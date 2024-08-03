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Росія не зможе повністю знищити українську енергетику, - Буданов

електрика,світло,леп

Російські удари по українській енергетиці можуть значно ускладнити роботу української енергосистеми, але повістю її знищити майже неможливо. Оскільки система енергетики має кілька ступенів захисту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

"Повністю її вони не покладуть. Радянська система була максимально розгалужена і дубльована умовно там три чи чотири, чи в певних вузлах дублів йде. Зробити важким життя - можна. Повністю зруйнувати - майже нереально", - сказав Буданов.

Він також зазначив, що Росія посилює захист своєї енергетики на той випадок, якщо Україна почне атакувати її енергосистему у відповідь.

"Всі ці вузли дуже сильно захищені. Тільки у РФ пішли шляхом більше нарощення системи ППО. В них для цього спроможності набагато більші. Бо вони є виробниками таких систем. Тому, сказати, що це ми зараз покладемо їхню енергосистему, ну, це трошки, мабуть, некоректно буде", - заявив очільник розвідки.

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Автор: 

Буданов Кирило (488) енергетика (2577)


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Топ коментарі
+22
Та заваліть вже пельку цьому гламурному гомосєку, гидко бачити і чути це брехливе рило. Навіщо ви взагалі тиражуєте зелений піздьож - вони просто БРЕШУТЬ. Завжди.
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03.08.2024 09:33
+18
Грьобані кварталівські киздоболи заполонили весь інфопростір...
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03.08.2024 09:33
+14
Що не знищать москалі, те знищать зелені. Зеля теж зуб дає
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03.08.2024 09:35
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Кіріл зуб дайот.
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03.08.2024 09:29 Відповісти
Що не знищать москалі, те знищать зелені. Зеля теж зуб дає
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03.08.2024 09:35 Відповісти
Лялькова вистава кремлівського зеленого балагана триває!!))
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03.08.2024 09:48 Відповісти
АЕС і не стануть чіпати

скільки % електроенергії вони вам дають ?
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03.08.2024 09:48 Відповісти
Зараз понад 50%
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03.08.2024 09:51 Відповісти
Зараз, 50 від потреби, а коли потреба зросте вдвічі?
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03.08.2024 10:01 Відповісти
Точно, а всі решта вимруть... І на хрена та електрика...
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03.08.2024 10:04 Відповісти
і нахіба вам цей кугут-одноденка?
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03.08.2024 10:29 Відповісти
да Ви стратєг ! Мислите на віка вперед !
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03.08.2024 11:29 Відповісти
а вам?
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03.08.2024 11:10 Відповісти
- Проигрались мы с тобой. Открывай https://citaty.info/topic/rot рот , https://citaty.info/topic/seichas сейчас будем рвать зуб.
- Это мой зуб.
- Слыхали?! Какой глупый! Он не твой и даже не мой, он ихний! Слушай, я думал, ты хороший мужик, оказывается, ты плохой мужик. Жадный!
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03.08.2024 12:23 Відповісти
скільки у рашистів ще ракет залишилось ?

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03.08.2024 14:27 Відповісти
своєю дупою поклянись.
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03.08.2024 09:31 Відповісти
В нього що чергове гостре запалення словесної діареї!!))
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03.08.2024 09:35 Відповісти
як завжди
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03.08.2024 09:38 Відповісти
Воно у нього і не проходило.
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03.08.2024 09:43 Відповісти
так так, ми вже бачити "трирівневий захист" на прикладі Трипільської ТЕЦ, ДніпроГЕС.. ну й далі за списком.

якщо в ГУР не знають- то її всю знищувати й не потрібно.. треба просто збільшити дисбаланс в системі, далі фізика робить своє
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03.08.2024 09:32 Відповісти
Так, але для цього придумали трансформатори і рубильники ! Кажуть зараз є і автомат. рубильники ! Уявляєте, автоматика !?
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03.08.2024 11:31 Відповісти
висрались, легше стало?.. ну вирубиш автоматом, а надлишок генерації куди дівати? і от вирубив, отже споживачів відключив... а включити не можеш, бо "автоматика" не дає. Уявляєте?
світ такий дивовижний, коли фізику в школі не вчив
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03.08.2024 15:42 Відповісти
вам швиденько у тубзик, інакше б так речення не починали.

