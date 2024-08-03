У США три роки вели таємне розслідування про можливу передачу урядом Єгипту $10 мільйонів Трампу, - WP

Упродовж 2017-2020 років американські правоохоронці розслідували справу про можливу передачу $10 мільйонів від уряду Єгипту для Дональда Трампа, коли закінчувалися гроші на його президентську кампанію.

Про це пише Washington Post з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Американські журналісти заявляють, що змогли ознайомитися з матеріалами секретного провадження.

У матеріалі йдеться, що за пʼять днів до того, як Трамп став президентом у січні 2017 року, менеджер відділення банку в Каїрі отримав незвичайного листа від організації, повʼязаної з єгипетською розвідкою. У цьому листі банк просив зняти майже $10 мільйонів з рахунку організації.

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Слідство вивчало, чи могли ці мільйони піти на "компенсацію" Трампу. Оскільки тижнями раніше політик-республіканець "влив" майже ідентичну суму у свою президентську кампанію. Він заплатив кошти із власних заощаджень, але слідчі припускали, що Трамп здійснив пожертвування "наперед", очікуючи, що йому повернуть таку ж суму.

Washington Post наголошує, що законодавство США забороняє іноземним громадянам та урядам робити внески або пожертви, чи надавати будь-яку іншу фінансову підтримку кандидатам на політичні посади в США.

За даними слідства, у той період у кампанії Трампа закінчувалося фінансування. Однак несподівано Трамп оголосив про вливання 10 мільйонів доларів у свою передвиборчу кампанію.

Приблизно за пʼять тижнів до цього Трамп зустрівся з президентом Єгипту Абделем Фаттахом Ас-Сісі.

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Зазначається, що після цієї закритої зустрічі Трамп сказав Сісі, що США будуть "вірним другом" Єгипту, якщо його оберуть президентом. Пізніше він називав президента Єгипту "фантастичним хлопцем" і своїм "улюбленим диктатором".

Міністерство юстиції США почало перевіряти, чи отримував республіканець гроші від уряду Єгипту. Проте до висування звинувачень у справі так і не дійшло.

У червні 2020 року через брак доказів розслідування закрив тодішній генпрокурор Вільям Барр, призначений Трампом.

А 15 січня 2022 року у цій справі закінчився термін давності для пред’явлення звинувачень.

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