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Польша была привлечена к большому обмену заключенными с РФ, - Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава играла важную роль в масштабном обмене заключенными между РФ, США и европейскими союзниками.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Только что завершилась операция по обмену пленными, в рамках которой РФ покинули российские оппозиционеры и граждане стран НАТО, задержанные в РФ. Операция стала возможной благодаря преданности нашего государства", - написал Туск.

Он также поблагодарил президента страны Анджея Дуду и его специальные службы "за образцовое сотрудничество".

Масштабный обмен заключенными между странами Запада и РФ

В четверг, 1 августа, состоялся обмен заключенными между Россией и странами Запада. Обмен подтвердил президент США Джо Байден.

Как рассказал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, всего в списке обмена было 24 заключенных: РФ обменяла 16 заключенных на восьмерых человек, которые содержались в США, Германии, Норвегии, Словении и Польше.

Напомним, что накануне Турция заявила о посредничестве между Россией и Западом в "наиболее масштабной за последнее время" операции по обмену заключенными. СМИ сообщали, что обмен состоялся в Анкаре.

Добавим, что это самый большой обмен заключенными между Западом и Россией со времен Холодной войны.

Также читайте: Обмен заключенными не означает ослабления санкций против России, - Салливан

Автор: 

обмен (1366) Польша (8395) россия (95352) Туск (732)


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Топ комментарии
+5
https://www.youtube.com/watch?v=T3MoNFuSeVE Большой обмен: убийцы на свободе и полезные идиоты
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02.08.2024 02:40
+4
Це явна брехня - всі військові та гуманітарні транспорти в Україну завжди йшли і йдуть безперешкодно (включаючи **********, зброю, запчастини та військові матеріали). Жодним «мітингувальникам» чи «блокувальникам» навіть підійти до військових транспортів не вдалося.
Про це неодноразово писали в ЗМІ.
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02.08.2024 03:15
+4
Прецендент зроблено - вбивць обміняли на цивільних, невинних людей. Тепер агенти ***** не боятимуться бо якщо що у масквє й досі повно ідіотів-туристів з США та іньших країн..... наловлять на обмін легко.
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02.08.2024 03:47
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https://www.youtube.com/watch?v=T3MoNFuSeVE Большой обмен: убийцы на свободе и полезные идиоты
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02.08.2024 02:40 Ответить
Іспанія не поспішала повертати журналіста. Більш того, за словами адвоката, іспанці посилали звіти розвідки проти журналіста і його захисника.

Пабло Гонсалес (у списках - Павло Рубцов) народився в Москві, його мати - іспанка, тому чоловік має подвійне громадянство.
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02.08.2024 08:18 Ответить
Іспанія тут нідочого. Він у Польщі сидів. Його Польща віддавала.
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02.08.2024 08:27 Ответить
Я тому тут написав, мова ж про Польщу

