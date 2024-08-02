В Одессе - взрывы: Предупреждали об угрозе баллистики (обновлено)
В Одессе во время воздушной тревоги были слышны взрывы.
Об этом сообщил мэр Геннадий Труханов, информирует Цензор.НЕТ.
Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики.
В 14:29 в городе снова был взрыв.
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Чоловік, чиє тіло на початку липня виявили на березі моря в Чорноморську Одеської області, вочевидь, був причетний до https://dumskaya.net/news/podzhogi-avto-*******-v-odesse-ispolniteley-ishc-185136/ підпалів військових машин в Одесі та інших містах регіону і помер насильницькою смертю.
Про це «Думській» повідомило джерело в правоохоронних органах.
За його словами, судово-медичні експерти встановили, що чоловіка сильно побили, а в море кинули вже мертвого.
«Це наркоман, який влаштовував підпали за досить невеликі гроші. За ним уже було встановлено спостереження, але в якийсь момент його проґавили, тоді-то все і сталося. Як вважає слідство, фігуранта «вели» не тільки оперативники, а і якісь небайдужі громадяни, які теж його вирахували. Очевидно, це був самосуд, розправа з помсти», - каже наш співрозмовник.
За останні місяці в Одесі та області зловмисники спалили вже понад 30 автомобілів, що належать військовим або схожі на такі. Найчастіше паліїв https://dumskaya.net/news/podozhgli-bolee-15-avto-*******-v-odesse-zaderzh-185311/ знаходять : станом на 30 червня поліція і СБУ вже затримали й притягують до кримінальної відповідальності за різними статтями 17 осіб. Зазвичай замовники, пов'язані з російськими спецслужбами, шукали виконавців у чатах, розміщуючи там оголошення про вакансії. Платять їм часто переказами на криптогаманці.
Зловмисники орудують ночами в спальних районах. Схема проста - легкозаймисту рідину під капот заливають і підпалюють сірниками - спочатку феєрверк, а потім і масштабна пожежа, яку майже ніколи не встигають загасити.
Серед військових поширюють інформацію про небезпеку, зокрема, деякі підрозділи отримали лист із попередженням про можливі підпали. Якщо вірити цьому документу, то такі інциденти трапляються по всій Україні.
«Просимо проінформувати особовий склад про те, що відбувається, попередити, до чого може призвести залишення автомобіля з військовими номерами або іншими ознаками приналежності до Збройних сил (наприклад, захисного кольору або в камуфляжі) без нагляду за межами військових частин», - ідеться в листі.