В Одесі невідомі заїхали на територію ТЦК та намагались вивезти військовозобов’язаного

В одеському ТЦК відбулась сутичка за участі співробітників. Невідомі особи заїхали на територію центру та намагались вивезти військовозобов’язаного.

Про це йдеться у повідомленні Одеського обласного ТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.

"03 серпня 2024 року на вулиці Пироговська, в місті Одеса відбувся інцидент, пов’язаний з незаконним проникненням на територію Приморського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки невідомих осіб.

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Встановлено, що під час заїзду транспортного засобу на територію центру, ці особи незаконно вивели з території військовозобов’язаного громадянина, який перебував на території центру для уточнення військово-облікових даних та проходження військово-лікарської комісії.

Працівники територіального центру та військовослужбовці роти охорони діяли у суворій відповідності до чинного законодавства, перешкоджаючи незаконному залишенню території військовозобов’язаним.

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Наголошуємо, представники ТЦК та СП як складова частина Збройних Сил України діють виключно в межах чинного законодавства та нормативних документів, дотримуючись високих стандартів відповідальності та дисципліни", - розповіли в ТЦК.