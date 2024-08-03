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Россия не сможет полностью уничтожить украинскую энергетику, - Буданов

електрика,світло,леп

Российские удары по украинской энергетике могут значительно усложнить работу украинской энергосистемы, но полностью ее уничтожить почти невозможно. Поскольку система энергетики имеет несколько степеней защиты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

"Полностью ее они не положат. Советская система была максимально разветвленная и дублированная условно там три или четыре, или в определенных узлах дублей идет. Сделать тяжелой жизнь - можно. Полностью разрушить - почти нереально", - сказал Буданов.

Он также отметил, что Россия усиливает защиту своей энергетики на тот случай, если Украина начнет атаковать ее энергосистему в ответ.

"Все эти узлы очень сильно защищены. Только в РФ пошли путем больше наращивания системы ПВО. У них для этого способности гораздо больше. Потому что они являются производителями таких систем. Поэтому, сказать, что это мы сейчас положим их энергосистему, ну, это немножко, пожалуй, некорректно будет", - заявил глава разведки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пока в Украине война, угрозы для стран Балтии от РФ нет, - Буданов

Автор: 

Буданов (451) энергетика (2551)


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Топ комментарии
+22
Та заваліть вже пельку цьому гламурному гомосєку, гидко бачити і чути це брехливе рило. Навіщо ви взагалі тиражуєте зелений піздьож - вони просто БРЕШУТЬ. Завжди.
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03.08.2024 09:33
+18
Грьобані кварталівські киздоболи заполонили весь інфопростір...
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03.08.2024 09:33
+14
Що не знищать москалі, те знищать зелені. Зеля теж зуб дає
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03.08.2024 09:35
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Кіріл зуб дайот.
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03.08.2024 09:29 Ответить
Що не знищать москалі, те знищать зелені. Зеля теж зуб дає
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03.08.2024 09:35 Ответить
Лялькова вистава кремлівського зеленого балагана триває!!))
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03.08.2024 09:48 Ответить
АЕС і не стануть чіпати

скільки % електроенергії вони вам дають ?
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03.08.2024 09:48 Ответить
Зараз понад 50%
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03.08.2024 09:51 Ответить
Зараз, 50 від потреби, а коли потреба зросте вдвічі?
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03.08.2024 10:01 Ответить
Точно, а всі решта вимруть... І на хрена та електрика...
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03.08.2024 10:04 Ответить
і нахіба вам цей кугут-одноденка?
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03.08.2024 10:29 Ответить
да Ви стратєг ! Мислите на віка вперед !
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03.08.2024 11:29 Ответить
а вам?
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03.08.2024 11:10 Ответить
- Проигрались мы с тобой. Открывай https://citaty.info/topic/rot рот , https://citaty.info/topic/seichas сейчас будем рвать зуб.
- Это мой зуб.
- Слыхали?! Какой глупый! Он не твой и даже не мой, он ихний! Слушай, я думал, ты хороший мужик, оказывается, ты плохой мужик. Жадный!
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03.08.2024 12:23 Ответить
скільки у рашистів ще ракет залишилось ?

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03.08.2024 14:27 Ответить
своєю дупою поклянись.
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03.08.2024 09:31 Ответить
В нього що чергове гостре запалення словесної діареї!!))
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03.08.2024 09:35 Ответить
як завжди
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03.08.2024 09:38 Ответить
Воно у нього і не проходило.
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03.08.2024 09:43 Ответить
так так, ми вже бачити "трирівневий захист" на прикладі Трипільської ТЕЦ, ДніпроГЕС.. ну й далі за списком.

якщо в ГУР не знають- то її всю знищувати й не потрібно.. треба просто збільшити дисбаланс в системі, далі фізика робить своє
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03.08.2024 09:32 Ответить
Так, але для цього придумали трансформатори і рубильники ! Кажуть зараз є і автомат. рубильники ! Уявляєте, автоматика !?
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03.08.2024 11:31 Ответить
висрались, легше стало?.. ну вирубиш автоматом, а надлишок генерації куди дівати? і от вирубив, отже споживачів відключив... а включити не можеш, бо "автоматика" не дає. Уявляєте?
світ такий дивовижний, коли фізику в школі не вчив
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03.08.2024 15:42 Ответить
вам швиденько у тубзик, інакше б так речення не починали.

