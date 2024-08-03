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Удари по аеродромах РФ відтягнули атаку по Україні, - Буданов

Удар по аеродрому у Саках

Україні вдалося відтермінувати масований російський обстріл завдяки ударам дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в ефірі телемарафону.

"Ураження російських бомбардувальників на базі "Оленья" змусило хоч на кілька днів відтягнути чергові масові удари по Україні", - наголосив Буданов.

Нагадаємо, що 27 липня дрони атакували аеродром "Оленья" у Мурманській області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія не зможе повністю знищити українську енергетику, - Буданов

Автор: 

Буданов Кирило (488) дрони (4624)


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Топ коментарі
+10
щось забагато будьоного в інформ просторі.... ніколи не бачив щоб голови розвідки інших країн так кизділи
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03.08.2024 12:24
+5
ну і що відтягування на 3 дні дало ? треба щоб наші удари робили не можливими удари кацапів .
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03.08.2024 12:25
+5
єто не буданова много,а редакторы хитрожопые просмотры набивают,порещавши вьюху на на 15 минут на 100 частей)
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03.08.2024 12:29
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Хто там в Украіні гарно відтягнувся? - 95 -и квартал
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03.08.2024 12:23 Відповісти
Ну яка ж мудра скотиняка, що не фраза то Конфуцій, ти краще розкажи як здав дермаку і к Червинсьеого і всіх розвідників дозеленовського періоду, як такий мудрий і далекоглядний жив під одній кришей з дебілом Гогі хахалем секритарши зеленського маші в жопу своеї і не блюванув коли недоумок зеленський влаштував це дерьмо на посаду зам міністр МВС а ти забезпечував йому охорону ГУР і транспорт, а як просрав разом з лохом коломойского початок війни про яку вам зрадникам докладали пів року всі розвідки світу. Ти ***** разом з зеленським ви нен в загибелі тисячиів мирних мешканців і здачі терирорій Укрвїни, навмисної здачі АЗОВа, розоруженія України по приказу *****. Вас падлюк судити треба а не брати в вас інтервью
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03.08.2024 14:05 Відповісти
А я яким боком? - я вільнии від обов"язків піпл - пенсіонер
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03.08.2024 14:09 Відповісти
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04.08.2024 12:23 Відповісти
щось забагато будьоного в інформ просторі.... ніколи не бачив щоб голови розвідки інших країн так кизділи
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03.08.2024 12:24 Відповісти
єто не буданова много,а редакторы хитрожопые просмотры набивают,порещавши вьюху на на 15 минут на 100 частей)
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03.08.2024 12:29 Відповісти
Розвідка....

Потім Телеграм....

Потім ....

Блогери!

******** нащадки...

******** нащадки...

Троянських коней...

Там- тарарам...

Нуль ідей...

Ракети летіли...

Саме так...

Як Ми хотіли...
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03.08.2024 12:48 Відповісти
Мовчить скотиняка про міні, начебто не знає. Кришує зелю от і не киздить
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03.08.2024 16:05 Відповісти
ну і що відтягування на 3 дні дало ? треба щоб наші удари робили не можливими удари кацапів .
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03.08.2024 12:25 Відповісти
это пока нереально учитываю месторасположение той оленьи это не бнр или ростов.
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03.08.2024 12:30 Відповісти
тож треба знищувати там де це реально . ще є аеродром Сеща куди прилітало лише раз , а звіти летять і дрони ,це недалеко від Сумщини .
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03.08.2024 12:55 Відповісти
Чим? Попкорном з дивану? Чи п'ятничним півасіком на "Цензорі" ?
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03.08.2024 12:34 Відповісти
дронами ! замість клумб , ремонту клубів , лавок з сонячними панелями і зарплат помічникам депутатів !
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03.08.2024 12:58 Відповісти
Зрозуміло, то був сарказм. Це не так просто, враховуючи відстань
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03.08.2024 12:59 Відповісти
Ціль цих заяв - заробити звання Заслуженого Губошльопа а не унеможливити удари цапів
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03.08.2024 14:08 Відповісти
https://x.com/666_mancer/status/1819613972938559804 горить після атаки БПЛА https://www.google.com.ua/maps/place/48%C2%B027 Федеральне державне казенне підприємство "Комбінат "Атлас" в Кам'янському районі Ростовської області. Південне територіальне управління (ЮТУ) Росрезерву. Підземне зберігання нафтопродуктів (Молодіжний, Кам'янський р-н)
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03.08.2024 12:33 Відповісти
на АБ Морозовськ вночі знов був великий бадабум. Не пройшло і два тижні, і от знову.
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03.08.2024 12:48 Відповісти
Пишуть що аеродрому - нема . Що дрон влучив у склад КАБів і вибухи на складі знесли весь аеродром ..
Але ця інфа - попередня , і потребує підтвердження .
Хоча вибухи там і дійсно були дуже потужні , на відео що гуляють в інтернеті це добре видно .
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03.08.2024 12:59 Відповісти
підозрюю, що https://www.google.com/maps/place/48%C2%B019 склад авіаційного озброєння не знаходиться не на самому аеродромі, а в кілометрі від перону і злітної полоси. Але це не виключає, що ураження було завдано і по складу, і по аеродрому.
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03.08.2024 13:16 Відповісти
Якщо правда, то це добре.
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03.08.2024 13:43 Відповісти
"Намагаються втюхати". Лежить козак на дивані і лінується по хліб сходити. Збігай в Олєнью.
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03.08.2024 13:14 Відповісти
ні, просто лінується у сьогодняшні новини заглянуть.
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03.08.2024 13:17 Відповісти
 
 