Лубинец об ударе вийск РФ по Волновахе: Россия обстреливает оккупированные территории Украины
Российская Федерация обстреляла оккупированный ею же город Волноваха, в результате чего погиб 76-летний мужчина и ранена женщина.
Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Очередная провокация от РФ - обстрел оккупированного города Волноваха!
Сегодня россияне обстреляли мой родной город Волноваха - населенный пункт, который находится во временной оккупации. То есть по сути, чтобы устроить провокацию, страна-агрессор сама обстреливает подконтрольные ей территории!
В результате этого погиб 76-летний мужчина, ранена женщина. Попадание произошло по четырем различным местам.
Международное сообщество, в частности организации ООН и ОБСЕ, должны отдельно зафиксировать эти нарушения и способствовать наказанию виновных в военных преступлениях. Нам нужны конкретные шаги!
Ведь сейчас местные жители на ВОТ - это заложники террористов!" - сообщил Лубинец.
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старік кабаєв клеїть з себе тепер "голубя миру" - недарма ж провів обмін з Америкою.