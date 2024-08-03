УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4631 відвідувач онлайн
Новини
8 953 61

У США три роки вели таємне розслідування про можливу передачу урядом Єгипту $10 мільйонів Трампу, - WP

У США три роки вели таємне розслідування про можливу передачу урядом Єгипту $10 мільйонів Трампу, - WP

Упродовж 2017-2020 років американські правоохоронці розслідували справу про можливу передачу $10 мільйонів від уряду Єгипту для Дональда Трампа, коли закінчувалися гроші на його президентську кампанію.

Про це пише Washington Post з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Американські журналісти заявляють, що змогли ознайомитися з матеріалами секретного провадження. 

У матеріалі йдеться, що за пʼять днів до того, як Трамп став президентом у січні 2017 року, менеджер відділення банку в Каїрі отримав незвичайного листа від організації, повʼязаної з єгипетською розвідкою. У цьому листі банк просив зняти майже $10 мільйонів з рахунку організації.

Читайте також: Суд присяжних визнав Трампа винним у фальсифікації ділової документації щодо несплати податків

Слідство вивчало, чи могли ці мільйони піти на "компенсацію" Трампу. Оскільки тижнями раніше політик-республіканець "влив" майже ідентичну суму у свою президентську кампанію. Він заплатив кошти із власних заощаджень, але слідчі припускали, що Трамп здійснив пожертвування "наперед", очікуючи, що йому повернуть таку ж суму.

Washington Post наголошує, що законодавство США забороняє іноземним громадянам та урядам робити внески або пожертви, чи надавати будь-яку іншу фінансову підтримку кандидатам на політичні посади в США.

За даними слідства, у той період у кампанії Трампа закінчувалося фінансування. Однак несподівано Трамп оголосив про вливання 10 мільйонів доларів у свою передвиборчу кампанію.

Приблизно за пʼять тижнів до цього Трамп зустрівся з президентом Єгипту Абделем Фаттахом Ас-Сісі.

Читайте також: Мін’юст США оскаржить рішення про закриття справи проти Трампа щодо секретних документів, - ЗМІ

Зазначається, що після цієї закритої зустрічі Трамп сказав Сісі, що США будуть "вірним другом" Єгипту, якщо його оберуть президентом. Пізніше він називав президента Єгипту "фантастичним хлопцем" і своїм "улюбленим диктатором".

Міністерство юстиції США почало перевіряти, чи отримував республіканець гроші від уряду Єгипту. Проте до висування звинувачень у справі так і не дійшло.

У червні 2020 року через брак доказів розслідування закрив тодішній генпрокурор Вільям Барр, призначений Трампом. 

А 15 січня 2022 року у цій справі закінчився термін давності для пред’явлення звинувачень.

Читайте також: Верховний суд США визнав частковий імунітет Трампа у справі про штурм Капітолія

Автор: 

Єгипет (391) розслідування (2269) США (22713) Трамп Дональд (5585)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+13
Господи!!!!

Нуладно Тимошенко у Лівії побиралася на вибори. Вона сирота, ображена природою...

Але ж цілий Трамп такий весь імпозантний та успішний і на підсосі у якогось сраного Єгипиу. 😁 Позорисько...
показати весь коментар
03.08.2024 01:45
+9
усі його бізнеси лягли й він пішов у шоумени. Та своїм імʼям ТРАМП торгувати на хмарочосах ... Наплаву завдяки баблу Рашки та отак єгиптів ...І
показати весь коментар
03.08.2024 03:02
+9
До слова - Саркозі теж у Каддафі побирався...
показати весь коментар
03.08.2024 06:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Господи!!!!

Нуладно Тимошенко у Лівії побиралася на вибори. Вона сирота, ображена природою...