Їй сказали віддати, вона і віддала...
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02.08.2024 08:28 Ответить
Польщі на самому ділі подяка,
але ми пом'ятаємо заблокованe на кордоні поляками все
в тей самий сумний чяс коли пів року ніякої помічі не було від нікого...
і не те шо ми зломямятні, але трошкі злі і з памьятью в нас все добре....
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02.08.2024 02:50 Ответить
Це явна брехня - всі військові та гуманітарні транспорти в Україну завжди йшли і йдуть безперешкодно (включаючи **********, зброю, запчастини та військові матеріали). Жодним «мітингувальникам» чи «блокувальникам» навіть підійти до військових транспортів не вдалося.
Про це неодноразово писали в ЗМІ.
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02.08.2024 03:15 Ответить
а звалене на обічь зерно з України мені наснилося?
а це експорт і це наші ракети, які польські фермери звалили в чисте поле ...
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02.08.2024 03:21 Ответить
Це одноразова провокація, яка не мала жодного економічного значення для України (але це мало пропагандистське значення).
Перевізник (тобто залізниця) несе відповідальність за перевезене зерно та охорону вантажу. І виплачує компенсацію власнику вантажу. У свою чергу, залізниця притягує до суду зловмисників, які нищать майно, та стягує з них гроші за завдані збитки.
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02.08.2024 04:27 Ответить
а на якому тракторці висів лозунг - путін вийми нас звідси?
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02.08.2024 05:16 Ответить
можу переслати картинку, а з іншого пенсу - і на зуя?
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02.08.2024 05:17 Ответить
А чи знаєш ти, що поліція затримала цю проплачену ФСБ-шськую, путінську сволоту через хвилину і його посадять за зраду і диверсію? Що учасники страйку від нього відмовилися? Тупі бульварні портали про це не пишуть. Натомість повторюють путінську пропаганду. Як думаєш,скільки кагебісти заплатили цьому ідіоту? Не більше тисячі доларів. Просто зробити одну фотографію та опублікувати в Інтернеті. Для них це було дешево і ефективно. Тепер знайдуть чергового тупого ідіота з українського боку і заплатять йому щоб той тримав плакат "Путін, допоможи нам різати ляхів". А путінські агенти впливу перетворять це на кампанію ненависті. (Хочеш ще якусь дурницю написати?)
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02.08.2024 06:10 Ответить
знаю одну маленьку *****...
коли ніякої допомоги не від кого не було - браття поляки допомогли
і заблокували всi пункти перевозу....
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02.08.2024 06:20 Ответить
маленька ***** - брехня
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02.08.2024 06:31 Ответить
сотні
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02.08.2024 06:39 Ответить
ну от ви ж зі мною тута і згодидилися...
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02.08.2024 06:40 Ответить
в Україні така сама "одноразова" провокація без провокації вже третій рік...
вам би в Польщі цього не бачити...
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02.08.2024 05:21 Ответить
Третій рік в Україні провокатори висипають зерно? Ти дурний чи прикидаєшся?
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02.08.2024 06:16 Ответить
ти баран чі кацап?
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02.08.2024 06:22 Ответить
ти баран та кацап...
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02.08.2024 06:25 Ответить
не визнавати свого прокола? - перший признак кацапні...
гуляй...
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02.08.2024 06:30 Ответить
брехня проплаченого кацапа - перший признак кацапні... п.н.х.
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02.08.2024 06:37 Ответить
Признался в соучастии позора
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02.08.2024 03:42 Ответить
Прецендент зроблено - вбивць обміняли на цивільних, невинних людей. Тепер агенти ***** не боятимуться бо якщо що у масквє й досі повно ідіотів-туристів з США та іньших країн..... наловлять на обмін легко.
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02.08.2024 03:47 Ответить
все добре, все добре одне питання,
а з якого гундураса вас поперло на кацапію - ви їбануті?
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02.08.2024 03:56 Ответить
я б не виймав дурнів...
хочє гершковіч ліс на кацапії валити?
нехай валить...
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02.08.2024 04:01 Ответить
Операція по вилову московських шпигунів і диверсантів справді відбулася, але це зробив попередній польський уряд. Туск - відомий брехун, який приписує чужі успіхи лише собі. Коли у лютому 2022 року польські служби затримали 10 км від кордону шпигуна ГРУ (у якого було два паспорти - російський та іспанський), люди Туска кричали «це нелюдськи», «жахлива жорстокість», «як можна так кинути мордою в асфальт з наручниками за спиною!!!», «звільніть іспанського громадянина!». Тепер саме його обміняли.
Нещодавно підлеглі Туска звільнили з-під варти учасників диверсійної кацапської групи , які підпалювали автомобілі з українськими номерами та планували диверсії на залізниці. Білоруси та росіяни приїхали як «політичні біженці» і працювали на ФСБ.
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02.08.2024 04:15 Ответить
Вся ця операція потрібна була демократам і Байдену перед виборами,щоб визволити Евана Гершковича і утерти ніс Трампу,який хотів ще раніше через Карсона провернути операцію, "освобождєнія" американського громадянина,для чого і замислювалось то безсмістовне інтерв'ю з ху@лом неорюриковичем,але ху@ло і тут розвів Байдена,в нагрузку до Гершковіча і Ріко Крігера(який став жертвою обставин,щоб витягути Красікова з ФРН) всучив Заходу залегендованих ФСБшників,Яшина та іншу наволоч зі спец. "опозиції" ,так званих "навальнят",яку придумав та курирує Сєргєй Корольов(зам.директора ФСБ).
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02.08.2024 04:21 Ответить
ОЦЕ ТАК ОПЕРАЦІЯ..ОЦЕ ТАК УСПІХ ОЦЕ ТАК ПИСТЕЦЬ........ОБОРОНЦІВ МАРІУПОЛЯ ПІД ГАРАНТІЯМИ ЧЕРВОНОГО ПУТІНСЬКО-ШВЕЙЦАРСЬКО-МІЖНАРОДНОГО ХРЕСТА 2 РОКИ КАТУЮТЬ.....А ЦЕ ОПЕРАЦІЯ ПО ОБМІНУ...І ЯК ОБХИТРИЛИ Ж ТОГО ХКУЙЛА....ОГО ГООООО.....
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02.08.2024 04:25 Ответить
москаль вбив в Берліні чеченця
цього вбивцю обміняли на американського громадянина
про чеченців ніхто й не згадав

а нам втирають про якусь демократію
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02.08.2024 05:29 Ответить
Мабуть у путінського кишенькового трампа зовсім кепсько з рейтінгами,як що гебня зробила це не дочикавшись листопада.
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02.08.2024 05:39 Ответить
випускайте безумну як прікуп...
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02.08.2024 05:58 Ответить
глухий зелений безполізняк.
все одно будуть піндоси винуваті...
шо б там там в Україні не сталося...
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02.08.2024 06:08 Ответить
А охвіс найвеличнішого з Єрмаком ніяк не бувзалучений до обміну, бо клоуни щось бинапартачили і зірвали подію.
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02.08.2024 07:52 Ответить
Туск ...💯👍
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02.08.2024 11:56 Ответить
 
 