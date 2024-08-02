Лубінець про удар військ РФ по Волновасі: Росія обстрілює окуповані території України
Російська Федерація обстріляла окуповане нею ж місто Волноваха, внаслідок чого загинув 76-річний чоловік і поранена жінка.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Чергова провокація від РФ — обстріл окупованого міста Волноваха!
Сьогодні росіяни обстріляли моє рідне місто Волноваха — населений пункт, який перебуває у тимчасовій окупації. Тобто по суті, аби влаштувати провокацію, країна-агресор сама обстрілює підконтрольні їй території!
Внаслідок цього загинув 76-річний чоловік, поранена жінка. Влучання відбулося по чотирьох різних локаціях.
Міжнародна спільнота, зокрема організації — ООН та ОБСЄ, мають окремо зафіксувати ці порушення та сприяти покаранню винних у воєнних злочинах. Нам потрібні конкретні кроки!
Адже наразі місцеві жителі на ТОТ — це заручники терористів!", - поінформував Лубінець.
Будь ласка, зачекайте...
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старік кабаєв клеїть з себе тепер "голубя миру" - недарма ж провів обмін з Америкою.