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Новини Мобілізація
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В Одесі невідомі заїхали на територію ТЦК та намагались вивезти військовозобов’язаного

Одеський ТЦК та СП

В одеському ТЦК відбулась сутичка за участі співробітників. Невідомі особи заїхали на територію центру та намагались вивезти військовозобов’язаного.

Про це йдеться у повідомленні Одеського обласного ТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.

"03 серпня 2024 року на вулиці Пироговська, в місті Одеса відбувся інцидент, пов’язаний з незаконним проникненням на територію Приморського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки невідомих осіб.

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Встановлено, що під час заїзду транспортного засобу на територію центру, ці особи незаконно вивели з території військовозобов’язаного громадянина, який перебував на території центру для уточнення військово-облікових даних та проходження військово-лікарської комісії.

Працівники територіального центру та військовослужбовці роти охорони діяли у суворій відповідності до чинного законодавства, перешкоджаючи незаконному залишенню території військовозобов’язаним.

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Наголошуємо, представники ТЦК та СП як складова частина Збройних Сил України діють виключно в межах чинного законодавства та нормативних документів, дотримуючись високих стандартів відповідальності та дисципліни", - розповіли в ТЦК.

Одеський обласний ТЦК та СП про спробу незаконно вивезти військовозобов’язаного

Автор: 

Одеса (5437) мобілізація (3023) ТЦК та СП (560)


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Топ коментарі
+42
Наголошуємо, представники ТЦК та СП як складова частина Збройних Сил України діють виключно в межах чинного законодавства та нормативних документів, дотримуючись високих стандартів відповідальності та дисципліни - Це свіжий анекдот??
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03.08.2024 20:09
+30
як там Поярков казав?
"коли моя жінка на копьютері читає новини,
а я пруся до холодільника і в спину чюю
"шо б ти, падло, здох!" - я розумію це або до *****, або до зелі - це не до мене...
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03.08.2024 20:00
+24
Зла не хватает ... титушня раздухарилась.
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03.08.2024 19:57
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Зла не хватает ... титушня раздухарилась.
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03.08.2024 19:57 Відповісти
тотальний ЗЄльоний бардак в Україні і розпад Держави !!!
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03.08.2024 20:18 Відповісти
ДА ЗДРАВСТВУЄТ ТАТАРОВСКАЯ СОХРАННОСТЬ БЕЗОПАСНОСТІ І ПРАВОПОРЯДКА!
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03.08.2024 20:20 Відповісти
а ти впевнений що тітушня???
конфлікти недержавного органу тцк з народом чи навпаки більше ******** на початок громадянської війни, але поки що зброя лиш у тцкашників.
але ще не вечір... віслю війни буде розбор польотів 100%
і навіть якщо відлов людей здійснюють ветерани-інваліди, до яких я ставлюся з величезною повагою, вони незаконні, вони не мають ніяких повноважень, тому що їх дії прописані в постановах кабміну.
кабмін, це виконавчий а не законотворчий орган тому, його постанови є підзаконними актам.
а як може бути підзаконна постанова, коли нема самого закону про створення тцк???
теж і з мусарами....
вони є, а закону про їх створення нема.
ВР ухвалила закон про поліцію, а поліція в Україні не їснує, бо по вказівці Авакова, міліцію переоділи та змінили назву, все.
кабмін є приватною структурою як мусара та тцк.
саме тому у них нема посвідчень!!!
тож, нас влада стукає лобами...
а для чого???? кожен думає по свому... я думаю саме так як написав.... для заворушень....
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03.08.2024 21:33 Відповісти
Мож голосовать правильно нужно? Чи такi тупi ,що навiть даемо себе лобами зiткнути?
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04.08.2024 00:24 Відповісти
Пане Вінгорський,ви краще такою ж кількістю буковок порадьте,чи розкажіть, як наповнити військові бригади особовим складом.Обсирати всі мастаки.Волонтери можуть дістати для ВСУ все-а от особовий склад,це тільки власне розуміння обов*язку виконання Конституції.
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04.08.2024 10:04 Відповісти
Пацани хотіли просто бізнес віджати, шо тут такого, в Одесі норм бабло підняти можна.
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03.08.2024 19:57 Відповісти
як там Поярков казав?
"коли моя жінка на копьютері читає новини,
а я пруся до холодільника і в спину чюю
"шо б ти, падло, здох!" - я розумію це або до *****, або до зелі - це не до мене...
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03.08.2024 20:00 Відповісти
- Спать иди, скотина! - раздался из кухни голос матери.
Сын свернул окно порносайта, муж отправил переписку с любовницей в корзину, дочь выронила палку для селфи в ванной, и только Тузик продолжал мусолить косточку под кухонным столом.
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04.08.2024 08:47 Відповісти
То були невідомими особами у минулий раз - лікарі швидкої. А хто на цей раз -пожежники?
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03.08.2024 20:07 Відповісти
Або ветеринари..
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03.08.2024 20:17 Відповісти
"какая разніца "

