Удари по аеродромах РФ відтягнули атаку по Україні, - Буданов
Україні вдалося відтермінувати масований російський обстріл завдяки ударам дронів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в ефірі телемарафону.
"Ураження російських бомбардувальників на базі "Оленья" змусило хоч на кілька днів відтягнути чергові масові удари по Україні", - наголосив Буданов.
Нагадаємо, що 27 липня дрони атакували аеродром "Оленья" у Мурманській області.
Топ коментарі
+10 Гоша Фантомас #478094
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+5 роман #583809
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+5 KosAn30 JT26
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Але ця інфа - попередня , і потребує підтвердження .
Хоча вибухи там і дійсно були дуже потужні , на відео що гуляють в інтернеті це добре видно .