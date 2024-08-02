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Музей про появу дефектів на щиті "Батьківщини-Матері": Незначні локальні недоліки. Інститут електрозварювання імені Патона їх прибере

Батьківщина-Мати

Національний музей історії України у Другій світовій війні запевнив, що поява дефектів на щиті монумента "Батьківщина-Мати" в Києві не становить небезпеки. Їх прибере Інститут електрозварювання імені Патона.

Про це йдеться в повідомленні музею, передає Цензор.НЕТ.

"Заміна радянського герба на Тризуб на щиті скульптури "Батьківщина-мати" відбулася до річниці Незалежності України у 2023 р., в межах проєкту "Тризуб Батьківщини", ініційованого Міністерством культури та інформаційної політики.

Усвідомлюючи складність об’єкта й необхідність перманентного тривалого спостереження за технічним станом Тризуба, Музей війни восени 2023 р. звернувся до Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона НАН України з проханням здійснити незалежне технологічне обстеження герба з метою дальшого контролю та цілісного моніторингу.

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Інститутом електрозварювання імені Є.О. Патона був здійснений візуально-оптичний, капілярний, вихроструменевий контроль та хімічний аналіз зварних швів металоконструкцій і наданий звіт. За результатами всебічного моніторингу були виявлені незначні локальні недоліки, які не впливають на експлуатацію металоконструкцій в агресивному середовищі.

Понад те, Музей ініціював проведення робіт з усунення наявних дефектів і в липні 2024 р. уклав договір з Інститутом електрозварювання імені Є.О. Патона на надання послуг із випробування виробу.

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Запевняємо, музейна команда тримає під пильним контролем стан скульптури й Тризуба. Водночас хочемо подякувати суспільству та представникам ЗМІ за увагу, адже вона підкреслює значущість утіленого нами проєкту і вселяє непохитну впевненість, що наш символ – Знак Княжої Держави Володимира Великого, омріяний не одним поколінням українців, – завжди височітиме на скульптурі "Батьківщина-мати", - йдеться у повідомленні музею.

Нагадаємо, у серпні 2023року на на монумент "Батьківщина-мати" встановили тризуб.

Автор: 

музей (441) пам’ятник (928) ремонт (2300)


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Топ коментарі
+17
як хтось сказав, щоб правильно приварити тризуба виявляється потрібен фахівець по зварюванню металів, а щоб керувати країною достатньо вміти грати пісюном на роялі
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02.08.2024 18:06
+12
Час настав назначати мільйонні премії для тих, хто знайде хоч одну річ, яку Зельониє не зробили через дупу!
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02.08.2024 17:53
+6
Таки треба демонтувати...
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02.08.2024 17:45
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пля !!! автора, який клеїв того Тризуба ! косорукі...
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02.08.2024 17:41 Відповісти
Зараз більш проблемна муйня. Міст Патона. Його закривати треба й на капіталку. Корозія по несучим пішла..боту 2012, пернд Євро, без участі інститути міняли покриття..
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02.08.2024 17:51 Відповісти
Інститут Патона в це не вписувався з самого початку. Ви брешете тварюки, як і завжди. І кому на голову впаде цей тризуб?
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02.08.2024 17:41 Відповісти
Таки треба демонтувати...
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02.08.2024 17:45 Відповісти
В чергу, арка дружби народів попереду.
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02.08.2024 18:45 Відповісти
Гуртом - дешевше.
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03.08.2024 00:19 Відповісти
тобто, зносити цю сов'єтську комуняцьку херболу ніхто не збирається?
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02.08.2024 17:48 Відповісти
Занафіга? Вона не комуняцька - мечем погрожує рашкостану.

Крім того, одна з найвищих статуй у Європі, туристична локація - на ній гроші Київ заробляє.

