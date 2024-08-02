Польша была привлечена к большому обмену заключенными с РФ, - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава играла важную роль в масштабном обмене заключенными между РФ, США и европейскими союзниками.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Только что завершилась операция по обмену пленными, в рамках которой РФ покинули российские оппозиционеры и граждане стран НАТО, задержанные в РФ. Операция стала возможной благодаря преданности нашего государства", - написал Туск.

Он также поблагодарил президента страны Анджея Дуду и его специальные службы "за образцовое сотрудничество".

Масштабный обмен заключенными между странами Запада и РФ

В четверг, 1 августа, состоялся обмен заключенными между Россией и странами Запада. Обмен подтвердил президент США Джо Байден.

Как рассказал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, всего в списке обмена было 24 заключенных: РФ обменяла 16 заключенных на восьмерых человек, которые содержались в США, Германии, Норвегии, Словении и Польше.

Напомним, что накануне Турция заявила о посредничестве между Россией и Западом в "наиболее масштабной за последнее время" операции по обмену заключенными. СМИ сообщали, что обмен состоялся в Анкаре.

Добавим, что это самый большой обмен заключенными между Западом и Россией со времен Холодной войны.

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