Я дещо пожартував - звичайно там не рубильники, а складна система.
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03.08.2024 17:52 Відповісти
Один з рівнів захисту - потужні щоки хенерала
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03.08.2024 09:32 Відповісти
Та взагалі на " дві три атаки вандервафель лишилося"🧐🤮
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03.08.2024 09:32 Відповісти
Атомка нас спасає
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03.08.2024 09:32 Відповісти
Так і зеленський глаголив, що спасіння сержанта Журавля, візьме під особистий контроль!!!!!
Брехунів, в Україні не ******* і б'ють !!
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03.08.2024 09:33 Відповісти
шість років небиті
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03.08.2024 09:42 Відповісти
Та заваліть вже пельку цьому гламурному гомосєку, гидко бачити і чути це брехливе рило. Навіщо ви взагалі тиражуєте зелений піздьож - вони просто БРЕШУТЬ. Завжди.
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03.08.2024 09:33 Відповісти
+
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03.08.2024 10:09 Відповісти
На загал ... А в цьому питанні, що п. Буданов збрехав ?
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03.08.2024 11:32 Відповісти
Він про бензо генератор в своєму підвалі.
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03.08.2024 09:33 Відповісти
Грьобані кварталівські киздоболи заполонили весь інфопростір...
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03.08.2024 09:33 Відповісти
Кохве в Криму вже випив, да?
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03.08.2024 09:34 Відповісти
все за оманським чи маланським планом, методичне знищення України . зе-мерзота керує
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03.08.2024 09:34 Відповісти
Страний нікчемний блохер
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03.08.2024 09:37 Відповісти
Що може знати хенерал-піарщик про енергетику? Він і про розвідку не дуже "в темі"...
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03.08.2024 09:38 Відповісти
Цей ялтинський кавоман, ну все знає....Аж страшно!!
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03.08.2024 09:39 Відповісти
Ось він потужний спеціаліст-енергетик - теоретик-поБедун-про_бун. "Гигант мысли, отец украинской демократии и особа, приближенная к императору" .
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03.08.2024 09:48 Відповісти
Шпрехшталмейстер - така от професія.
А шо там оті нові плаки? Вдалось повернути до крамниці?
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03.08.2024 09:41 Відповісти
Іноді мені здається, наразі все частіше, що подібні заяви ******** на шифровки у відкритому просторі «вастес юстасу», «штирліц першому» і все в цьому дусі.
Сімнадцять миттєвостей «сво»,«війни»,«весни»? Ремейк?
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03.08.2024 09:41 Відповісти
штірліци могли тільки мріяти про ******* можливості
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03.08.2024 11:34 Відповісти
українці не знають справжній стан з нашою енергетикою, але ми добре знаємо про мутність ахметова з пінчуком і жадібність можновладців, що їх обслуговують!
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03.08.2024 09:41 Відповісти
на кожній ТЕС 10-12 енергоблоків, ракет по станції якій я знаю прилетіло не більше 4 шт тобто ще 8 енергоблоків мали бути робочі... але станція повністю не функціонує...

