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Новости
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В США три года вели тайное расследование о возможной передаче правительством Египта $10 миллионов Трампа, - WP

У США три роки вели таємне розслідування про можливу передачу урядом Єгипту $10 мільйонів Трампу, - WP

В течение 2017-2020 годов американские правоохранители расследовали дело о возможной передаче $10 миллионов от правительства Египта для Дональда Трампа, когда заканчивались деньги на его президентскую кампанию.

Об этом пишет Washington Post со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Американские журналисты заявляют, что смогли ознакомиться с материалами секретного производства.

В материале говорится, что за пять дней до того, как Трамп стал президентом в январе 2017 года, менеджер отделения банка в Каире получил необычное письмо от организации, связанной с египетской разведкой. В этом письме банк просил снять почти $10 миллионов со счета организации.

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Следствие изучало, могли ли эти миллионы пойти на "компенсацию" Трампу. Поскольку неделями ранее политик-республиканец "влил" почти идентичную сумму в свою президентскую кампанию. Он заплатил средства из собственных сбережений, но следователи предполагали, что Трамп совершил пожертвование "наперед", ожидая, что ему вернут такую же сумму.

Washington Post отмечает, что законодательство США запрещает иностранным гражданам и правительствам делать взносы или пожертвования, или оказывать любую другую финансовую поддержку кандидатам на политические должности в США.

По данным следствия, в тот период у кампании Трампа заканчивалось финансирование. Однако неожиданно Трамп объявил о вливании 10 миллионов долларов в свою предвыборную кампанию.

Примерно за пять недель до этого Трамп встретился с президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси.

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Отмечается, что после этой закрытой встречи Трамп сказал Сиси, что США будут "верным другом" Египта, если его изберут президентом. Позже он называл президента Египта "фантастическим парнем" и своим "любимым диктатором".

Министерство юстиции США начало проверять, получал ли республиканец деньги от правительства Египта. Однако до выдвижения обвинений по делу так и не дошло.

В июне 2020 года из-за нехватки доказательств расследование закрыл тогдашний генпрокурор Уильям Барр, назначенный Трампом.

А 15 января 2022 года по этому делу истек срок давности для предъявления обвинений.

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Автор: 

Египет (772) расследование (3037) США (26381) Трамп (5075)


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Топ комментарии
+13
Господи!!!!

Нуладно Тимошенко у Лівії побиралася на вибори. Вона сирота, ображена природою...

Але ж цілий Трамп такий весь імпозантний та успішний і на підсосі у якогось сраного Єгипиу. 😁 Позорисько...
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03.08.2024 01:45
+9
усі його бізнеси лягли й він пішов у шоумени. Та своїм імʼям ТРАМП торгувати на хмарочосах ... Наплаву завдяки баблу Рашки та отак єгиптів ...І
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03.08.2024 03:02
+9
До слова - Саркозі теж у Каддафі побирався...
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03.08.2024 06:46
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Господи!!!!

Нуладно Тимошенко у Лівії побиралася на вибори. Вона сирота, ображена природою...

Але ж цілий Трамп такий весь імпозантний та успішний і на підсосі у якогось сраного Єгипиу. 😁 Позорисько...
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03.08.2024 01:45 Ответить
усі його бізнеси лягли й він пішов у шоумени. Та своїм імʼям ТРАМП торгувати на хмарочосах ... Наплаву завдяки баблу Рашки та отак єгиптів ...І
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03.08.2024 03:02 Ответить
До слова - Саркозі теж у Каддафі побирався...
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03.08.2024 06:46 Ответить
Мабуть праві були римляни , що гроші не пахнуть.
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03.08.2024 01:50 Ответить
куди скотилася Америка ?!
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03.08.2024 01:51 Ответить
До Трампа.
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03.08.2024 08:56 Ответить
І не забувайте то в Україні корупція а там то донати від спонсорів на вибори )))
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03.08.2024 01:52 Ответить
Ще один пшик, як і Steele's dossier, на яке я і сам колись купився.
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03.08.2024 01:52 Ответить
Вели, вели и не довели. Видимо Трамп с ними поделился. Вот вам и американская демократия и верховнство права. Такая же коррупция как и у нас.
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03.08.2024 01:54 Ответить
Так може вже ось-ось будуть розслідувати Єрмака. Якщо вже сказано про нього все більше , але ще політично коректно ПРО ЙОГО АГРЕСИВНОНАСТИРЛИВЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПАРТНЕРІВ ОСОБИСТОЮ УЧАСТЮ з постачання F-16.(остання стаття про нього в BLUMBERG)
ну якщо вже весь світ знає що він агент рашистів- то так й дають , затягуючи та готуючи аеродроми та технічне провадження за кордонами України у сусідів з НАТО .
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03.08.2024 02:00 Ответить
Ще коли Залужний був Голонокомандуючим, хіба йшла мова про обслуговування -ремонт й навіть аеродроми для F-16 за кордонами України?
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03.08.2024 02:03 Ответить
Якось дивно
Звинувачення, роки розслідувань, і результат - нічого не підтверджено
Коменти на форумі - типа "Видимо Трамп с ними поделился"

