Сутки в Донецкой области: РФ 16 раз била по области, 5 человек ранены. ФОТОрепортаж

В течение суток российские оккупанты 16 раз обстреляли Донецкую область, в результате чего ранены 5 человек.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Волновахский район

В Богоявленке Угледарской громады ранен человек.

Покровский район

12 многоэтажек повреждены в Курахово, в Вовченце - частный дом. В Селидово ранен человек, повреждены 6 частных домов и линия электропередач. В Новогродовке повреждены 4 многоэтажки, 2 частных дома и админздание. Обстреляны Гродовка и Малиновка.

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Краматорский район

В Лимане повреждены 2 дома, в Ставках - 4. В Иванополье Константиновской громады ранен человек, повреждены 3 дома и линия электропередач. В Ильиновке повреждены 3 объекта, в Берестке - 8.

Бахмутский район

В Часовоярской громаде повреждены 6 частных домов, многоэтажка и нежилое помещение. В Торецке поврежден дом. В Северске разрушено админздание, в Серебрянке поврежден дом.

В течение суток российские оккупанты 16 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 515 человек, в том числе 55 детей.

Всего россияне ранили 5 человек в течение 1 августа.

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