство.
Їй сказали віддати, вона і віддала...
але ми пом'ятаємо заблокованe на кордоні поляками все
в тей самий сумний чяс коли пів року ніякої помічі не було від нікого...
і не те шо ми зломямятні, але трошкі злі і з памьятью в нас все добре....
Про це неодноразово писали в ЗМІ.
а це експорт і це наші ракети, які польські фермери звалили в чисте поле ...
Перевізник (тобто залізниця) несе відповідальність за перевезене зерно та охорону вантажу. І виплачує компенсацію власнику вантажу. У свою чергу, залізниця притягує до суду зловмисників, які нищать майно, та стягує з них гроші за завдані збитки.
коли ніякої допомоги не від кого не було - браття поляки допомогли
і заблокували всi пункти перевозу....
вам би в Польщі цього не бачити...
гуляй...
а з якого гундураса вас поперло на кацапію - ви їбануті?
хочє гершковіч ліс на кацапії валити?
нехай валить...
Нещодавно підлеглі Туска звільнили з-під варти учасників диверсійної кацапської групи , які підпалювали автомобілі з українськими номерами та планували диверсії на залізниці. Білоруси та росіяни приїхали як «політичні біженці» і працювали на ФСБ.
цього вбивцю обміняли на американського громадянина
про чеченців ніхто й не згадав
а нам втирають про якусь демократію
все одно будуть піндоси винуваті...
шо б там там в Україні не сталося...