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03.08.2024 20:21 Відповісти
Нє, це із твоєї божевільні біглі санітари
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03.08.2024 21:12 Відповісти
Таку мразоту треба одразу пикою в асфальт класти! Спробували б так поводитись деінде!
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03.08.2024 20:07 Відповісти
Наголошуємо, представники ТЦК та СП як складова частина Збройних Сил України діють виключно в межах чинного законодавства та нормативних документів, дотримуючись високих стандартів відповідальності та дисципліни - Це свіжий анекдот??
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03.08.2024 20:09 Відповісти
Мужики-петухи взбунтовались Дальше-сам понимает как ему вздумается
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03.08.2024 20:11 Відповісти
Гражданские ОПГ против ТЦКшных?
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03.08.2024 20:13 Відповісти
Працівники територіального центру та військовослужбовці роти охорони діяли у суворій відповідності до чинного законодавства, перешкоджаючи незаконному залишенню території військовозобов'язаним. Встановлено, що під час заїзду транспортного засобу на територію центру, ці особи незаконно вивели з території військовозобов'язаного громадянина, по нормальному ТЦК повинно було заЪпашити ціх тітушок н6а місці . але сцикотно .
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03.08.2024 20:14 Відповісти
роти охорони...

плять !!!!!!

.
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03.08.2024 20:23 Відповісти
Малувато, треба дивізії
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03.08.2024 20:59 Відповісти
До чого це тут?
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03.08.2024 20:15 Відповісти
Так і діверсанти могуть спокійно заїхати на військову територію і повбивати людей та все підірвати?
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03.08.2024 20:16 Відповісти
Iryna

@IrinaOma16

https://x.com/i/status/1819344813277209080

Немає вже слів

У Луцьку поліція виписала штраф на 58 000 грн волонтеру, який супроводжував тіло військового дорогою до цвинтару На похованні загиблого Героя Олексія Цехоша від церкви до кладовища було більше 70 машин та 3 автобуси людей, побратими попросили в поліції ..
...супровід прощальної колони до кладовища. Поліція надала лише одну машину, керуючись тим, що всі інші-зайняті. Отже колону замикала волонтерська військова машина, яка увімкнули проблискові маячки, за що одна з поліцейських патрульних машин поїхала аж за цілою колоною на. на кладовище і виписила водію авто, що закривало поховальну колону штраф, аж 58 тисяч гривень!
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03.08.2024 20:18 Відповісти
Во Франции несколько лет назад (где-то рядом с бельгийской границей) просто прилетели в тюрьму на вертолёте и высмыкнули своего прямо с тюремного двора. И улетели.
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03.08.2024 20:18 Відповісти
те тцк в одессі геть якесь слабеньке-всі їх луплять та ганяють -салабони якісь
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03.08.2024 20:24 Відповісти
Салабони, а маєтки в Іспанії купляють.
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03.08.2024 20:31 Відповісти
Іншими словами, виглядає так це.
Самі ТЦКшники пропустили через браму авто на територію ТЦК, потім випустили цю ж машину але вже з мобілізованим військовозобов'язаним, який перебував на території ТЦК.
Зробили ТЦКшники це звичайно за гроші (вони маму рідну продадуть за гроші).
А тепер дурачка включають, мол ми не при ділах.
Для справки, при кожному ТЦК є рота охорони.
Є охороняєма прохідна.
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03.08.2024 20:30 Відповісти
"при кожному ТЦК є рота охорони..."

3 роти - батальон... 3 батальони - полк...

