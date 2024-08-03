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Новини Війна
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В Одесі пролунали вибухи. Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль в напрямку області

В Одесі пролунав вибух. Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль в напрямку області

У ніч на 3 серпня в Одесі прогриміли вибухи.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі мер Одеси Геннадій Труханов, інформує Цензор.НЕТ.

"У місті чутно вибухи! Будьте у безпечних місцях", - йдеться у його дописі.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про швидкісну ціль в напрямку Одещини з Чорного моря.

Нагадаємо, що у ніч з 2 на 3 серпня російські загарбники запустили по Україні безпілотники типу "Шахед". У низці областей було оголошено повітряну тривогу.

Читайте також: В Одесі пролунали вибухи: Попереджали про загрозу балістики (оновлено)

Автор: 

вибух (4444) Одеса (5447)


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Мабуть кацапам є сенс писати одеситам на ракетах "За Жванецького" та "За Ільфа та Петрова", щоб нарешті щось дійшло.
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03.08.2024 01:59 Відповісти
І "За Бєню Кріка")
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03.08.2024 02:14 Відповісти
Ниче страшного. Главное чтобы не обнуляли Одессу переименованием улиц. Правда таварищ Труханов?
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03.08.2024 02:02 Відповісти
ЗСУ провели потужну атаку на російський Морозовськ. Атаковано аеродром, склад з ракетним озброєнням та резервуари з паливом.
https://t.me/pecherymordora356
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03.08.2024 04:21 Відповісти
тебе хотіла, ой як тебе хотіла,
а ти взяв автомата і попер на діло!
тебе я хочю мучаяюсь скучаю..
а ти взяв автомата і не помічяєш
я чекаю....
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03.08.2024 05:23 Відповісти
я стількі бачив порядних людей не білих і стільки білих тварей?
в курсі як бе....
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03.08.2024 05:32 Відповісти
донік вже сказав, що якщо він програє це буде підтасовка...
тобто щє штук 400 патронів в хаті нікому не завадить,,,
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03.08.2024 05:45 Відповісти
Підараси - вони "попереджали"... І попереджали, коли в місті уже "звучали вибухи". Підараси. Влада не попереджати повинна, а організувати і забезпечити ППО і ПРО країни. Мерзотники дають безкарно добивати Україну, щоб кинути під ноги кацапам. Як домовлялися.
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03.08.2024 10:08 Відповісти
 
 