В Одесі невідомі заїхали на територію ТЦК та намагались вивезти військовозобов’язаного
В одеському ТЦК відбулась сутичка за участі співробітників. Невідомі особи заїхали на територію центру та намагались вивезти військовозобов’язаного.
Про це йдеться у повідомленні Одеського обласного ТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.
"03 серпня 2024 року на вулиці Пироговська, в місті Одеса відбувся інцидент, пов’язаний з незаконним проникненням на територію Приморського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки невідомих осіб.
Встановлено, що під час заїзду транспортного засобу на територію центру, ці особи незаконно вивели з території військовозобов’язаного громадянина, який перебував на території центру для уточнення військово-облікових даних та проходження військово-лікарської комісії.
Працівники територіального центру та військовослужбовці роти охорони діяли у суворій відповідності до чинного законодавства, перешкоджаючи незаконному залишенню території військовозобов’язаним.
Наголошуємо, представники ТЦК та СП як складова частина Збройних Сил України діють виключно в межах чинного законодавства та нормативних документів, дотримуючись високих стандартів відповідальності та дисципліни", - розповіли в ТЦК.
Будь ласка, зачекайте...
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конфлікти недержавного органу тцк з народом чи навпаки більше ******** на початок громадянської війни, але поки що зброя лиш у тцкашників.
але ще не вечір... віслю війни буде розбор польотів 100%
і навіть якщо відлов людей здійснюють ветерани-інваліди, до яких я ставлюся з величезною повагою, вони незаконні, вони не мають ніяких повноважень, тому що їх дії прописані в постановах кабміну.
кабмін, це виконавчий а не законотворчий орган тому, його постанови є підзаконними актам.
а як може бути підзаконна постанова, коли нема самого закону про створення тцк???
теж і з мусарами....
вони є, а закону про їх створення нема.
ВР ухвалила закон про поліцію, а поліція в Україні не їснує, бо по вказівці Авакова, міліцію переоділи та змінили назву, все.
кабмін є приватною структурою як мусара та тцк.
саме тому у них нема посвідчень!!!
тож, нас влада стукає лобами...
а для чого???? кожен думає по свому... я думаю саме так як написав.... для заворушень....
"коли моя жінка на копьютері читає новини,
а я пруся до холодільника і в спину чюю
"шо б ти, падло, здох!" - я розумію це або до *****, або до зелі - це не до мене...
Сын свернул окно порносайта, муж отправил переписку с любовницей в корзину, дочь выронила палку для селфи в ванной, и только Тузик продолжал мусолить косточку под кухонным столом.
плять !!!!!!
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@IrinaOma16
https://x.com/i/status/1819344813277209080
Немає вже слів
У Луцьку поліція виписала штраф на 58 000 грн волонтеру, який супроводжував тіло військового дорогою до цвинтару На похованні загиблого Героя Олексія Цехоша від церкви до кладовища було більше 70 машин та 3 автобуси людей, побратими попросили в поліції ..
...супровід прощальної колони до кладовища. Поліція надала лише одну машину, керуючись тим, що всі інші-зайняті. Отже колону замикала волонтерська військова машина, яка увімкнули проблискові маячки, за що одна з поліцейських патрульних машин поїхала аж за цілою колоною на. на кладовище і виписила водію авто, що закривало поховальну колону штраф, аж 58 тисяч гривень!
Самі ТЦКшники пропустили через браму авто на територію ТЦК, потім випустили цю ж машину але вже з мобілізованим військовозобов'язаним, який перебував на території ТЦК.
Зробили ТЦКшники це звичайно за гроші (вони маму рідну продадуть за гроші).
А тепер дурачка включають, мол ми не при ділах.
Для справки, при кожному ТЦК є рота охорони.
Є охороняєма прохідна.
3 роти - батальон... 3 батальони - полк...
Це ж скільки бригад охороняють тцк?
https://www.youtube.com/watch?v=ZGWXbszvhGE
А взагалі, в Одесі могли і начальника ТЦК викрасти. Бусифікація навпаки.
Одеса не перестає дивувати, - там такі цікаві народні традиції.
Їх наглість наштовхнулась на аналогічну бузятіну.
Тепер треба доказувати, що видана кепка та пістолет означає правову та силову зверхність.
Так сказать будуть переконувати місцевих анархістів у своїй користі та відданості державній справі.
Тут треба, або хрестика зняти, або труси одягнути, щоб не теліпати єрендою, на догоду окупанту з московії!!
То пан, за здачу окупантам України, чи її Захист??
"Тут треба, або хрестика зняти, або труси одягнути" - є ще варіант виїхати за кордон і звідти кричати про мобілізацію.
(§ 15) Если человек вывел за городские ворота либо дворцового раба, либо дворцовую рабыню, либо раба мушкенума, либо рабыню мушкенума, то он должен быть убит.
(§ 16) Если человек скрыл в своем доме беглых раба или рабыню, принадлежащих дворцу или же мушкенуму, и не вывел их на клич глашатая, то хозяин дома должен быть казнен.
(§ 17) Если человек поймал в степи беглого раба или рабыню и привел его к его хозяину, то хозяин раба должен дать ему два сикля серебра.
мушкенум - орендар державної землі.
А якщо цирульник фальсифікував
військово-облікові данізнак раба, то цирульнику відрубували кисть руки.
(§ 226) Если цирюльник без дозволения рабовладельца сбрил рабский знак у чужого раба, то этому цирюльнику должны отрубить кисть руки.
Кого призначив на державні посади, зеленський за командою єрмака, в Одесі, такі і наслідки!!!
Не виключено, що обговорення цієї ганебної події в Одесі, буде включено до переліку заходів у мирному плані від України, на черговому самміті, десь в листопаді!
Ти ба, скільки гнівних коментарів, та всі ж з окопа, всі ж з "передка"... не шкодуючи свого життя
Приблизно такі воїни.
Всю роту охорони перетворити у штурмову і відправити на чолі із керівником ТЦК на фронт!
Запитання: а чи може виграти та країна. яка цькує у себе тих, хто поповнює її військо?..
І це нормально для цивілізованої країни?
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НИЧЕГО НЕ НАПОМИНАЕТ?!
Цитата :
"Создание и структура: Гестапо была создана как часть Министерства внутренних дел Германии и позже вошла в состав Главного управления имперской безопасности (РСХА).
Полномочия: Гестапо обладала широкими полномочиями, включая право на превентивный арест (Schutzhaft) без судебного решения. Это означало, что они могли заключать людей в тюрьмы или концентрационные лагеря без суда и следствия.
Вывод из-под надзора судов: Деятельность Гестапо была выведена из-под надзора административных судов, что делало их действия практически неконтролируемыми.
Карательная политика: Гестапо играла ключевую роль в проведении карательной политики как в самой Германии, так и на оккупированных территориях.
"
Те были и действовали тоже "законно" с точки зрения законодательства гитлеровской Германии...!