В окупованому Криму небезпечна епідеміологічна ситуація, - Чубаров

У тимчасово окупованому Криму вкрай небезпечна епідеміологічна ситуація, яка у будь-який момент може значно погіршитися.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У Криму вкрай небезпечна епідеміологічна ситуація. У регіоні дуже спекотний клімат, і там весь час необхідна постійна робота розгалуженої системи запобігання таким масовим захворюванням, тим більше таким небезпечним, яким є холера", - розповів він.

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За словами Чубарова, постійна міграція людей сприяє поширенню хвороб, властивих спекотному клімату.

"Останні роки, особливо після 2022-го, дуже великі переміщення людей, військових насамперед, а також спроба активізувати курортну сферу через бюджетних відпочивальників, не охоплюється системою попередження. У будь-який момент у Криму ситуація може значно погіршитися", - констатував він.

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Раніше ЗМІ повідомили, що із середини червня цього року у Криму триває епідемія холери, яку окупаційна влада приховує. Зазначалося, що до Росздоровнагляду надійшов колективний лист-скарга від медиків однієї з сімферопольських лікарень. Вони вимагають перевірити та надати документи щодо відсутності забезпечення препаратами та засобами індивідуального захисту для персоналу лікарень під час "епідемічного розповсюдження холери, починаючи з червня 2024-го по нинішній час".