Але ж цілий Трамп такий весь імпозантний та успішний і на підсосі у якогось сраного Єгипиу. 😁 Позорисько...
показати весь коментар
03.08.2024 01:45 Відповісти
усі його бізнеси лягли й він пішов у шоумени. Та своїм імʼям ТРАМП торгувати на хмарочосах ... Наплаву завдяки баблу Рашки та отак єгиптів ...І
показати весь коментар
03.08.2024 03:02 Відповісти
До слова - Саркозі теж у Каддафі побирався...
показати весь коментар
03.08.2024 06:46 Відповісти
Мабуть праві були римляни , що гроші не пахнуть.
показати весь коментар
03.08.2024 01:50 Відповісти
куди скотилася Америка ?!
показати весь коментар
03.08.2024 01:51 Відповісти
До Трампа.
показати весь коментар
03.08.2024 08:56 Відповісти
І не забувайте то в Україні корупція а там то донати від спонсорів на вибори )))
показати весь коментар
03.08.2024 01:52 Відповісти
Ще один пшик, як і Steele's dossier, на яке я і сам колись купився.
показати весь коментар
03.08.2024 01:52 Відповісти
Вели, вели и не довели. Видимо Трамп с ними поделился. Вот вам и американская демократия и верховнство права. Такая же коррупция как и у нас.
показати весь коментар
03.08.2024 01:54 Відповісти
Так може вже ось-ось будуть розслідувати Єрмака. Якщо вже сказано про нього все більше , але ще політично коректно ПРО ЙОГО АГРЕСИВНОНАСТИРЛИВЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПАРТНЕРІВ ОСОБИСТОЮ УЧАСТЮ з постачання F-16.(остання стаття про нього в BLUMBERG)
ну якщо вже весь світ знає що він агент рашистів- то так й дають , затягуючи та готуючи аеродроми та технічне провадження за кордонами України у сусідів з НАТО .
показати весь коментар
03.08.2024 02:00 Відповісти
Ще коли Залужний був Голонокомандуючим, хіба йшла мова про обслуговування -ремонт й навіть аеродроми для F-16 за кордонами України?
показати весь коментар
03.08.2024 02:03 Відповісти
Якось дивно
Звинувачення, роки розслідувань, і результат - нічого не підтверджено
Коменти на форумі - типа "Видимо Трамп с ними поделился"

Якщо під підозрою демократ, то відмовляються розслідувати, або "він не памятає" і т.п.
В чому проблема - розслідувати підозру демократа?

"Вот вам и американская демократия и верховнство права. Такая же коррупция как и у нас."
показати весь коментар
03.08.2024 02:03 Відповісти
знаєте цю ржачну нервову історію з Доні

Дональд Трамп опинився у центрі уваги через інцидент з пляшкою води під час інтерв'ю на конвенції Національної асоціації чорних журналістів (NABJ) 31 липня 2024 року. Під час напруженого інтерв'ю Трамп взяв пляшку води, яка належала журналістці ABC Рейчел Скотт, незважаючи на те, що поруч з ним була інша пляшка. Він на кілька секунд відкрутив кришечку і поставив пляшку назад на стіл, ближче до себе, з особливим зусиллям закрутивши кришку .
Цей випадок викликав різні інтерпретації у соціальних мережах. Деякі побачили в цьому жесті спробу показати свою владу після серії важких питань журналістки , інші вважали, що Трамп міг просто намагатися допомогти відкрити пляшку води для журналістки. Реакції були змішаними, деякі користувачі Інтернету бачили у цьому жесті елемент ввічливості, тоді як інші припускали, що Трамп міг не довіряти пляшці, яка була призначена для нього .
показати весь коментар
03.08.2024 02:10 Відповісти
Я розумію, що ненавидиш Трампа, але коли вже дійшла до такого... яку пляшку взяв Трам?! Це вже клініка. Мабуть таки час зачиняти двері в дурці.
показати весь коментар
03.08.2024 02:37 Відповісти
Час в дурку?- може старечий психоз в нього й спрацює в гонитві за президентством. Це вже помітно на таких спілкуваннях з зубчатими журналістами. Це ж переклад журналістських вражень після зустрічі на конвенції? Хто всравсь тільки не ДонІ?
показати весь коментар
03.08.2024 02:42 Відповісти
Вам більше до вподоби тема, якого скунса посадить собі у віце
показати весь коментар
03.08.2024 02:44 Відповісти
І це все?

