ППО на півдні збила п’ять розвідувальних дронів ворога, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
Упродовж дня 2 серпня протиповітряна оборона збила на півдні України п'ять розвідувальних безпілотників росіян.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
Серед цілей, які знищили Сили ППО - три БпЛА типу ZALA і два Supercam.
Також повідомляється, що вдень 2 серпня окупанти атакували Одещину трьома балістичними ракетами, ймовірно "Іскандер-М", із території тимчасово окупованого Криму.
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Urs
показати весь коментар03.08.2024 01:37 Відповісти Мені подобається 0
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