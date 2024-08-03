В Одесі пролунали вибухи. Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль в напрямку області
У ніч на 3 серпня в Одесі прогриміли вибухи.
Про це повідомив у своєму телеграм-каналі мер Одеси Геннадій Труханов, інформує Цензор.НЕТ.
"У місті чутно вибухи! Будьте у безпечних місцях", - йдеться у його дописі.
Повітряні сили ЗСУ повідомляли про швидкісну ціль в напрямку Одещини з Чорного моря.
Нагадаємо, що у ніч з 2 на 3 серпня російські загарбники запустили по Україні безпілотники типу "Шахед". У низці областей було оголошено повітряну тривогу.
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а ти взяв автомата і попер на діло!
тебе я хочю мучаяюсь скучаю..
а ти взяв автомата і не помічяєш
я чекаю....
в курсі як бе....
тобто щє штук 400 патронів в хаті нікому не завадить,,,