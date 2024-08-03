В США три года вели тайное расследование о возможной передаче правительством Египта $10 миллионов Трампа, - WP
В течение 2017-2020 годов американские правоохранители расследовали дело о возможной передаче $10 миллионов от правительства Египта для Дональда Трампа, когда заканчивались деньги на его президентскую кампанию.
Об этом пишет Washington Post со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.
Американские журналисты заявляют, что смогли ознакомиться с материалами секретного производства.
В материале говорится, что за пять дней до того, как Трамп стал президентом в январе 2017 года, менеджер отделения банка в Каире получил необычное письмо от организации, связанной с египетской разведкой. В этом письме банк просил снять почти $10 миллионов со счета организации.
Следствие изучало, могли ли эти миллионы пойти на "компенсацию" Трампу. Поскольку неделями ранее политик-республиканец "влил" почти идентичную сумму в свою президентскую кампанию. Он заплатил средства из собственных сбережений, но следователи предполагали, что Трамп совершил пожертвование "наперед", ожидая, что ему вернут такую же сумму.
Washington Post отмечает, что законодательство США запрещает иностранным гражданам и правительствам делать взносы или пожертвования, или оказывать любую другую финансовую поддержку кандидатам на политические должности в США.
По данным следствия, в тот период у кампании Трампа заканчивалось финансирование. Однако неожиданно Трамп объявил о вливании 10 миллионов долларов в свою предвыборную кампанию.
Примерно за пять недель до этого Трамп встретился с президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси.
Отмечается, что после этой закрытой встречи Трамп сказал Сиси, что США будут "верным другом" Египта, если его изберут президентом. Позже он называл президента Египта "фантастическим парнем" и своим "любимым диктатором".
Министерство юстиции США начало проверять, получал ли республиканец деньги от правительства Египта. Однако до выдвижения обвинений по делу так и не дошло.
В июне 2020 года из-за нехватки доказательств расследование закрыл тогдашний генпрокурор Уильям Барр, назначенный Трампом.
А 15 января 2022 года по этому делу истек срок давности для предъявления обвинений.
Пожалуйста, подождите...
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Нуладно Тимошенко у Лівії побиралася на вибори. Вона сирота, ображена природою...
Але ж цілий Трамп такий весь імпозантний та успішний і на підсосі у якогось сраного Єгипиу. 😁 Позорисько...
ну якщо вже весь світ знає що він агент рашистів- то так й дають , затягуючи та готуючи аеродроми та технічне провадження за кордонами України у сусідів з НАТО .
Звинувачення, роки розслідувань, і результат - нічого не підтверджено
Коменти на форумі - типа "Видимо Трамп с ними поделился"
Якщо під підозрою демократ, то відмовляються розслідувати, або "він не памятає" і т.п.
В чому проблема - розслідувати підозру демократа?
"Вот вам и американская демократия и верховнство права. Такая же коррупция как и у нас."
Дональд Трамп опинився у центрі уваги через інцидент з пляшкою води під час інтерв'ю на конвенції Національної асоціації чорних журналістів (NABJ) 31 липня 2024 року. Під час напруженого інтерв'ю Трамп взяв пляшку води, яка належала журналістці ABC Рейчел Скотт, незважаючи на те, що поруч з ним була інша пляшка. Він на кілька секунд відкрутив кришечку і поставив пляшку назад на стіл, ближче до себе, з особливим зусиллям закрутивши кришку .
Цей випадок викликав різні інтерпретації у соціальних мережах. Деякі побачили в цьому жесті спробу показати свою владу після серії важких питань журналістки , інші вважали, що Трамп міг просто намагатися допомогти відкрити пляшку води для журналістки. Реакції були змішаними, деякі користувачі Інтернету бачили у цьому жесті елемент ввічливості, тоді як інші припускали, що Трамп міг не довіряти пляшці, яка була призначена для нього .
