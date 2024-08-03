Росія не зможе повністю знищити українську енергетику, - Буданов

Російські удари по українській енергетиці можуть значно ускладнити роботу української енергосистеми, але повістю її знищити майже неможливо. Оскільки система енергетики має кілька ступенів захисту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

"Повністю її вони не покладуть. Радянська система була максимально розгалужена і дубльована умовно там три чи чотири, чи в певних вузлах дублів йде. Зробити важким життя - можна. Повністю зруйнувати - майже нереально", - сказав Буданов.

Він також зазначив, що Росія посилює захист своєї енергетики на той випадок, якщо Україна почне атакувати її енергосистему у відповідь.

"Всі ці вузли дуже сильно захищені. Тільки у РФ пішли шляхом більше нарощення системи ППО. В них для цього спроможності набагато більші. Бо вони є виробниками таких систем. Тому, сказати, що це ми зараз покладемо їхню енергосистему, ну, це трошки, мабуть, некоректно буде", - заявив очільник розвідки.

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