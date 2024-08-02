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Лубінець про удар військ РФ по Волновасі: Росія обстрілює окуповані території України

Дмитро Лубінець

Російська Федерація обстріляла окуповане нею ж місто Волноваха, внаслідок чого загинув 76-річний чоловік і поранена жінка.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Чергова провокація від РФ — обстріл окупованого міста Волноваха!

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Сьогодні росіяни обстріляли моє рідне місто Волноваха — населений пункт, який перебуває у тимчасовій окупації. Тобто по суті, аби влаштувати провокацію, країна-агресор сама обстрілює підконтрольні їй території!

Внаслідок цього загинув 76-річний чоловік, поранена жінка. Влучання відбулося по чотирьох різних локаціях.

Міжнародна спільнота, зокрема організації — ООН та ОБСЄ, мають окремо зафіксувати ці порушення та сприяти покаранню винних у воєнних злочинах. Нам потрібні конкретні кроки!

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Адже наразі місцеві жителі на ТОТ — це заручники терористів!", - поінформував Лубінець.

Дмитро Лубінець про обстріл армією РФ Волновахи

Автор: 

армія рф (17309) обстріл (28378) Лубінець Дмитро (591) Волноваха (40)


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Підозріла активація, лубенця, за останній час….
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02.08.2024 18:20 Відповісти
А самое главное, протрындел ни о чем , все те же возгласы , мол надо, да кабы.
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02.08.2024 18:26 Відповісти
капець, скільки тут лайна і тільки не на росію....
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02.08.2024 18:35 Відповісти
Не, вы такой интересный... Кацапские гниды вам - до вподоби?
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02.08.2024 18:42 Відповісти
ліліпутін знову вирішив повернутися до "бамбасдамбілі" в пропаганду "вооюча хунта против миротворця путіна"
старік кабаєв клеїть з себе тепер "голубя миру" - недарма ж провів обмін з Америкою.
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02.08.2024 22:48 Відповісти
 
 