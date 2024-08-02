Музей про появу дефектів на щиті "Батьківщини-Матері": Незначні локальні недоліки. Інститут електрозварювання імені Патона їх прибере
Національний музей історії України у Другій світовій війні запевнив, що поява дефектів на щиті монумента "Батьківщина-Мати" в Києві не становить небезпеки. Їх прибере Інститут електрозварювання імені Патона.
Про це йдеться в повідомленні музею, передає Цензор.НЕТ.
"Заміна радянського герба на Тризуб на щиті скульптури "Батьківщина-мати" відбулася до річниці Незалежності України у 2023 р., в межах проєкту "Тризуб Батьківщини", ініційованого Міністерством культури та інформаційної політики.
Усвідомлюючи складність об’єкта й необхідність перманентного тривалого спостереження за технічним станом Тризуба, Музей війни восени 2023 р. звернувся до Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона НАН України з проханням здійснити незалежне технологічне обстеження герба з метою дальшого контролю та цілісного моніторингу.
Інститутом електрозварювання імені Є.О. Патона був здійснений візуально-оптичний, капілярний, вихроструменевий контроль та хімічний аналіз зварних швів металоконструкцій і наданий звіт. За результатами всебічного моніторингу були виявлені незначні локальні недоліки, які не впливають на експлуатацію металоконструкцій в агресивному середовищі.
Понад те, Музей ініціював проведення робіт з усунення наявних дефектів і в липні 2024 р. уклав договір з Інститутом електрозварювання імені Є.О. Патона на надання послуг із випробування виробу.
Запевняємо, музейна команда тримає під пильним контролем стан скульптури й Тризуба. Водночас хочемо подякувати суспільству та представникам ЗМІ за увагу, адже вона підкреслює значущість утіленого нами проєкту і вселяє непохитну впевненість, що наш символ – Знак Княжої Держави Володимира Великого, омріяний не одним поколінням українців, – завжди височітиме на скульптурі "Батьківщина-мати", - йдеться у повідомленні музею.
Нагадаємо, у серпні 2023року на на монумент "Батьківщина-мати" встановили тризуб.
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Крім того, одна з найвищих статуй у Європі, туристична локація - на ній гроші Київ заробляє.
Є попит - нехай стоїть.
Типове тема приблуд95, з турбоНАДУВОМ грошей з бюджету, і без жодного відповідального посадовця за таке!! МоноШобла, в реаліях повсякдення! Тут,і на онуків вистачить…
Впаде не тризуб а не-декомунізована не освячена в ПЦУ металева деталь з совєцького антиукраїнського матеріалу, розходьтеся справу закрито - винна рука москви.
Бо це вже занадто, поки буде стояти, то буде постійно якесь "імпровізування"
Нема дронів, нема турникетів, навіть пікапи привозять волонтери з висунутими язиками і хронічним вигоранням...
А ці ЗЕйолопи граються державними коштами!!
Нє, ну давай те вже рацуху - з загашників заводів/комунхозів дістати всі статУї леніна, приробити їм голову Шевченка Т.Г. і "освоїти" 5 мільярдів!!! Тим більше там недорога технологія- голову на 4Д-принтері можно зліпити .
Ото Перемога і Потуга!! Я в захваті,