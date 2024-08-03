В Одесі пролунали вибухи. Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль в напрямку області

У ніч на 3 серпня в Одесі прогриміли вибухи.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі мер Одеси Геннадій Труханов, інформує Цензор.НЕТ.

"У місті чутно вибухи! Будьте у безпечних місцях", - йдеться у його дописі.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про швидкісну ціль в напрямку Одещини з Чорного моря.

Нагадаємо, що у ніч з 2 на 3 серпня російські загарбники запустили по Україні безпілотники типу "Шахед". У низці областей було оголошено повітряну тривогу.

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