Є попит - нехай стоїть.
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02.08.2024 17:53 Відповісти
ну зіграв же таки
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02.08.2024 18:25 Відповісти
зараз ще кількасотмільйонів спишуть на ремонт
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02.08.2024 17:52 Відповісти
Не триндіть. Коштом благодійників все роблять.
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02.08.2024 17:54 Відповісти
в якій школі для розумововідсталих тебе вчили так розмовляти з незнайомими людьми?
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02.08.2024 18:11 Відповісти
Не тицяй мені своїм дипломом такої школи.
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02.08.2024 18:24 Відповісти
Час настав назначати мільйонні премії для тих, хто знайде хоч одну річ, яку Зельониє не зробили через дупу!
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02.08.2024 17:53 Відповісти
А на чому зелені не крали у народу України, тобто з бюджету? Назвіть хоть щось.
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02.08.2024 18:10 Відповісти
вибори 2019 року. Причому два рази
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02.08.2024 22:29 Відповісти
як хтось сказав, щоб правильно приварити тризуба виявляється потрібен фахівець по зварюванню металів, а щоб керувати країною достатньо вміти грати пісюном на роялі
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02.08.2024 18:06 Відповісти
так і там, зе-поц, на.бав - під фанеру лабав х.єм на роялі!!!
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02.08.2024 18:14 Відповісти
навіть на роялі, навіть х.єм - нездатне!
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02.08.2024 18:15 Відповісти
Як завжди,розуму проконсультуватись до початку робіт не вистачило. Та й навіщо? На ремонті теж щось на кишеню обломиться. І заплатить за ремонт бюджет,а не той,хто замовляв та виконував роботи
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02.08.2024 18:22 Відповісти
C.ка,чтоб ни сделали.Даже символ государственности и тот с браком повесили.Рукожопые дятлы..Страна распистяев
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02.08.2024 18:24 Відповісти
Ну, звичайно!! За такі десятки млн грн, швиденько у кооперативі гаражному, якийсь умілець, і не таке зварганити може!!
Типове тема приблуд95, з турбоНАДУВОМ грошей з бюджету, і без жодного відповідального посадовця за таке!! МоноШобла, в реаліях повсякдення! Тут,і на онуків вистачить…
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02.08.2024 18:25 Відповісти
Даже нормальных сварщиков не осталось. Это еще совки живы. Что будет когда постареет поколение блогеров и лудоманов которым сейчас уже за 30.
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02.08.2024 19:00 Відповісти
Фильм Идиократия, видел?
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02.08.2024 19:05 Відповісти
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02.08.2024 19:15 Відповісти
За результатами звиту, директор институту сказав, що тризуб хряпнеться на головы прохожим, и ничого институт не буде погоджувати! Деньги сперли пора по явкам бежать?
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02.08.2024 19:48 Відповісти
Та не поц-ріотично ж звучить!!!
Впаде не тризуб а не-декомунізована не освячена в ПЦУ металева деталь з совєцького антиукраїнського матеріалу, розходьтеся справу закрито - винна рука москви.
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03.08.2024 01:01 Відповісти
Треба було з кортенової сталі робити. А то "білим по білому" вийшло
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02.08.2024 20:02 Відповісти
23 лімони на показуху викинули, а вона через рік вже й поржавіла. Шикарний розвод лохів.
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02.08.2024 21:38 Відповісти
Треба знести!! Процес окупиться за рахунок мет.брухту чи розпилу га сувеніри.
Бо це вже занадто, поки буде стояти, то буде постійно якесь "імпровізування"
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03.08.2024 00:59 Відповісти
Мляяяя
Нема дронів, нема турникетів, навіть пікапи привозять волонтери з висунутими язиками і хронічним вигоранням...
А ці ЗЕйолопи граються державними коштами!!
Нє, ну давай те вже рацуху - з загашників заводів/комунхозів дістати всі статУї леніна, приробити їм голову Шевченка Т.Г. і "освоїти" 5 мільярдів!!! Тим більше там недорога технологія- голову на 4Д-принтері можно зліпити .
Ото Перемога і Потуга!! Я в захваті,
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03.08.2024 00:57 Відповісти
Да даже не заморачивайтесь всё равно придётся перепаять и переделать на советский герб Когда Россия займёт половину Украины
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04.08.2024 00:01 Відповісти
И русский язык не забывайте скоро пригодится
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04.08.2024 00:02 Відповісти
 
 