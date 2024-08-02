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Новости Война
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ПВО на юге сбила пять разведывательных дронов врага, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

ППО на півдні збила п'ять розвідувальних дронів ворога, - Повітряні сили

В течение дня 2 августа противовоздушная оборона сбила на юге Украины пять разведывательных беспилотников россиян.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Среди целей, которые уничтожили Силы ПВО, - три БпЛА типа ZALA и два Supercam.

ППО на півдні збила п'ять розвідувальних дронів ворога, - Повітряні сили

Также сообщается, что днем 2 августа оккупанты атаковали Одесскую область тремя баллистическими ракетами, вероятно, "Искандер-М", с территории временно оккупированного Крыма.

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03.08.2024 01:37 Ответить
 
 