Россия не сможет полностью уничтожить украинскую энергетику, - Буданов
Российские удары по украинской энергетике могут значительно усложнить работу украинской энергосистемы, но полностью ее уничтожить почти невозможно. Поскольку система энергетики имеет несколько степеней защиты.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
"Полностью ее они не положат. Советская система была максимально разветвленная и дублированная условно там три или четыре, или в определенных узлах дублей идет. Сделать тяжелой жизнь - можно. Полностью разрушить - почти нереально", - сказал Буданов.
Он также отметил, что Россия усиливает защиту своей энергетики на тот случай, если Украина начнет атаковать ее энергосистему в ответ.
"Все эти узлы очень сильно защищены. Только в РФ пошли путем больше наращивания системы ПВО. У них для этого способности гораздо больше. Потому что они являются производителями таких систем. Поэтому, сказать, что это мы сейчас положим их энергосистему, ну, это немножко, пожалуй, некорректно будет", - заявил глава разведки.
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скільки % електроенергії вони вам дають ?
- Это мой зуб.
- Слыхали?! Какой глупый! Он не твой и даже не мой, он ихний! Слушай, я думал, ты хороший мужик, оказывается, ты плохой мужик. Жадный!
якщо в ГУР не знають- то її всю знищувати й не потрібно.. треба просто збільшити дисбаланс в системі, далі фізика робить своє
світ такий дивовижний, коли фізику в школі не вчив
Я дещо пожартував - звичайно там не рубильники, а складна система.
Брехунів, в Україні не ******* і б'ють !!
А шо там оті нові плаки? Вдалось повернути до крамниці?
Сімнадцять миттєвостей «сво»,«війни»,«весни»? Ремейк?
І можна вгадати чому... давно впало споживання в енергосистемі через потужності СЕС і ВЕС, енергоефективні заходи та падіння промисловості і вони ці інші блоки які раніше не функціонували мабуть уже не можуть запустити...
Посилиш?https://transparency.entsoe.eu/dashboard/show
Вже як буде хоча б 20 Ф16 то вони зможуть збивати крилаті ракети але не зможуть збивати Іскандери та іншу балістику...
Ця тупа буданга без світла не смділа.