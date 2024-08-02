Музей про появу дефектів на щиті "Батьківщини-Матері": Незначні локальні недоліки. Інститут електрозварювання імені Патона їх прибере

Національний музей історії України у Другій світовій війні запевнив, що поява дефектів на щиті монумента "Батьківщина-Мати" в Києві не становить небезпеки. Їх прибере Інститут електрозварювання імені Патона.

Про це йдеться в повідомленні музею, передає Цензор.НЕТ.

"Заміна радянського герба на Тризуб на щиті скульптури "Батьківщина-мати" відбулася до річниці Незалежності України у 2023 р., в межах проєкту "Тризуб Батьківщини", ініційованого Міністерством культури та інформаційної політики.

Усвідомлюючи складність об’єкта й необхідність перманентного тривалого спостереження за технічним станом Тризуба, Музей війни восени 2023 р. звернувся до Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона НАН України з проханням здійснити незалежне технологічне обстеження герба з метою дальшого контролю та цілісного моніторингу.

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Інститутом електрозварювання імені Є.О. Патона був здійснений візуально-оптичний, капілярний, вихроструменевий контроль та хімічний аналіз зварних швів металоконструкцій і наданий звіт. За результатами всебічного моніторингу були виявлені незначні локальні недоліки, які не впливають на експлуатацію металоконструкцій в агресивному середовищі.

Понад те, Музей ініціював проведення робіт з усунення наявних дефектів і в липні 2024 р. уклав договір з Інститутом електрозварювання імені Є.О. Патона на надання послуг із випробування виробу.

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Запевняємо, музейна команда тримає під пильним контролем стан скульптури й Тризуба. Водночас хочемо подякувати суспільству та представникам ЗМІ за увагу, адже вона підкреслює значущість утіленого нами проєкту і вселяє непохитну впевненість, що наш символ – Знак Княжої Держави Володимира Великого, омріяний не одним поколінням українців, – завжди височітиме на скульптурі "Батьківщина-мати", - йдеться у повідомленні музею.

Нагадаємо, у серпні 2023року на на монумент "Батьківщина-мати" встановили тризуб.