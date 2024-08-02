Оккупанты сбросили две авиабомбы на Мирноград, ранены женщина и двое детей

В пятницу, 2 августа, российские захватчики сбросили две авиабомбы на Мирноград в Донецкой области. Ранены 49-летняя женщина и двое детей в возрасте 7 и 9 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

Вероятно, враг применил по жилым кварталам Мирнограда две авиабомбы "ФАБ-250" с УМПК".

"Во время атаки врага по жилому кварталу получила телесные повреждения 49-летняя женщина - у нее диагностирована минно-взрывная травма и резаная рана живота. Также ранения и контузии получили семилетняя девочка и ее брат девяти лет, которые находились в частном домовладении", - говорится в сообщении.

Пострадавшие госпитализированы в больницу, им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

В результате атаки россиян повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и автомобиль.

По факту нарушения врагом законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) начато досудебное расследование.

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