Якщо під підозрою демократ, то відмовляються розслідувати, або "він не памятає" і т.п.
В чому проблема - розслідувати підозру демократа?

"Вот вам и американская демократия и верховнство права. Такая же коррупция как и у нас."
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03.08.2024 02:03 Ответить
знаєте цю ржачну нервову історію з Доні

Дональд Трамп опинився у центрі уваги через інцидент з пляшкою води під час інтерв'ю на конвенції Національної асоціації чорних журналістів (NABJ) 31 липня 2024 року. Під час напруженого інтерв'ю Трамп взяв пляшку води, яка належала журналістці ABC Рейчел Скотт, незважаючи на те, що поруч з ним була інша пляшка. Він на кілька секунд відкрутив кришечку і поставив пляшку назад на стіл, ближче до себе, з особливим зусиллям закрутивши кришку .
Цей випадок викликав різні інтерпретації у соціальних мережах. Деякі побачили в цьому жесті спробу показати свою владу після серії важких питань журналістки , інші вважали, що Трамп міг просто намагатися допомогти відкрити пляшку води для журналістки. Реакції були змішаними, деякі користувачі Інтернету бачили у цьому жесті елемент ввічливості, тоді як інші припускали, що Трамп міг не довіряти пляшці, яка була призначена для нього .
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03.08.2024 02:10 Ответить
Я розумію, що ненавидиш Трампа, але коли вже дійшла до такого... яку пляшку взяв Трам?! Це вже клініка. Мабуть таки час зачиняти двері в дурці.
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03.08.2024 02:37 Ответить
Час в дурку?- може старечий психоз в нього й спрацює в гонитві за президентством. Це вже помітно на таких спілкуваннях з зубчатими журналістами. Це ж переклад журналістських вражень після зустрічі на конвенції? Хто всравсь тільки не ДонІ?
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03.08.2024 02:42 Ответить
Вам більше до вподоби тема, якого скунса посадить собі у віце
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03.08.2024 02:44 Ответить
І це все?

Так під іншого кандидата, ще не копали
Хоча вже https://youtu.be/wbcruEMtWro зяввляються відео
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03.08.2024 03:00 Ответить
Кремль береже на здесерт...
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03.08.2024 03:03 Ответить
Як розуміти прихованний сенс вашого поста? Він потаємно виправдовує дії та всі злочини скоєнні зеленою мразью, попередниками та взагалі легалізовує коррупцію? Майже вся наша влада зі своїми ********** вже давно заслужила смертний вирок, або каторжні работи. Вони повинні зникнути з нашої землі...
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03.08.2024 02:28 Ответить
У нас - це окрема тема...

Пост про США
Якщо критикувати, то всіх, та по фактах
В данному випадку, якщо взяти статтю - то знову шукали, та нічого не знайшли.
до цього два різних спецпрокурора шукали - та також нічого не знайшли
знайшли, що бухгалтер за мовчання "актриси" невірно вніс платіж, 33 рази в бухгалтерію
Ось і все, що знайшли

Може добре спрятано, може погано шукали, може купили - но факт, все таки шукали, та не знайшли.

А от з демократами, просто відмовляються навіть розслідувати, або передавати до суду.
З Байденом та Хіларі, також були дві справи про незаконне зберігання секретних документів - прокурори підтвердили докази, проте відмовились передати до суду.
Також відома справа по буризмі, зам директора ФБР, в Конгресі підтвердив що є 17 записів по справі - проте відмовився оприлюднити, тому що піклуються про життя інформатора.
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03.08.2024 02:56 Ответить
The Scripture teaches us that no contribution is too small when you contribute to greatness, that no one should be stopped from giving, and that giving is a great joy.

Exodus 25:2, ESV Speak to the people of Israel, that they take for me a contribution. From every man whose heart moves him you shall receive the contribution for me.

