Лубінець про удар військ РФ по Волновасі: Росія обстрілює окуповані території України

Російська Федерація обстріляла окуповане нею ж місто Волноваха, внаслідок чого загинув 76-річний чоловік і поранена жінка.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Чергова провокація від РФ — обстріл окупованого міста Волноваха!

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Сьогодні росіяни обстріляли моє рідне місто Волноваха — населений пункт, який перебуває у тимчасовій окупації. Тобто по суті, аби влаштувати провокацію, країна-агресор сама обстрілює підконтрольні їй території!

Внаслідок цього загинув 76-річний чоловік, поранена жінка. Влучання відбулося по чотирьох різних локаціях.



Міжнародна спільнота, зокрема організації — ООН та ОБСЄ, мають окремо зафіксувати ці порушення та сприяти покаранню винних у воєнних злочинах. Нам потрібні конкретні кроки!

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Адже наразі місцеві жителі на ТОТ — це заручники терористів!", - поінформував Лубінець.