Так під іншого кандидата, ще не копали
Хоча вже https://youtu.be/wbcruEMtWro зяввляються відео
Пост про США
Якщо критикувати, то всіх, та по фактах
В данному випадку, якщо взяти статтю - то знову шукали, та нічого не знайшли.
до цього два різних спецпрокурора шукали - та також нічого не знайшли
знайшли, що бухгалтер за мовчання "актриси" невірно вніс платіж, 33 рази в бухгалтерію
Ось і все, що знайшли
Може добре спрятано, може погано шукали, може купили - но факт, все таки шукали, та не знайшли.
А от з демократами, просто відмовляються навіть розслідувати, або передавати до суду.
З Байденом та Хіларі, також були дві справи про незаконне зберігання секретних документів - прокурори підтвердили докази, проте відмовились передати до суду.
Також відома справа по буризмі, зам директора ФБР, в Конгресі підтвердив що є 17 записів по справі - проте відмовився оприлюднити, тому що піклуються про життя інформатора.
Exodus 25:2, ESV Speak to the people of Israel, that they take for me a contribution. From every man whose heart moves him you shall receive the contribution for me.
2 Corinthians 8:12: For if the readiness is there, it is acceptable according to what a person has, not according to what he does not have.
2 Corinthians 9:7: Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver.
Hebrews 13:16: Do not neglect to do good and to share what you have, for such sacrifices are pleasing to God.
От коли ти напишеш своє ім'я як "Наталка"
От тоді і будеш мати право з українцями розмовляти.
А поки - в топку!
але всі якісь гроші від арабів - це чистісінька, вірніше брудна)) інсинуація проти політичного противника від так званих демократів.
Найменших доказів в статті немає.
Як всі ведуться на лівацьку пропаганду.
P.S. Вмикайте свої мізки, панове. Бо за зеленим чмом виберете щось ще зеленіше
а з *** вас там у канадії вибори в Америкі цікавлять більше як за своє довбойобство?
все в поряді з доніним вухом - комаріний укус причинув би більшу шкоду....
Ніколи люди не будуть добре жити.
І це явище маємо у Всьому світі.
Бо то є Просто Бізнес....
На більше у нього клепки не хватає! Куди члЄн, туди і ноги -це його життєве кредо!
Сволота...
Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп втратив 900 мільйонів доларів від моменту, коли віцепрезидентка Камала Гарріс розпочала передвиборчу кампанію.
За даними CNN, обвалилися його акції.
Зокрема, вартість акцій Trump Media & Technology Group впала на 23%. Також обвалилися акції його соціальної мережі Truth Social.
"До падіння вартість мажоритарної частки Трампа в Trump Media & Technology Group становила трохи більше ніж 4 мільярди доларів, зараз опустилася до 3,1 мільярда доларів", - повідомляють аналітики.
все вопросы разложены
удивительно что мосейчук не перебивает, не возвражает
Нічого не заперечено, ніяких інший фактів проти Іларіонова не приведено
Інтерв'ю хоч і велике, проте на всі питання котрі виникають в останні півроку - дана відповідь
Навіть дано пояснення, чому це всі захотіли домовлятись
https://www.pravda.com.ua/news/2024/08/3/7468828/ Гарріс відмовилась від дебатів із Трампом на Fox News
Пояснення Трампа
«Я погодився на дебати з Камалою Гарріс у середу, 4 вересня. Раніше планувалося, що я буду дебатувати з Джо Байденом на каналі ABC, але цей захід було скасовано, оскільки Байден більше не буде брати участь у перегонах, і я перебуваю у судовому процесі проти ABC Network та Джорджа Стефанопулоса, що створює конфлікт інтересів», - написав Трамп.
Нормальне пояснення - домовлялись з Байденом
З Гарріс домовленностей не було
Байден знявся, тому угода вже не дісйна, та тепер нова угода на Fox News
Проте тепер вже Гарріс "прокурор" відмовляеться...