2 Corinthians 8:12: For if the readiness is there, it is acceptable according to what a person has, not according to what he does not have.

2 Corinthians 9:7: Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver.

Hebrews 13:16: Do not neglect to do good and to share what you have, for such sacrifices are pleasing to God.
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03.08.2024 02:32 Ответить
51-й Штат США Україна продовжує обговорення Кандидатів у Президенти. Особливий наголос у цьому обговоренні , звичайно що, надається виливанню кілотон лайна на Трампа і відбілюванні Камбали Хаос. От тільки після виборів не жалійтесь і не ридайте, що вас там хтось у чомусь обділив. Бо Карму ще ніхто не зміг обдурити.
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03.08.2024 02:40 Ответить
Так - Трамп ще не такий раб Хйла , як ************** влада, але в них спільні інтереси - догодити Хйлу
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03.08.2024 02:48 Ответить
Ліщук ,Пінчук - чук-чук- западенщинааа українська? А не намагалися разнаабразіть паганяла
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03.08.2024 02:50 Ответить
гончар-чар-яничар
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03.08.2024 17:07 Ответить
Натаха ти рашистсько-ватна! Гадиш тут під кожною статтею.

От коли ти напишеш своє ім'я як "Наталка"

От тоді і будеш мати право з українцями розмовляти.

А поки - в топку!
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04.08.2024 00:49 Ответить
Дональд-перелогінься.
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03.08.2024 02:58 Ответить
Тебе природа обділила мозком, але ти не жалієшся. Молодчина!
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03.08.2024 05:55 Ответить
Чому той, хто святий для вас, повинен бути святим для інших? Тим більше, не канонізований.
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03.08.2024 07:44 Ответить
Рыжий ***** год динамил помощь Украине и это лучшее доказательство что он дерьмо.
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03.08.2024 09:17 Ответить
Альцгеймер? Байден у Білому домі. Просто нагадала
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03.08.2024 17:08 Ответить
Трам звичайно є хам, мурло, брехун і популіст, АЛЕ

але всі якісь гроші від арабів - це чистісінька, вірніше брудна)) інсинуація проти політичного противника від так званих демократів.

Найменших доказів в статті немає.

Як всі ведуться на лівацьку пропаганду.

P.S. Вмикайте свої мізки, панове. Бо за зеленим чмом виберете щось ще зеленіше
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03.08.2024 02:42 Ответить
сплашниє дєшьовиє інсінуації
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03.08.2024 03:05 Ответить
дядя,
а з *** вас там у канадії вибори в Америкі цікавлять більше як за своє довбойобство?
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03.08.2024 04:02 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=OxOS_D6qMr8 Социологи завышают рейтинги Харрис но это ей не помогает
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03.08.2024 03:04 Ответить
вот эта называццца панеслась падготовка к несогласию с проигрышем
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03.08.2024 05:27 Ответить
Здається це стаття не про Трампа, а про міністерство юстиції США.
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03.08.2024 03:04 Ответить
дороги в Германії прокладалися в напрямку потенційних ударів вермахту - не з Буковеля до кончій заспі ні....
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03.08.2024 04:32 Ответить
доня, вухо, Дім Білий - бунт ********!
все в поряді з доніним вухом - комаріний укус причинув би більшу шкоду....
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03.08.2024 03:43 Ответить
яка мішень такий і нападник і такий і результат...
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03.08.2024 03:48 Ответить
вона чорна і індуска - таке тута не грайє \доня дав сам собі в ліве вухо....
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03.08.2024 04:21 Ответить
Старіє Доня щогодини! Напевне переживає не за своє травмоване вухо, а за 2-х вбитих американців під-час своєї виборчої кампанії. А до виборів ще аж 4 місяці!
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03.08.2024 06:00 Ответить
Одним із перших почав поширюватись про Камалу лаптєвий блогер П'яних. Кулко шахматіста як свідків Донні Рваноє Ухо в істериці - як так, мав помахом лівої ноги все закінчити, а тут знову теж саме.....
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03.08.2024 06:54 Ответить
а ніяк не можна того перед янелохом повернути?
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03.08.2024 06:55 Ответить
ТРАМП ТУТАНХАМОН !?)
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03.08.2024 07:30 Ответить
"Розслідували можливу передачу..." Оце рівень докзової бази! Цензору нові методички підвезли))) Треба ж відробляти гранти Сороса. Жиитя "джинси" таке важке))
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03.08.2024 08:18 Ответить
А ту часовню тоже он разрушил? Черговий фейк лівої американської преси, брехня без жодних доказів. Трампа уже одного разу намагався вивести на чисту воду ген. прокурор Мюллер, який витратив десятки мільйонів бюджетних коштів, задіяв агентів ФБР. У результаті нуль, нічого не знайшли, справу закрили. Але вибори близенько, і Трамп дерьмократам сильно муляє.
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03.08.2024 08:28 Ответить
Покі ось так за допомогою Грошей будуть йти до Влади
Ніколи люди не будуть добре жити.
І це явище маємо у Всьому світі.
Бо то є Просто Бізнес....
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03.08.2024 08:28 Ответить
Тремпель- бите вухо, завжди гадив, де б він не засвітився!
На більше у нього клепки не хватає! Куди члЄн, туди і ноги -це його життєве кредо!
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03.08.2024 08:44 Ответить
Короткий підсумок : Всі, хто з з піною біля рота підтримує Трампа -- підтримує *****!
Сволота...
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03.08.2024 08:59 Ответить
Теж коротко:Клінтон(забрали зброю )-Обама(почалась війна, заборона постачань зброї)-Байден(нова стадія війни). Всі демократи. Вам мало того, що відбувається щодня? Трамп документально визнав Крим частиною України, постачання джавелінів, кількість вбитих на фронті зменшилась в 16 разів, Україна брала участь в сумісних навчаннях, військовий контроль американцями Чорного моря. Я розумію, що коли із кожної праски лунає "Трамп-ворог", то можна і повірити. Але 21 сторіччя на дворі. Навіть в бібліотеку не треба іти, щоб в архівах порпатись. Навіть не дивуюсь 75%. Буду ввічливою-це капец
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03.08.2024 17:24 Ответить
Имеем коррупцию и разложение американской судебной системы. У рыжего в кармане Верховный суд США.
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03.08.2024 09:12 Ответить
С таким успехом, в Америке мог презом стать и коломойский. Их спасло, что он не в Америке родился.
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03.08.2024 09:35 Ответить
пишуть, що Трамп втратив $900 млн після старту передвиборчої кампанії Гарріс

