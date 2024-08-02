Окупанти скинули дві авіабомби на Мирноград, поранені жінка і двоє дітей

У п'ятницю, 2 серпня, російські загарбники скинули дві авіабомби на Мирноград на Донеччині. Поранено 49-річну жінку та двох дітей віком 7 та 9 років.

Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

Ймовірно, ворог застосував по житлових кварталах Мирнограда дві авіабомби "ФАБ-250" з УМПК".

"Під час атаки ворога по житловому кварталу дістала тілесні ушкодження 49-річна жінка – у неї діагностовано мінно-вибухову травму і різану рану живота. Також поранення і контузії дістали семирічна дівчинка та її брат дев’яти років, які перебували у приватному домоволодінні", - йдеться у повідомленні.

Постраждалих ушпиталено до лікарні, їм надається кваліфікована медична допомога.

Внаслідок атаки росіян пошкоджені житлові будинки, господарські споруди та автомобіль.

За фактом порушення ворогом законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України) розпочато досудове розслідування.

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