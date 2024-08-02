Лубинец об ударе вийск РФ по Волновахе: Россия обстреливает оккупированные территории Украины

Российская Федерация обстреляла оккупированный ею же город Волноваха, в результате чего погиб 76-летний мужчина и ранена женщина.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Очередная провокация от РФ - обстрел оккупированного города Волноваха!

Читайте также: Лубинец обратился к омбудсмену РФ в связи со смертью в плену "азовца" Александра Ищенко

Сегодня россияне обстреляли мой родной город Волноваха - населенный пункт, который находится во временной оккупации. То есть по сути, чтобы устроить провокацию, страна-агрессор сама обстреливает подконтрольные ей территории!

В результате этого погиб 76-летний мужчина, ранена женщина. Попадание произошло по четырем различным местам.



Международное сообщество, в частности организации ООН и ОБСЕ, должны отдельно зафиксировать эти нарушения и способствовать наказанию виновных в военных преступлениях. Нам нужны конкретные шаги!

Смотрите также: Три человека удалось вернуть из российской оккупации, - Лубинец. ФОТОрепортаж

Ведь сейчас местные жители на ВОТ - это заложники террористов!" - сообщил Лубинец.