Так під іншого кандидата, ще не копали
Хоча вже https://youtu.be/wbcruEMtWro зяввляються відео
показати весь коментар
03.08.2024 03:00 Відповісти
Кремль береже на здесерт...
показати весь коментар
03.08.2024 03:03 Відповісти
Як розуміти прихованний сенс вашого поста? Він потаємно виправдовує дії та всі злочини скоєнні зеленою мразью, попередниками та взагалі легалізовує коррупцію? Майже вся наша влада зі своїми ********** вже давно заслужила смертний вирок, або каторжні работи. Вони повинні зникнути з нашої землі...
показати весь коментар
03.08.2024 02:28 Відповісти
У нас - це окрема тема...

Пост про США
Якщо критикувати, то всіх, та по фактах
В данному випадку, якщо взяти статтю - то знову шукали, та нічого не знайшли.
до цього два різних спецпрокурора шукали - та також нічого не знайшли
знайшли, що бухгалтер за мовчання "актриси" невірно вніс платіж, 33 рази в бухгалтерію
Ось і все, що знайшли

Може добре спрятано, може погано шукали, може купили - но факт, все таки шукали, та не знайшли.

А от з демократами, просто відмовляються навіть розслідувати, або передавати до суду.
З Байденом та Хіларі, також були дві справи про незаконне зберігання секретних документів - прокурори підтвердили докази, проте відмовились передати до суду.
Також відома справа по буризмі, зам директора ФБР, в Конгресі підтвердив що є 17 записів по справі - проте відмовився оприлюднити, тому що піклуються про життя інформатора.
показати весь коментар
03.08.2024 02:56 Відповісти
The Scripture teaches us that no contribution is too small when you contribute to greatness, that no one should be stopped from giving, and that giving is a great joy.

Exodus 25:2, ESV Speak to the people of Israel, that they take for me a contribution. From every man whose heart moves him you shall receive the contribution for me.

2 Corinthians 8:12: For if the readiness is there, it is acceptable according to what a person has, not according to what he does not have.

2 Corinthians 9:7: Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver.

Hebrews 13:16: Do not neglect to do good and to share what you have, for such sacrifices are pleasing to God.
показати весь коментар
03.08.2024 02:32 Відповісти
51-й Штат США Україна продовжує обговорення Кандидатів у Президенти. Особливий наголос у цьому обговоренні , звичайно що, надається виливанню кілотон лайна на Трампа і відбілюванні Камбали Хаос. От тільки після виборів не жалійтесь і не ридайте, що вас там хтось у чомусь обділив. Бо Карму ще ніхто не зміг обдурити.
показати весь коментар
03.08.2024 02:40 Відповісти
Так - Трамп ще не такий раб Хйла , як ************** влада, але в них спільні інтереси - догодити Хйлу
показати весь коментар
03.08.2024 02:48 Відповісти
Ліщук ,Пінчук - чук-чук- западенщинааа українська? А не намагалися разнаабразіть паганяла
показати весь коментар
03.08.2024 02:50 Відповісти
гончар-чар-яничар
показати весь коментар
03.08.2024 17:07 Відповісти
Натаха ти рашистсько-ватна! Гадиш тут під кожною статтею.

От коли ти напишеш своє ім'я як "Наталка"

От тоді і будеш мати право з українцями розмовляти.

