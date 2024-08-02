ППО на півдні збила п’ять розвідувальних дронів ворога, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Упродовж дня 2 серпня протиповітряна оборона збила на півдні України п'ять розвідувальних безпілотників росіян.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Серед цілей, які знищили Сили ППО - три БпЛА типу ZALA і два Supercam.

Також повідомляється, що вдень 2 серпня окупанти атакували Одещину трьома балістичними ракетами, ймовірно "Іскандер-М", із території тимчасово окупованого Криму.

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