І можна вгадати чому... давно впало споживання в енергосистемі через потужності СЕС і ВЕС, енергоефективні заходи та падіння промисловості і вони ці інші блоки які раніше не функціонували мабуть уже не можуть запустити...
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03.08.2024 10:22 Відповісти
так, де ж узяти обладнання 30-50 річної давнини ??
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03.08.2024 11:35 Відповісти
Ти ж ***** пишеш... і сам знаєш що брешеш.. брєд..
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05.08.2024 20:27 Відповісти
Енергетичний бариста...
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03.08.2024 09:42 Відповісти
московиты не смогут так местные идиоты помогут! какое отношение буданов имеет до энергетики!? ещё кирюша тимошенко не выступил на эту тему. а то уже все прошлись.
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03.08.2024 09:48 Відповісти
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03.08.2024 09:53 Відповісти
дивно, знайти тупорилу картинку талант є, а мати в закладках європейський сайт із вказаними даними по електроенергії- НІТ!
Посилиш?https://transparency.entsoe.eu/dashboard/show
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03.08.2024 10:38 Відповісти
що б виправдати це зелене прокацапське окупаційне лайно європейці можуть що завгодно написати, бо не вони сиділи без електрики по 10-14 год на добу і не їх громадяни гинуть у боротьбі з останьою класичною, зразка ХІІ- І помовини ХХ сторіччя, нацистькою недо-імперією зла і тюрмою народів, совком що недо-розвалився !!! те що прокацапська зе-наволоч і срань на цьому ще заробляє - їм пофіг, їх міста не ******** , електрика у них є, може не така дешева як !!!була до того імпортована з України, але є !!!



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03.08.2024 11:07 Відповісти
Довбойоб! Ти що кожну ТЕС, ГЕС маэш змогу захистити?! Звісно ні. Ти Дніпрогес захистив?- ні.. Знищене державне центренерго буданов захистив - ні! Висновок буданов та зеленський брехуни.
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03.08.2024 09:53 Відповісти
Навпаки, він чесно визнає - неможливо !
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03.08.2024 11:37 Відповісти
Блін! Заберіть в нього мікрофон!
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03.08.2024 09:54 Відповісти
Все що тут написано - це брехня. Просто брехня. ГПВ всі відчули останні 2 місяці? взимку буде гірше.
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03.08.2024 09:58 Відповісти
За полгода уничтожено 70% энергосистемы. Как думаете сколько времени понадобится на уничтожение остальных 30% ????
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03.08.2024 09:59 Відповісти
От чомусь від їх звіздьожу страшно стає. Як тільки та зелена мерзота чимось похвалиться або щось пообіцяє, так відразу чекай біди або проблем.
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03.08.2024 10:03 Відповісти
як завжди-вангуємо та звіздимо-а людям пригодуватись до ПОТУЖНИХ ПОТУЖНОСТЕЙ
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03.08.2024 10:15 Відповісти
Хочется верить, но верится с трудом
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03.08.2024 10:16 Відповісти
Поки у Буданова є генератор- в Україні є енергетика . Так дійсно не знищать.
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03.08.2024 10:19 Відповісти
Кловани у владі і в спецслужбах - біда для країни.
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03.08.2024 10:20 Відповісти
Ну от до чого ця пізд...ш щоб були завищені сподівання у населення, а потім була зрада.... Всі станції та високовольтні трансформатори не можливо захистити ППО... орки виробляють 400 ракет в рік...

Вже як буде хоча б 20 Ф16 то вони зможуть збивати крилаті ракети але не зможуть збивати Іскандери та іншу балістику...
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03.08.2024 10:29 Відповісти
Блін, як вийде в медіа черговий піздюк і почне рашистів брати на слабо, то це ніколи добром не закінчувалось.
Ця тупа буданга без світла не смділа.
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03.08.2024 10:40 Відповісти
це що зробили кацапи весною 2024 року, знищивши Дніпрогес, усі українські ТЕС та ТЕЦ, внаслідок чого довелося українцям з середини травня і практично до 21 липня сидіти по 12-14 годин без електропостачання, це як називається ???
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03.08.2024 10:55 Відповісти
"Зробити важким життя - можна. Повністю зруйнувати - майже нереально", - цитата
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03.08.2024 11:39 Відповісти
Раз Буданов таке запевнив, то чекай біду. Він навіть випадково не вгадує з прогнозами. Завжди все стається навпаки.
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03.08.2024 11:49 Відповісти
проклятый кровавый совок так построил, что ни олигархи за 33 года, ни касапы, за 2,5 не могут уничтожить.
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04.08.2024 06:46 Відповісти
 
 