Я дещо пожартував - звичайно там не рубильники, а складна система.
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03.08.2024 17:52 Ответить
Один з рівнів захисту - потужні щоки хенерала
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03.08.2024 09:32 Ответить
Та взагалі на " дві три атаки вандервафель лишилося"🧐🤮
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03.08.2024 09:32 Ответить
Атомка нас спасає
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03.08.2024 09:32 Ответить
Так і зеленський глаголив, що спасіння сержанта Журавля, візьме під особистий контроль!!!!!
Брехунів, в Україні не ******* і б'ють !!
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03.08.2024 09:33 Ответить
шість років небиті
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03.08.2024 09:42 Ответить
Та заваліть вже пельку цьому гламурному гомосєку, гидко бачити і чути це брехливе рило. Навіщо ви взагалі тиражуєте зелений піздьож - вони просто БРЕШУТЬ. Завжди.
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03.08.2024 09:33 Ответить
+
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03.08.2024 10:09 Ответить
На загал ... А в цьому питанні, що п. Буданов збрехав ?
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03.08.2024 11:32 Ответить
Він про бензо генератор в своєму підвалі.
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03.08.2024 09:33 Ответить
Грьобані кварталівські киздоболи заполонили весь інфопростір...
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03.08.2024 09:33 Ответить
Кохве в Криму вже випив, да?
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03.08.2024 09:34 Ответить
все за оманським чи маланським планом, методичне знищення України . зе-мерзота керує
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03.08.2024 09:34 Ответить
Страний нікчемний блохер
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03.08.2024 09:37 Ответить
Що може знати хенерал-піарщик про енергетику? Він і про розвідку не дуже "в темі"...
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03.08.2024 09:38 Ответить
Цей ялтинський кавоман, ну все знає....Аж страшно!!
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03.08.2024 09:39 Ответить
Ось він потужний спеціаліст-енергетик - теоретик-поБедун-про_бун. "Гигант мысли, отец украинской демократии и особа, приближенная к императору" .
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03.08.2024 09:48 Ответить
Шпрехшталмейстер - така от професія.
А шо там оті нові плаки? Вдалось повернути до крамниці?
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03.08.2024 09:41 Ответить
Іноді мені здається, наразі все частіше, що подібні заяви ******** на шифровки у відкритому просторі «вастес юстасу», «штирліц першому» і все в цьому дусі.
Сімнадцять миттєвостей «сво»,«війни»,«весни»? Ремейк?
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03.08.2024 09:41 Ответить
штірліци могли тільки мріяти про ******* можливості
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03.08.2024 11:34 Ответить
українці не знають справжній стан з нашою енергетикою, але ми добре знаємо про мутність ахметова з пінчуком і жадібність можновладців, що їх обслуговують!
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03.08.2024 09:41 Ответить
на кожній ТЕС 10-12 енергоблоків, ракет по станції якій я знаю прилетіло не більше 4 шт тобто ще 8 енергоблоків мали бути робочі... але станція повністю не функціонує...