А поки - в топку!
показати весь коментар
04.08.2024 00:49 Відповісти
Дональд-перелогінься.
показати весь коментар
03.08.2024 02:58 Відповісти
Тебе природа обділила мозком, але ти не жалієшся. Молодчина!
показати весь коментар
03.08.2024 05:55 Відповісти
Чому той, хто святий для вас, повинен бути святим для інших? Тим більше, не канонізований.
показати весь коментар
03.08.2024 07:44 Відповісти
Рыжий ***** год динамил помощь Украине и это лучшее доказательство что он дерьмо.
показати весь коментар
03.08.2024 09:17 Відповісти
Альцгеймер? Байден у Білому домі. Просто нагадала
показати весь коментар
03.08.2024 17:08 Відповісти
Трам звичайно є хам, мурло, брехун і популіст, АЛЕ

але всі якісь гроші від арабів - це чистісінька, вірніше брудна)) інсинуація проти політичного противника від так званих демократів.

Найменших доказів в статті немає.

Як всі ведуться на лівацьку пропаганду.

P.S. Вмикайте свої мізки, панове. Бо за зеленим чмом виберете щось ще зеленіше
показати весь коментар
03.08.2024 02:42 Відповісти
сплашниє дєшьовиє інсінуації
показати весь коментар
03.08.2024 03:05 Відповісти
дядя,
а з *** вас там у канадії вибори в Америкі цікавлять більше як за своє довбойобство?
показати весь коментар
03.08.2024 04:02 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=OxOS_D6qMr8 Социологи завышают рейтинги Харрис но это ей не помогает
показати весь коментар
03.08.2024 03:04 Відповісти
вот эта называццца панеслась падготовка к несогласию с проигрышем
показати весь коментар
03.08.2024 05:27 Відповісти
Здається це стаття не про Трампа, а про міністерство юстиції США.
показати весь коментар
03.08.2024 03:04 Відповісти
дороги в Германії прокладалися в напрямку потенційних ударів вермахту - не з Буковеля до кончій заспі ні....
показати весь коментар
03.08.2024 04:32 Відповісти
доня, вухо, Дім Білий - бунт ********!
все в поряді з доніним вухом - комаріний укус причинув би більшу шкоду....
показати весь коментар
03.08.2024 03:43 Відповісти
яка мішень такий і нападник і такий і результат...
показати весь коментар
03.08.2024 03:48 Відповісти
вона чорна і індуска - таке тута не грайє \доня дав сам собі в ліве вухо....
показати весь коментар
03.08.2024 04:21 Відповісти
Старіє Доня щогодини! Напевне переживає не за своє травмоване вухо, а за 2-х вбитих американців під-час своєї виборчої кампанії. А до виборів ще аж 4 місяці!
показати весь коментар
03.08.2024 06:00 Відповісти
Одним із перших почав поширюватись про Камалу лаптєвий блогер П'яних. Кулко шахматіста як свідків Донні Рваноє Ухо в істериці - як так, мав помахом лівої ноги все закінчити, а тут знову теж саме.....
показати весь коментар
03.08.2024 06:54 Відповісти
а ніяк не можна того перед янелохом повернути?
показати весь коментар
03.08.2024 06:55 Відповісти
ТРАМП ТУТАНХАМОН !?)
показати весь коментар
03.08.2024 07:30 Відповісти
"Розслідували можливу передачу..." Оце рівень докзової бази! Цензору нові методички підвезли))) Треба ж відробляти гранти Сороса. Жиитя "джинси" таке важке))
показати весь коментар
03.08.2024 08:18 Відповісти
А ту часовню тоже он разрушил? Черговий фейк лівої американської преси, брехня без жодних доказів. Трампа уже одного разу намагався вивести на чисту воду ген. прокурор Мюллер, який витратив десятки мільйонів бюджетних коштів, задіяв агентів ФБР. У результаті нуль, нічого не знайшли, справу закрили. Але вибори близенько, і Трамп дерьмократам сильно муляє.
показати весь коментар
03.08.2024 08:28 Відповісти
Покі ось так за допомогою Грошей будуть йти до Влади
Ніколи люди не будуть добре жити.
І це явище маємо у Всьому світі.
Бо то є Просто Бізнес....
показати весь коментар
03.08.2024 08:28 Відповісти
Тремпель- бите вухо, завжди гадив, де б він не засвітився!
На більше у нього клепки не хватає! Куди члЄн, туди і ноги -це його життєве кредо!
показати весь коментар
03.08.2024 08:44 Відповісти
Короткий підсумок : Всі, хто з з піною біля рота підтримує Трампа -- підтримує *****!
Сволота...
показати весь коментар
03.08.2024 08:59 Відповісти
Теж коротко:Клінтон(забрали зброю )-Обама(почалась війна, заборона постачань зброї)-Байден(нова стадія війни). Всі демократи. Вам мало того, що відбувається щодня? Трамп документально визнав Крим частиною України, постачання джавелінів, кількість вбитих на фронті зменшилась в 16 разів, Україна брала участь в сумісних навчаннях, військовий контроль американцями Чорного моря. Я розумію, що коли із кожної праски лунає "Трамп-ворог", то можна і повірити. Але 21 сторіччя на дворі. Навіть в бібліотеку не треба іти, щоб в архівах порпатись. Навіть не дивуюсь 75%. Буду ввічливою-це капец
показати весь коментар
03.08.2024 17:24 Відповісти
Имеем коррупцию и разложение американской судебной системы. У рыжего в кармане Верховный суд США.
показати весь коментар
03.08.2024 09:12 Відповісти
С таким успехом, в Америке мог презом стать и коломойский. Их спасло, что он не в Америке родился.
показати весь коментар
03.08.2024 09:35 Відповісти
пишуть, що Трамп втратив $900 млн після старту передвиборчої кампанії Гарріс