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп втратив 900 мільйонів доларів від моменту, коли віцепрезидентка Камала Гарріс розпочала передвиборчу кампанію.

За даними CNN, обвалилися його акції.
Зокрема, вартість акцій Trump Media & Technology Group впала на 23%. Також обвалилися акції його соціальної мережі Truth Social.

"До падіння вартість мажоритарної частки Трампа в Trump Media & Technology Group становила трохи більше ніж 4 мільярди доларів, зараз опустилася до 3,1 мільярда доларів", - повідомляють аналітики.
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03.08.2024 11:31 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=eQEp3tTA5QM Интервью мосейчук + Иларионов

все вопросы разложены
удивительно что мосейчук не перебивает, не возвражает
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03.08.2024 13:12 Ответить
Мосійчук в тому інтервью взагалі зайва. Ви до неї дуже лояльні-перебивала. Брати інтервью вона або не вміє. або то тактика така була-навалити три мішки гречаної вовни щоб Ілларіонов заплутався та не знав що сказати. І от цікаво скільки тутешніх коментаторів передивляться це відео.
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03.08.2024 20:18 Ответить
Я очікував, щоб вона хоч щось заперечила з того, що сказав Іларіонов
Нічого не заперечено, ніяких інший фактів проти Іларіонова не приведено

Інтерв'ю хоч і велике, проте на всі питання котрі виникають в останні півроку - дана відповідь

Навіть дано пояснення, чому це всі захотіли домовлятись
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03.08.2024 20:52 Ответить
А що сталось?

https://www.pravda.com.ua/news/2024/08/3/7468828/ Гарріс відмовилась від дебатів із Трампом на Fox News

Пояснення Трампа
«Я погодився на дебати з Камалою Гарріс у середу, 4 вересня. Раніше планувалося, що я буду дебатувати з Джо Байденом на каналі ABC, але цей захід було скасовано, оскільки Байден більше не буде брати участь у перегонах, і я перебуваю у судовому процесі проти ABC Network та Джорджа Стефанопулоса, що створює конфлікт інтересів», - написав Трамп.

Нормальне пояснення - домовлялись з Байденом
З Гарріс домовленностей не було
Байден знявся, тому угода вже не дісйна, та тепер нова угода на Fox News

Проте тепер вже Гарріс "прокурор" відмовляеться...
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03.08.2024 21:03 Ответить
снова пшик
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04.08.2024 06:36 Ответить
 
 