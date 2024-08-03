В Одессе ночью раздавались взрывы. Воздушные силы предупреждали о скоростной цели в направлении области

В ночь на 3 августа в Одессе прогремели взрывы.

Об этом сообщил в телеграм мэр Одессы Геннадий Труханов, информирует Цензор.НЕТ.

"В городе слышны взрывы! Будьте в безопасных местах", - говорится в его заметке.

Воздушные силы ВСУ сообщали о скоростной цели в направлении Одесской области с Черного моря.

Напомним, что в ночь со 2 на 3 августа российские захватчики запустили по Украине беспилотники типа "Шахед". В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

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