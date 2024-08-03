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В окупованому Криму небезпечна епідеміологічна ситуація, - Чубаров

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров

У тимчасово окупованому Криму вкрай небезпечна епідеміологічна ситуація, яка у будь-який момент може значно погіршитися.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У Криму вкрай небезпечна епідеміологічна ситуація. У регіоні дуже спекотний клімат, і там весь час необхідна постійна робота розгалуженої системи запобігання таким масовим захворюванням, тим більше таким небезпечним, яким є холера", - розповів він.

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За словами Чубарова, постійна міграція людей сприяє поширенню хвороб, властивих спекотному клімату.

"Останні роки, особливо після 2022-го, дуже великі переміщення людей, військових насамперед, а також спроба активізувати курортну сферу через бюджетних відпочивальників, не охоплюється системою попередження. У будь-який момент у Криму ситуація може значно погіршитися", - констатував він.

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Раніше ЗМІ повідомили, що із середини червня цього року у Криму триває епідемія холери, яку окупаційна влада приховує. Зазначалося, що до Росздоровнагляду надійшов колективний лист-скарга від медиків однієї з сімферопольських лікарень. Вони вимагають перевірити та надати документи щодо відсутності забезпечення препаратами та засобами індивідуального захисту для персоналу лікарень під час "епідемічного розповсюдження холери, починаючи з червня 2024-го по нинішній час".

Автор: 

Крим (14126) Чубаров Рефат (563) епідемія (218)


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Топ коментарі
+9
Так это же ГУТ.
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03.08.2024 18:59
+8
Тож дочекалися результатів правління раши. Але просратися це руцька народна забава.
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03.08.2024 19:01
+7
ДА І *** З НИМИ...
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03.08.2024 20:10
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Так это же ГУТ.
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03.08.2024 18:59 Відповісти
Тож дочекалися результатів правління раши. Але просратися це руцька народна забава.
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03.08.2024 19:01 Відповісти
То чим ми можемо помочь? може банку відкрити у монобанку для помощі жітелям Криму? скинимся по 100 гр на таблеткі. "там жеш наші люді" шатли через чонгар
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03.08.2024 19:02 Відповісти
100 грн краще на дрони. А таблеткі в ЗСУ самі до них підвісять.
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03.08.2024 19:44 Відповісти
Трупы орков загрязняют прибрежные воды?
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03.08.2024 19:02 Відповісти
Трупы людей, не инфицированных холерой, никогда не являлись причиной эпидемий.
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03.08.2024 19:29 Відповісти
Так-так, ось-ось загнуться. Інфа сотка.
І згинуть вороженьки як роса на сонці.
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03.08.2024 19:08 Відповісти
Як це чим займаюся? Отож відстежую епідіеміологічну ситуацію в Криму.
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03.08.2024 19:27 Відповісти
Звичайно, скільки кацапсячого лайна приїхало...
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03.08.2024 19:17 Відповісти
а унітазом користуватись не пробували?
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03.08.2024 19:43 Відповісти
Добра новина. Чому б і ні. Природа бере своє.
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03.08.2024 19:58 Відповісти
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03.08.2024 20:04 Відповісти
ДА І *** З НИМИ...
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03.08.2024 20:10 Відповісти
Ключове *може*.
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03.08.2024 20:28 Відповісти
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03.08.2024 20:37 Відповісти
То удари біозброєю з українських біолабораторій
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03.08.2024 21:07 Відповісти
Цей ще виліз з незрозуміло на що натякаючими заявами...наче живе у вигаданому світі..., де каби не перевертають все і всіх, і нема на те ради.
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03.08.2024 21:47 Відповісти
Хай Творець береже Українців, справжніх громадян і Меджліс Кримського народу! А цапи хай здохнуть.
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03.08.2024 22:09 Відповісти
 
 