Россия не сможет полностью уничтожить украинскую энергетику, - Буданов

Российские удары по украинской энергетике могут значительно усложнить работу украинской энергосистемы, но полностью ее уничтожить почти невозможно. Поскольку система энергетики имеет несколько степеней защиты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

"Полностью ее они не положат. Советская система была максимально разветвленная и дублированная условно там три или четыре, или в определенных узлах дублей идет. Сделать тяжелой жизнь - можно. Полностью разрушить - почти нереально", - сказал Буданов.

Он также отметил, что Россия усиливает защиту своей энергетики на тот случай, если Украина начнет атаковать ее энергосистему в ответ.

"Все эти узлы очень сильно защищены. Только в РФ пошли путем больше наращивания системы ПВО. У них для этого способности гораздо больше. Потому что они являются производителями таких систем. Поэтому, сказать, что это мы сейчас положим их энергосистему, ну, это немножко, пожалуй, некорректно будет", - заявил глава разведки.

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