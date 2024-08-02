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Лубинец об ударе вийск РФ по Волновахе: Россия обстреливает оккупированные территории Украины

Дмитро Лубінець

Российская Федерация обстреляла оккупированный ею же город Волноваха, в результате чего погиб 76-летний мужчина и ранена женщина.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Очередная провокация от РФ - обстрел оккупированного города Волноваха!

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Сегодня россияне обстреляли мой родной город Волноваха - населенный пункт, который находится во временной оккупации. То есть по сути, чтобы устроить провокацию, страна-агрессор сама обстреливает подконтрольные ей территории!

В результате этого погиб 76-летний мужчина, ранена женщина. Попадание произошло по четырем различным местам.

Международное сообщество, в частности организации ООН и ОБСЕ, должны отдельно зафиксировать эти нарушения и способствовать наказанию виновных в военных преступлениях. Нам нужны конкретные шаги!

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Ведь сейчас местные жители на ВОТ - это заложники террористов!" - сообщил Лубинец.

Дмитро Лубінець про обстріл армією РФ Волновахи

Автор: 

армия РФ (19035) обстрел (26872) Лубинец Дмитрий (450) Волноваха (27)


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Підозріла активація, лубенця, за останній час….
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02.08.2024 18:20 Ответить
А самое главное, протрындел ни о чем , все те же возгласы , мол надо, да кабы.
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02.08.2024 18:26 Ответить
капець, скільки тут лайна і тільки не на росію....
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02.08.2024 18:35 Ответить
Не, вы такой интересный... Кацапские гниды вам - до вподоби?
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02.08.2024 18:42 Ответить
ліліпутін знову вирішив повернутися до "бамбасдамбілі" в пропаганду "вооюча хунта против миротворця путіна"
старік кабаєв клеїть з себе тепер "голубя миру" - недарма ж провів обмін з Америкою.
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02.08.2024 22:48 Ответить
 
 