Це ж скільки бригад охороняють тцк?
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03.08.2024 23:43 Відповісти
Внутрішній безлад в Україні дуже потрібен рашистам, ***** й зрадникам з влади.
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03.08.2024 20:46 Відповісти
Так я не зрозумів? В одному реченні було написано, що намагалися вивезти ,а в іншому, що вивели з території? Так втік чи ні?
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03.08.2024 20:56 Відповісти
В ТЦК озброєні люди! Треба було по цим "невідомим" відкрити вогонь! А невідомими вони залишились, що їх ні хто навіть не затримав...
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03.08.2024 20:57 Відповісти
Так і не зрозумів чим закінчилось. Їх тупо перестріляли, чи що?
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03.08.2024 20:57 Відповісти
""виключно в межах чинного законодавства та нормативних документів, дотримуючись високих стандартів відповідальності''-анекдот дня!
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03.08.2024 20:58 Відповісти
Просто хотіли знизити процент захворюваності на епілепсію.
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03.08.2024 21:10 Відповісти
В ТЦК мають право когось УТРИМУВАТИ?
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03.08.2024 21:21 Відповісти
Хоча б гуму пошкодили невідомим. Стали б відомими.
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03.08.2024 21:22 Відповісти
Документи особи вилучаються тільки під час проведення слідчих дій в рамках кримінального провадження: обшук, огляд місця події, виїмка. Вилучення проходить за участю 2 понятих за протоколом, що складається уповноваженою особою: слідчим, дізнавачем тощо. Докази вчиненого адмінправопорушення, протокол затримання згідно норм ст.261 КУпАП за участию двох понятих на місце фактичного затримання, повідомлення до центру первинної правової допомоги про факт затримання, виклик на місце безкоштовного адвоката. Якщо цього не має? Людина вільна, і подає скаргу в ДБР. Поліцаї без мобікамер, без засобів захисту, без нарукавних платформ з особистими номерками.
https://www.youtube.com/watch?v=ZGWXbszvhGE
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03.08.2024 21:23 Відповісти
Та перестріляли б нахрєн.
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03.08.2024 21:25 Відповісти
"Мєжду прочім, в сосєднєм районє женіх украл дочку начальніка ТЦК..." (с)
А взагалі, в Одесі могли і начальника ТЦК викрасти. Бусифікація навпаки.
Одеса не перестає дивувати, - там такі цікаві народні традиції.

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03.08.2024 21:28 Відповісти
Ну якщо службовці ТЦК захистили особу від викрадення - то молодці. А от утримання особи проти волі на території ТЦК - це вже кримінал.
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03.08.2024 21:28 Відповісти
Все дуже просто. Люди держави не можуть визнати паритету з силою місцевих.
Їх наглість наштовхнулась на аналогічну бузятіну.
Тепер треба доказувати, що видана кепка та пістолет означає правову та силову зверхність.
Так сказать будуть переконувати місцевих анархістів у своїй користі та відданості державній справі.
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03.08.2024 21:37 Відповісти
Нужно было сынка начальника тцк выкрасть а потом требовать переговоров, глаз за глаз как говориться🥳
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03.08.2024 22:16 Відповісти
Що значить "намагались вивезти"? Яким законом регламентоване утримання військовозобов'язаного у приміщенні ТЦК проти його волі?
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03.08.2024 22:26 Відповісти
До правової країни нам ще дуже далеко
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03.08.2024 23:34 Відповісти
Правова країна, передбачає мобілізацію, для її захисту від окупанта, а не зрадництво, з таборами ГУЛАГУ для своїх громадян, після її окупації!!
Тут треба, або хрестика зняти, або труси одягнути, щоб не теліпати єрендою, на догоду окупанту з московії!!
То пан, за здачу окупантам України, чи її Захист??
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03.08.2024 23:47 Відповісти
Мобілізація передбачена для всіх? Чи тільки вибіркова?
"Тут треба, або хрестика зняти, або труси одягнути" - є ще варіант виїхати за кордон і звідти кричати про мобілізацію.
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04.08.2024 00:08 Відповісти
В правових країнах в першу чергу воюють силовики а не цивільні.
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04.08.2024 05:27 Відповісти
Згідно із законами Хаммурапі (1750 рік до н.е.), за сприяння втечі державного раба винний мав бути покараний на смерть.

(§ 15) Если человек вывел за городские ворота либо дворцового раба, либо дворцовую рабыню, либо раба мушкенума, либо рабыню мушкенума, то он должен быть убит.
(§ 16) Если человек скрыл в своем доме беглых раба или рабыню, принадлежащих дворцу или же мушкенуму, и не вывел их на клич глашатая, то хозяин дома должен быть казнен.
(§ 17) Если человек поймал в степи беглого раба или рабыню и привел его к его хозяину, то хозяин раба должен дать ему два сикля серебра.

