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Новости Война
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В Одессе ночью раздавались взрывы. Воздушные силы предупреждали о скоростной цели в направлении области

В Одесі пролунав вибух. Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль в напрямку області

В ночь на 3 августа в Одессе прогремели взрывы.

Об этом сообщил в телеграм мэр Одессы Геннадий Труханов, информирует Цензор.НЕТ.

"В городе слышны взрывы! Будьте в безопасных местах", - говорится в его заметке.

Воздушные силы ВСУ сообщали о скоростной цели в направлении Одесской области с Черного моря.

Напомним, что в ночь со 2 на 3 августа российские захватчики запустили по Украине беспилотники типа "Шахед". В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Читайте также: В Одессе - взрывы: Предупреждали об угрозе баллистики (обновлено)

Автор: 

взрыв (6724) Одесса (7865)


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Мабуть кацапам є сенс писати одеситам на ракетах "За Жванецького" та "За Ільфа та Петрова", щоб нарешті щось дійшло.
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03.08.2024 01:59 Ответить
І "За Бєню Кріка")
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03.08.2024 02:14 Ответить
Ниче страшного. Главное чтобы не обнуляли Одессу переименованием улиц. Правда таварищ Труханов?
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03.08.2024 02:02 Ответить
ЗСУ провели потужну атаку на російський Морозовськ. Атаковано аеродром, склад з ракетним озброєнням та резервуари з паливом.
https://t.me/pecherymordora356
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03.08.2024 04:21 Ответить
тебе хотіла, ой як тебе хотіла,
а ти взяв автомата і попер на діло!
тебе я хочю мучаяюсь скучаю..
а ти взяв автомата і не помічяєш
я чекаю....
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03.08.2024 05:23 Ответить
я стількі бачив порядних людей не білих і стільки білих тварей?
в курсі як бе....
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03.08.2024 05:32 Ответить
донік вже сказав, що якщо він програє це буде підтасовка...
тобто щє штук 400 патронів в хаті нікому не завадить,,,
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03.08.2024 05:45 Ответить
Підараси - вони "попереджали"... І попереджали, коли в місті уже "звучали вибухи". Підараси. Влада не попереджати повинна, а організувати і забезпечити ППО і ПРО країни. Мерзотники дають безкарно добивати Україну, щоб кинути під ноги кацапам. Як домовлялися.
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03.08.2024 10:08 Ответить
 
 