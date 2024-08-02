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Новости Война
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В Одессе - взрывы: Предупреждали об угрозе баллистики (обновлено)

Вибухи пролунали в Одесі

В Одессе во время воздушной тревоги были слышны взрывы.

Об этом сообщил мэр Геннадий Труханов, информирует Цензор.НЕТ.

Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики.

Также смотрите: Одесский ресторатор Либкин ответил дизайнеру Лебедеву, мечтающему летать в Одессу "жрать": Сиди в Москве. Соси х#й у Путина". ВИДЕО

В 14:29 в городе снова был взрыв.

Автор: 

взрыв (6724) обстрел (26872) Одесса (7865)


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Топ комментарии
+14
І по тим вулицям полетіло,які гєначька не бажає перейменувати? Щоб Одесу "не обнулять". Гнида кацапська.
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02.08.2024 14:06
+13
Воно не дуже красиво, але, мабуть, хто з трухановим, то хай пушкін помогає.... а всіх українців, хай Бог береже...
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02.08.2024 14:10
+6
Помста? Утопленик, чиє тіло прибило до берега в Одеській області, за життя брав участь у підпалах військових машин

Чоловік, чиє тіло на початку липня виявили на березі моря в Чорноморську Одеської області, вочевидь, був причетний до https://dumskaya.net/news/podzhogi-avto-*******-v-odesse-ispolniteley-ishc-185136/ підпалів військових машин в Одесі та інших містах регіону і помер насильницькою смертю.

Про це «Думській» повідомило джерело в правоохоронних органах.

За його словами, судово-медичні експерти встановили, що чоловіка сильно побили, а в море кинули вже мертвого.

«Це наркоман, який влаштовував підпали за досить невеликі гроші. За ним уже було встановлено спостереження, але в якийсь момент його проґавили, тоді-то все і сталося. Як вважає слідство, фігуранта «вели» не тільки оперативники, а і якісь небайдужі громадяни, які теж його вирахували. Очевидно, це був самосуд, розправа з помсти», - каже наш співрозмовник.

За останні місяці в Одесі та області зловмисники спалили вже понад 30 автомобілів, що належать військовим або схожі на такі. Найчастіше паліїв https://dumskaya.net/news/podozhgli-bolee-15-avto-*******-v-odesse-zaderzh-185311/ знаходять : станом на 30 червня поліція і СБУ вже затримали й притягують до кримінальної відповідальності за різними статтями 17 осіб. Зазвичай замовники, пов'язані з російськими спецслужбами, шукали виконавців у чатах, розміщуючи там оголошення про вакансії. Платять їм часто переказами на криптогаманці.

Зловмисники орудують ночами в спальних районах. Схема проста - легкозаймисту рідину під капот заливають і підпалюють сірниками - спочатку феєрверк, а потім і масштабна пожежа, яку майже ніколи не встигають загасити.

Серед військових поширюють інформацію про небезпеку, зокрема, деякі підрозділи отримали лист із попередженням про можливі підпали. Якщо вірити цьому документу, то такі інциденти трапляються по всій Україні.

«Просимо проінформувати особовий склад про те, що відбувається, попередити, до чого може призвести залишення автомобіля з військовими номерами або іншими ознаками приналежності до Збройних сил (наприклад, захисного кольору або в камуфляжі) без нагляду за межами військових частин», - ідеться в листі.
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02.08.2024 14:58
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І по тим вулицям полетіло,які гєначька не бажає перейменувати? Щоб Одесу "не обнулять". Гнида кацапська.
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02.08.2024 14:06 Ответить
Воно не дуже красиво, але, мабуть, хто з трухановим, то хай пушкін помогає.... а всіх українців, хай Бог береже...
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02.08.2024 14:10 Ответить
кацапів нехай розривають ці ракети, українці будь ласка ховайтеся 🙏🏼
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02.08.2024 14:37 Ответить
Ні в якому разі нічого не маю проти одеситів, але мерів в Україні обирають на виборах.
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02.08.2024 15:00 Ответить
Помста? Утопленик, чиє тіло прибило до берега в Одеській області, за життя брав участь у підпалах військових машин

Чоловік, чиє тіло на початку липня виявили на березі моря в Чорноморську Одеської області, вочевидь, був причетний до https://dumskaya.net/news/podzhogi-avto-*******-v-odesse-ispolniteley-ishc-185136/ підпалів військових машин в Одесі та інших містах регіону і помер насильницькою смертю.

Про це «Думській» повідомило джерело в правоохоронних органах.

За його словами, судово-медичні експерти встановили, що чоловіка сильно побили, а в море кинули вже мертвого.

«Це наркоман, який влаштовував підпали за досить невеликі гроші. За ним уже було встановлено спостереження, але в якийсь момент його проґавили, тоді-то все і сталося. Як вважає слідство, фігуранта «вели» не тільки оперативники, а і якісь небайдужі громадяни, які теж його вирахували. Очевидно, це був самосуд, розправа з помсти», - каже наш співрозмовник.

За останні місяці в Одесі та області зловмисники спалили вже понад 30 автомобілів, що належать військовим або схожі на такі. Найчастіше паліїв https://dumskaya.net/news/podozhgli-bolee-15-avto-*******-v-odesse-zaderzh-185311/ знаходять : станом на 30 червня поліція і СБУ вже затримали й притягують до кримінальної відповідальності за різними статтями 17 осіб. Зазвичай замовники, пов'язані з російськими спецслужбами, шукали виконавців у чатах, розміщуючи там оголошення про вакансії. Платять їм часто переказами на криптогаманці.

Зловмисники орудують ночами в спальних районах. Схема проста - легкозаймисту рідину під капот заливають і підпалюють сірниками - спочатку феєрверк, а потім і масштабна пожежа, яку майже ніколи не встигають загасити.

Серед військових поширюють інформацію про небезпеку, зокрема, деякі підрозділи отримали лист із попередженням про можливі підпали. Якщо вірити цьому документу, то такі інциденти трапляються по всій Україні.

«Просимо проінформувати особовий склад про те, що відбувається, попередити, до чого може призвести залишення автомобіля з військовими номерами або іншими ознаками приналежності до Збройних сил (наприклад, захисного кольору або в камуфляжі) без нагляду за межами військових частин», - ідеться в листі.
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02.08.2024 14:58 Ответить
Звісно: якщо б не виловили тіло наркомана - ракетні атаки припинилися б. Геніально
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02.08.2024 15:33 Ответить
Благая весть.
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03.08.2024 08:37 Ответить
 
 