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ППО на півдні збила п’ять розвідувальних дронів ворога, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

ППО на півдні збила п'ять розвідувальних дронів ворога, - Повітряні сили

Упродовж дня 2 серпня протиповітряна оборона збила на півдні України п'ять розвідувальних безпілотників росіян.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Серед цілей, які знищили Сили ППО - три БпЛА типу ZALA і два Supercam.

ППО на півдні збила п'ять розвідувальних дронів ворога, - Повітряні сили

Також повідомляється, що вдень 2 серпня окупанти атакували Одещину трьома балістичними ракетами, ймовірно "Іскандер-М", із території тимчасово окупованого Криму.

Читайте також: Сили ППО знищили 7 "шахедів", запущених росіянами вночі, - Повітряні сили

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03.08.2024 01:37 Відповісти
 
 