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп втратив 900 мільйонів доларів від моменту, коли віцепрезидентка Камала Гарріс розпочала передвиборчу кампанію.

За даними CNN, обвалилися його акції.
Зокрема, вартість акцій Trump Media & Technology Group впала на 23%. Також обвалилися акції його соціальної мережі Truth Social.

"До падіння вартість мажоритарної частки Трампа в Trump Media & Technology Group становила трохи більше ніж 4 мільярди доларів, зараз опустилася до 3,1 мільярда доларів", - повідомляють аналітики.
показати весь коментар
03.08.2024 11:31 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=eQEp3tTA5QM Интервью мосейчук + Иларионов

все вопросы разложены
удивительно что мосейчук не перебивает, не возвражает
показати весь коментар
03.08.2024 13:12 Відповісти
Мосійчук в тому інтервью взагалі зайва. Ви до неї дуже лояльні-перебивала. Брати інтервью вона або не вміє. або то тактика така була-навалити три мішки гречаної вовни щоб Ілларіонов заплутався та не знав що сказати. І от цікаво скільки тутешніх коментаторів передивляться це відео.
показати весь коментар
03.08.2024 20:18 Відповісти
Я очікував, щоб вона хоч щось заперечила з того, що сказав Іларіонов
Нічого не заперечено, ніяких інший фактів проти Іларіонова не приведено

Інтерв'ю хоч і велике, проте на всі питання котрі виникають в останні півроку - дана відповідь

Навіть дано пояснення, чому це всі захотіли домовлятись
показати весь коментар
03.08.2024 20:52 Відповісти
А що сталось?

https://www.pravda.com.ua/news/2024/08/3/7468828/ Гарріс відмовилась від дебатів із Трампом на Fox News

Пояснення Трампа
«Я погодився на дебати з Камалою Гарріс у середу, 4 вересня. Раніше планувалося, що я буду дебатувати з Джо Байденом на каналі ABC, але цей захід було скасовано, оскільки Байден більше не буде брати участь у перегонах, і я перебуваю у судовому процесі проти ABC Network та Джорджа Стефанопулоса, що створює конфлікт інтересів», - написав Трамп.

Нормальне пояснення - домовлялись з Байденом
З Гарріс домовленностей не було
Байден знявся, тому угода вже не дісйна, та тепер нова угода на Fox News

Проте тепер вже Гарріс "прокурор" відмовляеться...
показати весь коментар
03.08.2024 21:03 Відповісти
снова пшик
показати весь коментар
04.08.2024 06:36 Відповісти
 
 