Росія не зможе повністю знищити українську енергетику, - Буданов
Російські удари по українській енергетиці можуть значно ускладнити роботу української енергосистеми, але повістю її знищити майже неможливо. Оскільки система енергетики має кілька ступенів захисту.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.
"Повністю її вони не покладуть. Радянська система була максимально розгалужена і дубльована умовно там три чи чотири, чи в певних вузлах дублів йде. Зробити важким життя - можна. Повністю зруйнувати - майже нереально", - сказав Буданов.
Він також зазначив, що Росія посилює захист своєї енергетики на той випадок, якщо Україна почне атакувати її енергосистему у відповідь.
"Всі ці вузли дуже сильно захищені. Тільки у РФ пішли шляхом більше нарощення системи ППО. В них для цього спроможності набагато більші. Бо вони є виробниками таких систем. Тому, сказати, що це ми зараз покладемо їхню енергосистему, ну, це трошки, мабуть, некоректно буде", - заявив очільник розвідки.
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скільки % електроенергії вони вам дають ?
- Это мой зуб.
- Слыхали?! Какой глупый! Он не твой и даже не мой, он ихний! Слушай, я думал, ты хороший мужик, оказывается, ты плохой мужик. Жадный!
якщо в ГУР не знають- то її всю знищувати й не потрібно.. треба просто збільшити дисбаланс в системі, далі фізика робить своє
світ такий дивовижний, коли фізику в школі не вчив
Я дещо пожартував - звичайно там не рубильники, а складна система.
Брехунів, в Україні не ******* і б'ють !!
А шо там оті нові плаки? Вдалось повернути до крамниці?
Сімнадцять миттєвостей «сво»,«війни»,«весни»? Ремейк?
І можна вгадати чому... давно впало споживання в енергосистемі через потужності СЕС і ВЕС, енергоефективні заходи та падіння промисловості і вони ці інші блоки які раніше не функціонували мабуть уже не можуть запустити...
Посилиш?https://transparency.entsoe.eu/dashboard/show
Вже як буде хоча б 20 Ф16 то вони зможуть збивати крилаті ракети але не зможуть збивати Іскандери та іншу балістику...
Ця тупа буданга без світла не смділа.