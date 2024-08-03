В окупованому Криму небезпечна епідеміологічна ситуація, - Чубаров
У тимчасово окупованому Криму вкрай небезпечна епідеміологічна ситуація, яка у будь-який момент може значно погіршитися.
Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"У Криму вкрай небезпечна епідеміологічна ситуація. У регіоні дуже спекотний клімат, і там весь час необхідна постійна робота розгалуженої системи запобігання таким масовим захворюванням, тим більше таким небезпечним, яким є холера", - розповів він.
За словами Чубарова, постійна міграція людей сприяє поширенню хвороб, властивих спекотному клімату.
"Останні роки, особливо після 2022-го, дуже великі переміщення людей, військових насамперед, а також спроба активізувати курортну сферу через бюджетних відпочивальників, не охоплюється системою попередження. У будь-який момент у Криму ситуація може значно погіршитися", - констатував він.
Раніше ЗМІ повідомили, що із середини червня цього року у Криму триває епідемія холери, яку окупаційна влада приховує. Зазначалося, що до Росздоровнагляду надійшов колективний лист-скарга від медиків однієї з сімферопольських лікарень. Вони вимагають перевірити та надати документи щодо відсутності забезпечення препаратами та засобами індивідуального захисту для персоналу лікарень під час "епідемічного розповсюдження холери, починаючи з червня 2024-го по нинішній час".
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