мушкенум - орендар державної землі.

А якщо цирульник фальсифікував військово-облікові дані знак раба, то цирульнику відрубували кисть руки.

 (§ 226) Если цирюльник без дозволения рабовладельца сбрил рабский знак у чужого раба, то этому цирюльнику должны отрубить кисть руки.
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03.08.2024 23:45 Відповісти
Як подію, порушення правопорядку, у ТЦК-держУстанові, загавкали та залили московським лайном по мережі!
Кого призначив на державні посади, зеленський за командою єрмака, в Одесі, такі і наслідки!!!

Не виключено, що обговорення цієї ганебної події в Одесі, буде включено до переліку заходів у мирному плані від України, на черговому самміті, десь в листопаді!
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03.08.2024 23:39 Відповісти
Таку мразоту треба одразу пикою в асфальт класти..., Та перестріляли б нахрєн..., Зла не хватает ... титушня раздухарилась... по нормальному ТЦК повинно було заЪпашити ціх тітушок н6а місці...

Ти ба, скільки гнівних коментарів, та всі ж з окопа, всі ж з "передка"... не шкодуючи свого життя

Приблизно такі воїни.

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04.08.2024 05:58 Відповісти
Так, це цивільні люди, які все життя платять податки на утримання силовиків.
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04.08.2024 06:33 Відповісти
Майстерність писати заголовки не можна осягнути відразу після закінчення ПТУ при цегельному заводі. А тут виходить як в анекдоті: "Чоловік у вечері після роботи каже дружині: "Мені сьогодні хотіли дати по морді. Звідки ти знаєш? Якби не хотіли то б не дали!"
Всю роту охорони перетворити у штурмову і відправити на чолі із керівником ТЦК на фронт!
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04.08.2024 07:34 Відповісти
так им удалось вывещзти или нет? Я прзавчера был в 2 ТЦК Киева. Там на территорию не моржет заехать цивильное авто без пропуска. На вьезде хлагбаум и черговыий с автоматом. А в Одессе что военным оружие не раздают? Или их КУПИЛИ?
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04.08.2024 09:32 Відповісти
ТЦК у нас кленуть і цькують ледь не всім суспільством, а Одеса, цей "русскій город" - давно вже чемпіон у цій "священній народній " війні.

Запитання: а чи може виграти та країна. яка цькує у себе тих, хто поповнює її військо?..
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04.08.2024 10:21 Відповісти
Дійсно. ТЦК цькують цивільних чоловіків віком до 60 років, викрадають їх, бусифікують, застосовують засоби фізичного впливу (тобто, гамселять і духопелять), а потім поповнюють цими чоловіками Збройні Сили України...

І це нормально для цивілізованої країни?
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04.08.2024 18:47 Відповісти
краще би було викрасти глав тцкунів-там матраци набиті -порішати з бебеушніками та взяти їх в долю-вийшов би не поганий бізнес план
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04.08.2024 10:34 Відповісти
Украинская власть и ОПГ "тцк" ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПНИКИ?!



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https://ru.imgbb.com/ скриншот онлайн сайта
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06.08.2024 16:11 Відповісти
Украинская власть,ОПГ "ТЦК" и их пособники = Гитлеровской ГЕСТАПО?!



НИЧЕГО НЕ НАПОМИНАЕТ?!



Цитата :



"Создание и структура: Гестапо была создана как часть Министерства внутренних дел Германии и позже вошла в состав Главного управления имперской безопасности (РСХА).



Полномочия: Гестапо обладала широкими полномочиями, включая право на превентивный арест (Schutzhaft) без судебного решения. Это означало, что они могли заключать людей в тюрьмы или концентрационные лагеря без суда и следствия.



Вывод из-под надзора судов: Деятельность Гестапо была выведена из-под надзора административных судов, что делало их действия практически неконтролируемыми.



Карательная политика: Гестапо играла ключевую роль в проведении карательной политики как в самой Германии, так и на оккупированных территориях.

"
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06.08.2024 16:14 Відповісти
ОПГ "тцк" в Украине действуют и существуют настолько же "законно", как и ГЕСТАПО в гитлеровской Германии!



Те были и действовали тоже "законно" с точки зрения законодательства гитлеровской Германии...!
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06.08.2024 16:16 Відповісти
 
 