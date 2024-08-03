В Одессе ночью раздавались взрывы. Воздушные силы предупреждали о скоростной цели в направлении области
В ночь на 3 августа в Одессе прогремели взрывы.
Об этом сообщил в телеграм мэр Одессы Геннадий Труханов, информирует Цензор.НЕТ.
"В городе слышны взрывы! Будьте в безопасных местах", - говорится в его заметке.
Воздушные силы ВСУ сообщали о скоростной цели в направлении Одесской области с Черного моря.
Напомним, что в ночь со 2 на 3 августа российские захватчики запустили по Украине беспилотники типа "Шахед". В ряде областей была объявлена воздушная тревога.
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а ти взяв автомата і попер на діло!
тебе я хочю мучаяюсь скучаю..
а ти взяв автомата і не помічяєш
я чекаю....
в курсі як бе....
тобто щє штук 400 патронів в хаті нікому не завадить,,,