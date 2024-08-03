Удари по аеродромах РФ відтягнули атаку по Україні, - Буданов

Україні вдалося відтермінувати масований російський обстріл завдяки ударам дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в ефірі телемарафону.

"Ураження російських бомбардувальників на базі "Оленья" змусило хоч на кілька днів відтягнути чергові масові удари по Україні", - наголосив Буданов.

Нагадаємо, що 27 липня дрони атакували аеродром "Оленья" у Мурманській області.

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