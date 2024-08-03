В США три года вели тайное расследование о возможной передаче правительством Египта $10 миллионов Трампа, - WP

В течение 2017-2020 годов американские правоохранители расследовали дело о возможной передаче $10 миллионов от правительства Египта для Дональда Трампа, когда заканчивались деньги на его президентскую кампанию.

Об этом пишет Washington Post со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Американские журналисты заявляют, что смогли ознакомиться с материалами секретного производства.

В материале говорится, что за пять дней до того, как Трамп стал президентом в январе 2017 года, менеджер отделения банка в Каире получил необычное письмо от организации, связанной с египетской разведкой. В этом письме банк просил снять почти $10 миллионов со счета организации.

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Следствие изучало, могли ли эти миллионы пойти на "компенсацию" Трампу. Поскольку неделями ранее политик-республиканец "влил" почти идентичную сумму в свою президентскую кампанию. Он заплатил средства из собственных сбережений, но следователи предполагали, что Трамп совершил пожертвование "наперед", ожидая, что ему вернут такую же сумму.

Washington Post отмечает, что законодательство США запрещает иностранным гражданам и правительствам делать взносы или пожертвования, или оказывать любую другую финансовую поддержку кандидатам на политические должности в США.

По данным следствия, в тот период у кампании Трампа заканчивалось финансирование. Однако неожиданно Трамп объявил о вливании 10 миллионов долларов в свою предвыборную кампанию.

Примерно за пять недель до этого Трамп встретился с президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси.

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Отмечается, что после этой закрытой встречи Трамп сказал Сиси, что США будут "верным другом" Египта, если его изберут президентом. Позже он называл президента Египта "фантастическим парнем" и своим "любимым диктатором".

Министерство юстиции США начало проверять, получал ли республиканец деньги от правительства Египта. Однако до выдвижения обвинений по делу так и не дошло.

В июне 2020 года из-за нехватки доказательств расследование закрыл тогдашний генпрокурор Уильям Барр, назначенный Трампом.

А 15 января 2022 года по этому делу истек срок давности для предъявления обвинений.

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