І можна вгадати чому... давно впало споживання в енергосистемі через потужності СЕС і ВЕС, енергоефективні заходи та падіння промисловості і вони ці інші блоки які раніше не функціонували мабуть уже не можуть запустити...
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03.08.2024 10:22 Ответить
так, де ж узяти обладнання 30-50 річної давнини ??
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03.08.2024 11:35 Ответить
Ти ж ***** пишеш... і сам знаєш що брешеш.. брєд..
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05.08.2024 20:27 Ответить
Енергетичний бариста...
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03.08.2024 09:42 Ответить
московиты не смогут так местные идиоты помогут! какое отношение буданов имеет до энергетики!? ещё кирюша тимошенко не выступил на эту тему. а то уже все прошлись.
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03.08.2024 09:48 Ответить
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03.08.2024 09:53 Ответить
дивно, знайти тупорилу картинку талант є, а мати в закладках європейський сайт із вказаними даними по електроенергії- НІТ!
Посилиш?https://transparency.entsoe.eu/dashboard/show
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03.08.2024 10:38 Ответить
що б виправдати це зелене прокацапське окупаційне лайно європейці можуть що завгодно написати, бо не вони сиділи без електрики по 10-14 год на добу і не їх громадяни гинуть у боротьбі з останьою класичною, зразка ХІІ- І помовини ХХ сторіччя, нацистькою недо-імперією зла і тюрмою народів, совком що недо-розвалився !!! те що прокацапська зе-наволоч і срань на цьому ще заробляє - їм пофіг, їх міста не ******** , електрика у них є, може не така дешева як !!!була до того імпортована з України, але є !!!



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03.08.2024 11:07 Ответить
Довбойоб! Ти що кожну ТЕС, ГЕС маэш змогу захистити?! Звісно ні. Ти Дніпрогес захистив?- ні.. Знищене державне центренерго буданов захистив - ні! Висновок буданов та зеленський брехуни.
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03.08.2024 09:53 Ответить
Навпаки, він чесно визнає - неможливо !
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03.08.2024 11:37 Ответить
Блін! Заберіть в нього мікрофон!
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03.08.2024 09:54 Ответить
Все що тут написано - це брехня. Просто брехня. ГПВ всі відчули останні 2 місяці? взимку буде гірше.
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03.08.2024 09:58 Ответить
За полгода уничтожено 70% энергосистемы. Как думаете сколько времени понадобится на уничтожение остальных 30% ????
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03.08.2024 09:59 Ответить
От чомусь від їх звіздьожу страшно стає. Як тільки та зелена мерзота чимось похвалиться або щось пообіцяє, так відразу чекай біди або проблем.
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03.08.2024 10:03 Ответить
як завжди-вангуємо та звіздимо-а людям пригодуватись до ПОТУЖНИХ ПОТУЖНОСТЕЙ
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03.08.2024 10:15 Ответить
Хочется верить, но верится с трудом
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03.08.2024 10:16 Ответить
Поки у Буданова є генератор- в Україні є енергетика . Так дійсно не знищать.
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03.08.2024 10:19 Ответить
Кловани у владі і в спецслужбах - біда для країни.
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03.08.2024 10:20 Ответить
Ну от до чого ця пізд...ш щоб були завищені сподівання у населення, а потім була зрада.... Всі станції та високовольтні трансформатори не можливо захистити ППО... орки виробляють 400 ракет в рік...

Вже як буде хоча б 20 Ф16 то вони зможуть збивати крилаті ракети але не зможуть збивати Іскандери та іншу балістику...
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03.08.2024 10:29 Ответить
Блін, як вийде в медіа черговий піздюк і почне рашистів брати на слабо, то це ніколи добром не закінчувалось.
Ця тупа буданга без світла не смділа.
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03.08.2024 10:40 Ответить
це що зробили кацапи весною 2024 року, знищивши Дніпрогес, усі українські ТЕС та ТЕЦ, внаслідок чого довелося українцям з середини травня і практично до 21 липня сидіти по 12-14 годин без електропостачання, це як називається ???
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03.08.2024 10:55 Ответить
"Зробити важким життя - можна. Повністю зруйнувати - майже нереально", - цитата
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03.08.2024 11:39 Ответить
Раз Буданов таке запевнив, то чекай біду. Він навіть випадково не вгадує з прогнозами. Завжди все стається навпаки.
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03.08.2024 11:49 Ответить
проклятый кровавый совок так построил, что ни олигархи за 33 года, ни касапы, за 2,5 не могут уничтожить.
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04.08.2024 06:46 Ответить
 
 